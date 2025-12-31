We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Monitor 27 นิ้ว UHD 4K IPS Monitor with VESA DisplayHDR™ 400
รายละเอียดที่ครบถ้วน
เพลิดเพลินกับภาพที่สมบูรณ์แบบและสีสันที่สดใสสมจริงด้วยจอภาพ LG UHD 4K HDR ผู้สร้างคอนเทนต์ที่ทำงานกับคอนเทนต์ HDR จะประทับใจกับความสามารถในการแสดงความสว่างและคอนทราสต์สำหรับการดูตัวอย่างและตัดต่อ
พื้นที่
27" IPS UHD 4K
3840 X 2160
คุณภาพของภาพ
"DCI-P3 95% (ทั่วไป)
VESA DisplayHDR™ 400"
คุณสมบัติ
ขาตั้งปรับเอียง สูง และหมุนได้
VESA DisplayHDR™ 400
Clean and Bright HDR
The monitor supports VESA DisplayHDR™ 400 with wide-range brightness and contrast, enabling dramatic visual immersion in the latest HDR games, movies and images.
จอภาพพร้อม VESA DisplayHDR™ 400 มอบประสบการณ์การรับชมภาพที่สมจริง
- SDR
เอฟเฟกต์ HDR บน
เอฟเฟกต์ HDR สำหรับคอนเทนต์ SDR
จอภาพ LG UHD 4K HDR สามารถแปลงคอนเทนต์มาตรฐานให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพ HDR ได้บนหน้าจอโดยตรง ช่วยปรับปรุงการแมปโทนและความสว่างของคอนเทนต์ SDR เพื่อประสบการณ์ที่เหมือน HDR
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ซอฟต์แวร์ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ หากต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ LG Calibration Studio เวอร์ชันล่าสุด โปรดไปที่ LG.COM
USB-C
ควบคุมและเชื่อมต่อได้ง่าย
พอร์ต USB-C รองรับการแสดงผล 4K ถ่ายโอนข้อมูล และชาร์จอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ (สูงสุด 96 วัตต์) รองรับแล็ปท็อปของคุณได้พร้อมกันผ่านสายเคเบิลเพียงเส้นเดียว ลดความยุ่งเหยิงของสายไฟและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยสาย USB-C เส้นเดียว โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลหรือที่ชาร์จเฉพาะสำหรับแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
*เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องใช้สาย USB-C ที่ให้มาในกล่องเพื่อเชื่อมต่อพอร์ต USB-C เข้ากับจอภาพ
ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมสูงสุด 4K และ HDR
ประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำ
27UP850 ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมคอนโซล 4K HDR ยุคใหม่ ไม่เพียงแต่มอบความตื่นเต้นเร้าใจด้วยภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยม แต่ยังช่วยให้คุณเอาชนะการต่อสู้ด้วยโหมดเกม Dynamic Action Sync และ Black Stabilizer
ประสบการณ์การเล่นเกมคอนโซล 4K HDR ที่ดื่มด่ำ
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
Dynamic Action Sync
ตอบสนองฉับไว
ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลด้วย Dynamic Action Sync ช่วยให้เกมเมอร์สามารถจับภาพช่วงเวลาสำคัญแบบเรียลไทม์และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
*ภาพเหล่านี้ถูกจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ฟีเจอร์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพและสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้ใช้งาน
เพลิดเพลินกับคอนเทนต์ 4K และ HDR
คมชัดสมจริง
สัมผัสคอนเทนต์ HDR จากบริการสตรีมมิ่งที่หลากหลาย เพลิดเพลินกับความสว่างสดใสและช่วงสีที่กว้างเมื่อรับชมบนจอภาพ LG UHD 4K พร้อมเทคโนโลยี VESA DisplayHDR™ 400 ที่รองรับขอบเขตสี DCI-P3
จอภาพนี้ช่วยให้ผู้ใช้เพลิดเพลินกับคอนเทนต์ 4K และ HDR
*ไม่มีรีโมทคอนโทรลรวมอยู่ในแพ็คเกจ
LG Switch app
Switch swiftly
LG Switch app helps to optimize the monitor to your work and life. You can readily divide the whole display up to 6, change the theme design, or even launch a video call platform with a mapped hotkey.
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจคุณสมบัติต่างๆ และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*หากต้องการดาวน์โหลดแอป LG Switch เวอร์ชันล่าสุด ให้ค้นหา 27UP850K ในเมนูสนับสนุนของ LG.com
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
ขาตั้งตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้คุณปรับความเอียง ความสูง และแกนหมุนของหน้าจอได้อย่างยืดหยุ่นในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
คุณลักษณะเด่น
Display - Size [Inch]
27
Display - Resolution
3840 x 2160
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Display - Response Time
5ms (GtG at Faster)
Mechanical - Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
สเปคทั้งหมด
ACCESSORY
HDMI
YES(2ea)
USB-C
YES(1ea)
CONNECTIVITY
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4
HDMI
YES(2ea)
Headphone out
3-pole (Sound Only)
USB-C
YES(1ea)
USB-C (Data Transsmission)
YES
USB-C (Power Delivery)
90W
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
694 x 496 x 212mm
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
613.5 x 363.5 x 45.4mm
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
613.5 x 569.3 x 239.3mm(Up) 613.5 x 459.3 x 239.3mm(Down)
Weight in Shipping [kg]
8.9kg
Weight without Stand [kg]
4.1kg
Weight with Stand [kg]
5.9kg
DISPLAY
Aspect Ratio
16:9
Brightness (Min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Contrast Ratio (Min.)
1000:1
Contrast Ratio (Typ.)
1200:1
Panel Type
IPS
Pixel Pitch [mm]
0.1554 x 0.1554 mm
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Resolution
3840 x 2160
Response Time
5ms (GtG at Faster)
Size [cm]
68.4 cm
Size [Inch]
27
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
Black Stabilizer
YES
Color Calibrated in Factory
YES
Color Weakness
YES
Dynamic Action Sync
YES
Flicker Safe
YES
HDR 10
YES
HDR Effect
YES
HW Calibration
HW Calibration Ready
Reader Mode
YES
Smart Energy Saving
YES
Super Resolution+
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
INFO
Product name
UHD
Year
Y24
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W (HDMI/DP input condition)
Type
External Power(Adapter)
SOUND
Maxx Audio
YES
Speaker
5W x 2
SW APPLICATION
Dual Controller
YES
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
สินค้าแนะนำ
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์
สินค้าที่แนะนำ