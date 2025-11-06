กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม “รีวิวดี มีรางวัล” www.lg.com/th

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่เคยซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการ (ดูรายการสินค้าที่ร่วมมกิจกรรมได้ที่ด้านล่าง) ไม่รวมอุปกรณ์เสริม ในเว็บไซต์ LG.com ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 15 ธันวาคม 2568 เท่านั้น
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกอีเมลเพื่อทำการรีวิว
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามกติกาดังนี้
3.1. เขียนรีวิวประสบการณ์การใช้งานสินค้า LG ที่ใต้สินค้าที่เข้าร่วมรายการบน www.lg.com/th
3.2. อัปโหลดรูปภาพสินค้าที่ใช้งานจริง (รูปสินค้าที่ถ่ายจากหน้าร้าน ไม่สามารถใช้ได้)
3.3. หลังจากลูกค้ารีวิวเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องแนบหลักฐานการรีวิวผ่านทาง forms.gle/Via5ABdZkSChmbNJ8
3.4. หลักฐานการรีวิวสามารถเลือกส่ง ได้ 3 แบบ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- Capture หน้าต่าง (Pop-up) การส่งรีวิวสำเร็จ
- Capture อีเมลยืนยันการส่งรีวิว
- Capture คำรีวิวที่ขึ้นโชว์บนหน้าสินค้า
3.5. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.lg.com/th/promotions/review_lg
4. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม “รีวิวดี มีรางวัล” ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 - 15 ธันวาคม 2568
5. ทางบริษัทฯจะทำการประกาศรายชื่อผู้ชนะในกิจกรรม “รีวิวดี มีรางวัล” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ณ เว็บไซต์ www.lg.com/th และ Facebook บัญชีทางการ www.facebook.com/LGThailand โดยจะทำการดึงข้อมูลการรีวิวในวันที่ 16 ธันวาคม 2568
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ตลอดกิจกรรม “รีวิวดี มีรางวัล”
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรีวิวสินค้าที่ร่วมรายการได้หลายสินค้า
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามเงื่อนไขของกิจกรรมครบถ้วน มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล Central Magic Gift Card มูลค่า 1,000 บาท รวมของรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 250 รางวัล
10. บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะคัดเลือกผู้ชนะจากผู้เข้าร่วมที่ทำตามเงื่อนไขของกิจกรรมครบถ้วน และเขียนรีวิวได้โดนใจคณะกรรมการที่สุด
11. รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 (ทางบริษัท จี ไอ ไอ อาร์ (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทเอเจนซี่) จะรับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่าย 5%)
12. ผู้โชคดีจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนให้บริษัทเอเจนซี่ เพื่อทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย
13. หากบริษัทได้รับผลจากกฎหมาย หรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกิจกรรม บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกิจกรรมนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. การรีวิวสินค้าบน www.lg.com/th จะต้องรอระบบในการ approve การขึ้นโชว์รีวิวบนหน้าเว็บไซต์ไม่เกิน 3 วัน
15. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัทแม่, บริษัทในเครือ, บริษัทสาขา, บริษัทที่เกี่ยวข้อง, บริษัทเอเจนซี่, และ/หรือผู้จัดจำหน่ายของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ และใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บ รวบรวม โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการดำเนินกิจกรรมนี้
16. ผู้ชนะกิจกรรม “รีวิวดี มีรางวัล” จะได้รับของรางวัล Central Magic Gift Card ผ่านการจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามรายชื่อ ตามลำดับที่ประกาศผล ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศผล โดยทางบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ลูกค้าทำการรีวิว
17. หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทแอลจีฯ ผ่าน Call Center เบอร์ 02-057-5757 หรือ ผ่าน LG Thailand Official Line ที่ @lgthailand
18. Central Magic Gift Card สามารถใช้แทนเงินสดได้ แต่ไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
19. Central Magic Gift Card สามารถใช้ได้ที่ เซ็นทรัล, โรบินสัน, ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, อีทไทยโซนตลาด, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, เพาเวอร์บาย, โกว้าว, โกเพาเวอร์, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม, ออโต้วัน, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, มูจิ และร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ที่ร่วมรายการ เป็นต้น ตามมูลค่าในบัตรและที่แสดงบนบัตร (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร, ชาเนลบิวตี้ และช่องทางออนไลน์) ดูรายละเอียดเงื่อนไขการใช้ Central Magic Gift Card ได้ที่ magicgiftcard.centralfinancialproduct.com/terms-conditions/
20. กิจกรรมนี้ สงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมผ่าน www.lg.com/th เท่านั้น พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด, บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
21. บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ หรือรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
22. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
รายการสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม “รีวิวดี มีรางวัล”
เครื่องซักผ้า Wash Tower
· WT1410NHWW.A9KC
· WT1410NHWW.B422BM
· WT1410NHWW.B452
· WT1410NHWW.X257
· WT2116SHBB.B187
· WT2116SHBB.V257
· WT1410NHWW
· WT2116SHBB
· WT2116SHEG
· WT1410NHEG
เครื่องซักผ้าฝาบน
· TV2520DV7B
· T2518VBTB
· TV2521DV7B
· TX2522AT7G
· TX2522DT5G
· TX2521DT5O
· TX2520DT5O
เครื่องซักผ้าฝาหน้า
· FV1412S2B
· F2725SVRB
· FV1413S4M
· F2515SNEW
· FB1209S5M
· F2515SNEG
· F2520SNEG
เครื่องซักผ้า-อบผ้า
· FV1413H2BA.B452
· F2520RNTB
· FV1409H4W
· FV1413H2BA
· F2515RTGV
· F2520RNTG
เครื่องอบผ้า
· RV10VHP2B
· RV10VHP3W1
ตู้เย็น Multi-Door
· GC-V22FFQMB
· GC-G24FFQKB
· GC-V24FFCHB
· GC-B47FMGBB
· GN-F392PLAK
· GN-X392PBGB
ตู้เย็น Side-by-Side
· GC-V257SFZW.MS2032
· GC-X257CMEW
· GC-J257SQZW
· GC-L257KQKW
· GC-B257SQYL
· GC-L257SFZW
· GC-X257SQZW
· GC-X257SFZW
· GC-V257SFZW
· GN-C702HQCM
· GC-B422MQBM
เครื่องดูดฝุ่น
· A9T-LITE
· A9K-CORE
เครื่องปรับอากาศ
· SEQ13A.S01
· SEQ24A.S11
เครื่องฟอกอากาศ
· AS35GGW10
เครื่องลดความชื้น
· MD19GQGA1
· MD16GQSA1
ทีวี OLED
· OLED55C5ZSA
· OLED65C5ZSA
· OLED77C5PSA
· OLED65C5ZSA
· OLED55C5ZSA
· OLED42C5PSA
· OLED77G5PSA
· OLED83C5PSA
· OLED83G5PSA
ทีวี QNED
· 65QNED92ASA.BOUNCE
· 75QNED92ASA.BOUNCE
· 86QNED80ASA
· 75QNED92ASAQ
· 65QNED92ASAQ
· 75QNED80ASA
· 65QNED8ZASA
· 55QNED8ZASA
ทีวี UHD
· 55UA845ZPSA
· 65UA845ZPSA
· 43UA845ZPSA
ลำโพง Soundbar
· S20A
· S95TR
· S55GGWX0
จอไลฟ์สไตล์ StanbyME
· 27LX6TDGA
จอมอนิเตอร์
· 45GX950A-B
· 34GX90SA-W
· 27GX790A-B
· 32U889SA-W
· 32U731SA-W
· 32U631A-BQ
· 27U511SA-W
เครื่องกรองน้ำ
· WD516AN
· WD518AN
· WD110MN
· WS510SN