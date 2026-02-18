About Cookies on This Site

LG UltraGear™ 27 นิ้ว 180Hz 4K UHD Gaming Monitor 27G810A with Dual-Mode|

LG UltraGear™ 27 นิ้ว 180Hz 4K UHD Gaming Monitor 27G810A with Dual-Mode|

27G810A-B
front view of 32GX850A
-15 degree side view of 32GX850A
+15 degree side view of 32GX850A
right side view of 32GX850A with tilt adjustment
front view of 32GX850A monitor with the stand down
right side view of 32GX850A
right side view of 32GX850A with tilt adjustment
top view of 32GX850A
top view of 32GX850A with right swivel
top view of 32GX850A with left swivel
rear view of 32GX850A
left rear angled view of 32GX850A
rear close-up view of stand mount of 32GX850A
rear close-up view of connectivity ports of 32GX850A
close-up view of stand base of 32GX850A
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • 27″ 4K UHD (3840x2160) IPS ภาพคมชัด มุมมองกว้าง
  • DisplayHDR™ 400 แสงเงามีมิติ
  • Refresh Rate 180Hz ภาพลื่นไหล ตอบสนองไว
  • 1ms (GtG) response time เคลื่อนไหวคมชัด
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium
เพิ่มเติม
LG UltraGear™ GX8 logo.

จอเกมมิ่ง IPS ขนาด 27 นิ้ว 4K 180Hz พร้อม Dual‑Mode

Front image of the UltraGear™ OLED 32GX850A gaming monitor.

Front image of the UltraGear™ OLED 32GX850A gaming monitor.

*ภาพประกอบถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยอธิบายคุณสมบัติของสินค้า และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

Feature overview of a gaming monitor highlighting: 32" OLED 4K, OLED with MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 003ms GtG, Glare Panel.

Display

Display

A dramatic fantasy game scene featuring a cloaked warrior standing before a snowy mountain range with 32" OLED 4K text on the right bottom corner.

A dramatic fantasy game scene featuring a cloaked warrior standing before a snowy mountain range with 32" OLED 4K text on the right bottom corner.

ได้เปรียบด้วยขนาดจอที่เหมาะสม

จอเกมมิ่ง 27 นิ้ว ความละเอียด 4K UHD คมชัดทันทีตั้งแต่เปิดใช้งานเลือก Dual‑Mode ได้ตามสไตล์การเล่น: 4K 180Hz เพื่อความสมดุลของภาพและความลื่นไหล หรือ Full HD 360Hz เพื่อเฟรมเรตที่รวดเร็ว พร้อมการตอบสนอง 1ms (GtG) คมชัดทุกการเคลื่อนไหว

*ภาพประกอบถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยอธิบายคุณสมบัติของสินค้า และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

ดื่มด่ำกับสีสันที่สมจริง คว้าความได้เปรียบในเกม

จอเกมมิ่งรองรับขอบเขตสีที่กว้างด้วย DCI‑P3 95% ถ่ายทอดสีสันที่แม่นยำ ให้ภาพคมชัดสมจริงยิ่งขึ้น ผสานกับ VESA DisplayHDR™ 400 เพื่อมิติของแสงและสีที่โดดเด่น ช่วยเพิ่มอรรถรสและความสมจริงในทุกฉากการเล่น

นักรบสวมเกราะล้ำยุคต่อสู้กันด้วยอาวุธพลังงาน ในเมืองแสงนีออนสไตล์อนาคต

*ภาพประกอบถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยอธิบายคุณสมบัติของสินค้า และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

speed

Dual‑Mode พร้อมตัวเลือกที่ปรับได้
สลับระหว่าง 360Hz และ 180Hz

ด้วย VESA Certified Dual‑Mode คุณสามารถสลับการใช้งานได้อย่างราบรื่นระหว่าง 4K UHD 180Hz สำหรับเกมที่ต้องการรายละเอียดกราฟิก และ FHD 360Hz สำหรับเกมแอ็กชันที่เน้นความเร็วและการตอบสนองที่ฉับไว โดยสามารถเลือกรีเฟรชเรต 180Hz หรือ 360Hz ได้ง่ายผ่านเมนู On‑Screen Display พร้อมความสะดวกในการสลับโหมดทั้งจาก ปุ่มลัดบนตัวจอ หรือ คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดผ่าน LG Switch เพื่อให้เหมาะกับทุกแนวเกมอย่างลงตัว

A monitor showing a high-speed motorcycle race on neon-lit city streets, highlighting smooth motion at 165Hz refresh rate.

*ภาพประกอบถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยอธิบายคุณสมบัติของสินค้า และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์ Dual‑Mode อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของเกม สเปกการ์ดจอ และการตั้งค่าของระบบ

ความเร็วที่เหนือชั้น ดื่มด่ำทุกจังหวะการเล่น

อัตราการตอบสนองที่รวดเร็ว 1ms (GtG) ช่วยลดอาการภาพซ้อนและเพิ่มความฉับไวในการแสดงผล ให้ทุกการเคลื่อนไหวคมชัดต่อเนื่อง เปิดประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลและแม่นยำยิ่งขึ้น

*ภาพประกอบใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติ และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

*การใช้งานอัตราการตอบสนอง 1ms กรุณาเลือกโหมด Faster Mode (Game Adjust → Response Time → Faster Mode)

speed

รับรองด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับสากล

จอภาพรองรับ AMD FreeSync™ Premium, ผ่านการรับรอง NVIDIA® G‑SYNC® Compatible และ VESA AdaptiveSync™ เพื่อการแสดงผลที่ลื่นไหล ลดอาการภาพฉีกขาดและดีเลย์ ให้การตอบสนองที่แม่นยำ พร้อมประสบการณ์การเล่นเกมที่ต่อเนื่องในทุกจังหวะ

ภาพเปรียบเทียบการแสดงผลขณะเล่นเกม โดยด้านซ้ายเกิดอาการภาพฉีกขาด ขณะที่ด้านขวาให้ภาพลื่นไหลต่อเนื่อง สะท้อนประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Adaptive Sync

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*ภาพประกอบถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยอธิบายคุณสมบัติของสินค้า และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์เมื่อเทียบเป็นการเปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้รองรับเทคโนโลยี Sync

*อาจเกิดความคลาดเคลื่อนหรือความล่าช้าได้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย

Dynamic Action Sync

ลดความหน่วงของการแสดงผล (Input Lag) ช่วยให้เกมเมอร์จับทุกจังหวะสำคัญได้แบบเรียลไทม์ และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

Black Stabilizer

ช่วยเผยรายละเอียดในฉากมืด ทำให้มองเห็นศัตรูที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่แสงน้อยได้ชัดเจน พร้อมรับมือกับความสว่างฉับพลันจากแฟลชหรือเอฟเฟกต์ในเกมได้อย่างมั่นใจ

Crosshair

จุดเล็งถูกแสดงคงที่ตรงกลางหน้าจอ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิง

*ภาพประกอบใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติของสินค้า และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

ควบคุมได้อย่างชาญฉลาด สลับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย LG Switch

แอป LG Switch ช่วยให้การตั้งค่าและปรับแต่งจอภาพเป็นเรื่องง่าย ทั้งสำหรับการเล่นเกมและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ผู้ใช้สามารถจัดการการตั้งค่าจอภาพได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการปรับคุณภาพของภาพหรือความสว่างตามต้องการ

จากนั้นสามารถเรียกใช้การตั้งค่าได้ทันทีผ่านปุ่มลัด (Hotkey)

นอกจากนี้ แอปยังรองรับการสลับโหมด Dual‑Mode ระหว่าง 330Hz และ 165Hz, การแบ่งหน้าจอได้สูงสุด 11 รูปแบบ

รวมถึงการเปิดแพลตฟอร์มวิดีโอคอลได้ในคลิกเดียว เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการใช้งานที่มากยิ่งขึ้น

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

4-pole headphone out

เชื่อมต่อหูฟัง
เพื่อประสบการณ์เสียงที่ดื่มด่ำ

เพลิดเพลินกับการเล่นเกมและการสื่อสารด้วยเสียงผ่านพอร์ตหูฟังแบบ 4‑Pole ที่รองรับทั้งเสียงและไมโครโฟนในสายเดียว เสริมอรรถรสการรับฟังด้วยระบบเสียงเสมือน 3 มิติจาก DTS Headphone:X ให้มิติเสียงคมชัดและสมจริงยิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์ของเกม

*จำหน่ายชุดหูฟังแยกต่างหาก

ดีไซน์กะทัดรัด เรียบหรู

สัมผัสดีไซน์ไฟหกเหลี่ยมอันมีเอกลักษณ์ ผสานขอบจอแบบเสมือนไร้กรอบ พร้อมฐานปรับระดับได้ครบทั้ง หมุน (Swivel), ก้ม‑เงย (Tilt) และปรับความสูง ช่วยให้จัดวางจอได้ตามสรีระการใช้งานอย่างลงตัว

ขาตั้งทรง L ที่ออกแบบให้เรียบสะอาดตาและรองรับการปรับหมุนในช่วงกว้าง ช่วยลดการใช้พื้นที่บนโต๊ะ และจัดการพื้นที่ว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไอคอนปรับหมุนได้

Swivel

-30° ~ 30°
ไอคอนปรับเอียงได้

Tilt

-5° ~ 21°

ไอคอนปรับความสูงได้

Height

130mm

ไอคอนการออกแบบไร้ขอบ

Pivot

Bi-direction

Front and rear view of the UltraGear™ 32GX850A gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.

ไอคอนปรับหมุนได้

HDMI™ 2.1 x2

ไอคอนปรับเอียงได้

DisplayPort1.4 x1 

with DSC

*ภาพประกอบใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติของสินค้า และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

  • Display - Size [Inch]

    27

  • Display - Resolution

    3840 x 2160

  • Display - Panel Type

    IPS

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180

  • Display - Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Mechanical - Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

สเปคทั้งหมด

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

DISPLAY

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Contrast Ratio (Min.)

    700:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Panel Type

    IPS

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1554 x 0.1554 mm

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Size [cm]

    68.4

  • Size [Inch]

    27

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ACCESSORY

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES(2ea)

  • USB A to B

    Depends on Country

CONNECTIVITY

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4 (DSC)

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.0)

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    691 x 168 x 523

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    613.5 x 371.6 x 51.3

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    613.5x534.5x220(UP) / 613.5x404.5x220(DOWN)

  • Weight in Shipping [kg]

    9.9kg

  • Weight without Stand [kg]

    4.9kg

  • Weight with Stand [kg]

    7.4kg

FEATURES

  • Black Stabilizer

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Auto Input Switch

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Crosshair

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • OverClocking

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • VRR

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Type

    External Power(Adapter)

SW APPLICATION

  • Dual Controller

    YES

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

