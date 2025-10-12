We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ตู้แช่แข็ง 1 ประตู 5.8 คิว GN-304SLBR
คุณลักษณะที่สำคัญ
- Direct Cooling
- ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
- ไฟส่องสว่าง LED
*Products referred in the creative launched by Holding Group Companies of LG in different Countries across the World.
สเปคทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์
1 ประตู
วัสดุและการตกแต่ง
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีเงิน
ประตู (วัสดุ)
PET
ประเภทมือจับ
กระเป๋าแนวตั้ง
ประสิทธิภาพ
ชนิดคอมเพรสเซอร์
เรซิโปรคอมเพรสเซอร์
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
N/A
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ไม่
ThinQ (Wi-Fi)
ไม่
ช่องแช่แข็ง
ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง
ไม่
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
4 เต็ม
ระบบน้ำแข็งและน้ำ
เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ
ไม่
ความจุ
ความจุพื้นที่แช่แข็ง (L)
165
ความจุพื้นที่ทั้งหมด (L)
165.0
การควบคุมและจอแสดงผล
การควบคุมด้วยมือ
ใช่
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)
40
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
530 x 1300 x 600
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
37
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์