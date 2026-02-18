We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ GX8 32 นิ้ว OLED 4K UHD Gaming Monitor 32GX850A with Dual-Mode
คุณลักษณะที่สำคัญ
- หน้าจอ OLED ขนาด 32" ความละเอียด 4K UHD (3840 × 2160)
- เวลาตอบสนองเร็วพิเศษ 0.03ms (GtG)
- รองรับ VESA DisplayHDR™ True Black 400 เพื่อคอนทราสต์ลึกเป็นธรรมชาติ
- โหมดการแสดงผล Dual‑Mode: UHD 165Hz และ FHD 330Hz
- รองรับ AMD FreeSync™ Premium Pro เพื่อภาพลื่นไหลไร้ฉีกขาด
- ดีไซน์ขอบบาง (Virtually Borderless)
Award-winning excellence
Digital Trends 2025
ได้รับรางวัล Readers’ Choice จาก Digital Trends ปี 2025 สำหรับไลน์อัปจอมอนิเตอร์ที่โดดเด่นด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการแสดงผล
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยในการอธิบายฟีเจอร์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยในการอธิบายฟีเจอร์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยในการอธิบายฟีเจอร์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป
ดำลึกยิ่งขึ้น
ถ่ายทอดสีสันอย่างสมจริง
มาตรฐาน VESA DisplayHDR™ True Black 400 มอบระดับสีดำที่ลึกและสม่ำเสมอ พร้อมคงคุณภาพการแสดงผลได้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
ผสานกับช่วงสี DCI‑P3 98.5% (Typical) และค่าความแม่นยำของสี Delta E ≤ 2 เพื่อถ่ายทอดสีสันและรายละเอียดได้อย่างสมจริง ตรงตามต้นฉบับที่ผู้สร้างสรรค์ตั้งใจไว้
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยในการอธิบายฟีเจอร์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป
การปกป้องจากแสงสีฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
เล่นเกมได้อย่างสบายตายิ่งขึ้นด้วยการลดแสงสีฟ้าที่อาจเป็นอันตราย
LG WOLED ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการลดระดับแสงสีฟ้า โดยยังคงถ่ายทอดสีสันที่สดใสและสมจริง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL Low Blue Light Platinum ช่วยให้ภาพเกมยังคงมีชีวิตชีวา พร้อมมอบประสบการณ์การรับชมที่สบายตาแม้ใช้งานต่อเนื่อง
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในฟีเจอร์ ประสบการณ์การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป
แผงจอ LG OLED ได้รับการรับรองจาก UL ว่าเป็นจอ Flicker‑Free, *Discomfort Glare Free และ Low Blue Light
*หมายเลขใบรับรอง: Flicker‑Free Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (ภายใต้เงื่อนไขค่า UGR ต่ำกว่า 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051
*ฟีเจอร์ดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้งานของผู้ใช้
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยในการอธิบายฟีเจอร์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป
ความเร็วเหนือระดับ
พาคุณดำดิ่งสู่โลกของเกม
อัตราการตอบสนองที่รวดเร็วเพียง 0.03ms (GtG) ช่วยลดอาการภาพซ้อนแบบ Reverse Ghosting และรองรับการตอบสนองที่ฉับไว
ถ่ายทอดการเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัดและต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพการเล่นเกมที่ราบรื่นและแม่นยำยิ่งขึ้น
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยในการอธิบายฟีเจอร์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป
การใช้งานอัตราการตอบสนอง 0.03ms จำเป็นต้องเลือกโหมด Faster Mode
Dual‑Mode พร้อมตัวเลือกการใช้งาน
สลับรีเฟรชเรตระหว่าง 330Hz และ 165Hz
ด้วย VESA Certified Dual‑Mode สามารถสลับการใช้งานได้อย่างราบรื่นระหว่าง
UHD 165Hz สำหรับเกมที่เน้นกราฟิกสมจริง และ FHD 330Hz สำหรับเกมแอ็กชันความเร็วสูง
ผู้ใช้สามารถเลือกขนาดหน้าจอและรีเฟรชเรตที่ต้องการ (165Hz หรือ 330Hz) ได้ง่ายผ่านเมนู On‑Screen Display
นอกจากนี้ ยังสามารถสลับโหมดได้สะดวกทั้งผ่าน ปุ่มลัดบนตัวเครื่อง หรือ คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดผ่าน LG Switch เพื่อปรับการเล่นเกมให้เหมาะกับทุกแนวเกม
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในฟีเจอร์ ประสบการณ์การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป
*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์ Dual‑Mode อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของเกม สเปกการ์ดจอ และการตั้งค่าของระบบคอมพิวเตอร์
การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล
เล่นได้ต่อเนื่องไม่สะดุด
ลดอาการภาพฉีกขาดและการกระตุกของภาพด้วยเทคโนโลยี AMD FreeSync™ Premium Pro
พร้อมการรองรับ NVIDIA‑tested และผ่านการรับรอง G‑SYNC® Compatible บนจอเกมมิ่งความละเอียด 4K
ช่วยให้การแสดงผลเป็นไปอย่างลื่นไหล คมชัด และต่อเนื่อง เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริงยิ่งขึ้น
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในฟีเจอร์ ประสบการณ์การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป
*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์เป็นการเปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซิงก์ภาพ
*อาจเกิดความคลาดเคลื่อนหรือความล่าช้าได้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย
Dynamic Action Sync
ช่วยลดความหน่วงของอินพุต ทำให้เกมเมอร์สามารถรับรู้ทุกจังหวะสำคัญได้แบบเรียลไทม์ และตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในฟีเจอร์ ประสบการณ์การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป
ควบคุมได้อย่างชาญฉลาด
สลับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย LG Switch
แอป LG Switch ช่วยให้การตั้งค่าและปรับแต่งจอภาพเป็นเรื่องง่าย ทั้งสำหรับการเล่นเกมและการใช้งานในชีวิตประจำวัน
ผู้ใช้สามารถจัดการการตั้งค่าจอภาพได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการปรับคุณภาพของภาพหรือความสว่างตามต้องการ
จากนั้นสามารถเรียกใช้การตั้งค่าได้ทันทีผ่านปุ่มลัด (Hotkey)
นอกจากนี้ แอปยังรองรับการสลับโหมด Dual‑Mode ระหว่าง 330Hz และ 165Hz, การแบ่งหน้าจอได้สูงสุด 11 รูปแบบ
รวมถึงการเปิดแพลตฟอร์มวิดีโอคอลได้ในคลิกเดียว เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการใช้งานที่มากยิ่งขึ้น
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในฟีเจอร์ ประสบการณ์การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป
กะทัดรัด เรียบหรูในทุกมุมมอง
สัมผัสดีไซน์ที่โดดเด่นด้วย Hexagon Lighting และการออกแบบขอบจอแบบ Virtually Borderless 4 ด้าน ให้ภาพลักษณ์ที่สะอาดตา
มาพร้อมฐานปรับระดับได้ครบทุกทิศทาง ทั้ง หมุน (Swivel), เอียง (Tilt), ปรับสูง‑ต่ำ (Height) และ Pivot
ฐานแบบ L Stand ที่ออกแบบให้เป็นระเบียบ ช่วยประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงาน พร้อมช่วงการหมุนที่กว้าง เพื่อลดพื้นที่ส่วนเกินและจัดวางอุปกรณ์ได้อย่างลงตัว
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในฟีเจอร์ ประสบการณ์การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป
สเปคทั้งหมด
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y25
DISPLAY
Aspect Ratio
16:9
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
Panel Type
OLED
Pixel Pitch [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
Resolution
3840 x 2160
Response Time
0.03ms (GTG)
Size [cm]
79.9
Size [Inch]
31.5
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ACCESSORY
Display Port
YES
HDMI
YES(2ea)
CONNECTIVITY
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4 (DSC)
HDMI
YES(2ea)
Headphone out
3-pole
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.0)
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
973x183x544
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
714.1 x 620.9 x 249.8 (UP) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (DOWN)
Weight in Shipping [kg]
13.2㎏
Weight without Stand [kg]
4.9㎏
Weight with Stand [kg]
9.1㎏
FEATURES
Black Stabilizer
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Auto Input Switch
YES
Color Calibrated in Factory
YES
Color Weakness
YES
Crosshair
YES
Dynamic Action Sync
YES
FPS Counter
YES
HDR 10
YES
HDR Effect
YES
HW Calibration
HW Calibration Ready
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Reader Mode
YES
Smart Energy Saving
YES
User Defined Key
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
VRR
YES
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Type
External Power(Adapter)
SW APPLICATION
Dual Controller
YES
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
