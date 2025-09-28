We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ G4 27” 240Hz Full HD 1ms (GtG), HDMI 2.0
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ มากขึ้น ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
สัมผัสความมันส์แห่งการต่อสู้ ด้วยสีสันสมจริง
จอภาพของเราครอบคลุม sRGB 99% ให้สเปกตรัมสีที่กว้าง ช่วยให้สามารถแสดงสีได้อย่างเที่ยงตรงสูงด้วยหน้าจอ IPS เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำ ช่วยให้เกมเมอร์ได้สัมผัสกับสนามรบอันน่าตื่นเต้นตามที่ผู้พัฒนาเกมตั้งใจไว้
ฉากเกมต่อสู้ในอวกาศที่มาพร้อมสีสันสดใสด้วย HDR, sRGB 99% และจอแสดงผล IPS บนจอภาพ LG UltraGear
ความเร็วเหนือชั้น ดื่มด่ำทุกการเล่นเกม
เวลาตอบสนองที่รวดเร็วเป็นพิเศษเพียง 1 มิลลิวินาที (GtG) ลดการเกิดภาพซ้อนแบบย้อนกลับและให้เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพการเล่นเกมแบบใหม่
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*เลือก 'โหมดเร็วขึ้น' เพื่อใช้งาน 'เวลาตอบสนอง 1 มิลลิวินาที' (ปรับเกม → เวลาตอบสนอง → โหมดเร็วขึ้น)
ได้รับการรับรองด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
จอภาพนี้ขับเคลื่อนด้วย AMD FreeSync™ Premium และรองรับ G-SYNC® ที่ผ่านการรับรองจาก NVIDIA จึงรับประกันภาพคมชัด ไร้รอยขาด ลื่นไหลเป็นพิเศษ และความหน่วงต่ำ มอบความแม่นยำและความลื่นไหลในการเล่นเกมที่เหนือชั้น
มุมมองแบบแยกหน้าจอของนักบินในเกมที่รวดเร็ว แสดงภาพที่ราบรื่นและชัดเจนยิ่งขึ้น
*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์นี้เปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซิงค์
*อาจมีข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย
Dynamic Action Sync
ลดความล่าช้าของอินพุตด้วย Dynamic Action Sync ช่วยให้เกมเมอร์สามารถจับภาพช่วงเวลาสำคัญได้แบบเรียลไทม์และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
Black Stabilizer
Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์ตรวจจับพลซุ่มยิงที่ซุ่มอยู่ในมุมมืดที่สุด และนำทางผ่านการระเบิดแฟลชได้อย่างรวดเร็ว
ควบคุมอย่างชาญฉลาด สลับหน้าจอได้อย่างราบรื่นด้วย LG Switch
แอป LG Switch ช่วยให้คุณปรับแต่งจอภาพของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งสำหรับการเล่นเกมและการใช้งานในชีวิตประจำวัน จัดการการตั้งค่าจอภาพได้อย่างง่ายดาย เพียงปรับคุณภาพและความสว่างของภาพตามต้องการ จากนั้นตั้งค่าได้ทันทีด้วยปุ่มลัด แอปนี้ยังให้คุณแบ่งหน้าจอออกเป็น 11 รูปแบบ และเปิดใช้งานแพลตฟอร์มวิดีโอคอลได้ในคลิกเดียว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการตั้งค่าของคุณ
*วิดีโอนี้ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจไม่สะท้อนข้อมูลจำเพาะจริงของผลิตภัณฑ์ 27G440A
*LG Switch จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และคู่มือจาก LG.com เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง
กะทัดรัดและเพรียวบาง
สัมผัสประสบการณ์การออกแบบที่แทบไร้ขอบของเรา พร้อมฐานที่ปรับได้เต็มรูปแบบ พร้อมฟังก์ชันหมุน เอียง หมุนแกน และปรับความสูง ขาตั้งรูปตัว L ที่ไม่เกะกะและการปรับหมุนได้หลายระดับ ออกแบบมาเพื่อลดการใช้พื้นที่บนโต๊ะและลดการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
