ตู้เย็น 2 ประตู 9.4 คิว GN-B252PQSF ระบบ Smart Inverter Compressor

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • LINEARCooling™
  • Multi Air Flow
  • ชั้นวางกระจกนิรภัย
  • Smart Inverter Compressor
เพิ่มเติม

คงความสดของอาหารได้ยาวนาน

LinearCooling™ ช่วยลดความผันผวนของอุณหภูมิ ช่วยคงความสดใหม่ของอาหารได้นานถึง *7 วัน

*อ้างอิงจากผลการทดสอบของ TÜV โดยใช้การทดสอบภายในของ LG โดยวัดเวลาที่ใช้ในการลดน้ำหนักผักคะน้าลง 5% บนชั้นวางในช่องแช่อาหารสดที่มี LinearCooling ของ LGE เฉพาะรุ่นที่ใช้ได้เท่านั้น ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในการใช้งานจริง

อุณหภูมิที่เหมาะสมทุกที่

ระบบกระจายความเย็นหลายทิศทางได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้อาหารของคุณสดใหม่ได้นานขึ้น เซ็นเซอร์ดิจิทัลจะตรวจสอบสภาพภายในตู้เย็นอย่างต่อเนื่อง และช่องระบายอากาศจะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อโอบล้อมอาหารของคุณด้วยอากาศเย็นเพื่อให้อาหารของคุณสดใหม่อยู่เสมอ

Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้ทัวถึง

ประหยัดพลังงานและทนทาน

LG Smart Inverter Compressor™ ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้คุณประหยัดได้มากขึ้นและอุ่นใจได้นานถึง 10 ปี

*การรับประกันคอมเพรสเซอร์ Smart Inverter 10 ปี (เฉพาะบางส่วน)

ภาพตู้เย็นแบบดีไซน์ประตูเรียบ

ดีไซน์บานประตูแบบเรียบ

ช่องแช่ผักและผลไม้ขนาดใหญ่

ด้วยช่องแช่ผักขนาดใหญ่ คุณสามารถเก็บผักและผลไม้ได้มากขึ้นพร้อมยังคงความสดไว้ด้วย

