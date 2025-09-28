We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Smart Monitor 34” จอโค้ง WQHD พร้อม webOS
34U601SA-W
รางวัลความเป็นเลิศ
*รางวัล CES Innovation Awards พิจารณาจากเนื้อหาที่ส่งถึงคณะกรรมการ CTA ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่ส่งมาหรือคำกล่าวอ้างใดๆ และไม่ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล
หน้าจอเดียว ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัด
ปรับให้เข้ากับทุกงานและทุกสภาพแวดล้อมด้วยความเป็นไปได้มากมาย ขับเคลื่อนด้วย webOS คุณสามารถจัดการงานออฟฟิศที่บ้านได้โดยไม่ต้องใช้พีซี และเพลิดเพลินกับคอนเทนต์มากมาย สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและความบันเทิงได้อย่างราบรื่น หน้าจอ 21:9 ขนาด 34 นิ้ว กว้างพิเศษ ให้พื้นที่กว้างขวางสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการรับชมที่เต็มอิ่ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งการทำงานและการเล่น
*ภาพจำลองเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*คีย์บอร์ดและเมาส์ข้างต้นไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ (จำหน่ายแยกต่างหาก)
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติ และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
จอแสดงผลโค้ง WQHD ขนาด 34 นิ้ว อัตราส่วน 21:9
จอแสดงผลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งการทำงานและความบันเทิง
จอแสดงผล WQHD ขนาด 34 นิ้ว อัตราส่วนภาพ 21:9 ให้มุมมองที่กว้างขึ้น เหมาะสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน การสร้างสรรค์คอนเทนต์ และความบันเทิงที่ดื่มด่ำ ดีไซน์โค้ง 1800R โอบล้อมมุมมองของคุณ มอบประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่ดึงดูดทุกฉาก
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ความสว่าง: 300 นิต (ทั่วไป), ช่วงสี: sRGB 99% (ทั่วไป)
HDR 10 พร้อม sRGB 99% (ทั่วไป)
เหนือระดับหน้าจอ: สัมผัสประสบการณ์ที่สมจริง
"รองรับ HDR 10 มาตรฐานอุตสาหกรรม และครอบคลุม 99% ของช่วงสี sRGB จอแสดงผลจึงแสดงรายละเอียดและคอนทราสต์ที่สดใส ไม่ว่าคุณจะรับชมภาพยนตร์หรือตัดต่อภาพ ก็มั่นใจได้ถึงการแสดงสีที่แม่นยำและไฮไลท์และเงาที่สมจริง"
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ความสว่าง: 300 นิต (ทั่วไป), ช่วงสี: sRGB 99% (ทั่วไป)
webOS
ท่องช่องรายการได้อย่างราบรื่น
webOS ให้คุณเข้าถึงคอนเทนต์หลากหลายได้อย่างราบรื่นผ่านแอปต่างๆ เช่น Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV และ LG Channels ฟรี รับคำแนะนำส่วนตัว สำรวจแอปต่างๆ เช่น Sports, Game และ LG Fitness และควบคุมทุกอย่างได้อย่างง่ายดายด้วยรีโมต ดีไซน์ไร้ขอบ 3 ด้านของตัวเครื่องสีขาวเพรียวบางช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชม ขณะที่ลำโพงสเตอริโอ 7Wx2 ให้เสียงที่ชัดใสดุจคริสตัลเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด
ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*บริการและแอปสตรีมมิ่งในตัวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการสมัครใช้บริการสตรีมมิ่ง บางบริการอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เนื่องจากบริการเหล่านี้ไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจและต้องสมัครใช้บริการแยกต่างหาก
*มีแอปและบริการที่ปรับแต่งได้มากมาย ซึ่งรวมถึงเพลง กีฬา โฮมออฟฟิศ และเกมบนคลาวด์สำหรับบัญชีที่ลงทะเบียนแต่ละบัญชี
อัปเกรดใหม่นาน 5 ปีด้วยโปรแกรม webOS Re:New ที่ได้รับรางวัล
รับสิทธิประโยชน์จากฟีเจอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุดด้วยการอัปเกรดสูงสุดสี่ครั้งตลอดระยะเวลาห้าปี webOS ซึ่งได้รับรางวัล CES Innovation Award ในสาขาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยทุกครั้งที่มีการอัปเดต
*โปรแกรม webOS Re:New มีผลกับ LG Smart Monitor รุ่นต่างๆ ที่มีกำหนดเปิดตัวในปี 2025 ซึ่งจะมี webOS เวอร์ชัน 24
*LG Smart Monitor รุ่นต่างๆ มีแผนอัปเดต webOS 26 แทนที่จะเป็น webOS เวอร์ชัน 25
*การอัปเดตและกำหนดการสำหรับฟีเจอร์ แอปพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค
*การอัปเกรด webOS มีให้บริการสูงสุดสี่ครั้งภายในระยะเวลาห้าปีนับจากวันที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของฟีเจอร์และกำหนดการการอัปเดตอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค
webOS
รองรับ Home Office โดยไม่ต้องใช้พีซี
webOS ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงพีซีและ Cloud PC จากระยะไกลผ่าน Remote PC ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณใช้งานบริการต่างๆ ของ Home Office รวมถึงการประชุมทางวิดีโอและแอปพลิเคชันบนคลาวด์ได้โดยไม่ต้องใช้พีซี
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*คีย์บอร์ด เมาส์ ชุดหูฟัง และคอนโทรลเลอร์เกมข้างต้นไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ (จำหน่ายแยกต่างหาก)
*พีซีระยะไกลใช้งานได้เฉพาะบนพีซีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro หรือใหม่กว่า
*จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสมัครใช้บริการสตรีมมิ่งที่เกี่ยวข้อง บริการสตรีมมิ่งแยกต่างหากอาจต้องชำระค่าสมัครสมาชิก และไม่มีให้บริการ (ต้องซื้อแยกต่างหาก)
*ฟังก์ชันพีซีระยะไกลรองรับบน Windows 10 Pro หรือใหม่กว่า และใช้งานได้กับพีซีของบริษัทอื่นที่รองรับการเชื่อมต่อพีซีระยะไกล รวมถึง Instagram
*บริการที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
พอร์ทัลเกมเปิดให้บริการแล้ว
พอร์ทัลเกมคือแพลตฟอร์มสำหรับการเล่นเกมที่มอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ พร้อมตัวเลือกในการเลือกเมนูสำหรับเกมแพดหรือรีโมตคอนโทรล และรองรับการปรับแต่งเกมให้เหมาะกับผู้เล่นแต่ละคน คุณสามารถติดตามอันดับและคะแนนของผู้เล่น พร้อมเข้าถึงเกมมากมายได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่เกมระดับ AAA ไปจนถึงเกมโซเชียล ด้วยความร่วมมือจากบริการเกมบนคลาวด์ชั้นนำอย่าง GeForce NOW, Amazon Luna และ Xbox Cloud เร็วๆ นี้ พร้อมด้วยเกมแอป webOS ในตัว พอร์ทัลเกมช่วยให้คุณเล่นเกมได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอนโซลหรืออุปกรณ์ภายนอก มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุด
*การรองรับ Gaming Portal อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
*การรองรับบริการเกมบนคลาวด์และเกมภายใน Gaming Portal อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
*บริการเกมบางอย่างอาจต้องสมัครสมาชิกและเกมแพด
Sports
ติดตามทีมกีฬาของคุณ
สนับสนุนทีมของคุณด้วยบริการส่วนบุคคล แสดงข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับทีมกีฬาโปรดของคุณตามโปรไฟล์ของคุณ
*ภาพจำลองเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสมัครใช้บริการสตรีมมิงที่เกี่ยวข้อง บริการสตรีมมิงแยกต่างหากอาจต้องชำระค่าสมัคร และไม่มีให้บริการ (ซื้อแยกต่างหาก)
*บริการที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
การควบคุมความสว่าง
อัจฉริยะในทุกสภาพแสง
การควบคุมความสว่างจะตรวจจับแหล่งกำเนิดแสงในพื้นที่ของคุณและปรับความสว่างหน้าจอโดยอัตโนมัติเพื่อภาพที่คมชัดและชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน
The left image shows the daytime appearance with the brightness adjustment feature, while the right image shows the nighttime appearance with the same feature.
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
ลำโพงในตัวขนาด 7 วัตต์ x 2 ตัว
เสียงที่สมจริงโดยไม่ต้องใช้ลำโพงเสริม
จอภาพมีลำโพงสเตอริโอในตัวขนาด 7 วัตต์ x 2 ตัว ให้เสียงที่สมจริงสำหรับภาพยนตร์ เพลง และเนื้อหามัลติมีเดียอื่นๆ และยังรองรับการสื่อสารด้วยเสียงที่คมชัดสำหรับวิดีโอและการประชุมทางโทรศัพท์โดยไม่ต้องใช้ลำโพงภายนอก
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ มากขึ้น ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
Dynamic Tone Mapping
สัมผัสประสบการณ์ภาพอันสมจริงด้วยความสว่างและคอนทราสต์
เพลิดเพลินกับภาพอย่างที่ควรจะเป็น ด้วย Dynamic Tone Mapping ที่ปรับความสว่างและคอนทราสต์เพื่อรายละเอียดและความสมจริงสูงสุด ภาพยนตร์และเกมจะดื่มด่ำไปกับภาพอันสมจริงและคุณภาพที่สม่ำเสมอในทุกคอนเทนต์
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ใช้งานได้เฉพาะเมื่อรับสัญญาณวิดีโอ HDR
*หากต้องการใช้ฟีเจอร์ ThinQ โปรดติดตั้งแอป 'LG ThinQ' จาก Google Play Store หรือ Apple App Store บนสมาร์ทโฟนของคุณ และเชื่อมต่อ Wi-Fi โปรดดูคำแนะนำการใช้งานโดยละเอียดในส่วนช่วยเหลือของแอปพลิเคชัน
*จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายที่บ้านเพื่อลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าในแอป LG ThinQ
*ฟังก์ชันการใช้งานจริงของแอป LG ThinQ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และรุ่น
*ผลิตภัณฑ์นี้ลงทะเบียนเป็นทีวีในแอป LG ThinQ คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่ลงทะเบียนได้ในแอป LG ThinQ
*คุณสามารถใช้ฟังก์ชันควบคุมระดับเสียง ปุ่มควบคุม และปุ่มเปิด/ปิดเครื่องผ่านแอป LG ThinQ ได้
การควบคุมด้วยเสียงด้วย Magic Remote
ด้วยแอป ThinQ คุณสามารถควบคุมจากระยะไกลได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่งเสียงผ่าน Alexa มั่นใจได้ว่าจอภาพอัจฉริยะนี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงจอแสดงผล แต่จะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับทุกความต้องการด้านความบันเทิงและการทำงานของคุณ ยกระดับประสบการณ์มัลติมีเดียโดยรวมของคุณ ทั้งหมดนี้ต้องใช้เพียง Magic Remote เท่านั้น
A woman is turning up the LG Smart Monitor’s volume using a Magic Remote.
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณต้องเชื่อมต่อ LG Smart Monitor เข้ากับแอป ThinQ
*ภาพที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างจากแอปจริง บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค/ประเทศหรือเวอร์ชันของแอป
*คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาและภูมิภาคได้ 22 ภาษาสำหรับ 146 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ / เกาหลี / สเปน / ฝรั่งเศส / เยอรมัน / อิตาลี / โปรตุเกส / รัสเซีย / โปแลนด์ / ตุรกี / ญี่ปุ่น / อาหรับ (ซาอุดีอาระเบีย/สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) / เวียดนาม / ไทย / สวีเดน / ไต้หวัน / อินโดนีเซีย / เดนมาร์ก / ดัตช์ / นอร์เวย์ / กรีก / อิสราเอล (เช่น สหรัฐอเมริกา/อังกฤษ)
**มีรีโมทคอนโทรลรวมอยู่ในชุด
**Magic Remote จำหน่ายแยกต่างหากและอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
**มีฟังก์ชัน Alexa โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
แชร์หน้าจอจากอุปกรณ์ของคุณได้โดยตรง
แชร์คอนเทนต์จากสมาร์ทดีไวซ์ของคุณไปยังจอภาพของเราได้อย่างง่ายดายด้วย AirPlay 2* (สำหรับอุปกรณ์ Apple), Screen Share** (สำหรับอุปกรณ์ Android) หรือ Google Cast*** เชื่อมต่อได้ทันทีและเพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับชมและเสียงที่ราบรื่นบนหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง
*Apple และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. คุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค
*ในการใช้ AirPlay และ HomeKit กับจอภาพนี้ ขอแนะนำให้ติดตั้ง iOS, iPadOS หรือ macOS เวอร์ชันล่าสุด Apple, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศและภูมิภาคอื่นๆ ตรา Works with Apple Home 8 เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
**การแชร์หน้าจอ: รองรับบน Android หรือ Windows 10 ขึ้นไป
**เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่ายเดียวกันกับจอภาพของคุณ
***Google Cast: รองรับบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ที่ใช้ Android 9.0 ขึ้นไป และ iPhone หรือ iPad ที่ใช้ iOS 16.0 ขึ้นไป
***Google Cast เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC คุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
แอป LG Switch
ปรับแต่งหน้าจอได้อย่างง่ายดายด้วย LG Switch
แอป LG Switch ช่วยปรับแต่งหน้าจอของคุณให้เหมาะสมทั้งกับการทำงานและการใช้ชีวิต คุณสามารถใช้งานและเลือกฟังก์ชันอัจฉริยะต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยคีย์บอร์ดและเมาส์ พร้อมสลับหน้าจอระหว่างพีซีและ webOS ได้อย่างราบรื่นด้วยปุ่มลัด นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งหน้าจอออกเป็น 6 ส่วน เปลี่ยนธีม หรือเปิดใช้งานแพลตฟอร์มวิดีโอคอลได้อย่างง่ายดายด้วยปุ่มลัดที่แมปไว้
การควบคุมด่วน
ค้นพบความสะดวกสบายของการควบคุมด่วนบน LG Smart Monitor ที่ให้การเข้าถึงเมนูต่างๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านการใช้งานที่ง่ายดาย
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*แอป LG Switch เป็นแอปพลิเคชันสำหรับพีซีเท่านั้น
*ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LG Switch เวอร์ชันล่าสุดได้ที่ LG.com
พอร์ตหลายพอร์ต
อินเทอร์เฟซที่หลากหลาย
จอภาพอัจฉริยะของเรามีพอร์ต HDMI 2 พอร์ต และพอร์ต USB 2 พอร์ต ที่รองรับอุปกรณ์หลากหลายชนิดเพื่อการแสดงผลที่ราบรื่น ช่วยให้จัดวางบนโต๊ะได้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่า
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
ขาตั้งดีไซน์เก๋ไก๋พร้อมฐานเพรียวบาง
ไม่เกะกะด้วยขาตั้งดีไซน์เก๋ไก๋
ขาตั้งรูปทรงตัว L ดีไซน์เก๋ไก๋ ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายตามหลักสรีรศาสตร์ และฐานเพรียวบางช่วยเพิ่มพื้นที่ทำงานของคุณให้คุ้มค่าที่สุด
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติการใช้งานที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*ขาตั้งนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักศีรษะระหว่าง 4-6.5 กิโลกรัม ความเสียหายที่เกิดจากน้ำหนักเกินเกณฑ์นี้จะไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน
*ฟังก์ชันการสลับหน้าจอ (Pivot) อาจใช้งานไม่ได้ ขึ้นอยู่กับจอภาพที่ติดตั้ง
*ขาตั้งนี้ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ (จำหน่ายแยกต่างหาก)
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติการใช้งานที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*จอภาพ ขาตั้ง และรีโมทคอนโทรลไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจและจำหน่ายแยกต่างหาก
*รีโมทคอนโทรลรวมอยู่ใน LG Smart Monitor ซึ่งจำหน่ายแยกต่างหาก
คุณลักษณะเด่น
Size [Inch]
34
Resolution
3440 x 1440
Panel Type
VA
Aspect Ratio
21:09
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Curvature
1800R
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
Response Time
5ms (GtG at Faster)
Display Position Adjustments
Tilt
สเปคทั้งหมด
INFO
Product name
Smart
Year
2025
DISPLAY
Size [Inch]
34
Size [cm]
86.42
Aspect Ratio
21:09
Brightness (Min.) [cd/m²]
240
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Color Gamut (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Contrast Ratio (Min.)
1500:01:00
Contrast Ratio (Typ.)
3000:01:00
Curvature
1800R
Panel Type
VA
Pixel Pitch [mm]
0.07725 ?0.23175 mm
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
Resolution
3440 x 1440
Response Time
5ms (GtG at Faster)
Viewing Angle (CR≥10)
178?R/L), 178?U/D)
ACCESSORY
HDMI
YES(2ea)
Remote Controller
YES (Slim Remote)
CONNECTIVITY
Headphone out
YES
LAN (RJ-45)
YES
USB Downstream Port
YES (2ea/ver2.0)
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
978 x 465 x 203 mm
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
809.1 x 369.4 x 91.4 mm
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
809.1 x 486.3 x 220.0 mm
Weight in Shipping [kg]
9.0 kg
Weight without Stand [kg]
5.1 kg
Weight with Stand [kg]
6.8 kg
FEATURES
Auto Brightness
YES
Flicker Safe
YES
HDR 10
YES
Smart Energy Saving
YES
VRR
YES
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
POWER
AC Input
100~240Vac, 50/60Hz
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.5W
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Type
External Power(Adapter)
SMART FEATURES
Wi-Fi
YES
SOUND
Bluetooth Connectivity
YES
Speaker
7W x2
