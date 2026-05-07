LG UltraGear evo GX9| จอเกมมิ่ง OLED 39” | World's First 39" 5K2K OLED Gaming Monitor

39GX950B-B
มุมมองด้านหน้าของ LG UltraGear evo GX9| จอเกมมิ่ง OLED 39” | World's First 39" 5K2K OLED Gaming Monitor 39GX950B-B
LG UltraGear 39GX950B curved OLED gaming monitor connected to a console, laptop, and desktop, highlighting advanced connectivity with DisplayPort 2.1, USB Type-C, and HDMI 2.1.
มุมมองด้านหน้าของ LG UltraGear evo GX9| จอเกมมิ่ง OLED 39” | World's First 39" 5K2K OLED Gaming Monitor 39GX950B-B
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • ความละเอิยด 5K2K (5120x2160) ให้ภาพคมละเอียดเต็มตา พร้อมความหนาแน่นพิกเซล 143 PPI
  • เทคโนโลยี 4th Gen Tandem OLED สว่างสูงสุด 1500 นิต (Peak)
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500 พร้อมขอบเขตสี DCI‑P3 99.5% (Typ.)
  • ปรับความเร็ว Dual‑Mode: 5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz | ตอบสนองไว 0.03ms
  • พอร์ตครบทั้ง  DP 2.1 | USB‑C (PD 90W) | HDMI 2.1
  • AI Sound & AI Scene Optimization ช่วยปรับภาพและเสียงให้อัตโนมัติ
เพิ่มเติม

รางวัลการันตีความเป็นเลิศ

A image of CES 2026-white Honoree award logo

รางวัล CES Innovation Awards – ผู้ได้รับการยกย่องประจำปี 2026

สาขาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ประกอบ

A image of PC world award logo

1 ใน 10 จอมอนิเตอร์พีซีที่ดีที่สุดในงาน CES 2026

จอมอนิเตอร์สำหรับเกมมิ่งที่ดีที่สุดในงาน CES 2026

Best brand of 2026*

Red Dot Design Award 2026

ผู้ชนะรางวัลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก Red Dot Design Award 2026

*รางวัล CES Innovation Awards พิจารณาจากเอกสารบรรยายที่ส่งให้คณะกรรมการตัดสิน CTA ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ส่งมาหรือข้อกล่าวอ้างใดๆ และไม่ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล*

UltraGear™ evo AI logo in a futuristic, neon-lit room.

39-inch UltraGear evo OLED GX9, The World’s First 39-inch 5K2K Gaming Monitor (39GX950B) with AI Upscaling

*อ้างอิงจากข้อมูลจำเพาะของจอเกมมิ่งที่เผยแพร่ ณ เดือนมีนาคม 2026 LG 39GX950B เป็นจอเกมมิ่งรุ่นแรกที่มีจอแสดงผล OLED ขนาด 39 นิ้ว ความละเอียด 5K2K (5120x2160)

**ภาพจำลองขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

UltraGear 39-inch 5K2K Tandem OLED gaming monitor (39GX950B) with AI upscaling, Perfect Black, 143 PPI, 330Hz at WFHD, HDR 500

*อ้างอิงจากข้อมูลจำเพาะของจอเกมมิ่งที่เผยแพร่ ณ เดือนมีนาคม 2026 จอ LG 39GX950B เป็นจอเกมมิ่งรุ่นแรกที่รองรับการอัพสเกลภาพด้วย AI เป็นความละเอียด 5K2K

**39GX950B มีความสว่างสูงสุด 1500 นิต วัดภายใต้เงื่อนไขการทดสอบภายใน ความสว่างจริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน

***39GX950B รองรับ Dual-Mode ด้วยอัตราการรีเฟรช 165Hz ที่ความละเอียด 5K2K และ 330Hz ที่ความละเอียด WFHD

World's first 39-inch 5K2K OLED

สัมผัสประสบการณ์การรับชมที่สมจริงยิ่งขึ้นด้วยจอแสดงผล 5K2K ขนาด 39 นิ้ว (5120×2160) ออกแบบมาในรูปแบบ UltraWide อัตราส่วน 21:9 พร้อมหน้าจอโค้ง 1500R ให้จำนวนพิกเซลมากกว่าจอแสดงผล 4K ขนาด 32 นิ้วถึงประมาณ 33% โอบล้อมสายตาของคุณอย่างนุ่มนวลเพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมที่สมจริงยิ่งขึ้น ความละเอียด 5K2K ความหนาแน่นสูงให้รายละเอียดที่คมชัดและความลึกของภาพ ทำให้ทุกฉากคมชัด โฟกัส และดึงดูดใจอย่างลึกซึ้งในเกมต่างๆ

The display expands from a 32-inch 16:9 4K screen to a 39-inch 21:9 5K2K gaming monitor for more immersive game visuals

*อ้างอิงจากข้อมูลจำเพาะของจอเกมมิ่งที่เผยแพร่ ณ เดือนมีนาคม 2026 LG 39GX950B เป็นจอเกมมิ่งรุ่นแรกที่มีจอแสดงผล OLED ขนาด 39 นิ้ว ความละเอียด 5K2K (5120x2160)

**ภาพจำลองขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

5K2K AI Upscaling ครั้งแรกของโลก
ไม่ต้องอัปเกรด GPU เพิ่มเติม*

โปรเซสเซอร์ในตัวของ UltraGear evo™ ขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5K2K AI Upscaling ที่สามารถยกระดับความละเอียดคอนเทนต์เป็น 5K2K ได้อย่างชาญฉลาดจากทุกอุปกรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องอัปเกรด GPU หรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม ระบบจะประมวลผลและปรับภาพอัตโนมัติ เพื่อมอบรายละเอียดที่คมชัดยิ่งขึ้นและความละเอียดที่เหนือกว่า

UltraGear gaming monitor (39GX950B) featuring on-device AI upscaling to 5K2K, enhancing contents without a GPU upgrade

UltraGear gaming monitor (39GX950B) featuring on-device AI upscaling to 5K2K, enhancing contents without a GPU upgrade

*อ้างอิงจากข้อมูลจำเพาะของจอเกมมิ่งที่เผยแพร่ ณ เดือนมีนาคม 2026 จอ LG 39GX950B เป็นจอเกมมิ่งรุ่นแรกที่รองรับการเพิ่มความละเอียดภาพด้วย AI เป็น 5K2K

**ประสิทธิภาพการเพิ่มความละเอียดภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของแหล่งสัญญาณเข้า ไม่จำเป็นต้องอัปเกรด GPU เพื่อใช้งานฟังก์ชัน AI Upscaling จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ภายนอกที่เข้ากันได้ (PC/GPU/คอนโซล) สำหรับการเล่นเกม

***ภาพจำลองขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

4th Gen Tandem OLED
ความสว่างสูงพิเศษ 1500 นิต*

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 4th Gen Tandem OLED รุ่น LG 39GX950B มอบภาพที่สว่างยิ่งขึ้น ด้วยค่าความสว่างสูงสุดถึง 1500 นิต เพื่อภาพการเล่นเกมที่คมชัด มองเห็นทุกรายละเอียดบนหน้าจอได้อย่างแม่นยำ แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างมาก

UltraGear gaming monitor (39GX950B) displaying sharp gameplay with 1,500 nits peak brightness and 4th Gen Tandem OLED

*39GX950B ให้ความสว่างสูงสุด 1500 นิต วัดภายใต้เงื่อนไขการทดสอบภายใน (@HDR, 1.5% APL) ความสว่างจริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

Triple Perfect Visuals ผ่านการรับรองโดย UL
คมชัดสมบูรณ์แบบ แม้ในสภาพแสงจ้า

Perfect Black

Perfect Black ผ่านการรับรองจาก UL มอบระดับสีดำที่ดำสนิทอย่างแท้จริง ช่วยยกระดับความสว่างและคอนทราสต์ให้โดดเด่น ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สว่างหรือมืดรอบตัวคุณ

Perfect Color & 100% Color Fidelity

Perfect Color และ 100% Color Fidelity มอบการถ่ายทอดสีสันได้อย่างแม่นยำเที่ยงตรง แม้อยู่ภายใต้สภาพแสงที่หลากหลาย ตั้งแต่แสงน้อยไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างจ้า

Perfect Reproduction

Perfect Reproduction ผ่านการรับรองโดย UL มั่นใจได้ว่าเกมและคอนเทนต์จะแสดงผลได้ตรงตามต้นฉบับ ด้วยสีสัน ความสว่าง และรายละเอียดที่แม่นยำครบถ้วน ทั้งในฉากมืดและสภาพแวดล้อมที่สว่าง

UL certification for Perfect Black, Perfect Color, and Perfect Reproduction on UltraGear OLED gaming monitor (39GX950B)

UltraGear gaming monitor (39GX950B) delivers perfect black levels and perfect colors with 4th Gen Tandem OLED technology.

*ในบรรดาจอเกมมิ่ง OLED ภาพเหล่านี้เป็นภาพจำลองเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

**ภาพเหล่านี้เป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

Bright highlights and clear detail in the darkness

สัมผัสมิติที่ลึกยิ่งขึ้นและความสมจริงที่สดใสด้วยมาตรฐาน VESA DisplayHDR™ True Black 500 ที่ช่วยยกระดับคอนทราสต์ เผยให้เห็นไฮไลต์ที่สว่างโดดเด่นและรายละเอียดในเงามืดได้อย่างคมชัด ในเกมเอฟเฟกต์แสงที่สว่างจะดูมีพลังและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขณะที่ฉากมืดยังคงพื้นผิวและความคมชัดโดยไม่สูญเสียรายละเอียด พร้อมขอบเขตสี DCI-P3 99.5% (Typ.) ที่แสดงสีสันได้อย่างสมจริงและแม่นยำ ใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ดั้งเดิมของผู้สร้างมากที่สุด

*ภาพเหล่านี้เป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น การใช้งานจริงอาจแตกต่างไปจากนี้*

High 143 PPI clarity for both gaming & productivity

ด้วยความละเอียด 143 PPI (พิกเซลต่อนิ้ว) ทำให้ได้ประสบการณ์การเล่นเกมที่แม่นยำและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ในระหว่างการเล่นเกม ข้อความในเกม องค์ประกอบ UI และรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ จะปรากฏชัดเจนและคมชัดยิ่งขึ้น ทำให้ HUD (Head-Up Display) เมนู และข้อมูลบนหน้าจออ่านง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความชัดเจนสำหรับงานที่ต้องใช้ข้อความจำนวนมาก เช่น การแก้ไขเอกสาร การท่องเว็บ หรือการเขียนโค้ด

ความละเอียดระดับ High‑PPI เพื่อความแม่นยำในการเล่นเกม

ความคมชัดระดับ High‑PPI เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

Less eye strain
with UL-verified eye comfort tech

เทคโนโลยีถนอมสายตาขั้นสูงของ LG UltraGear ที่ผ่านการรับรองจาก UL ช่วยลดแสงสะท้อนที่รบกวนสายตา และได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความสบายตาเป็นหลัก เพื่อมอบประสิทธิภาพการเล่นเกมที่คมชัด พร้อมความชัดเจนสม่ำเสมอในทุกสถานการณ์ ด้วยการรับรองจาก UL ในด้านสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ การลดการกะพริบของหน้าจอ (Flicker), การลดแสงจ้าที่ก่อให้เกิดความไม่สบายตา และการจำกัดการปล่อยแสงสีฟ้าที่เป็นอันตราย เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยส่งเสริมความสบายตา และยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมให้ลื่นไหลยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเล่นเกมในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างมากหรือในห้องที่ใช้แสงไฟ LED

UltraGear OLED gaming monitor (39GX950B) enhances eye comfort with UL-certified anti-glare and low reflectance

*ภาพทั้งหมดที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

*จอ OLED Tandem เจนเนอเรชั่นที่ 4 ของ LG ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าปราศจากแสงกระพริบ ปราศจากแสงสะท้อนที่ทำให้ไม่สบายตา ลดแสงสีฟ้า และได้รับการรับรองมาตรฐาน Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40) จาก UL

*หมายเลขใบรับรอง: จอแสดงผลปราศจากแสงกระพริบ (OLED) - A196009, ปราศจากแสงสะท้อนที่ทำให้ไม่สบายตา - V563481 (ภายใต้เงื่อนไข UGR น้อยกว่า 22), โซลูชันฮาร์ดแวร์ลดแสงสีฟ้า ระดับแพลตินัม - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741

*คุณสมบัติข้างต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขการใช้งานของผู้ใช้*

Maximize productivity with an expanded
5K2K UltraWide canvas

UltraGear ไม่ได้มีดีแค่สำหรับการเล่นเกม — ด้วยความละเอียด 5K2K แบบ UltraWide และความคมชัด 143 PPI มอบภาพที่คมชัด รายละเอียดครบถ้วน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครีเอเตอร์และผู้ที่ต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกัน เมื่อเทียบกับการใช้จอ 16:9 แบบสองหรือสามจอ ที่อาจมีขอบจอ (bezels) คั่นกลางรบกวนสายตา อัตราส่วนภาพ 21:9 ที่กว้างกว่าช่วยให้คุณจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดได้บนหน้าจอเดียว ไม่ว่าจะเป็นการรีทัชภาพ ตัดต่อวิดีโอ หรือค้นหาเรฟเฟอเรนซ์ ทุกอย่างยังคงมองเห็นได้ครบถ้วนในมุมมองเดียว

UltraGear gaming monitor (39GX950B) maximizes productivity in video and photo editing with its 21:9 screen

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

อัตราการรีเฟรชที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกประเภทเกมด้วย Dual-Mode

จับคู่ประเภทเกมของคุณกับอัตราการรีเฟรชที่เหมาะสมได้อย่างราบรื่นโดยใช้ Dual-Mode ที่ได้รับการรับรองจาก VESA เพียงแค่สลับจาก 165Hz ที่ความละเอียด 5K2K สำหรับเกม AAA เช่น RPG และเกมผจญภัย ไปเป็น 330Hz ที่ความละเอียด WFHD สำหรับเกมที่เล่นเร็ว เช่น FPS และเกมแข่งรถ

LG UltraGear gaming monitor (39GX950B) with Dual Mode, supporting 165Hz at 5K2K and 330Hz at WFHD for games from RPG to FPS

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

0.03ms (GtG). Quick response for gameplay.

ด้วยอัตราการตอบสนอง 0.03ms (GtG) ที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ช่วยลดอาการภาพซ้อน (ghosting) ทำให้การเปลี่ยนฉากบนหน้าจอคมชัดยิ่งขึ้น มอบการเล่นเกมที่ลื่นไหล ตอบสนองไว และแม่นยำในทุกจังหวะสำคัญ

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

Smooth motion that keeps you immersed

ดื่มด่ำกับภาพเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยี NVIDIA® G‑SYNC® Compatible และ AMD FreeSync™ Premium Pro ที่ช่วยลดอาการภาพฉีกขาด (screen tearing) และอาการกระตุก (stuttering) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพลิดเพลินกับภาพที่สมูท คมชัด ลดทั้ง motion blur และ ghosting เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลและสมจริงยิ่งขึ้นในทุกเฟรมการเคลื่อนไหว

UltraGear gaming monitor (39GX950B) delivers smooth, tear-free racing gameplay with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium Pro

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

การเชื่อมต่อล่าสุดสำหรับเกมมิ่งสเตชันสุดล้ำของคุณ

LG UltraGear evo AI 39GX950B มาพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อล่าสุดครบครัน ไม่ว่าจะเป็น DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type‑C (PD 90W) และ HDMI 2.1 เชื่อมต่ออุปกรณ์เกมมิ่งได้หลากหลายอย่างราบรื่น เพื่อยกระดับสเตชันเกมมิ่งของคุณให้พร้อมลุยทุกสถานการณ์ด้วย DisplayPort 2.1 (UHBR 20) ที่ให้แบนด์วิดท์สูง รองรับการเล่นเกมความละเอียดสูงและรีเฟรชเรตสูงบนการ์ดจอประสิทธิภาพสูง มอบภาพคมชัดและการเล่นที่ลื่นไหลเหนือระดับ พอร์ต USB Type‑C รองรับทั้งการแสดงผล การถ่ายโอนข้อมูล และการชาร์จอุปกรณ์สูงสุด 90W ได้พร้อมกันผ่านสายเส้นเดียว เพิ่มความสะดวกและลดความยุ่งเหยิงของสายเคเบิล ส่วน HDMI 2.1 ช่วยให้การเชื่อมต่อกับคอนโซลและอุปกรณ์อื่น ๆ มีความเสถียร มั่นใจได้ในทุกการใช้งาน

UltraGear gaming monitor (39GX950B) connected to a PC, laptop, and console via DisplayPort 2.1, USB Type-C, and HDMI 2.1

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

AI Sound เพื่อการเล่นเกมที่คมชัดและสมจริงยิ่งขึ้น

AI Sound แยกองค์ประกอบเสียงแต่ละส่วนอย่างชาญฉลาด—ทั้งเสียงพูด เอฟเฟกต์ และเสียงพื้นหลัง—พร้อมปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในเกม เพื่อมอบประสบการณ์เสียงที่ควบคุมได้และดื่มด่ำยิ่งขึ้น เสมือนระบบเสียงแบบ Virtual 7.1.2 แชนเนล ไม่ว่าจะผ่านลำโพงสเตอริโอในตัวขนาด 7W×2 หรือหูฟัง เสียงพูดยังคงคมชัดแม้ในช่วงการต่อสู้อันดุเดือด และสัญญาณสำคัญอย่างเสียงฝีเท้าที่กำลังเข้ามาใกล้ยังคงได้ยินอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณได้เปรียบในทุกสถานการณ์ของเกม

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

AI Scene Optimization เพื่อการตั้งค่าการแสดงผลที่เหมาะสมที่สุด

AI Scene Optimization ตรวจจับเนื้อหาที่แสดงบนหน้าจอ และปรับการตั้งค่าภาพหลักโดยอัตโนมัติ เช่น อุณหภูมิสี การเพิ่มความสดของสี และความคมชัด ให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นโหมดเอกสาร (Office) แอนิเมชัน (Animation) ภาพยนตร์ (Movie) เกม (Game) และกีฬา (Sports)

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ปกป้องหน้าจอของคุณด้วย OLED Care

OLED Care มาพร้อมฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของอาการภาพค้าง (image retention) และเบิร์นอิน (burn-in) ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อแสดงภาพนิ่งที่มีคอนทราสต์สูงเป็นเวลานาน ช่วยให้หน้าจอคงคุณภาพการแสดงผลได้ยาวนานยิ่งขึ้น

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

รับประกัน 2 ปี สำหรับจอเกมมิ่ง OLED UltraGear (39GX950B)

รับประกัน 2 ปี มูลค่า $XXX

2 ปีนับจากวันที่ซื้อปลีกครั้งแรก เฉพาะชิ้นส่วนภายในและชิ้นส่วนที่ใช้งานได้เท่านั้น

รวมถึงแผงจอแสดงผล OLED

*อ้างอิงจากราคาซื้อการรับประกันแบบแยกต่างหากที่มีจำหน่ายบน LG.com

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y26

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

DISPLAY

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Resolution

    5120 x 2160

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1776 mm x 0.1776mm

  • Panel Type

    OLED

  • Curvature

    1500R

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1850000:1

  • Contrast Ratio (Min.)

    1480000:1

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Response Time

    0.03ms (GtG)

  • Size [cm]

    98.7

  • Size [Inch]

    38.86

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    1035 x 296 x 549

  • Weight in Shipping [kg]

    16.2kg

  • Weight with Stand [kg]

    10.7kg

  • Weight without Stand [kg]

    6.8kg

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    921.4 x 605.4 x 322.8mm (UP) 921.4 x 495.4 x 322.8mm (Down)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    921.4 x 405.0 x 118.7mm

FEATURES

  • Black Stabilizer

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • VRR

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • User Defined Key

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • RGB LED Lighting

    Unity Hexagon Lighting 2.0

  • Reader Mode

    YES

  • PIP

    YES

  • PBP

    2PBP

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • HDR Effect

    YES

  • HDR 10

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

ACCESSORY

  • USB-C

    YES

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

CONNECTIVITY

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

  • USB-C

    Yes (1Up)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.2 Gen2)

  • USB-C (Data Transsmission)

    YES

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DP Version

    2.1

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • USB Upstream Port

    YES(via USB-C)

SOUND

  • Speaker

    7W x 2

SW APPLICATION

  • Dual Controller

    YES

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

