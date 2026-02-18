About Cookies on This Site

LG UltraGear™ GX7 27 นิ้ว240Hz OLED QHD Gaming Monitor 27GX704A DisplayHDR™ True Black 400

LG UltraGear™ GX7 27 นิ้ว240Hz OLED QHD Gaming Monitor 27GX704A DisplayHDR™ True Black 400

27GX704A-B
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • หน้าจอ OLED 27" ความละเอียด QHD (2560 × 1440)
  • DisplayHDR True Black 400 ให้คอนทราสต์ลึกมีมิติ
  • Glare Panel แผงหน้าจอลดแสงสะท้อน เพื่อภาพคมชัดทุกสภาพแสง
  • รีเฟรชเรตสูง 240Hz บนพาเนล OLED เพื่อการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล
  • เวลาตอบสนอง 0.03ms (GtG) ตอบสนองรวดเร็วไร้เงาเบลอ
  • คอนทราสต์สูง 1.5M:1 ถ่ายทอดรายละเอียดได้เหนือชั้น
เพิ่มเติม
LG UltraGear™ GX8 logo.

LG UltraGear™ GX8 logo.

Display

จอภาพ OLED ขนาด 27 นิ้ว QHD (2560 x 1440)

DisplayHDR True Black 400 และขอบเขตสี DCI‑P3 98.5%**

แผงหน้าจอแบบ Glare Panel

Speed

อัตรารีเฟรชสูงสุด 240Hz

เวลาตอบสนอง 0.03ms (GtG)

รองรับสัญญาณ QHD ที่ 240Hz ผ่านพอร์ต HDMI 2.1

Technology

NVIDIA® G‑SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

มาตรฐาน VESA Certified AdaptiveSync

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

**ความสว่างของจอภาพเป็นการเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า LG UltraGear 27GR95QE

***DCI‑P3 Typical 98.5%, ขั้นต่ำ 90%

Display

Display

OLED พร้อมเทคโนโลยี MLA+

ความสว่างที่ยกระดับทุกช่วงเวลาการเล่น

จอภาพ OLED ถ่ายทอดสีสันได้อย่างโดดเด่นและมีมิติยิ่งขึ้น ด้วยค่าความสว่างมาตรฐาน 275 นิต และความสว่างสูงสุดถึง 1,300 นิต ช่วยให้ภาพคมชัด สว่างสดใสในทุกฉากการเล่น มอบการมองเห็นที่ชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อย

นักรบสวมเกราะล้ำยุคต่อสู้กันด้วยอาวุธพลังงาน ในเมืองแสงนีออนสไตล์อนาคต

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

เทคโนโลยี Micro Lens Array+

พัฒนาการอีกขั้น
ของเทคโนโลยี OLED

จอ UltraGear™ OLED มาพร้อมเทคโนโลยี Micro Lens Array+

ช่วยเพิ่มความสว่างในโหมด SDR ได้มากขึ้นถึง 37.5% เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี MLA

เพื่อการแสดงผลที่สว่างชัด มีพลัง และตอบโจทย์การเล่นเกมในทุกสภาพแสง

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

DisplayHDR True Black 400 / DCI‑P3 98.5%

พลังของสีสันที่โดดเด่น
และมีชีวิตชีวา

เทคโนโลยี VESA DisplayHDR™ True Black 400 ช่วยถ่ายทอดทุกรายละเอียดของภาพได้อย่างสมจริง ไม่ว่าจะเป็นฉากสว่างหรือฉากมืด ด้วยอัตราคอนทราสต์ 1.5 ล้านต่อ 1 เสริมประสบการณ์การเล่นเกมให้ดื่มด่ำยิ่งขึ้น ด้วยโลกของสีสันที่สดใสและมีมิติจากขอบเขตสี DCI‑P3 98.5% (Typ)

*ภาพที่ใช้เป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่แสดง

*ค่า True Black 400 วัดที่ระดับภาพเฉลี่ย (Average Picture Level) 10% และค่าอัตราส่วนคอนทราสต์ 1.5M:1 วัดที่ระดับภาพเฉลี่ย 25%

ลดแสงสีฟ้าเพื่อการรับชมที่สบายตายิ่งขึ้น

การปกป้องสายตาจากแสงสีฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

เพลิดเพลินกับการเล่นเกมได้อย่างอิสระ พร้อมการลดแสงสีฟ้าที่อาจส่งผลต่อดวงตา เทคโนโลยี LG WOLED ใช้นวัตกรรมขั้นสูงในการลดระดับแสงสีฟ้า ขณะเดียวกันยังคงถ่ายทอดสีสันที่สดใสและสมจริง ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL Low Blue Light ระดับ Platinum เพื่อประสบการณ์การรับชมที่สบายตา และเหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า ประสบการณ์การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่นำเสนอ

*แผงจอ LG OLED ได้รับการรับรองจาก UL ในด้าน Flicker‑Free, Discomfort Glare Free และ Low Blue Light

*หมายเลขใบรับรอง: Flicker‑Free Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (ภายใต้เงื่อนไขค่า UGR ต่ำกว่า 22), Low Blue Light Hardware Solution ระดับ Platinum – V745051

*คุณสมบัติดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ หรือเงื่อนไขการใช้งานของผู้ใช้

[ตัวเลือกที่ 1] ปิดโหมด Smart Energy Saving

[ตัวเลือกที่ 1] ปิดโหมด Smart Energy Saving

การตั้งค่าอย่างรวดเร็วเพื่อการแสดงผล OLED ที่สว่างชัดยิ่งขึ้น

ตั้งค่า Game Mode เป็น Gamer 1

การตั้งค่าอย่างรวดเร็วเพื่อการแสดงผล OLED ที่สว่างชัดยิ่งขึ้น

ปรับค่าความสว่าง (Brightness) เป็น 100

การตั้งค่าอย่างรวดเร็วเพื่อการแสดงผล OLED ที่สว่างชัดยิ่งขึ้น

ตั้งค่า Peak Brightness เป็น High

การตั้งค่าอย่างรวดเร็วเพื่อ<br>การแสดงผล OLED<br>ที่สว่างชัดยิ่งขึ้น

[ตัวเลือกที่ 1] ปิดโหมด Smart Energy Saving

การตั้งค่าอย่างรวดเร็วเพื่อการแสดงผล OLED ที่สว่างชัดยิ่งขึ้น

ตั้งค่า Game Mode เป็น Gamer 1

การตั้งค่าอย่างรวดเร็วเพื่อการแสดงผล OLED ที่สว่างชัดยิ่งขึ้น

ปรับค่าความสว่าง (Brightness) เป็น 100

การตั้งค่าอย่างรวดเร็วเพื่อการแสดงผล OLED ที่สว่างชัดยิ่งขึ้น

ตั้งค่า Peak Brightness เป็น High

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่แสดง

*การเลือกตั้งค่าข้างต้นอาจส่งผลให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

*การใช้งานในโหมดความสว่างสูง อาจเพิ่มโอกาสในการเกิดภาพค้าง (Burn‑in) ของจอแสดงผล

OLED display with 240Hz and 0.03ms (GtG).

จอภาพ OLED พร้อมอัตรารีเฟรช 240Hz และเวลาตอบสนอง 0.03ms (GtG)

จอ OLED
ความเร็วระดับสายฟ้า

จอภาพ UltraGear™ รุ่นใหม่จาก LG ถ่ายทอดประสบการณ์การเล่นเกมที่รวดเร็วและลื่นไหล ด้วยอัตรารีเฟรชสูงสุด 240Hz และเวลาตอบสนองเพียง 0.03ms (GtG) บนเทคโนโลยีจอ OLED ช่วยให้การเคลื่อนไหวของภาพคมชัด แม่นยำ และตอบสนองได้อย่างฉับไวในทุกจังหวะการเล่น

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่แสดง

ความเร็วที่โดดเด่น
พร้อมอัตรารีเฟรช OLED 240Hz

*อัตรารีเฟรช 240Hz ช่วยให้เกมเมอร์มองเห็นเฟรมถัดไปได้อย่างรวดเร็ว

*ภาพเคลื่อนไหวจึงลื่นไหลและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

*การตอบสนองต่อคู่แข่งทำได้ฉับไวขึ้น พร้อมการเล็งเป้าหมายที่แม่นยำในทุกจังหวะสำคัญของเกม

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่แสดง

การตอบสนองที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
ด้วยเวลาเพียง 0.03ms

ด้วยเวลาตอบสนองเพียง 0.03ms (GtG) ช่วยลดอาการภาพซ้อนย้อนกลับ (Reverse Ghosting) พร้อมถ่ายทอดวัตถุเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัดและต่อเนื่อง ให้คุณเพลิดเพลินกับการเล่นเกมที่ลื่นไหล การเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ และภาพที่ดูไหลลื่นสบายตาในทุกฉากการแข่งขัน

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่แสดง

QHD OLED@240Hz from HDMI 2.1.

จอภาพ OLED ความละเอียด QHD ที่รองรับอัตรารีเฟรช 240Hz ผ่าน HDMI 2.1

ยกระดับประสิทธิภาพการเล่นเกม
ด้วยพลังการแสดงผลของจอ OLED

รุ่น 27GX704A รองรับอัตรารีเฟรชสูงสุดถึง 240Hz ผ่านพอร์ต HDMI 2.1

ช่วยให้เกมเมอร์เพลิดเพลินกับการแสดงผลความละเอียด QHD ควบคู่กับอัตรารีเฟรช 240Hz ไม่ว่าจะเชื่อมต่อผ่าน DisplayPort หรือ HDMI เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหล คมชัด และตอบสนองได้อย่างมั่นใจ

*รองรับอัตรารีเฟรชสูงสุดถึง 240Hz โดยจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับการ์ดจอที่รองรับ HDMI 2.1 และสาย HDMI 2.1 (มีให้ภายในกล่องสินค้า) เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเหมาะสม

*การ์ดจอจำหน่ายแยกต่างหาก

เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อประสบการณ์
การเล่นเกมที่ลื่นไหลและต่อเนื่อง

ภาพเปรียบเทียบการแสดงผลขณะเล่นเกม โดยด้านซ้ายเกิดอาการภาพฉีกขาด ขณะที่ด้านขวาให้ภาพลื่นไหลต่อเนื่อง สะท้อนประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Adaptive Sync

*ภาพที่ใช้เป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่แสดง

*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์เป็นการเปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี Sync

*อาจเกิดความคลาดเคลื่อนหรือความล่าช้าได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย

การออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานของเกมเมอร์เป็นหลัก

เสริมประสบการณ์การเล่นเกมด้วยดีไซน์หน้าจอแบบ 4‑side Virtually Borderless

ช่วยให้ภาพดูกว้างและต่อเนื่องยิ่งขึ้น

ขาตั้งจอสามารถปรับ หมุน (Swivel), ก้ม‑เงย (Tilt), ปรับสูง‑ต่ำ (Height) และหมุนจอแนวตั้ง (Pivot) เพื่อรองรับท่าทางการใช้งานที่หลากหลาย มอบความสบายในการเล่นเกมและช่วยลดความเมื่อยล้าในระยะยาว

Gamer centric design.

Swivel adjustable monitor.

การปรับหมุนซ้าย‑ขวา (Swivel)

Tilt / Height adjustable monitor.

การปรับก้ม‑เงย (Tilt) และปรับความสูง (Height)

Pivot adjustable monitor.

การหมุนหน้าจอแนวตั้ง (Pivot)

Borderless design monitor.

Borderless design

4-pole headphone out.

ช่องเสียบหูฟังแบบ 4‑Pole

Plugin for immersive sound effect

เพลิดเพลินกับการเล่นเกมพร้อมการสนทนาด้วยเสียง ผ่านการเชื่อมต่อหูฟังแบบ 4‑Pole ได้อย่างสะดวก พร้อมเสริมอรรถรสด้วยเสียงเสมือนจริงแบบ Virtual 3D Sound จาก DTS Headphone:X เพื่อประสบการณ์เสียงที่โอบล้อมและมีมิติมากยิ่งขึ้น

*ชุดหูฟังจำหน่ายแยกต่างหาก

Gaming GUI

อินเทอร์เฟซการเล่นเกม
ที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบ
และการใช้งาน

เกมเมอร์สามารถใช้งาน On‑Screen Display และ OnScreen Control เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าจอภาพได้อย่างสะดวก ตั้งแต่การปรับตัวเลือกพื้นฐานของจอภาพ ไปจนถึงการลงทะเบียน User‑Defined Key เพื่อกำหนดปุ่มลัดตามรูปแบบการใช้งานของแต่ละบุคคล

*สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม OnScreen Control เวอร์ชันล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ LG.com

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่แสดง

OLED Care

ปกป้องจอภาพของคุณ
ด้วย OLED Care

OLED Care ทำหน้าที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการภาพค้าง (After Image) และปัญหา Burn‑in ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อแสดงภาพความคอนทราสต์สูงแบบคงที่เป็นระยะเวลานาน โดยระบบจะปรับการแสดงผลอย่างเหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนภาพใหม่ เพื่อช่วยดูแลจอภาพให้พร้อมสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

*ฟีเจอร์นี้สามารถใช้งานได้ผ่านรีโมตคอนโทรลที่มีมาให้ภายในชุดสินค้าเท่านั้น

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync ช่วยลดความหน่วงของการแสดงผล ให้เกมเมอร์รับรู้ทุกจังหวะสำคัญได้แบบเรียลไทม์ พร้อมตอบสนองต่อคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

Black Stabiliser

Black Stabilizer เพิ่มความชัดเจนในฉากมืด ช่วยให้มองเห็นคู่ต่อสู้ที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่แสงน้อย และรับมือกับสถานการณ์ที่มีแสงแฟลชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Crosshair

Crosshair แสดงจุดเล็งคงที่ตรงกึ่งกลางหน้าจอ เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิงระหว่างการเล่นเกม

FPS Counter

FPS Counter แสดงค่าเฟรมเรตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบประสิทธิภาพการแสดงผลได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม ตัดต่อวิดีโอ หรือรับชมคอนเทนต์

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่ออธิบายฟีเจอร์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป

*ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ Crosshair พร้อมกับ FPS Counter ได้

*FPS Counter อาจแสดงค่าที่สูงกว่าค่ารีเฟรชเรตสูงสุดของจอภาพ

LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

สีสันแม่นยำ
ปรับจูนอย่างสม่ำเสมอ

LG Calibration Studio ช่วยปรับประสิทธิภาพการแสดงผลสีผ่านระบบ Hardware Calibration เพื่อดึงศักยภาพของจอ LG QHD OLED ที่มีช่วงสีครอบคลุมและความสม่ำเสมอของสีออกมาได้อย่างเต็มที่ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีในทุกมิติ

*ภาพที่แสดงเป็นการจำลองเพื่ออธิบายฟีเจอร์ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

*ซอฟต์แวร์และ Calibration Sensor ไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจ กรุณาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ LG Calibration Studio เวอร์ชันล่าสุดผ่านเว็บไซต์ LG.com

การรับประกันการเบิร์นอิน 3 ปีสำหรับจอภาพสำหรับเล่นเกม UltraGear OLED

รับประกันอาการเบิร์นอิน 3 ปี
สำหรับจอเกมมิ่ง UltraGear OLED

*การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

DISPLAY

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90.0% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Contrast Ratio (Min.)

    1200000:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500000:1

  • Panel Type

    OLED

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Response Time

    0.03ms (GTG)

  • Size [cm]

    67.32

  • Size [Inch]

    26.5

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ACCESSORY

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES(2ea)

  • USB A to B

    YES

CONNECTIVITY

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.2 Gen1)

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.2 Gen1)

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    673x168x529

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    605.2x351.0x45.3

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    605.2x532.6x220(Up) / 605.2x402.6x220(Down)

  • Weight in Shipping [kg]

    9.9kg

  • Weight without Stand [kg]

    4.8kg

  • Weight with Stand [kg]

    7.2kg

FEATURES

  • Black Stabilizer

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Auto Input Switch

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Crosshair

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Reader Mode

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • VRR

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Type

    External Power(Adapter)

SW APPLICATION

  • Dual Controller

    YES

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

