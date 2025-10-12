Skip to ContentSkip to Accessibility Help
ตู้แช่แข็ง 1 ประตู 5.8 คิว GN-304SLBR

GN-304SLBR
มุมมองด้านหน้าของสินค้า ตู้แช่แข็ง 1 ประตู รุ่น GN-304SLBR ขนาด 5.8 คิว ระบบ Smart Inverter Compressor(GN-304SLBR)
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Direct Cooling
  • ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
  • ไฟส่องสว่าง LED
LG GN-304SLBT ดีไซน์ทันสมัย

ดีไซน์ทันสมัย

รูปลักษณ์ที่ทันสมัย มาพร้อมที่จับเปิดประตูแบบสี่เหลี่ยมที่ดูโดดเด่น และเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
LG GN-304SLBT ประหยัดพื้นที่ในการวาง

ประหยัดพื้นที่ในการวาง

ให้คุณประหยัดพื้นที่ในการวางตู้แช่แข็งด้วยการวางในแนวตั้ง พร้อมกับช่องแช่แข็งกว้างถึง 530 มม.
LG GN-304SLBT ทำความเย็นโดยตรง

ทำความเย็นโดยตรง

ทำความเย็นตรงเข้าสู่ชั้นวางแต่ละชั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นให้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น
LG GN-304SLBT Innovation Leadership

*Products referred in the creative launched by Holding Group Companies of LG in different Countries across the World.

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์

    1 ประตู

วัสดุและการตกแต่ง

  • เสร็จสิ้น (ประตู)

    สีเงิน

  • ประตู (วัสดุ)

    PET

  • ประเภทมือจับ

    กระเป๋าแนวตั้ง

ประสิทธิภาพ

  • ชนิดคอมเพรสเซอร์

    เรซิโปรคอมเพรสเซอร์

  • การใช้พลังงาน (kWh/Year)

    N/A

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

  • การวินิจฉัยอัจฉริยะ

    ไม่

  • ThinQ (Wi-Fi)

    ไม่

ช่องแช่แข็ง

  • ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง

    ไม่

  • กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

    4 เต็ม

ระบบน้ำแข็งและน้ำ

  • เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ

    ไม่

ความจุ

  • ความจุพื้นที่แช่แข็ง (L)

    165

  • ความจุพื้นที่ทั้งหมด (L)

    165.0

การควบคุมและจอแสดงผล

  • การควบคุมด้วยมือ

    ใช่

ขนาดและน้ำหนัก

  • น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)

    40

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

    530 x 1300 x 600

  • น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)

    37

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

