ตู้เย็น Multi-Door
ตู้เย็น Side-by-side
ตู้เย็น 2 ประตู
ตู้เย็น 1 ประตู
ตู้แช่แข็ง
อุปกรณ์เสริมตู้เย็น

ตู้เย็น

ตู้เย็น LG ประหยัดไฟ คุณภาพสูง คงความสดได้นาน มีหลายขนาดให้เลือก

สินค้าแนะนำ

เคล็ดลับในการซื้อตู้เย็น

ภาพตู้เย็นที่ประหยัดพลังงานของ LG

วิธีเลือกตู้เย็นประหยัดพลังงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพแสดงนวัตกรรมสุดล้ำให้คุณสะดวกสบายมากขึ้น

นวัตกรรมสุดล้ำให้คุณสะดวกสบายมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพแสดงอาหารสดใหม่ ลดของเน่าเสียในตู้เย็น

อาหารสดใหม่ ลดของเน่าเสียในตู้เย็น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตู้เย็น (Refrigerator)

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำประเภทของตู้เย็น พร้อมข้อดีของตู้เย็นแต่ละประเภท

 

การเลือกตู้เย็นไม่ใช่พิจารณาแค่เรื่องราคาหรือความจุตู้เย็นเท่านั้น แต่ประเภทของตู้เย็น ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อให้ได้ตู้เย็นที่เหมาะสมกับการใช้งาน

 

  • ตู้เย็น Multi Door
    ตู้เย็น Multi Door หรือ ตู้เย็นที่มีประตูมากกว่า 2 ประตูขึ้นไป เป็นตู้เย็นที่ออกแบบให้สามารถแบ่งพื้นที่เก็บอาหารเป็นหลายส่วนอย่างชัดเจน ช่วยให้จัดระเบียบและสะดวกสบายในการใช้งาน จุของได้มาก และมักจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัย เป็นตู้เย็นที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีขนาดกลาง - ขนาดใหญ่ หรือบ้านที่ต้องการจัดเก็บอาหารหลากหลายประเภทอย่างเป็นระเบียบ

 

  • ตู้เย็น Side by Side
    ตู้เย็น 2 ประตู บานเปิดสองฝั่งเปิดออกจากตรงกลางไปด้านซ้าย และขวา โดยปกติตู้เย็น Side by Side จะแบ่งฝั่งหนึ่งเป็นช่องแช่เย็น และอีกฝั่งเป็นช่องแช่แข็ง พื้นที่ภายในกว้าง เหมาะกับครอบครัวใหญ่บ้านมีพื้นที่ติดตั้งพอสมควร เป็นตู้เย็นที่มีความจุเยอะทั้งช่องแช่เย็น และช่องแช่แข็ง

 

  • ตู้เย็น 2 ประตู
    ตู้เย็น 2 ประตู ตู้เย็นยอดฮิตที่หลายบ้านนิยมใช้ โดยจะมีช่องแช่แข็งและแช่เย็นแยกกันชัดเจน ซึ่งส่วนมากช่องแช่แข็งมักจะอยู่ด้านบน ตู้เย็นประเภทนี้มีหลากหลายขนาดให้เลือก สามารถเลือกได้ตามการใช้งานเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็ก - กลาง
 
  • ตู้เย็น 1 ประตู
    ตู้เย็นขนาดกะทัดรัด ราคาย่อมเยา มีเพียงประตูเดียวใช้ร่วมกันทั้งช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง ตู้เย็น 1 ประตู เป็นตู้เย็นที่ราคาเบาสบายกระเป๋าที่สุด เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่จำกัดอย่างหอพักหรือคอนโด

 

เคล็ดลับเลือกซื้อตู้เย็นให้คุ้มค่า

 

วิธีเลือกซื้อตู้เย็นต้องพิจารณาในหลายปัจจัย ทั้งไลฟ์สไตล์การใช้งาน พื้นที่ติดตั้งตู้เย็น รวมไปถึงจำนวนคนในครอบครัวเพื่อคำนวณปริมาณขนาดตู้เย็นที่พอดีกับการใช้งาน

 

  • เลือกขนาดตู้เย็น


    เลือกคิวตู้เย็นกี่คิวถึงจะเพียงพอกับการใช้งาน อันดับแรกต้องทำความรู้จักคิวตู้เย็นกันก่อนว่า “ตู้เย็น 1 คิว เท่ากับกี่ลิตร” โดย 1 คิวหรือลูกบาศก์ฟุต จะเท่ากับประมาณ 28.3 ลิตร หากตู้เย็นมีจำนวนคิวมาก ก็หมายถึงตู้เย็นนั้นมีพื้นที่จัดเก็บมากขึ้นด้วย

    - ขนาดตู้เย็นสำหรับหอพัก, คอนโดฯ หรือคนที่พักอากาศอยู่คนเดียวใช้งานเบา ๆ ความจุตู้เย็นที่แนะนำจะอยู่ที่ประมาณ 5 - 6 คิว

    - ขนาดตู้เย็นสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก 2 คน ความจุตู้เย็นที่แนะนำจะอยู่ที่ประมาณ 6 - 8 คิว

    - ขนาดตู้เย็นสำหรับครอบครัวขนาดกลาง, ทำอาหารบ้างแต่ไม่บ่อย ความจุตู้เย็นที่แนะนำจะอยู่ที่ประมาณ 8 - 12 คิว

    - ขนาดตู้เย็นสำหรับบ้านที่ทำอาหารทุกวัน จำเป็นต้องจัดเก็บวัตถุดิบ ความจุตู้เย็นที่แนะนำจะอยู่ที่ประมาณ 12 - 15 คิว

    - ขนาดตู้เย็นสำหรับครอบครัวใหญ่ หรือบ้านที่จำเป็นต้องตุนวัตถุดิบและของแช่แข็ง ความจุตู้เย็นที่แนะนำจะอยู่ที่ประมาณ 15 คิวขึ้นไป

 

  • พื้นที่ติดตั้งตู้เย็น


    อีกหนึ่งเรื่องสำคัญในการเลือกซื้อตู้เย็นนั่นคือการคำนวณพื้นที่ในการติดตั้งให้พอดี โดยจำเป็นจะต้องเผื่อพื้นที่รอบตู้เย็นสำหรับระบายอากาศ โดยเฉพาะด้านหลังควรเหลือพื้นที่ไว้อย่างน้อยที่สุด 10 ซม. เพื่อระบายความร้อน และตรวจสอบว่าทางด้านสามารถเปิดประตูตู้เย็นได้สะดวกหรือไม่

 

แนะนำตู้เย็น LG เทคโนโลยีสุดล้ำตอบโจทย์ทุกบ้าน

 

  • ตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์ 5 LG Side by Side รุ่น GC-B187JQAM ประหยัดไฟเบอร์ 5 สามดาว มาพร้อม LG Smart Inverter Compressor™ ยกระดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน ช่วยประหยัดค่าได้ยิ่งขึ้น

  • ตู้เย็นดีไซน์ล้ำใช้งานสะดวก LG Instaview DID GC-X257CMEW ด้วยเทคโนโลยี InstaView Door-in-Door™ ประตูตู้เย็นที่แค่เพียงเคาะ 2 ครั้งก็สามารถมองเห็นอาหารด้านในโดยไม่จำเป็นต้องเปิดประตู ช่วยให้ไม่จำเป็นต้องเปิดตู้เย็นบ่อย ๆ หรือเปิดแช่เลือกของนานจนทำให้ความเย็นภายในตู้ผันผวน

  • ตู้เย็น 2 ประตูจุเยอะ LG GN-C702HXCM ตู้เย็น 2 ประตูขนาด 18.1 คิว มาพร้อม DoorCooling+™ ช่วยกระจายความเย็นอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งตู้

  • ตู้เย็นคงความสดใหม่ยาวนาน LG Multidoor Instaview GC-V24FFCHB มาพร้อมเทคโนโลยี LinearCooling™ ลดความผันผวนของอุณหภูมิในตู้เย็นช่วยเก็บอาหารได้นานขึ้น และ Hygiene Fresh+ ระบบกรองคาร์บอนเพื่อให้ตู้เย็นปราศจากกลิ่น

