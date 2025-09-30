Skip to ContentSkip to Accessibility Help
27” UltraGear™ QHD OLED Gaming Monitor | HDR400 True black พร้อมอัตราการรีเฟรช 240Hz

27GS95QE-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
perspective view
side view
side view with lights on
rear view
rear view with lights on
rear perspective view
rear perspective view with lights on
close-up view of ports
close-up view of ports with lights on
side view with monitor height moving downwards on
side view with monitor height moving downwards on with lights on
front view of remote control
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
perspective view
side view
side view with lights on
rear view
rear view with lights on
rear perspective view
rear perspective view with lights on
close-up view of ports
close-up view of ports with lights on
side view with monitor height moving downwards on
side view with monitor height moving downwards on with lights on
front view of remote control

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • 27" QHD (2560 x 1440) OLED Display
  • HDR400 True black
  • OLED with 240Hz Refresh Rate
  • 0.03ms (GtG) Response Time
  • 1.5M:1 Contrast Ratio
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
เพิ่มเติม
พิมพ์

สเปคทั้งหมด

ACCESSORY

  • D-Sub

    NO

  • Display Port

    YES

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Remote Controller

    YES

  • Thunderbolt

    NO

  • USB A to B

    YES

  • USB-C

    NO

CONNECTIVITY

  • D-Sub

    NO

  • Audio In

    NO

  • Built-in KVM

    NO

  • Daisy Chain

    NO

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • Mic In

    NO

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    YES

  • Thunderbolt

    NO

  • Thunderbolt (Data Transsmission)

    NO

  • USB-C

    NO

  • USB-C (Data Transsmission)

    NO

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.0)

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    808 x 181 x 532

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    604.4 x 350.6 x 45.3

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    604.4 x 574.4 x 258 (UP) / 604.4 x 464.4 x 258 (DOWN)

  • Weight in Shipping [kg]

    11kg

  • Weight without Stand [kg]

    5.05kg

  • Weight with Stand [kg]

    7.35kg

DISPLAY

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275 cd/m²

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90.0% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Contrast Ratio (Min.)

    1200000:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500000:1

  • Curvature

    NO

  • Panel Type

    OLED

  • Pixel Pitch [mm]

    110.8 PPI

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Response Time

    0.03ms (GTG)

  • Size [cm]

    67.32

  • Size [Inch]

    26.5

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FEATURES

  • Black Stabilizer

    Black Stabilizer

  • Advanced True Wide Pol.

    NO

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Auto Brightness

    NO

  • Auto Input Switch

    YES

  • Camera

    NO

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Crosshair

    YES

  • Dolby Vision™

    NO

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Flicker Safe

    NO

  • FPS Counter

    YES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Mic

    NO

  • Mini-LED Technology

    NO

  • Motion Blur Reduction Tech.

    NO

  • Nano IPS™ Technology

    NO

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • OverClocking

    NO

  • PBP

    NO

  • PIP

    NO

  • Reader Mode

    YES

  • RGB LED Lighting

    Hexagon Lighting

  • Smart Energy Saving

    YES

  • Super Resolution+

    NO

  • User Defined Key

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • VRR

    YES

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y23

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Type

    External Power(Adapter)

SOUND

  • Maxx Audio

    NO

  • DTS HP:X

    YES

  • Rich Bass

    NO

  • Speaker

    NO

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    NO

  • Dual Controller

    YES

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

  • LG UltraGear™ Control Center

    NO

