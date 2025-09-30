We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27” UltraGear™ QHD OLED Gaming Monitor | HDR400 True black พร้อมอัตราการรีเฟรช 240Hz
สเปคทั้งหมด
ACCESSORY
D-Sub
NO
Display Port
YES
DVI-D
NO
HDMI
YES(2ea)
Remote Controller
YES
Thunderbolt
NO
USB A to B
YES
USB-C
NO
CONNECTIVITY
D-Sub
NO
Audio In
NO
Built-in KVM
NO
Daisy Chain
NO
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4
DVI-D
NO
HDMI
YES(2ea)
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
LAN (RJ-45)
NO
Line out
NO
Mic In
NO
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
YES
Thunderbolt
NO
Thunderbolt (Data Transsmission)
NO
USB-C
NO
USB-C (Data Transsmission)
NO
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.0)
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
808 x 181 x 532
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
604.4 x 350.6 x 45.3
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
604.4 x 574.4 x 258 (UP) / 604.4 x 464.4 x 258 (DOWN)
Weight in Shipping [kg]
11kg
Weight without Stand [kg]
5.05kg
Weight with Stand [kg]
7.35kg
DISPLAY
Aspect Ratio
16:9
Brightness (Min.) [cd/m²]
250 cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275 cd/m²
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90.0% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
Curvature
NO
Panel Type
OLED
Pixel Pitch [mm]
110.8 PPI
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Resolution
2560 x 1440
Response Time
0.03ms (GTG)
Size [cm]
67.32
Size [Inch]
26.5
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
Black Stabilizer
Black Stabilizer
Advanced True Wide Pol.
NO
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Auto Brightness
NO
Auto Input Switch
YES
Camera
NO
Color Calibrated in Factory
YES
Color Weakness
YES
Crosshair
YES
Dolby Vision™
NO
Dynamic Action Sync
YES
Flicker Safe
NO
FPS Counter
YES
HDR 10
YES
HDR Effect
YES
HW Calibration
HW Calibration Ready
Mic
NO
Mini-LED Technology
NO
Motion Blur Reduction Tech.
NO
Nano IPS™ Technology
NO
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
OverClocking
NO
PBP
NO
PIP
NO
Reader Mode
YES
RGB LED Lighting
Hexagon Lighting
Smart Energy Saving
YES
Super Resolution+
NO
User Defined Key
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
VRR
YES
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y23
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Type
External Power(Adapter)
SOUND
Maxx Audio
NO
DTS HP:X
YES
Rich Bass
NO
Speaker
NO
SW APPLICATION
OnScreen Control (LG Screen Manager)
NO
Dual Controller
YES
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
LG UltraGear™ Control Center
NO
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
