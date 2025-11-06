We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ตู้เย็น 2 ประตู 6.6 คิว รุ่น GN-B202SFIR ระบบ Recipro compressor
ตู้เย็น 2 ประตู 6.6 คิว รุ่น GN-B202SFIR ระบบ Recipro compressor
คุณลักษณะที่สำคัญ
- Multi Air Flow
- ชั้นวางกระจกนิรภัย
- กล่องใส่ผักและผลไม้ขนาดใหญ่
*อ้างอิงผลจากรุ่น GM-B302G
*อ้างอิงจากรุ่น GM-B302G /
ความสูง 355มม. เมื่อปรับชั้นวางในตำแหน่งต่ำสุด
คุณลักษณะเด่น
ความจุ - ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)
6.6
ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
555 x 1400 x 585
ประสิทธิภาพ - การใช้พลังงาน (kWh/Year)
420.00
ประสิทธิภาพ - ชนิดคอมเพรสเซอร์
เรซิโปรคอมเพรสเซอร์
คุณสมบัติ - Door-in-Door
ไม่
เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)
ไม่
วัสดุและการตกแต่ง - เสร็จสิ้น (ประตู)
สีเงิน
สเปคทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์
ช่องแช่แข็งด้านบน
ความจุ
ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)
6.6
ความจุพื้นที่แช่แข็ง (L)
44
ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)
143
ความจุพื้นที่ทั้งหมด (L)
186.6
การควบคุมและจอแสดงผล
Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู
ไม่
ปุ่มเร่งความเย็น
ไม่
การแช่แข็งด่วน
ไม่
การควบคุมด้วยมือ
ปุ่มแบบหมุน
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)
43
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
555 x 1400 x 585
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
39
คุณสมบัติ
Door Cooling+
ไม่
ทำความสะอาดตู้เย็น
ไม่
Door-in-Door
ไม่
LINEAR Cooling
ไม่
ช่องแช่แข็ง
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
2
ชั้นวางกระจกนิรภัย
ไม่
ระบบน้ำแข็งและน้ำ
ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
ไม่
เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ
ถาดน้ำแข็งทั่วไป
ที่กดน้ำเท่านั้น
ไม่
วัสดุและการตกแต่ง
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีเงิน
ประตู (วัสดุ)
PET
ประเภทมือจับ
กระเป๋าแนวนอน
ประสิทธิภาพ
ชนิดคอมเพรสเซอร์
เรซิโปรคอมเพรสเซอร์
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
420.00
ช่องตู้เย็น
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
2 เต็ม + 1 ครึ่ง
Hygiene Fresh
ไม่
Hygiene Fresh+
ไม่
ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น
LED ด้านบน
ชั้นวางกระจกนิรภัย
2
กล่องแช่ผัก
ใช่ (1)
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ไม่
ThinQ (Wi-Fi)
ไม่
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
สินค้าแนะนำ
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์