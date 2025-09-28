Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG Smart Monitor 34” จอโค้ง WQHD พร้อม webOS

34U601SA-W
Front view with remote
Front-left view
Top view
Front view with remote
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • จอโค้ง WQHD ขนาด 34 นิ้ว อัตราส่วน 21:9 (3440x1440)
  • 300nits (Typ.) / Color gamut: sRGB 99% / Contrast Ratio: 3000:1
  • ลำโพงสเตอริโอ 2 ตัว กำลังขับ 7 วัตต์
  • webOS
  • AirPlay 2, Google Cast, แชร์หน้าจอ, บลูทูธ
  • รองรับ ThinQ Home Dashboard / Magic Remote
เพิ่มเติม

รางวัลความเป็นเลิศ

A image of CES 2025 Honoree award logo

รางวัลนวัตกรรม CES - ผู้ได้รับรางวัล

webOS Re:New Program

สาขาความปลอดภัยทางไซเบอร์

A image of av forums logo

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24

"webOS 24 มอบประสบการณ์อัจฉริยะที่ลื่นไหล รวดเร็ว ใช้งานง่าย ให้ความรู้สึกสดใหม่และเรียบง่าย"

A image of if design award

รางวัล iF Design Award - ผู้ชนะ

webOS 24 UX

*รางวัล CES Innovation Awards พิจารณาจากเนื้อหาที่ส่งถึงคณะกรรมการ CTA ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่ส่งมาหรือคำกล่าวอ้างใดๆ และไม่ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล

LG Smart Monitor logo.

หน้าจอเดียว ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัด

ปรับให้เข้ากับทุกงานและทุกสภาพแวดล้อมด้วยความเป็นไปได้มากมาย ขับเคลื่อนด้วย webOS คุณสามารถจัดการงานออฟฟิศที่บ้านได้โดยไม่ต้องใช้พีซี และเพลิดเพลินกับคอนเทนต์มากมาย สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและความบันเทิงได้อย่างราบรื่น หน้าจอ 21:9 ขนาด 34 นิ้ว กว้างพิเศษ ให้พื้นที่กว้างขวางสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการรับชมที่เต็มอิ่ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งการทำงานและการเล่น

A monitor in a home office environment cycling through three use cases: streaming entertainment content, professional design and coding work, and a cinematic movie scene.

LG Smart Monitor logo.

*ภาพจำลองเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*คีย์บอร์ดและเมาส์ข้างต้นไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ (จำหน่ายแยกต่างหาก)

It showcases an astronaut and a colorful abstract image with vibrant 4K UHD colors.

34” 21:9 WQHD Curved Display

A photo showcasing the mirroring feature of a smart monitor.

Mirror From Your Devices

Curved monitor displaying a vibrant winter scene of two people in orange snow gear, shown within a photo editing software interface with color and histogram tools, emphasizing sRGB 99% and HDR support.

HDR 10 with sRGB 99% (Typ.)

A photo showcasing LG Smart Monitors in a office and home.

webOS Work & Play

Graphic illustration with colorful sound wave patterns surrounding the text '7W x 2'.

Built-in speakers

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติ และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

จอแสดงผลโค้ง WQHD ขนาด 34 นิ้ว อัตราส่วน 21:9

จอแสดงผลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งการทำงานและความบันเทิง

จอแสดงผล WQHD ขนาด 34 นิ้ว อัตราส่วนภาพ 21:9 ให้มุมมองที่กว้างขึ้น เหมาะสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน การสร้างสรรค์คอนเทนต์ และความบันเทิงที่ดื่มด่ำ ดีไซน์โค้ง 1800R โอบล้อมมุมมองของคุณ มอบประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่ดึงดูดทุกฉาก

Monitor on a desk displaying video editing software with cinematic footage and color grading tools in a cozy home office setting.

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*ความสว่าง: 300 นิต (ทั่วไป), ช่วงสี: sRGB 99% (ทั่วไป)

HDR 10 พร้อม sRGB 99% (ทั่วไป)

เหนือระดับหน้าจอ: สัมผัสประสบการณ์ที่สมจริง

"รองรับ HDR 10 มาตรฐานอุตสาหกรรม และครอบคลุม 99% ของช่วงสี sRGB จอแสดงผลจึงแสดงรายละเอียดและคอนทราสต์ที่สดใส ไม่ว่าคุณจะรับชมภาพยนตร์หรือตัดต่อภาพ ก็มั่นใจได้ถึงการแสดงสีที่แม่นยำและไฮไลท์และเงาที่สมจริง"

Monitor displaying a photo editing interface with a colorful sneaker and tennis balls image, highlighting sRGB 99% and HDR color accuracy.

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*ความสว่าง: 300 นิต (ทั่วไป), ช่วงสี: sRGB 99% (ทั่วไป)

webOS

ท่องช่องรายการได้อย่างราบรื่น

webOS ให้คุณเข้าถึงคอนเทนต์หลากหลายได้อย่างราบรื่นผ่านแอปต่างๆ เช่น Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV และ LG Channels ฟรี รับคำแนะนำส่วนตัว สำรวจแอปต่างๆ เช่น Sports, Game และ LG Fitness และควบคุมทุกอย่างได้อย่างง่ายดายด้วยรีโมต ดีไซน์ไร้ขอบ 3 ด้านของตัวเครื่องสีขาวเพรียวบางช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชม ขณะที่ลำโพงสเตอริโอ 7Wx2 ให้เสียงที่ชัดใสดุจคริสตัลเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด

A photo showcasing various content on WebOS.

ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*บริการและแอปสตรีมมิ่งในตัวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการสมัครใช้บริการสตรีมมิ่ง บางบริการอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เนื่องจากบริการเหล่านี้ไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจและต้องสมัครใช้บริการแยกต่างหาก

*มีแอปและบริการที่ปรับแต่งได้มากมาย ซึ่งรวมถึงเพลง กีฬา โฮมออฟฟิศ และเกมบนคลาวด์สำหรับบัญชีที่ลงทะเบียนแต่ละบัญชี

 

อัปเกรดใหม่นาน 5 ปีด้วยโปรแกรม webOS Re:New ที่ได้รับรางวัล

รับสิทธิประโยชน์จากฟีเจอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุดด้วยการอัปเกรดสูงสุดสี่ครั้งตลอดระยะเวลาห้าปี webOS ซึ่งได้รับรางวัล CES Innovation Award ในสาขาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยทุกครั้งที่มีการอัปเดต

*โปรแกรม webOS Re:New มีผลกับ LG Smart Monitor รุ่นต่างๆ ที่มีกำหนดเปิดตัวในปี 2025 ซึ่งจะมี webOS เวอร์ชัน 24

*LG Smart Monitor รุ่นต่างๆ มีแผนอัปเดต webOS 26 แทนที่จะเป็น webOS เวอร์ชัน 25

*การอัปเดตและกำหนดการสำหรับฟีเจอร์ แอปพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

*การอัปเกรด webOS มีให้บริการสูงสุดสี่ครั้งภายในระยะเวลาห้าปีนับจากวันที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของฟีเจอร์และกำหนดการการอัปเดตอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

 

webOS

รองรับ Home Office โดยไม่ต้องใช้พีซี

webOS ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงพีซีและ Cloud PC จากระยะไกลผ่าน Remote PC ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณใช้งานบริการต่างๆ ของ Home Office รวมถึงการประชุมทางวิดีโอและแอปพลิเคชันบนคลาวด์ได้โดยไม่ต้องใช้พีซี

webOS enables you to remotely access your PC and Cloud PC via Remote PC. This functionality lets you utilize various home office services, including video conferencing and cloud-based applications, all without a PC.

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*คีย์บอร์ด เมาส์ ชุดหูฟัง และคอนโทรลเลอร์เกมข้างต้นไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ (จำหน่ายแยกต่างหาก)

*พีซีระยะไกลใช้งานได้เฉพาะบนพีซีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro หรือใหม่กว่า

*จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสมัครใช้บริการสตรีมมิ่งที่เกี่ยวข้อง บริการสตรีมมิ่งแยกต่างหากอาจต้องชำระค่าสมัครสมาชิก และไม่มีให้บริการ (ต้องซื้อแยกต่างหาก)

*ฟังก์ชันพีซีระยะไกลรองรับบน Windows 10 Pro หรือใหม่กว่า และใช้งานได้กับพีซีของบริษัทอื่นที่รองรับการเชื่อมต่อพีซีระยะไกล รวมถึง Instagram

*บริการที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

พอร์ทัลเกมเปิดให้บริการแล้ว

พอร์ทัลเกมคือแพลตฟอร์มสำหรับการเล่นเกมที่มอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ พร้อมตัวเลือกในการเลือกเมนูสำหรับเกมแพดหรือรีโมตคอนโทรล และรองรับการปรับแต่งเกมให้เหมาะกับผู้เล่นแต่ละคน คุณสามารถติดตามอันดับและคะแนนของผู้เล่น พร้อมเข้าถึงเกมมากมายได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่เกมระดับ AAA ไปจนถึงเกมโซเชียล ด้วยความร่วมมือจากบริการเกมบนคลาวด์ชั้นนำอย่าง GeForce NOW, Amazon Luna และ Xbox Cloud เร็วๆ นี้ พร้อมด้วยเกมแอป webOS ในตัว พอร์ทัลเกมช่วยให้คุณเล่นเกมได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอนโซลหรืออุปกรณ์ภายนอก มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุด

A curved monitor showcases a gaming dashboard with vibrant game icons, including action, puzzle, and cloud gaming apps. A cosmic, glowing portal graphic surrounds the screen, enhancing the sci-fi vibe.

*การรองรับ Gaming Portal อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

*การรองรับบริการเกมบนคลาวด์และเกมภายใน Gaming Portal อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

*บริการเกมบางอย่างอาจต้องสมัครสมาชิกและเกมแพด

 

Sports

ติดตามทีมกีฬาของคุณ

สนับสนุนทีมของคุณด้วยบริการส่วนบุคคล แสดงข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับทีมกีฬาโปรดของคุณตามโปรไฟล์ของคุณ

Music

คัดสรรเฉพาะรสนิยมทางดนตรีของคุณ

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มอิ่มด้วยลำโพงสเตอริโอ 5W x 2 คุณสามารถค้นหาเพลงได้อย่างง่ายดายและเข้าถึงเพลงที่เล่นล่าสุดจากบริการสตรีมมิงของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังแนะนำเพลงยอดนิยมตามความต้องการของคุณ

*ภาพจำลองเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสมัครใช้บริการสตรีมมิงที่เกี่ยวข้อง บริการสตรีมมิงแยกต่างหากอาจต้องชำระค่าสมัคร และไม่มีให้บริการ (ซื้อแยกต่างหาก)

*บริการที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

การควบคุมความสว่าง

อัจฉริยะในทุกสภาพแสง

การควบคุมความสว่างจะตรวจจับแหล่งกำเนิดแสงในพื้นที่ของคุณและปรับความสว่างหน้าจอโดยอัตโนมัติเพื่อภาพที่คมชัดและชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน

The left image shows the daytime appearance with the brightness adjustment feature, while the right image shows the nighttime appearance with the same feature.

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ลำโพงในตัวขนาด 7 วัตต์ x 2 ตัว

เสียงที่สมจริงโดยไม่ต้องใช้ลำโพงเสริม

จอภาพมีลำโพงสเตอริโอในตัวขนาด 7 วัตต์ x 2 ตัว ให้เสียงที่สมจริงสำหรับภาพยนตร์ เพลง และเนื้อหามัลติมีเดียอื่นๆ และยังรองรับการสื่อสารด้วยเสียงที่คมชัดสำหรับวิดีโอและการประชุมทางโทรศัพท์โดยไม่ต้องใช้ลำโพงภายนอก

Monitor showcasing a vivid movie scene, followed by a multitasking screen with a video conference and real-time stock charts, emphasizing immersive sound and productivity features.

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ มากขึ้น ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

Dynamic Tone Mapping

สัมผัสประสบการณ์ภาพอันสมจริงด้วยความสว่างและคอนทราสต์

เพลิดเพลินกับภาพอย่างที่ควรจะเป็น ด้วย Dynamic Tone Mapping ที่ปรับความสว่างและคอนทราสต์เพื่อรายละเอียดและความสมจริงสูงสุด ภาพยนตร์และเกมจะดื่มด่ำไปกับภาพอันสมจริงและคุณภาพที่สม่ำเสมอในทุกคอนเทนต์

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*ใช้งานได้เฉพาะเมื่อรับสัญญาณวิดีโอ HDR

The LG Smart Monitor screen is showing the ThinQ Home Dashboard interface.

ThinQ Home Dashboard

ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้อย่างง่ายดาย

ThinQ Home Dashboard ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น ตรวจสอบและจัดการสถานะของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ LG ของคุณได้อย่างง่ายดายบนหน้าจอเดียวด้วยรีโมท

*หากต้องการใช้ฟีเจอร์ ThinQ โปรดติดตั้งแอป 'LG ThinQ' จาก Google Play Store หรือ Apple App Store บนสมาร์ทโฟนของคุณ และเชื่อมต่อ Wi-Fi โปรดดูคำแนะนำการใช้งานโดยละเอียดในส่วนช่วยเหลือของแอปพลิเคชัน

*จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายที่บ้านเพื่อลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าในแอป LG ThinQ

*ฟังก์ชันการใช้งานจริงของแอป LG ThinQ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และรุ่น

*ผลิตภัณฑ์นี้ลงทะเบียนเป็นทีวีในแอป LG ThinQ คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่ลงทะเบียนได้ในแอป LG ThinQ

*คุณสามารถใช้ฟังก์ชันควบคุมระดับเสียง ปุ่มควบคุม และปุ่มเปิด/ปิดเครื่องผ่านแอป LG ThinQ ได้

การควบคุมด้วยเสียงด้วย Magic Remote

ด้วยแอป ThinQ คุณสามารถควบคุมจากระยะไกลได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่งเสียงผ่าน Alexa มั่นใจได้ว่าจอภาพอัจฉริยะนี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงจอแสดงผล แต่จะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับทุกความต้องการด้านความบันเทิงและการทำงานของคุณ ยกระดับประสบการณ์มัลติมีเดียโดยรวมของคุณ ทั้งหมดนี้ต้องใช้เพียง Magic Remote เท่านั้น

A woman is turning up the LG Smart Monitor’s volume using a Magic Remote.

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

*เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณต้องเชื่อมต่อ LG Smart Monitor เข้ากับแอป ThinQ

*ภาพที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างจากแอปจริง บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค/ประเทศหรือเวอร์ชันของแอป

*คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาและภูมิภาคได้ 22 ภาษาสำหรับ 146 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ / เกาหลี / สเปน / ฝรั่งเศส / เยอรมัน / อิตาลี / โปรตุเกส / รัสเซีย / โปแลนด์ / ตุรกี / ญี่ปุ่น / อาหรับ (ซาอุดีอาระเบีย/สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) / เวียดนาม / ไทย / สวีเดน / ไต้หวัน / อินโดนีเซีย / เดนมาร์ก / ดัตช์ / นอร์เวย์ / กรีก / อิสราเอล (เช่น สหรัฐอเมริกา/อังกฤษ)

**มีรีโมทคอนโทรลรวมอยู่ในชุด

**Magic Remote จำหน่ายแยกต่างหากและอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

**มีฟังก์ชัน Alexa โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

 

Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

แชร์หน้าจอจากอุปกรณ์ของคุณได้โดยตรง

แชร์คอนเทนต์จากสมาร์ทดีไวซ์ของคุณไปยังจอภาพของเราได้อย่างง่ายดายด้วย AirPlay 2* (สำหรับอุปกรณ์ Apple), Screen Share** (สำหรับอุปกรณ์ Android) หรือ Google Cast*** เชื่อมต่อได้ทันทีและเพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับชมและเสียงที่ราบรื่นบนหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง

*Apple และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. คุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค

*ในการใช้ AirPlay และ HomeKit กับจอภาพนี้ ขอแนะนำให้ติดตั้ง iOS, iPadOS หรือ macOS เวอร์ชันล่าสุด Apple, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศและภูมิภาคอื่นๆ ตรา Works with Apple Home 8 เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

**การแชร์หน้าจอ: รองรับบน Android หรือ Windows 10 ขึ้นไป

**เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่ายเดียวกันกับจอภาพของคุณ

***Google Cast: รองรับบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ที่ใช้ Android 9.0 ขึ้นไป และ iPhone หรือ iPad ที่ใช้ iOS 16.0 ขึ้นไป

***Google Cast เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC คุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

แอป LG Switch

ปรับแต่งหน้าจอได้อย่างง่ายดายด้วย LG Switch

แอป LG Switch ช่วยปรับแต่งหน้าจอของคุณให้เหมาะสมทั้งกับการทำงานและการใช้ชีวิต คุณสามารถใช้งานและเลือกฟังก์ชันอัจฉริยะต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยคีย์บอร์ดและเมาส์ พร้อมสลับหน้าจอระหว่างพีซีและ webOS ได้อย่างราบรื่นด้วยปุ่มลัด นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งหน้าจอออกเป็น 6 ส่วน เปลี่ยนธีม หรือเปิดใช้งานแพลตฟอร์มวิดีโอคอลได้อย่างง่ายดายด้วยปุ่มลัดที่แมปไว้

การควบคุมด่วน

ค้นพบความสะดวกสบายของการควบคุมด่วนบน LG Smart Monitor ที่ให้การเข้าถึงเมนูต่างๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านการใช้งานที่ง่ายดาย

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*แอป LG Switch เป็นแอปพลิเคชันสำหรับพีซีเท่านั้น

*ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LG Switch เวอร์ชันล่าสุดได้ที่ LG.com

 

พอร์ตหลายพอร์ต

อินเทอร์เฟซที่หลากหลาย

จอภาพอัจฉริยะของเรามีพอร์ต HDMI 2 พอร์ต และพอร์ต USB 2 พอร์ต ที่รองรับอุปกรณ์หลากหลายชนิดเพื่อการแสดงผลที่ราบรื่น ช่วยให้จัดวางบนโต๊ะได้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่า

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ขาตั้งดีไซน์เก๋ไก๋พร้อมฐานเพรียวบาง

ไม่เกะกะด้วยขาตั้งดีไซน์เก๋ไก๋

ขาตั้งรูปทรงตัว L ดีไซน์เก๋ไก๋ ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายตามหลักสรีรศาสตร์ และฐานเพรียวบางช่วยเพิ่มพื้นที่ทำงานของคุณให้คุ้มค่าที่สุด

Top view and close-up of a curved monitor on a clean desk setup with a white stand, black keyboard, mouse, and a coffee cup.

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

An image of a display combining a smart monitor and a stand.

"ประสบการณ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เสริมด้วยขาตั้งชิงช้า

ขอแนะนำขาตั้งแบบถอดได้สำหรับจอภาพอัจฉริยะ ปรับแต่งประสบการณ์การรับชมของคุณด้วยขาตั้งที่ยืดหยุ่นของเรา ซึ่งสามารถปรับเอียง หมุน ความสูง และโหมดแนวตั้งได้ ฐานที่มั่นคง พื้นผิวเรียบลื่น และล้อเลื่อน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความมั่นคงและคล่องตัว

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติการใช้งานที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

*ขาตั้งนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักศีรษะระหว่าง 4-6.5 กิโลกรัม ความเสียหายที่เกิดจากน้ำหนักเกินเกณฑ์นี้จะไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน

*ฟังก์ชันการสลับหน้าจอ (Pivot) อาจใช้งานไม่ได้ ขึ้นอยู่กับจอภาพที่ติดตั้ง

*ขาตั้งนี้ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ (จำหน่ายแยกต่างหาก)

 

TV swing stand with an attached Swing Stand Plate holding a remote control, placed in a modern living room setup.

"จัดเก็บสิ่งของจำเป็นของคุณด้วย ขาตั้งแบบสวิงเพลท"

 

ขาตั้งแบบสวิงเพลทนี้มอบพื้นที่ที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ให้ความสูงที่ใช้งานได้จริงและจัดวางสิ่งของจำเป็นได้อย่างเป็นระเบียบ เช่น รีโมท ลำโพง แล็ปท็อป หรือเครื่องเล่นเกม

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติการใช้งานที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*จอภาพ ขาตั้ง และรีโมทคอนโทรลไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจและจำหน่ายแยกต่างหาก

*รีโมทคอนโทรลรวมอยู่ใน LG Smart Monitor ซึ่งจำหน่ายแยกต่างหาก

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

  • Size [Inch]

    34

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    21:09

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Curvature

    1800R

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt

สเปคทั้งหมด

INFO

  • Product name

    Smart

  • Year

    2025

DISPLAY

  • Size [Inch]

    34

  • Size [cm]

    86.42

  • Aspect Ratio

    21:09

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    240

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Contrast Ratio (Min.)

    1500:01:00

  • Contrast Ratio (Typ.)

    3000:01:00

  • Curvature

    1800R

  • Panel Type

    VA

  • Pixel Pitch [mm]

    0.07725 ?0.23175 mm

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178?R/L), 178?U/D)

ACCESSORY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Remote Controller

    YES (Slim Remote)

CONNECTIVITY

  • Headphone out

    YES

  • LAN (RJ-45)

    YES

  • USB Downstream Port

    YES (2ea/ver2.0)

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    978 x 465 x 203 mm

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    809.1 x 369.4 x 91.4 mm

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    809.1 x 486.3 x 220.0 mm

  • Weight in Shipping [kg]

    9.0 kg

  • Weight without Stand [kg]

    5.1 kg

  • Weight with Stand [kg]

    6.8 kg

FEATURES

  • Auto Brightness

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • HDR 10

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • VRR

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

POWER

  • AC Input

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Type

    External Power(Adapter)

SMART FEATURES

  • Wi-Fi

    YES

SOUND

  • Bluetooth Connectivity

    YES

  • Speaker

    7W x2

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

สินค้าแนะนำ

