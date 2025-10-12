We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ตู้เย็น Multi-Door GC-L24FFCBB 22.6 คิว ระบบ Smart Inverter Compressor
ทำไมต้องเลือกตู้เย็นจาก LG
LinearCooling™ ช่วยลดความผันผวนของอุณหภูมิ ช่วยรักษาความสดของอาหารได้นานถึง 7 วัน
เครื่องดื่มเย็นอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี DoorCooling⁺ ™
น้ำสะอาดสดชื่นและปลอดภัย
เพลิดเพลินกับน้ำบริสุทธิ์ทุกครั้งด้วยเทคโนโลยี UVnano ซึ่งกำจัดแบคทีเรียได้ 99.99% 3)
Multi Air Flow
กระจายลมเย็นทั่วทั้งตู้
ระบบกระจายลมเย็นหลายทิศทางช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำความเย็นที่เชื่อถือได้โดยปล่อยลมเย็นรอบอาหารด้วยลม
เย็นจากหลายมุม ช่วยให้คงความสดและเย็น
จัดการตู้เย็นของคุณได้อย่างง่ายดายและรับการแจ้งเตือนล่าสุดจากทุกที่ด้วยแอป LG ThinQ®
ตู้เย็น LG หลายประตูพร้อมฟีเจอร์ Instaview และแอปพลิเคชันมือถือ LG ThinQ ที่ด้านข้าง
*ฟังก์ชัน LG ThinQ® อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และประเทศ โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือเว็บไซต์ LG ในพื้นที่สำหรับบริการที่พร้อมให้บริการ
*LG SmartThinQ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ แล้ว
ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
ผลิตน้ำแข็งได้โดยไม่ต้องต่อท่อน้ำ
ประหยัดเวลาและสะดวกสบายด้วยการทำน้ำแข็งที่ง่ายดายด้วยระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
กดน้ำอัจฉริยะ
ดื่มน้ำได้ง่ายๆเพียงกดปุ่มเดียว
กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อกำหนดปริมาณที่ต้องการ จากนั้นกดเพียงครั้งเดียวก็ได้ปริมาณที่ต้องการ สะดวกสบาย ใช้งานง่าย
ไม่หกเลอะเทอะ ด้วยตัวเลือกตั้งค่าล่วงหน้า 250 มล., 500 มล. และ 1.0 ลิตร
*กดน้ำอัจฉริยะจะทำงานเมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกการจ่ายที่ต้องการด้วยตนเอง (250 มล., 500 มล., 1,000 มล.)
*ภาพและวิดีโอผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
1)LinearCooling™
- อ้างอิงจากผลการทดสอบของ UL โดยใช้วิธีการทดสอบภายในของ LG ซึ่งวัดระยะเวลาที่ใช้ในการลดน้ำหนักผักปวยเล้งลง 5% บนชั้นวางในช่องแช่อาหารสดของตู้เย็นรุ่น LGE LinearCooling™ เฉพาะรุ่นที่ใช้งานได้เท่านั้น ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งานจริง
- อ้างอิงจากผลการทดสอบของ UL โดยใช้วิธีการทดสอบภายในของ LG ซึ่งวัดความผันผวนของอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยในช่องแช่อาหารสด ณ อุณหภูมิที่ตั้งไว้จากโรงงานในสภาวะที่ไม่มีอาหาร เฉพาะรุ่นที่ใช้งานได้เท่านั้น ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งานจริง
2)DoorCooling⁺™
- อ้างอิงจากผลการทดสอบของ TÜV Rheinland โดยใช้วิธีการทดสอบภายในของ LG เปรียบเทียบระยะเวลาที่อุณหภูมิลดลงของภาชนะบรรจุน้ำที่วางอยู่ในตะกร้าด้านบน ระหว่าง DoorCooling⁺™ ที่ปิดและ DoorCooling⁺™ ที่เปิดของตู้เย็นรุ่น LGE LFB61BLGAI
-DoorCooling⁺™ จะหยุดทำงานเมื่อเปิดประตู
-เฉพาะรุ่นที่ใช้งานได้เท่านั้น
3)UVnano™
-UVnano (ชื่อฟังก์ชัน: Self Care) ได้รับการประเมินโดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดย TÜV Rheinland โดยใช้วิธีการทดสอบภายในเพื่อวัดการลดลงของเชื้อ E. coli, S. aureus และ P. aeruginosa ในตัวอย่างน้ำกลั่นหลังจากสัมผัสกับหลอด UV LED ของผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 10 นาทีทุกชั่วโมง หลังจากใช้งานในครัวเรือนทั่วไปเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการใช้งาน
-UVnano เป็นคำผสมระหว่างคำว่า UV (รังสีอัลตราไวโอเลต) และ nanometer (หน่วยความยาว)
FAQ
Q.
LinearCooling™ คืออะไร?
A.
LinearCooling™ คือเทคโนโลยีที่รักษาอุณหภูมิของตู้เย็นให้คงที่ภายใน ±0.5℃ โดยปรับปริมาณลมเย็นอย่างระมัดระวัง
ป้องกันการสูญเสียความชื้นในอาหารและคงความสดใหม่ได้นานขึ้น
Q.
DoorCooling+™ คืออะไร?
A.
DoorCooling+™ คือเทคโนโลยีที่ส่งลมเย็นที่ทรงพลังไปยังอาหารที่เก็บไว้ในประตูตู้เย็นผ่านช่องระบายอากาศที่อยู่ด้านหน้าของตู้เย็น
เทคโนโลยีนี้ช่วยรักษาอุณหภูมิความเย็นและความสดของอาหารที่เก็บอยู่ในประตูตู้เย็นของคุณ
Q.
ฉันต้องมีอะไรบ้างในการต่อท่อน้ำในตู้เย็น?
A.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูลิงค์ด้านล่าง
https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A
Q.
ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิในตู้เย็น LG ของฉันได้อย่างไร
A.
ใช้แผงควบคุมบนประตูหรือภายในตู้เย็นเพื่อตั้งค่าหรือปรับอุณหภูมิสำหรับตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งของคุณ ใช้แอป LG ThinQ™
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิจากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับรุ่นที่รองรับ
Q.
เมื่อซื้อตู้เย็น ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง?
A.
LG นำเสนอตู้เย็นหลากหลายสไตล์ ประหยัดพลังงาน และมาพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะมากมาย ตั้งแต่ตู้เย็นสไตล์อเมริกันที่กว้างขวางและ
ตู้เย็น Multi-Door ที่สะดวกสบาย ไปจนถึงเทคโนโลยี InstaView™ Door-in-Door™ รุ่น Combi และ Slim LG นำเสนอตู้เย็นที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกครัวเรือน หากคุณกำลังออกแบบห้องครัวตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถผสานเครื่องใช้ไฟฟ้าในฝันของคุณเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย แต่หากคุณมีพื้นที่จำกัด คุณอาจพบว่าตัวเลือกของคุณถูกกำหนดโดยพื้นที่ เมื่อคุณตัดสินใจเลือกตู้เย็นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณแล้ว ลองพิจารณาพื้นที่จัดเก็บ เทคโนโลยีทำความเย็นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยรักษาความสดใหม่ของอาหารได้นานขึ้น ฟีเจอร์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบ Total No Frost, เครื่องจ่ายน้ำและน้ำแข็งอัตโนมัติ UVnano, ชั้นวางพับได้ และระบบลิ้นชัก FRESHBalancer™ อย่าลืมตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการรับประกันสินค้า
Q.
ฉันต้องใช้ตู้เย็นขนาดเท่าใด?
A.
แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคุณ แต่หลักง่ายๆ คือ ตู้เย็น LG Combi (ความจุ 340-384 ลิตร) มักจะเพียงพอสำหรับครัวเรือนขนาดเล็ก
ที่มีสมาชิก 1-2 คน ส่วนรุ่น Slim Multi-Door (ความจุ 506-508 ลิตร) เหมาะกับครอบครัว 3-4 คน สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ เราขอแนะนำรุ่น LG Multi-Door หรือ American Style ที่มีความจุ 625-705 ลิตร ส่วนรุ่น Multi-Door มีพื้นที่จัดเก็บของได้กว้างขวางเป็นพิเศษ เช่น ถาดหรือจาน ที่ LG เราต้องการให้ลูกค้าทุกคนได้เลือกตู้เย็นที่เหมาะกับตนเองที่สุด เราจึงมีตัวเลือกขนาดต่างๆ ในแต่ละรุ่น
Q.
ตู้เย็นแบบต่อท่อน่ำกับไม่ต่อท่อน้ำต่างกันอย่างไร?
A.
LG มอบอิสระสูงสุดในการเลือกตำแหน่งวางตู้เย็นของคุณ มีให้เลือกทั้งแบบต่อท่อน้ำและแบบไม่มีท่อน้ำ
ตู้เย็นแบบต่อท่อจะเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายน้ำเพื่อจ่ายน้ำแข็งและน้ำ ส่วนตู้เย็นแบบไม่มีท่อจะมีถังน้ำในตัวที่เติมน้ำได้ เชื่อมต่อกับช่องจ่ายน้ำที่ติดตั้งอยู่ที่ประตู เพียงเติมน้ำให้เต็มถังก็เพลิดเพลินกับน้ำเย็นสดชื่นได้เลย
สรุป
ขนาด
คุณลักษณะเด่น
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
914 x 1792 x 729
ชนิดคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)
InstaView
ไม่
Door-in-Door
ไม่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
เสร็จสิ้น (ประตู)
เอสเซ้นส์แบล็คสตีล
สเปคทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์
หลายประตู
ความจุ
ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)
22.6
ความจุพื้นที่ทั้งหมด (L)
641.0
ความจุพื้นที่แช่แข็ง (L)
246
ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)
367
ขนาดช่องแช่แข็ง ( 2ดาว ) (ลิตร)
15
วัสดุและการตกแต่ง
เสร็จสิ้น (ประตู)
เอสเซ้นส์แบล็คสตีล
ท่อโลหะแบน (เนื้อโลหะ)
โลหะขวา
ประเภทมือจับ
ไม่
ประตู (วัสดุ)
VCM
การควบคุมและจอแสดงผล
Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู
ใช่
จอแสดงผล LED ภายใน
จอแสดงผลด้านใน
การแช่แข็งด่วน
ใช่
ระบบน้ำแข็งและน้ำ
ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
ใช่ (สลิมสเปซพลัส)
ที่กดน้ำแข็งและน้ำ
น้ำแข็งก้อนและบด
เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ
ไม่
การเดินท่อ
ต้องมีการเดินท่อ
คุณสมบัติ
Door Cooling+
ใช่
Door-in-Door
ไม่
InstaView
ไม่
LINEAR Cooling
ใช่
ทำความสะอาดตู้เย็น
ไม่
ประสิทธิภาพ
ชนิดคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
684.00
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
ช่องแช่แข็ง
ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง
6 โปร่งใส
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
6
ไฟส่องสว่างช่องแช่แข็ง
LED ด้านบน
ชั้นวางกระจกนิรภัย
ไม่
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)
146
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
914 x 1792 x 729
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
136
ช่องตู้เย็น
Hygiene Fresh+
ใช่
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
6
ชั้นวางของแบบพับ
1 ขั้นตอนพับ
ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น
LED ด้านบน + ด้านข้าง
ชั้นวางกระจกนิรภัย
4
กล่องแช่ผัก
ใช่ (2)
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์
