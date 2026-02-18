About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG UltraGear™ GX8 32 นิ้ว OLED 4K UHD Gaming Monitor 32GX850A with Dual-Mode

LG UltraGear™ GX8 32 นิ้ว OLED 4K UHD Gaming Monitor 32GX850A with Dual-Mode

32GX850A-B
front view of 32GX850A
-15 degree side view of 32GX850A
+15 degree side view of 32GX850A
right side view of 32GX850A with tilt adjustment
front view of 32GX850A monitor with the stand down
right side view of 32GX850A
right side view of 32GX850A with tilt adjustment
top view of 32GX850A
top view of 32GX850A with right swivel
top view of 32GX850A with left swivel
rear view of 32GX850A
left rear angled view of 32GX850A
rear close-up view of stand mount of 32GX850A
rear close-up view of connectivity ports of 32GX850A
close-up view of stand base of 32GX850A
front view of 32GX850A
-15 degree side view of 32GX850A
+15 degree side view of 32GX850A
right side view of 32GX850A with tilt adjustment
front view of 32GX850A monitor with the stand down
right side view of 32GX850A
right side view of 32GX850A with tilt adjustment
top view of 32GX850A
top view of 32GX850A with right swivel
top view of 32GX850A with left swivel
rear view of 32GX850A
left rear angled view of 32GX850A
rear close-up view of stand mount of 32GX850A
rear close-up view of connectivity ports of 32GX850A
close-up view of stand base of 32GX850A

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • หน้าจอ OLED ขนาด 32" ความละเอียด 4K UHD (3840 × 2160)
  • เวลาตอบสนองเร็วพิเศษ 0.03ms (GtG)
  • รองรับ VESA DisplayHDR™ True Black 400 เพื่อคอนทราสต์ลึกเป็นธรรมชาติ
  • โหมดการแสดงผล Dual‑Mode: UHD 165Hz และ FHD 330Hz
  • รองรับ AMD FreeSync™ Premium Pro เพื่อภาพลื่นไหลไร้ฉีกขาด
  • ดีไซน์ขอบบาง (Virtually Borderless)
เพิ่มเติม

Award-winning excellence

Digital Trends Award logo

Digital Trends 2025

ได้รับรางวัล Readers’ Choice จาก Digital Trends ปี 2025 สำหรับไลน์อัปจอมอนิเตอร์ที่โดดเด่นด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการแสดงผล

LG UltraGear™ GX8 logo.

LG UltraGear™ GX8 logo.




จอเกมมิ่ง OLED 4K ขนาด 32 นิ้ว พร้อม Dual‑Mode

Front image of the UltraGear™ OLED 32GX850A gaming monitor.

Front image of the UltraGear™ OLED 32GX850A gaming monitor.

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยในการอธิบายฟีเจอร์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป

Feature overview of a gaming monitor highlighting: 32" OLED 4K, OLED with MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 003ms GtG, Glare Panel.

Feature overview of a gaming monitor highlighting: 32" OLED 4K, OLED with MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 003ms GtG, Glare Panel.

Display

Display

A dramatic fantasy game scene featuring a cloaked warrior standing before a snowy mountain range with 32" OLED 4K text on the right bottom corner.

A dramatic fantasy game scene featuring a cloaked warrior standing before a snowy mountain range with 32" OLED 4K text on the right bottom corner.

สนามรบของคุณ ควบคุมได้อย่างมั่นใจ
บนจอ OLED 4K ขนาด 32 นิ้ว

ด้วยจอ OLED 4K ขนาด 32 นิ้ว (3840 x 2160) ที่ให้ภาพคมชัดและรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น UltraGear GX8 ช่วยยกระดับการมองเห็นในทุกฉากการเล่นเกม

เทคโนโลยี OLED 4K ถ่ายทอดภาพได้อย่างคมชัด สมจริง และช่วยสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำยิ่งกว่าเดิม

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยในการอธิบายฟีเจอร์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป

Planetary images appear brighter and clearer on LG OLED monitors.

OLED พร้อมเทคโนโลยี MLA+

จอ OLED มาพร้อมเทคโนโลยี Micro Lens Array+ (MLA+) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายแสง ลดการสูญเสียของแสง และยกระดับความสว่างของภาพ

ส่งผลให้ภาพมีความสว่างสดใสและสีสันที่โดดเด่นยิ่งขึ้น โดยให้ความสว่างในโหมด SDR สูงขึ้นสูงสุดถึง 37.5% เมื่อเทียบกับจอ LG รุ่นก่อนหน้าที่ใช้เทคโนโลยี MLA

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยในการอธิบายฟีเจอร์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป

ดำลึกยิ่งขึ้น
ถ่ายทอดสีสันอย่างสมจริง

มาตรฐาน VESA DisplayHDR™ True Black 400 มอบระดับสีดำที่ลึกและสม่ำเสมอ พร้อมคงคุณภาพการแสดงผลได้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง

ผสานกับช่วงสี DCI‑P3 98.5% (Typical) และค่าความแม่นยำของสี Delta E ≤ 2 เพื่อถ่ายทอดสีสันและรายละเอียดได้อย่างสมจริง ตรงตามต้นฉบับที่ผู้สร้างสรรค์ตั้งใจไว้

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยในการอธิบายฟีเจอร์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป

การปกป้องจากแสงสีฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

เล่นเกมได้อย่างสบายตายิ่งขึ้นด้วยการลดแสงสีฟ้าที่อาจเป็นอันตราย

LG WOLED ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการลดระดับแสงสีฟ้า โดยยังคงถ่ายทอดสีสันที่สดใสและสมจริง

ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL Low Blue Light Platinum ช่วยให้ภาพเกมยังคงมีชีวิตชีวา พร้อมมอบประสบการณ์การรับชมที่สบายตาแม้ใช้งานต่อเนื่อง

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในฟีเจอร์ ประสบการณ์การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป

แผงจอ LG OLED ได้รับการรับรองจาก UL ว่าเป็นจอ Flicker‑Free, *Discomfort Glare Free และ Low Blue Light

*หมายเลขใบรับรอง: Flicker‑Free Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (ภายใต้เงื่อนไขค่า UGR ต่ำกว่า 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051

*ฟีเจอร์ดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้งานของผู้ใช้

speed

speed

A monitor showing a high-speed motorcycle race on neon-lit city streets, highlighting smooth motion at 165Hz refresh rate.

การเคลื่อนไหวของเกมที่
ลื่นไหลด้วยรีเฟรชเรต 165Hz

รีเฟรชเรต 165Hz ช่วยถ่ายทอดภาพที่ลื่นไหล คมชัดในทุกการเคลื่อนไหว พร้อมลดความเบลอของภาพขณะเคลื่อนที่

ทุกเฟรมถูกแสดงอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับการเล่นเกมได้อย่างเต็มอารมณ์ยิ่งขึ้น

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยในการอธิบายฟีเจอร์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป

ความเร็วเหนือระดับ
พาคุณดำดิ่งสู่โลกของเกม

อัตราการตอบสนองที่รวดเร็วเพียง 0.03ms (GtG) ช่วยลดอาการภาพซ้อนแบบ Reverse Ghosting และรองรับการตอบสนองที่ฉับไว

ถ่ายทอดการเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัดและต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพการเล่นเกมที่ราบรื่นและแม่นยำยิ่งขึ้น

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยในการอธิบายฟีเจอร์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป

การใช้งานอัตราการตอบสนอง 0.03ms จำเป็นต้องเลือกโหมด Faster Mode

Dual‑Mode พร้อมตัวเลือกการใช้งาน
สลับรีเฟรชเรตระหว่าง 330Hz และ 165Hz

ด้วย VESA Certified Dual‑Mode สามารถสลับการใช้งานได้อย่างราบรื่นระหว่าง

UHD 165Hz สำหรับเกมที่เน้นกราฟิกสมจริง และ FHD 330Hz สำหรับเกมแอ็กชันความเร็วสูง

ผู้ใช้สามารถเลือกขนาดหน้าจอและรีเฟรชเรตที่ต้องการ (165Hz หรือ 330Hz) ได้ง่ายผ่านเมนู On‑Screen Display

นอกจากนี้ ยังสามารถสลับโหมดได้สะดวกทั้งผ่าน ปุ่มลัดบนตัวเครื่อง หรือ คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดผ่าน LG Switch เพื่อปรับการเล่นเกมให้เหมาะกับทุกแนวเกม

Knight and race car showcasing 165Hz WQHD and 330Hz WFHD.

Knight and race car showcasing 165Hz WQHD and 330Hz WFHD.

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในฟีเจอร์ ประสบการณ์การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป

*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์ Dual‑Mode อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของเกม สเปกการ์ดจอ และการตั้งค่าของระบบคอมพิวเตอร์

speed

speed

การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล
เล่นได้ต่อเนื่องไม่สะดุด

ลดอาการภาพฉีกขาดและการกระตุกของภาพด้วยเทคโนโลยี AMD FreeSync™ Premium Pro

พร้อมการรองรับ NVIDIA‑tested และผ่านการรับรอง G‑SYNC® Compatible บนจอเกมมิ่งความละเอียด 4K

ช่วยให้การแสดงผลเป็นไปอย่างลื่นไหล คมชัด และต่อเนื่อง เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริงยิ่งขึ้น

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในฟีเจอร์ ประสบการณ์การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป

*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์เป็นการเปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซิงก์ภาพ

*อาจเกิดความคลาดเคลื่อนหรือความล่าช้าได้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย

Dynamic Action Sync

ช่วยลดความหน่วงของอินพุต ทำให้เกมเมอร์สามารถรับรู้ทุกจังหวะสำคัญได้แบบเรียลไทม์ และตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

Black Stabilizer

Black Stabilizer ช่วยเพิ่มการมองเห็นในฉากมืด ทำให้ตรวจจับศัตรูที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่แสงน้อยได้ง่ายขึ้น และช่วยรับมือกับสถานการณ์แสงแฟลชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Crosshair

แสดงจุดเล็งคงที่ตรงกึ่งกลางหน้าจอ เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิงระหว่างการเล่นเกม

FPS Counter

FPS Counter แสดงค่าเฟรมเรตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ตรวจสอบประสิทธิภาพการแสดงผลได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม ตัดต่อ หรือรับชมวิดีโอ เพราะทุกเฟรมมีความสำคัญต่อประสบการณ์การใช้งาน

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในฟีเจอร์ ประสบการณ์การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป

ควบคุมได้อย่างชาญฉลาด
สลับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย LG Switch

แอป LG Switch ช่วยให้การตั้งค่าและปรับแต่งจอภาพเป็นเรื่องง่าย ทั้งสำหรับการเล่นเกมและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ผู้ใช้สามารถจัดการการตั้งค่าจอภาพได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการปรับคุณภาพของภาพหรือความสว่างตามต้องการ

จากนั้นสามารถเรียกใช้การตั้งค่าได้ทันทีผ่านปุ่มลัด (Hotkey)

นอกจากนี้ แอปยังรองรับการสลับโหมด Dual‑Mode ระหว่าง 330Hz และ 165Hz, การแบ่งหน้าจอได้สูงสุด 11 รูปแบบ

รวมถึงการเปิดแพลตฟอร์มวิดีโอคอลได้ในคลิกเดียว เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการใช้งานที่มากยิ่งขึ้น

Short feature video demonstrating LG UltraGear’s LG Switch function, showcasing seamless input source switching and enhanced user control for an optimized gaming experience in the 2025 UltraGear monitor lineup.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในฟีเจอร์ ประสบการณ์การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป

กะทัดรัด เรียบหรูในทุกมุมมอง

สัมผัสดีไซน์ที่โดดเด่นด้วย Hexagon Lighting และการออกแบบขอบจอแบบ Virtually Borderless 4 ด้าน ให้ภาพลักษณ์ที่สะอาดตา

มาพร้อมฐานปรับระดับได้ครบทุกทิศทาง ทั้ง หมุน (Swivel), เอียง (Tilt), ปรับสูง‑ต่ำ (Height) และ Pivot

ฐานแบบ L Stand ที่ออกแบบให้เป็นระเบียบ ช่วยประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงาน พร้อมช่วงการหมุนที่กว้าง เพื่อลดพื้นที่ส่วนเกินและจัดวางอุปกรณ์ได้อย่างลงตัว

Front and rear view of the UltraGear™ 32GX850A gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.

Front and rear view of the UltraGear™ 32GX850A gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.

Icons for Tilt, Height, Pivot, Swivel, and wall mount.

Icons for Tilt, Height, Pivot, Swivel, and wall mount.

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในฟีเจอร์ ประสบการณ์การใช้งานจริงอาจแตกต่างออกไป

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

DISPLAY

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Contrast Ratio (Min.)

    1200000:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500000:1

  • Panel Type

    OLED

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Response Time

    0.03ms (GTG)

  • Size [cm]

    79.9

  • Size [Inch]

    31.5

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ACCESSORY

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES(2ea)

CONNECTIVITY

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4 (DSC)

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Headphone out

    3-pole

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.0)

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    973x183x544

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    714.1 x 620.9 x 249.8 (UP) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (DOWN)

  • Weight in Shipping [kg]

    13.2㎏

  • Weight without Stand [kg]

    4.9㎏

  • Weight with Stand [kg]

    9.1㎏

FEATURES

  • Black Stabilizer

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Auto Input Switch

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Crosshair

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Reader Mode

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • VRR

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Type

    External Power(Adapter)

SW APPLICATION

  • Dual Controller

    YES

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

สินค้าแนะนำ

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา

ค้นหา

สัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์นี้รอบตัวคุณ