ตู้เย็น 2 ประตู 9.4 คิว GN-B252PQSF ระบบ Smart Inverter Compressor
คงความสดของอาหารได้ยาวนาน
LinearCooling™ ช่วยลดความผันผวนของอุณหภูมิ ช่วยคงความสดใหม่ของอาหารได้นานถึง *7 วัน
*อ้างอิงจากผลการทดสอบของ TÜV โดยใช้การทดสอบภายในของ LG โดยวัดเวลาที่ใช้ในการลดน้ำหนักผักคะน้าลง 5% บนชั้นวางในช่องแช่อาหารสดที่มี LinearCooling ของ LGE เฉพาะรุ่นที่ใช้ได้เท่านั้น ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในการใช้งานจริง
อุณหภูมิที่เหมาะสมทุกที่
ระบบกระจายความเย็นหลายทิศทางได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้อาหารของคุณสดใหม่ได้นานขึ้น เซ็นเซอร์ดิจิทัลจะตรวจสอบสภาพภายในตู้เย็นอย่างต่อเนื่อง และช่องระบายอากาศจะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อโอบล้อมอาหารของคุณด้วยอากาศเย็นเพื่อให้อาหารของคุณสดใหม่อยู่เสมอ
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้ทัวถึง
ประหยัดพลังงานและทนทาน
LG Smart Inverter Compressor™ ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้คุณประหยัดได้มากขึ้นและอุ่นใจได้นานถึง 10 ปี
*การรับประกันคอมเพรสเซอร์ Smart Inverter 10 ปี (เฉพาะบางส่วน)
ช่องแช่ผักและผลไม้ขนาดใหญ่
ด้วยช่องแช่ผักขนาดใหญ่ คุณสามารถเก็บผักและผลไม้ได้มากขึ้นพร้อมยังคงความสดไว้ด้วย
