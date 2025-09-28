Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG UltraGear™ G4 27" 240Hz Full HD 1ms (GtG), HDMI 2.0

LG UltraGear™ G4 27” 240Hz Full HD 1ms (GtG), HDMI 2.0

LG UltraGear™ G4 27” 240Hz Full HD 1ms (GtG), HDMI 2.0

27G440A-B
มุมมองด้านหน้า
มุมมองด้านข้าง -15 องศา
มุมมองด้านข้าง +15 องศา
มุมมองด้านหน้าของจอภาพเมื่อวางขาตั้งลง
มุมมองด้านข้าง
มุมมองด้านข้างของจอภาพที่เอียง
มุมมองด้านบน
มุมมองด้านบน -15 องศา
มุมมองด้านบน +15 องศา
มุมมองด้านหลังขณะปิดไฟ
มุมมองด้านหลังขณะเปิดไฟ
มุมมองด้านหลังขณะปิดไฟ
Right side view and cover closed
Top view and cover closed
Top view and cover open
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • หน้าจอ IPS ขนาด 27 นิ้ว ความละเอียด Full HD (1920x1080)
  • อัตรารีเฟรชเรต 240Hz
  • ค่ามาตรฐานสี sRGB ครอบคลุม 99% (ทั่วไป)
  • เวลาในการตอบสนอง 1ms (GtG)
  • รองรับ NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • พอร์ต HDMI™ 2.0 จำนวน 2 ช่อง / DisplayPort 1.4 จำนวน 1 ช่อง (รองรับ DSC)
เพิ่มเติม
ภาพด้านหน้าของจอภาพเกมมิ่ง UltraGear™ 27g440a



27 นิ้ว Full HD 240Hz จอมอนิเตอร์เกมมิ่ง IPS

ภาพด้านหน้าของจอภาพเล่นเกม UltraGear™ 27g411a

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ มากขึ้น ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

หน้าจอ FHD IPS ขนาด 27 นิ้ว ความละเอียด 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, อัตราการรีเฟรช 120Hz, MRB 1ms, ดีไซน์บางเฉียบ
หน้าจอเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

สัมผัสความมันส์แห่งการต่อสู้ ด้วยสีสันสมจริง

จอภาพของเราครอบคลุม sRGB 99% ให้สเปกตรัมสีที่กว้าง ช่วยให้สามารถแสดงสีได้อย่างเที่ยงตรงสูงด้วยหน้าจอ IPS เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำ ช่วยให้เกมเมอร์ได้สัมผัสกับสนามรบอันน่าตื่นเต้นตามที่ผู้พัฒนาเกมตั้งใจไว้

ฉากเกมต่อสู้ในอวกาศที่มาพร้อมสีสันสดใสด้วย HDR, sRGB 99% และจอแสดงผล IPS บนจอภาพ LG UltraGear

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติต่างๆ ที่ดีขึ้น ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

จอแสดงผล IPS™

จอภาพ LG IPS™ แสดงความแม่นยำของสีที่โดดเด่นด้วยมุมมองที่กว้าง

sRGB 99% (ทั่วไป)

ด้วยการครอบคลุมสเปกตรัม sRGB 99% จึงเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแสดงสีที่แม่นยำ

ความเร็วเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

ความเร็วเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

ฉากเกมแข่งรถที่ตอบสนองรวดเร็วเป็นพิเศษและอัตราการรีเฟรช 120Hz

ภาพเคลื่อนไหวลื่นไหล ทุกจังหวะการเล่น

มอบอัตราการรีเฟรช 240Hz เพื่อภาพที่คมชัด ลื่นไหล พร้อมลดอาการเบลอของภาพ ดื่มด่ำกับการเล่นเกมที่สมจริงยิ่งขึ้นในทุกเฟรม

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ มากขึ้น ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

ความเร็วเหนือชั้น ดื่มด่ำทุกการเล่นเกม

เวลาตอบสนองที่รวดเร็วเป็นพิเศษเพียง 1 มิลลิวินาที (GtG) ลดการเกิดภาพซ้อนแบบย้อนกลับและให้เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพการเล่นเกมแบบใหม่

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

*เลือก 'โหมดเร็วขึ้น' เพื่อใช้งาน 'เวลาตอบสนอง 1 มิลลิวินาที' (ปรับเกม → เวลาตอบสนอง → โหมดเร็วขึ้น)

การใช้งานเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

การใช้งานเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

ได้รับการรับรองด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

จอภาพนี้ขับเคลื่อนด้วย AMD FreeSync™ Premium และรองรับ G-SYNC® ที่ผ่านการรับรองจาก NVIDIA จึงรับประกันภาพคมชัด ไร้รอยขาด ลื่นไหลเป็นพิเศษ และความหน่วงต่ำ มอบความแม่นยำและความลื่นไหลในการเล่นเกมที่เหนือชั้น

มุมมองแบบแยกหน้าจอของนักบินในเกมที่รวดเร็ว แสดงภาพที่ราบรื่นและชัดเจนยิ่งขึ้น

โลโก้ของ NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์นี้เปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซิงค์

*อาจมีข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย

Dynamic Action Sync

ลดความล่าช้าของอินพุตด้วย Dynamic Action Sync ช่วยให้เกมเมอร์สามารถจับภาพช่วงเวลาสำคัญได้แบบเรียลไทม์และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

Black Stabilizer

Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์ตรวจจับพลซุ่มยิงที่ซุ่มอยู่ในมุมมืดที่สุด และนำทางผ่านการระเบิดแฟลชได้อย่างรวดเร็ว

Crosshair

จุดเล็งถูกยึดไว้ตรงกลางเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิง

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ควบคุมอย่างชาญฉลาด สลับหน้าจอได้อย่างราบรื่นด้วย LG Switch

แอป LG Switch ช่วยให้คุณปรับแต่งจอภาพของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งสำหรับการเล่นเกมและการใช้งานในชีวิตประจำวัน จัดการการตั้งค่าจอภาพได้อย่างง่ายดาย เพียงปรับคุณภาพและความสว่างของภาพตามต้องการ จากนั้นตั้งค่าได้ทันทีด้วยปุ่มลัด แอปนี้ยังให้คุณแบ่งหน้าจอออกเป็น 11 รูปแบบ และเปิดใช้งานแพลตฟอร์มวิดีโอคอลได้ในคลิกเดียว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการตั้งค่าของคุณ

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจคุณสมบัติต่างๆ และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*วิดีโอนี้ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจไม่สะท้อนข้อมูลจำเพาะจริงของผลิตภัณฑ์ 27G440A

*LG Switch จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และคู่มือจาก LG.com เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง

กะทัดรัดและเพรียวบาง

สัมผัสประสบการณ์การออกแบบที่แทบไร้ขอบของเรา พร้อมฐานที่ปรับได้เต็มรูปแบบ พร้อมฟังก์ชันหมุน เอียง หมุนแกน และปรับความสูง ขาตั้งรูปตัว L ที่ไม่เกะกะและการปรับหมุนได้หลายระดับ ออกแบบมาเพื่อลดการใช้พื้นที่บนโต๊ะและลดการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ไอคอนดีไซน์ไร้ขอบ

หมุน

-30° ~ 30°

ไอคอนปรับเอียงได้

เอียง

-5° ~ 21°

ไอคอนติดผนัง

ความสูง

130 มม.

ไอคอนแกนหมุน

แกนหมุน

สองทิศทาง

ความเร็วเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

ความเร็วเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

ไอคอนดีไซน์ไร้ขอบ

HDMI™ 2.0 x2

ไอคอนปรับเอียงได้

DisplayPort 1.4 x1

พร้อม DSC

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

สเปคทั้งหมด

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

สินค้าแนะนำ

