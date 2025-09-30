Skip to ContentSkip to Accessibility Help
ตู้เย็น Multi-Door GC-G24FFQKB 22.5 คิว ระบบ Smart Inverter Compressor

ตู้เย็น Multi-Door GC-G24FFQKB 22.5 คิว ระบบ Smart Inverter Compressor

ตู้เย็น Multi-Door GC-G24FFQKB 22.5 คิว ระบบ Smart Inverter Compressor

GC-G24FFQKB
646L InstaView™ Multi-Door Refrigerator Essence Black Steel GC-G24FFQKB.AEEPLM1
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Instaview
  • UVnano
  • Linear Cooling
  • Door cooling+
  • Smart Inverter
ตู้เย็น LG Multi doorพร้อมฟีเจอร์ Instaview วางไว้ในห้องครัวที่ทันสมัย

ทำไมต้องเลือกตู้เย็นจาก LG

ทำไมต้องเลือกตู้เย็นจาก LG

มุมมองแบบใกล้ชิดของตู้เย็น LG Multi door พร้อมฟีเจอร์ Instaview

InstaView™

เคาะสองครั้งเพื่อเห็นด้านใน

มุมมองระยะใกล้ของตู้เย็น LG Multi door พร้อมผลไม้และผักสดหลากหลายชนิด

LinearCooling™

คงความสดใหม่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

มุมมองแบบใกล้ชิดของท่อลมทำความเย็นที่ประตูในตู้เย็นMulti Doorของ LG

DoorCooling⁺ ™

เย็นทั่วทั้งตู้อย่างรวดเร็ว

คนๆ หนึ่งกำลังดื่มน้ำจากที่กดน้ำน้ำของตู้เย็นMulti Door LG

UVnano™

น้ำสะอาดปลอดภัย

InstaView™

เคาะสองครั้งเพื่อเห็นด้านใน

เพียงเคาะสองครั้งที่ประตู InstaView™ คุณก็สามารถมองเห็นอาหารภายในได้โดยไม่ต้องเปิดประตู

เพียงแค่เคาะประตูตู้เย็น LG สองครั้ง ไฟ InstaView ก็จะติดขึ้น เผยให้เห็นอาหารข้างในโดยไม่ต้องเปิดประตู
LinearCooling™

คงความสดใหม่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

LinearCooling™ ช่วยลดความผันผวนของอุณหภูมิ ช่วยรักษาความสดของอาหารได้นานถึง 7 วัน

ตู้เย็น LG แบบทำความเย็นเชิงเส้น ช่วยให้อาหารสดได้นานถึง 7 วัน ด้วยการควบคุมอุณหภูมิบวกหรือลบ 0.5 องศาเซลเซียส
DoorCooling⁺ ™

เย็นทั่วทั้งตู้อย่างรวดเร็ว

เครื่องดื่มเย็นอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี DoorCooling⁺ ™ 

เทคโนโลยีทำความเย็นประตูตู้เย็น LG ช่วยให้อาหารและเครื่องดื่มรักษาอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ
UVnano™

น้ำสะอาดสดชื่นและปลอดภัย

เพลิดเพลินกับน้ำบริสุทธิ์ทุกครั้งด้วยเทคโนโลยี UVnano ซึ่งกำจัดแบคทีเรียได้ 99.99% 3)

แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติ Uvnano ช่วยทำให้น้ำบริสุทธิ์ผ่านตัวกรองได้อย่างไร

Multi Air Flow

กระจายลมเย็นทั่วทั้งตู้

ระบบกระจายลมเย็นหลายทิศทางช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำความเย็นที่เชื่อถือได้โดยปล่อยลมเย็นรอบอาหารด้วยลม

เย็นจากหลายมุม ช่วยให้คงความสดและเย็น

LG ThinQ®

สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างอัจฉริยะ เชื่อมต่ออยู่เสมอด้วย LG ThinQ®

จัดการตู้เย็นของคุณได้อย่างง่ายดายและรับการแจ้งเตือนล่าสุดจากทุกที่ด้วยแอป LG ThinQ®

ตู้เย็น LG หลายประตูพร้อมฟีเจอร์ Instaview และแอปพลิเคชันมือถือ LG ThinQ ที่ด้านข้าง

เชื่อมต่อตู้เย็นกับสมาร์ทโฟนของคุณ

แอป LG ThinQ® ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบตู้เย็นอัจฉริยะ และช่วยให้คุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ 'Express Freeze' ได้ด้วยการแตะปุ่มเพียงปุ่มเดียว

แจ้งเตือนการเปิดประตู

เมื่อประตูตู้เย็นเปิดทิ้งไว้ แอป LG ThinQ® จะแจ้งให้คุณทราบด้วยการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว

*ฟังก์ชัน LG ThinQ® อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และประเทศ โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือเว็บไซต์ LG ในพื้นที่สำหรับบริการที่พร้อมให้บริการ

*LG SmartThinQ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ แล้ว

ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

ผลิตน้ำแข็งได้โดยไม่ต้องต่อท่อน้ำ

ประหยัดเวลาและสะดวกสบายด้วยการทำน้ำแข็งที่ง่ายดายด้วยระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

คุณสมบัติเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติของตู้เย็นหลายประตูของ LG ทำหน้าที่สร้างและจัดเก็บน้ำแข็ง

กดน้ำอัจฉริยะ

ดื่มน้ำได้ง่ายๆเพียงกดปุ่มเดียว

กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อกำหนดปริมาณที่ต้องการ จากนั้นกดเพียงครั้งเดียวก็ได้ปริมาณที่ต้องการ สะดวกสบาย ใช้งานง่าย 

ไม่หกเลอะเทอะ ด้วยตัวเลือกตั้งค่าล่วงหน้า 250 มล., 500 มล. และ 1.0 ลิตร

*กดน้ำอัจฉริยะจะทำงานเมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกการจ่ายที่ต้องการด้วยตนเอง (250 มล., 500 มล., 1,000 มล.)

*ภาพและวิดีโอผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

1)LinearCooling™

 

1)LinearCooling™

- อ้างอิงจากผลการทดสอบของ UL โดยใช้วิธีการทดสอบภายในของ LG ซึ่งวัดระยะเวลาที่ใช้ในการลดน้ำหนักผักปวยเล้งลง 5% บนชั้นวางในช่องแช่อาหารสดของตู้เย็นรุ่น LGE LinearCooling™ เฉพาะรุ่นที่ใช้งานได้เท่านั้น ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งานจริง

- อ้างอิงจากผลการทดสอบของ UL โดยใช้วิธีการทดสอบภายในของ LG ซึ่งวัดความผันผวนของอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยในช่องแช่อาหารสด ณ อุณหภูมิที่ตั้งไว้จากโรงงานในสภาวะที่ไม่มีอาหาร เฉพาะรุ่นที่ใช้งานได้เท่านั้น ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งานจริง

 

2)DoorCooling⁺™

- อ้างอิงจากผลการทดสอบของ TÜV Rheinland โดยใช้วิธีการทดสอบภายในของ LG เปรียบเทียบระยะเวลาที่อุณหภูมิลดลงของภาชนะบรรจุน้ำที่วางอยู่ในตะกร้าด้านบน ระหว่าง DoorCooling⁺™ ที่ปิดและ DoorCooling⁺™ ที่เปิดของตู้เย็นรุ่น LGE LFB61BLGAI

-DoorCooling⁺™ จะหยุดทำงานเมื่อเปิดประตู

-เฉพาะรุ่นที่ใช้งานได้เท่านั้น

 

3)UVnano™

-UVnano (ชื่อฟังก์ชัน: Self Care) ได้รับการประเมินโดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดย TÜV Rheinland โดยใช้วิธีการทดสอบภายในเพื่อวัดการลดลงของเชื้อ E. coli, S. aureus และ P. aeruginosa ในตัวอย่างน้ำกลั่นหลังจากสัมผัสกับหลอด UV LED ของผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 10 นาทีทุกชั่วโมง หลังจากใช้งานในครัวเรือนทั่วไปเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการใช้งาน

-UVnano เป็นคำผสมระหว่างคำว่า UV (รังสีอัลตราไวโอเลต) และ nanometer (หน่วยความยาว)

Q.

ตู้เย็น InstaView™ มีประโยชน์อะไรบ้าง?

A.

ด้วยเทคโนโลยี InstaView™ อันชาญฉลาดของ LG คุณไม่จำเป็นต้องเปิดประตูตู้เย็น LG เพื่อดูสิ่งที่อยู่ภายใน เพียงเคาะสองครั้งที่บานประตูกระจก กระจกจะสว่างขึ้นเพื่อให้คุณตรวจสอบสิ่งที่อยู่ภายในได้ เพื่อป้องกันการสูญเสียความเย็น รักษาอุณหภูมิในตู้เย็นให้คงที่ ประหยัดพลังงาน และรักษาความสดใหม่ของอาหารได้นานขึ้น เป็นวิธีง่ายๆ และประหยัดพลังงานในการดูอาหารที่อยู่ภายในตู้เย็น LG ของคุณโดยไม่ต้องเปิดประตู

Q.

LinearCooling™ คืออะไร?

A.

LinearCooling™ คือเทคโนโลยีที่รักษาอุณหภูมิของตู้เย็นให้คงที่ภายใน ±0.5℃ โดยปรับปริมาณลมเย็นอย่างระมัดระวัง 

ป้องกันการสูญเสียความชื้นในอาหารและคงความสดใหม่ได้นานขึ้น

Q.

DoorCooling+™ คืออะไร?

A.

DoorCooling+™ คือเทคโนโลยีที่ส่งลมเย็นที่ทรงพลังไปยังอาหารที่เก็บไว้ในประตูตู้เย็นผ่านช่องระบายอากาศที่อยู่ด้านหน้าของตู้เย็น 

เทคโนโลยีนี้ช่วยรักษาอุณหภูมิความเย็นและความสดของอาหารที่เก็บอยู่ในประตูตู้เย็นของคุณ

Q.

ฉันต้องมีอะไรบ้างในการต่อท่อน้ำในตู้เย็น?

A.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูลิงค์ด้านล่าง

https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A

Q.

ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิในตู้เย็น LG ของฉันได้อย่างไร

A.

ใช้แผงควบคุมบนประตูหรือภายในตู้เย็นเพื่อตั้งค่าหรือปรับอุณหภูมิสำหรับตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งของคุณ ใช้แอป LG ThinQ™ 

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิจากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับรุ่นที่รองรับ

Q.

เมื่อซื้อตู้เย็น ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง?

A.

LG นำเสนอตู้เย็นหลากหลายสไตล์ ประหยัดพลังงาน และมาพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะมากมาย ตั้งแต่ตู้เย็นสไตล์อเมริกันที่กว้างขวางและ 

ตู้เย็น Multi-Door ที่สะดวกสบาย ไปจนถึงเทคโนโลยี InstaView™ Door-in-Door™ รุ่น Combi และ Slim LG นำเสนอตู้เย็นที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกครัวเรือน หากคุณกำลังออกแบบห้องครัวตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถผสานเครื่องใช้ไฟฟ้าในฝันของคุณเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย แต่หากคุณมีพื้นที่จำกัด คุณอาจพบว่าตัวเลือกของคุณถูกกำหนดโดยพื้นที่ เมื่อคุณตัดสินใจเลือกตู้เย็นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณแล้ว ลองพิจารณาพื้นที่จัดเก็บ เทคโนโลยีทำความเย็นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยรักษาความสดใหม่ของอาหารได้นานขึ้น ฟีเจอร์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบ Total No Frost, เครื่องจ่ายน้ำและน้ำแข็งอัตโนมัติ UVnano, ชั้นวางพับได้ และระบบลิ้นชัก FRESHBalancer™ อย่าลืมตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการรับประกันสินค้า

Q.

ฉันต้องใช้ตู้เย็นขนาดเท่าใด?

A.

แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคุณ แต่หลักง่ายๆ คือ ตู้เย็น LG Combi (ความจุ 340-384 ลิตร) มักจะเพียงพอสำหรับครัวเรือนขนาดเล็ก

ที่มีสมาชิก 1-2 คน ส่วนรุ่น Slim Multi-Door (ความจุ 506-508 ลิตร) เหมาะกับครอบครัว 3-4 คน สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ เราขอแนะนำรุ่น LG Multi-Door หรือ American Style ที่มีความจุ 625-705 ลิตร ส่วนรุ่น Multi-Door มีพื้นที่จัดเก็บของได้กว้างขวางเป็นพิเศษ เช่น ถาดหรือจาน ที่ LG เราต้องการให้ลูกค้าทุกคนได้เลือกตู้เย็นที่เหมาะกับตนเองที่สุด เราจึงมีตัวเลือกขนาดต่างๆ ในแต่ละรุ่น

Q.

ตู้เย็นแบบต่อท่อน่ำกับไม่ต่อท่อน้ำต่างกันอย่างไร?

A.

LG มอบอิสระสูงสุดในการเลือกตำแหน่งวางตู้เย็นของคุณ มีให้เลือกทั้งแบบต่อท่อน้ำและแบบไม่มีท่อน้ำ

ตู้เย็นแบบต่อท่อจะเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายน้ำเพื่อจ่ายน้ำแข็งและน้ำ ส่วนตู้เย็นแบบไม่มีท่อจะมีถังน้ำในตัวที่เติมน้ำได้ เชื่อมต่อกับช่องจ่ายน้ำที่ติดตั้งอยู่ที่ประตู เพียงเติมน้ำให้เต็มถังก็เพลิดเพลินกับน้ำเย็นสดชื่นได้เลย

ขนาด

GC-G24FFQKB

คุณลักษณะเด่น

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

    914 x 1792 x 733

  • ชนิดคอมเพรสเซอร์

    คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)

  • InstaView

    ใช่

  • Door-in-Door

    InstaView เท่านั้น

  • ThinQ (Wi-Fi)

    ใช่

  • เสร็จสิ้น (ประตู)

    เบจ-เบจ

สเปคทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์

    หลายประตู

ความจุ

  • ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)

    22.5

  • ความจุพื้นที่ทั้งหมด (L)

    637.0

  • ความจุพื้นที่แช่แข็ง (L)

    246

  • ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)

    363

  • ขนาดช่องแช่แข็ง ( 2ดาว ) (ลิตร)

    15

วัสดุและการตกแต่ง

  • เสร็จสิ้น (ประตู)

    เบจ-เบจ

  • ประเภทมือจับ

    ไม่

  • ประตู (วัสดุ)

    VCM

  • ท่อโลหะแบน (เนื้อโลหะ)

    โลหะขวา

การควบคุมและจอแสดงผล

  • Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู

    ใช่

  • จอแสดงผล LED ภายใน

    จอแสดงผลด้านใน

  • การแช่แข็งด่วน

    ใช่

ระบบน้ำแข็งและน้ำ

  • ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

    ใช่ (สลิมสเปซพลัส)

  • ที่กดน้ำแข็งและน้ำ

    น้ำแข็งก้อนและบด

  • เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ

    ไม่

  • การเดินท่อ

    ไม่ต้องมีการเดินท่อ

คุณสมบัติ

  • Door Cooling+

    ใช่

  • Door-in-Door

    InstaView เท่านั้น

  • InstaView

    ใช่

  • LINEAR Cooling

    ใช่

  • ทำความสะอาดตู้เย็น

    ไม่

ประสิทธิภาพ

  • ชนิดคอมเพรสเซอร์

    คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)

  • การใช้พลังงาน (kWh/Year)

    711.00

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

  • การวินิจฉัยอัจฉริยะ

    ใช่

  • ThinQ (Wi-Fi)

    ใช่

ช่องแช่แข็ง

  • ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง

    6 โปร่งใส

  • กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

    6

  • ไฟส่องสว่างช่องแช่แข็ง

    LED ด้านบน

  • ชั้นวางกระจกนิรภัย

    ไม่

ช่องตู้เย็น

  • Hygiene Fresh+

    ใช่

  • กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

    6

  • ชั้นวางของแบบพับ

    1 ขั้นตอนพับ

  • ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น

    LED ด้านบน + ด้านข้าง

  • ชั้นวางกระจกนิรภัย

    4

  • กล่องแช่ผัก

    ใช่ (2)

ขนาดและน้ำหนัก

  • น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)

    154

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

    914 x 1792 x 733

  • น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)

    144

