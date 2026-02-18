We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ 27 นิ้ว 180Hz 4K UHD Gaming Monitor 27G810A with Dual-Mode|
*ภาพประกอบถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยอธิบายคุณสมบัติของสินค้า และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ดื่มด่ำกับสีสันที่สมจริง คว้าความได้เปรียบในเกม
จอเกมมิ่งรองรับขอบเขตสีที่กว้างด้วย DCI‑P3 95% ถ่ายทอดสีสันที่แม่นยำ ให้ภาพคมชัดสมจริงยิ่งขึ้น ผสานกับ VESA DisplayHDR™ 400 เพื่อมิติของแสงและสีที่โดดเด่น ช่วยเพิ่มอรรถรสและความสมจริงในทุกฉากการเล่น
นักรบสวมเกราะล้ำยุคต่อสู้กันด้วยอาวุธพลังงาน ในเมืองแสงนีออนสไตล์อนาคต
Dual‑Mode พร้อมตัวเลือกที่ปรับได้
สลับระหว่าง 360Hz และ 180Hz
ด้วย VESA Certified Dual‑Mode คุณสามารถสลับการใช้งานได้อย่างราบรื่นระหว่าง 4K UHD 180Hz สำหรับเกมที่ต้องการรายละเอียดกราฟิก และ FHD 360Hz สำหรับเกมแอ็กชันที่เน้นความเร็วและการตอบสนองที่ฉับไว โดยสามารถเลือกรีเฟรชเรต 180Hz หรือ 360Hz ได้ง่ายผ่านเมนู On‑Screen Display พร้อมความสะดวกในการสลับโหมดทั้งจาก ปุ่มลัดบนตัวจอ หรือ คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดผ่าน LG Switch เพื่อให้เหมาะกับทุกแนวเกมอย่างลงตัว
*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์ Dual‑Mode อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของเกม สเปกการ์ดจอ และการตั้งค่าของระบบ
ความเร็วที่เหนือชั้น ดื่มด่ำทุกจังหวะการเล่น
อัตราการตอบสนองที่รวดเร็ว 1ms (GtG) ช่วยลดอาการภาพซ้อนและเพิ่มความฉับไวในการแสดงผล ให้ทุกการเคลื่อนไหวคมชัดต่อเนื่อง เปิดประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลและแม่นยำยิ่งขึ้น
*การใช้งานอัตราการตอบสนอง 1ms กรุณาเลือกโหมด Faster Mode (Game Adjust → Response Time → Faster Mode)
รับรองด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับสากล
จอภาพรองรับ AMD FreeSync™ Premium, ผ่านการรับรอง NVIDIA® G‑SYNC® Compatible และ VESA AdaptiveSync™ เพื่อการแสดงผลที่ลื่นไหล ลดอาการภาพฉีกขาดและดีเลย์ ให้การตอบสนองที่แม่นยำ พร้อมประสบการณ์การเล่นเกมที่ต่อเนื่องในทุกจังหวะ
ภาพเปรียบเทียบการแสดงผลขณะเล่นเกม โดยด้านซ้ายเกิดอาการภาพฉีกขาด ขณะที่ด้านขวาให้ภาพลื่นไหลต่อเนื่อง สะท้อนประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Adaptive Sync
*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์เมื่อเทียบเป็นการเปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้รองรับเทคโนโลยี Sync
*อาจเกิดความคลาดเคลื่อนหรือความล่าช้าได้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย
Dynamic Action Sync
ลดความหน่วงของการแสดงผล (Input Lag) ช่วยให้เกมเมอร์จับทุกจังหวะสำคัญได้แบบเรียลไทม์ และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
Black Stabilizer
ช่วยเผยรายละเอียดในฉากมืด ทำให้มองเห็นศัตรูที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่แสงน้อยได้ชัดเจน พร้อมรับมือกับความสว่างฉับพลันจากแฟลชหรือเอฟเฟกต์ในเกมได้อย่างมั่นใจ
ควบคุมได้อย่างชาญฉลาด สลับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย LG Switch
แอป LG Switch ช่วยให้การตั้งค่าและปรับแต่งจอภาพเป็นเรื่องง่าย ทั้งสำหรับการเล่นเกมและการใช้งานในชีวิตประจำวัน
ผู้ใช้สามารถจัดการการตั้งค่าจอภาพได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการปรับคุณภาพของภาพหรือความสว่างตามต้องการ
จากนั้นสามารถเรียกใช้การตั้งค่าได้ทันทีผ่านปุ่มลัด (Hotkey)
นอกจากนี้ แอปยังรองรับการสลับโหมด Dual‑Mode ระหว่าง 330Hz และ 165Hz, การแบ่งหน้าจอได้สูงสุด 11 รูปแบบ
รวมถึงการเปิดแพลตฟอร์มวิดีโอคอลได้ในคลิกเดียว เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการใช้งานที่มากยิ่งขึ้น
*จำหน่ายชุดหูฟังแยกต่างหาก
ดีไซน์กะทัดรัด เรียบหรู
สัมผัสดีไซน์ไฟหกเหลี่ยมอันมีเอกลักษณ์ ผสานขอบจอแบบเสมือนไร้กรอบ พร้อมฐานปรับระดับได้ครบทั้ง หมุน (Swivel), ก้ม‑เงย (Tilt) และปรับความสูง ช่วยให้จัดวางจอได้ตามสรีระการใช้งานอย่างลงตัว
ขาตั้งทรง L ที่ออกแบบให้เรียบสะอาดตาและรองรับการปรับหมุนในช่วงกว้าง ช่วยลดการใช้พื้นที่บนโต๊ะ และจัดการพื้นที่ว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะเด่น
Display - Size [Inch]
27
Display - Resolution
3840 x 2160
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
180
Display - Response Time
1ms (GtG at Faster)
Mechanical - Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
สเปคทั้งหมด
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y25
DISPLAY
Aspect Ratio
16:9
Brightness (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Contrast Ratio (Min.)
700:1
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
Panel Type
IPS
Pixel Pitch [mm]
0.1554 x 0.1554 mm
Refresh Rate (Max.) [Hz]
180
Resolution
3840 x 2160
Response Time
1ms (GtG at Faster)
Size [cm]
68.4
Size [Inch]
27
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ACCESSORY
Display Port
YES
HDMI
YES(2ea)
USB A to B
Depends on Country
CONNECTIVITY
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4 (DSC)
HDMI
YES(2ea)
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.0)
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
691 x 168 x 523
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
613.5 x 371.6 x 51.3
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
613.5x534.5x220(UP) / 613.5x404.5x220(DOWN)
Weight in Shipping [kg]
9.9kg
Weight without Stand [kg]
4.9kg
Weight with Stand [kg]
7.4kg
FEATURES
Black Stabilizer
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Auto Input Switch
YES
Color Calibrated in Factory
YES
Color Weakness
YES
Crosshair
YES
Dynamic Action Sync
YES
Flicker Safe
YES
FPS Counter
YES
HDR 10
YES
HDR Effect
YES
HW Calibration
HW Calibration Ready
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
OverClocking
YES
Reader Mode
YES
Smart Energy Saving
YES
User Defined Key
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
VRR
YES
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Type
External Power(Adapter)
SW APPLICATION
Dual Controller
YES
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
