LG UltraGear™ GX7 27 นิ้ว240Hz OLED QHD Gaming Monitor 27GX704A DisplayHDR™ True Black 400
LG UltraGear™ GX7 27 นิ้ว240Hz OLED QHD Gaming Monitor 27GX704A DisplayHDR™ True Black 400
27GX704A-B
()
คุณลักษณะที่สำคัญ
- หน้าจอ OLED 27" ความละเอียด QHD (2560 × 1440)
- DisplayHDR True Black 400 ให้คอนทราสต์ลึกมีมิติ
- Glare Panel แผงหน้าจอลดแสงสะท้อน เพื่อภาพคมชัดทุกสภาพแสง
- รีเฟรชเรตสูง 240Hz บนพาเนล OLED เพื่อการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล
- เวลาตอบสนอง 0.03ms (GtG) ตอบสนองรวดเร็วไร้เงาเบลอ
- คอนทราสต์สูง 1.5M:1 ถ่ายทอดรายละเอียดได้เหนือชั้น
Display
จอภาพ OLED ขนาด 27 นิ้ว QHD (2560 x 1440)
DisplayHDR True Black 400 และขอบเขตสี DCI‑P3 98.5%**
แผงหน้าจอแบบ Glare Panel
Speed
อัตรารีเฟรชสูงสุด 240Hz
เวลาตอบสนอง 0.03ms (GtG)
รองรับสัญญาณ QHD ที่ 240Hz ผ่านพอร์ต HDMI 2.1
Technology
NVIDIA® G‑SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
มาตรฐาน VESA Certified AdaptiveSync
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
**ความสว่างของจอภาพเป็นการเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า LG UltraGear 27GR95QE
***DCI‑P3 Typical 98.5%, ขั้นต่ำ 90%
OLED พร้อมเทคโนโลยี MLA+
ความสว่างที่ยกระดับทุกช่วงเวลาการเล่น
จอภาพ OLED ถ่ายทอดสีสันได้อย่างโดดเด่นและมีมิติยิ่งขึ้น ด้วยค่าความสว่างมาตรฐาน 275 นิต และความสว่างสูงสุดถึง 1,300 นิต ช่วยให้ภาพคมชัด สว่างสดใสในทุกฉากการเล่น มอบการมองเห็นที่ชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อย
นักรบสวมเกราะล้ำยุคต่อสู้กันด้วยอาวุธพลังงาน ในเมืองแสงนีออนสไตล์อนาคต
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
เทคโนโลยี Micro Lens Array+
พัฒนาการอีกขั้น
ของเทคโนโลยี OLED
จอ UltraGear™ OLED มาพร้อมเทคโนโลยี Micro Lens Array+
ช่วยเพิ่มความสว่างในโหมด SDR ได้มากขึ้นถึง 37.5% เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี MLA
เพื่อการแสดงผลที่สว่างชัด มีพลัง และตอบโจทย์การเล่นเกมในทุกสภาพแสง
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
DisplayHDR True Black 400 / DCI‑P3 98.5%
พลังของสีสันที่โดดเด่น
และมีชีวิตชีวา
เทคโนโลยี VESA DisplayHDR™ True Black 400 ช่วยถ่ายทอดทุกรายละเอียดของภาพได้อย่างสมจริง ไม่ว่าจะเป็นฉากสว่างหรือฉากมืด ด้วยอัตราคอนทราสต์ 1.5 ล้านต่อ 1 เสริมประสบการณ์การเล่นเกมให้ดื่มด่ำยิ่งขึ้น ด้วยโลกของสีสันที่สดใสและมีมิติจากขอบเขตสี DCI‑P3 98.5% (Typ)
*ภาพที่ใช้เป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่แสดง
*ค่า True Black 400 วัดที่ระดับภาพเฉลี่ย (Average Picture Level) 10% และค่าอัตราส่วนคอนทราสต์ 1.5M:1 วัดที่ระดับภาพเฉลี่ย 25%
ลดแสงสีฟ้าเพื่อการรับชมที่สบายตายิ่งขึ้น
การปกป้องสายตาจากแสงสีฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพลิดเพลินกับการเล่นเกมได้อย่างอิสระ พร้อมการลดแสงสีฟ้าที่อาจส่งผลต่อดวงตา เทคโนโลยี LG WOLED ใช้นวัตกรรมขั้นสูงในการลดระดับแสงสีฟ้า ขณะเดียวกันยังคงถ่ายทอดสีสันที่สดใสและสมจริง ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL Low Blue Light ระดับ Platinum เพื่อประสบการณ์การรับชมที่สบายตา และเหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า ประสบการณ์การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่นำเสนอ
*แผงจอ LG OLED ได้รับการรับรองจาก UL ในด้าน Flicker‑Free, Discomfort Glare Free และ Low Blue Light
*หมายเลขใบรับรอง: Flicker‑Free Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (ภายใต้เงื่อนไขค่า UGR ต่ำกว่า 22), Low Blue Light Hardware Solution ระดับ Platinum – V745051
*คุณสมบัติดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ หรือเงื่อนไขการใช้งานของผู้ใช้
[ตัวเลือกที่ 1] ปิดโหมด Smart Energy Saving
การตั้งค่าอย่างรวดเร็วเพื่อการแสดงผล OLED ที่สว่างชัดยิ่งขึ้น
ตั้งค่า Game Mode เป็น Gamer 1
การตั้งค่าอย่างรวดเร็วเพื่อการแสดงผล OLED ที่สว่างชัดยิ่งขึ้น
ปรับค่าความสว่าง (Brightness) เป็น 100
การตั้งค่าอย่างรวดเร็วเพื่อการแสดงผล OLED ที่สว่างชัดยิ่งขึ้น
ตั้งค่า Peak Brightness เป็น High
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่แสดง
*การเลือกตั้งค่าข้างต้นอาจส่งผลให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
*การใช้งานในโหมดความสว่างสูง อาจเพิ่มโอกาสในการเกิดภาพค้าง (Burn‑in) ของจอแสดงผล
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่แสดง
ความเร็วที่โดดเด่น
พร้อมอัตรารีเฟรช OLED 240Hz
*อัตรารีเฟรช 240Hz ช่วยให้เกมเมอร์มองเห็นเฟรมถัดไปได้อย่างรวดเร็ว
*ภาพเคลื่อนไหวจึงลื่นไหลและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
*การตอบสนองต่อคู่แข่งทำได้ฉับไวขึ้น พร้อมการเล็งเป้าหมายที่แม่นยำในทุกจังหวะสำคัญของเกม
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่แสดง
การตอบสนองที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
ด้วยเวลาเพียง 0.03ms
ด้วยเวลาตอบสนองเพียง 0.03ms (GtG) ช่วยลดอาการภาพซ้อนย้อนกลับ (Reverse Ghosting) พร้อมถ่ายทอดวัตถุเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัดและต่อเนื่อง ให้คุณเพลิดเพลินกับการเล่นเกมที่ลื่นไหล การเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ และภาพที่ดูไหลลื่นสบายตาในทุกฉากการแข่งขัน
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่แสดง
*รองรับอัตรารีเฟรชสูงสุดถึง 240Hz โดยจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับการ์ดจอที่รองรับ HDMI 2.1 และสาย HDMI 2.1 (มีให้ภายในกล่องสินค้า) เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเหมาะสม
*การ์ดจอจำหน่ายแยกต่างหาก
เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อประสบการณ์
การเล่นเกมที่ลื่นไหลและต่อเนื่อง
ภาพเปรียบเทียบการแสดงผลขณะเล่นเกม โดยด้านซ้ายเกิดอาการภาพฉีกขาด ขณะที่ด้านขวาให้ภาพลื่นไหลต่อเนื่อง สะท้อนประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Adaptive Sync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
27GX704A is a NVIDIA-tested and officially validated G-SYNC® Compatible monitor, that can give you a good gaming experience with significantly reduced tearing or stuttering.
AMD FreeSync™ Premium Pro
ด้วยเทคโนโลยี FreeSync™ Premium Pro เกมเมอร์สามารถเพลิดเพลินกับการเคลื่อนไหวของภาพที่ต่อเนื่องและลื่นไหล แม้ในเกมความละเอียดสูงและฉากที่มีความเร็วสูง ช่วยลดอาการภาพฉีกขาดและการกระตุกของหน้าจอได้อย่างมีประสิทธิ
VESA Certified AdaptiveSync
มาพร้อมการรับรองมาตรฐาน VESA AdaptiveSync Display ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเล่นเกมด้วยอัตรารีเฟรชที่สูงขึ้นและค่าหน่วงต่ำ มอบภาพการเล่นเกมที่ลื่นไหล ปราศจากอาการฉีกขาด พร้อมการรับชมวิดีโอที่ต่อเนื่องและนิ่งยิ่งขึ้น
*ภาพที่ใช้เป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่แสดง
*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์เป็นการเปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี Sync
*อาจเกิดความคลาดเคลื่อนหรือความล่าช้าได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย
การออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานของเกมเมอร์เป็นหลัก
เสริมประสบการณ์การเล่นเกมด้วยดีไซน์หน้าจอแบบ 4‑side Virtually Borderless
ช่วยให้ภาพดูกว้างและต่อเนื่องยิ่งขึ้น
ขาตั้งจอสามารถปรับ หมุน (Swivel), ก้ม‑เงย (Tilt), ปรับสูง‑ต่ำ (Height) และหมุนจอแนวตั้ง (Pivot) เพื่อรองรับท่าทางการใช้งานที่หลากหลาย มอบความสบายในการเล่นเกมและช่วยลดความเมื่อยล้าในระยะยาว
Gamer centric design.
*ชุดหูฟังจำหน่ายแยกต่างหาก
Gaming GUI
อินเทอร์เฟซการเล่นเกม
ที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบ
และการใช้งาน
เกมเมอร์สามารถใช้งาน On‑Screen Display และ OnScreen Control เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าจอภาพได้อย่างสะดวก ตั้งแต่การปรับตัวเลือกพื้นฐานของจอภาพ ไปจนถึงการลงทะเบียน User‑Defined Key เพื่อกำหนดปุ่มลัดตามรูปแบบการใช้งานของแต่ละบุคคล
*สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม OnScreen Control เวอร์ชันล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ LG.com
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่แสดง
OLED Care
ปกป้องจอภาพของคุณ
ด้วย OLED Care
OLED Care ทำหน้าที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการภาพค้าง (After Image) และปัญหา Burn‑in ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อแสดงภาพความคอนทราสต์สูงแบบคงที่เป็นระยะเวลานาน โดยระบบจะปรับการแสดงผลอย่างเหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนภาพใหม่ เพื่อช่วยดูแลจอภาพให้พร้อมสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
*ฟีเจอร์นี้สามารถใช้งานได้ผ่านรีโมตคอนโทรลที่มีมาให้ภายในชุดสินค้าเท่านั้น
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync ช่วยลดความหน่วงของการแสดงผล ให้เกมเมอร์รับรู้ทุกจังหวะสำคัญได้แบบเรียลไทม์ พร้อมตอบสนองต่อคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
Black Stabiliser
Black Stabilizer เพิ่มความชัดเจนในฉากมืด ช่วยให้มองเห็นคู่ต่อสู้ที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่แสงน้อย และรับมือกับสถานการณ์ที่มีแสงแฟลชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Crosshair
Crosshair แสดงจุดเล็งคงที่ตรงกึ่งกลางหน้าจอ เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิงระหว่างการเล่นเกม
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่ออธิบายฟีเจอร์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป
*ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ Crosshair พร้อมกับ FPS Counter ได้
*FPS Counter อาจแสดงค่าที่สูงกว่าค่ารีเฟรชเรตสูงสุดของจอภาพ
*ภาพที่แสดงเป็นการจำลองเพื่ออธิบายฟีเจอร์ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*ซอฟต์แวร์และ Calibration Sensor ไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจ กรุณาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ LG Calibration Studio เวอร์ชันล่าสุดผ่านเว็บไซต์ LG.com
*การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
สเปคทั้งหมด
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y25
DISPLAY
Aspect Ratio
16:9
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90.0% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
Panel Type
OLED
Pixel Pitch [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Resolution
2560 x 1440
Response Time
0.03ms (GTG)
Size [cm]
67.32
Size [Inch]
26.5
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ACCESSORY
Display Port
YES
HDMI
YES(2ea)
USB A to B
YES
CONNECTIVITY
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4
HDMI
YES(2ea)
Headphone out
3-pole (Sound Only)
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.2 Gen1)
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.2 Gen1)
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
673x168x529
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
605.2x351.0x45.3
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
605.2x532.6x220(Up) / 605.2x402.6x220(Down)
Weight in Shipping [kg]
9.9kg
Weight without Stand [kg]
4.8kg
Weight with Stand [kg]
7.2kg
FEATURES
Black Stabilizer
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Auto Input Switch
YES
Color Calibrated in Factory
YES
Color Weakness
YES
Crosshair
YES
Dynamic Action Sync
YES
FPS Counter
YES
HDR 10
YES
HDR Effect
YES
HW Calibration
HW Calibration Ready
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Reader Mode
YES
Smart Energy Saving
YES
User Defined Key
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
VRR
YES
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Type
External Power(Adapter)
SW APPLICATION
Dual Controller
YES
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
