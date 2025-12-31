About Cookies on This Site

LG Monitor 27 นิ้ว UHD 4K IPS Monitor with VESA DisplayHDR™ 400

LG Monitor 27 นิ้ว UHD 4K IPS Monitor with VESA DisplayHDR™ 400

27UP850K-W
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • จอ UHD 4K IPS ขนาด 27 นิ้ว
  • DCI-P3 95% (ทั่วไป)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • USB-C
  • ขาตั้งปรับเอียง สูง และหมุนได้
เพิ่มเติม
LG UltraFine Display.

LG UltraFine Display.

รายละเอียดที่ครบถ้วน

เพลิดเพลินกับภาพที่สมบูรณ์แบบและสีสันที่สดใสสมจริงด้วยจอภาพ LG UHD 4K HDR ผู้สร้างคอนเทนต์ที่ทำงานกับคอนเทนต์ HDR จะประทับใจกับความสามารถในการแสดงความสว่างและคอนทราสต์สำหรับการดูตัวอย่างและตัดต่อ

จอภาพนี้ให้ภาพที่สวยงามไร้ที่ติและสีสันสดใสอย่างแท้จริง

พื้นที่

27" IPS UHD 4K
3840 X 2160

คุณภาพของภาพ

"DCI-P3 95% (ทั่วไป)
VESA DisplayHDR™ 400"

คุณสมบัติ

ขาตั้งปรับเอียง สูง และหมุนได้

VESA DisplayHDR™ 400

Clean and Bright HDR

The monitor supports VESA DisplayHDR™ 400 with wide-range brightness and contrast, enabling dramatic visual immersion in the latest HDR games, movies and images.

จอภาพพร้อม VESA DisplayHDR™ 400 มอบประสบการณ์การรับชมภาพที่สมจริง

  • SDR

  • เอฟเฟกต์ HDR บน

เอฟเฟกต์ HDR สำหรับคอนเทนต์ SDR

จอภาพ LG UHD 4K HDR สามารถแปลงคอนเทนต์มาตรฐานให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพ HDR ได้บนหน้าจอโดยตรง ช่วยปรับปรุงการแมปโทนและความสว่างของคอนเทนต์ SDR เพื่อประสบการณ์ที่เหมือน HDR

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

IPS พร้อม DCI-P3 95% ทั่วไป ให้สีสันสมจริงและมุมมองกว้าง

IPS with DCI-P3 95% (Typ.)

IPS พร้อม DCI-P3 95% (ทั่วไป)

สีสันสมจริงและมุมมองกว้าง

จอภาพนี้ครอบคลุมสเปกตรัม DCI-P3 ได้ถึง 95% จึงเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์ นักออกแบบกราฟิก หรือผู้ที่ต้องการสีสันที่แม่นยำสูง

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

เพิ่มประสิทธิภาพสีด้วยการปรับเทียบฮาร์ดแวร์ผ่าน LG Calibration Studio
LG Calibration Studio

พร้อมสำหรับการปรับเทียบฮาร์ดแวร์

เพิ่มประสิทธิภาพสีด้วยการปรับเทียบฮาร์ดแวร์ผ่าน LG Calibration Studio เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากสเปกตรัมสีที่กว้างและความสม่ำเสมอของจอแสดงผล LG IPS 4K

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*ซอฟต์แวร์ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ หากต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ LG Calibration Studio เวอร์ชันล่าสุด โปรดไปที่ LG.COM

USB-C

ควบคุมและเชื่อมต่อได้ง่าย

พอร์ต USB-C รองรับการแสดงผล 4K ถ่ายโอนข้อมูล และชาร์จอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ (สูงสุด 96 วัตต์) รองรับแล็ปท็อปของคุณได้พร้อมกันผ่านสายเคเบิลเพียงเส้นเดียว ลดความยุ่งเหยิงของสายไฟและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยสาย USB-C เส้นเดียว โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลหรือที่ชาร์จเฉพาะสำหรับแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

จอแสดงผล 4K

4K

จอแสดงผล

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูล

การจ่ายพลังงานสูงสุด 96 วัตต์

สูงสุด 96 วัตต์

การจ่ายพลังงาน

 

ชาร์จอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยสายเส้นเดียว

ชาร์จอุปกรณ์ทั้งหมด

ด้วยสายเส้นเดียว

USB-C ให้การควบคุมและการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย

USB-C ให้การควบคุมและการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย

*เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องใช้สาย USB-C ที่ให้มาในกล่องเพื่อเชื่อมต่อพอร์ต USB-C เข้ากับจอภาพ

ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมสูงสุด 4K และ HDR

ประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำ

27UP850 ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมคอนโซล 4K HDR ยุคใหม่ ไม่เพียงแต่มอบความตื่นเต้นเร้าใจด้วยภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยม แต่ยังช่วยให้คุณเอาชนะการต่อสู้ด้วยโหมดเกม Dynamic Action Sync และ Black Stabilizer

ประสบการณ์การเล่นเกมคอนโซล 4K HDR ที่ดื่มด่ำ

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

Dynamic Action Sync

ตอบสนองฉับไว

ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลด้วย Dynamic Action Sync ช่วยให้เกมเมอร์สามารถจับภาพช่วงเวลาสำคัญแบบเรียลไทม์และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

Black Stabilizer

ก้าวล้ำนำหน้าในความมืด

Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์ตรวจจับพลซุ่มยิงที่ซุ่มอยู่ในมุมมืดที่สุด และควบคุมทิศทางการระเบิดแฟลชได้อย่างรวดเร็ว

*ภาพเหล่านี้ถูกจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*ฟีเจอร์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพและสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้ใช้งาน

เพลิดเพลินกับคอนเทนต์ 4K และ HDR

คมชัดสมจริง

สัมผัสคอนเทนต์ HDR จากบริการสตรีมมิ่งที่หลากหลาย เพลิดเพลินกับความสว่างสดใสและช่วงสีที่กว้างเมื่อรับชมบนจอภาพ LG UHD 4K พร้อมเทคโนโลยี VESA DisplayHDR™ 400 ที่รองรับขอบเขตสี DCI-P3

จอภาพนี้ช่วยให้ผู้ใช้เพลิดเพลินกับคอนเทนต์ 4K และ HDR

*ไม่มีรีโมทคอนโทรลรวมอยู่ในแพ็คเกจ

LG Switch app

Switch swiftly

LG Switch app helps to optimize the monitor to your work and life. You can readily divide the whole display up to 6, change the theme design, or even launch a video call platform with a mapped hotkey.

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจคุณสมบัติต่างๆ และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*หากต้องการดาวน์โหลดแอป LG Switch เวอร์ชันล่าสุด ให้ค้นหา 27UP850K ในเมนูสนับสนุนของ LG.com

การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย

ขาตั้งตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้คุณปรับความเอียง ความสูง และแกนหมุนของหน้าจอได้อย่างยืดหยุ่นในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

จอภาพปรับเอียงได้

เอียง

จอภาพปรับความสูงได้

ความสูง

จอภาพปรับหมุนได้

แกนหมุน

ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมคุณสมบัติปรับเอียง แกนหมุน และความสูง

ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมคุณสมบัติปรับเอียง แกนหมุน และความสูง

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

  • Display - Size [Inch]

    27

  • Display - Resolution

    3840 x 2160

  • Display - Panel Type

    IPS

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Display - Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Mechanical - Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot

สเปคทั้งหมด

ACCESSORY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • USB-C

    YES(1ea)

CONNECTIVITY

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

  • USB-C

    YES(1ea)

  • USB-C (Data Transsmission)

    YES

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    694 x 496 x 212mm

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    613.5 x 363.5 x 45.4mm

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    613.5 x 569.3 x 239.3mm(Up) 613.5 x 459.3 x 239.3mm(Down)

  • Weight in Shipping [kg]

    8.9kg

  • Weight without Stand [kg]

    4.1kg

  • Weight with Stand [kg]

    5.9kg

DISPLAY

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Contrast Ratio (Min.)

    1000:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1200:1

  • Panel Type

    IPS

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1554 x 0.1554 mm

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Size [cm]

    68.4 cm

  • Size [Inch]

    27

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FEATURES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Reader Mode

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

INFO

  • Product name

    UHD

  • Year

    Y24

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W (HDMI/DP input condition)

  • Type

    External Power(Adapter)

SOUND

  • Maxx Audio

    YES

  • Speaker

    5W x 2

SW APPLICATION

  • Dual Controller

    YES

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

