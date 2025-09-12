About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Subscribe คืออะไร ?

ทางเลือกใหม่ที่จะให้คุณสามารถเป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ได้อย่างง่ายดายแบบรายเดือน พร้อมรับบริการดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก LG
และประกันสินค้า* ตลอดอายุสัญญา เพื่อความสะดวกสบาย ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ และใช้งานได้อย่างสบายใจในเรื่องความปลอดภัยยิ่งขึ้น

*ประกันสินค้าตลอดระยะเวลาสัญญา: ความผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจะไม่รวมอยู่ในขอบเขตการรับประกัน
รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากที่เกิดจากความประมาทหรือการใช้งานแบบผิดวิธีของทางลูกค้า และหากไม่ชำระค่าเช่ารายเดือนตามกำหนด การรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

LG Subscribe คืออะไร ? LG Subscribe คืออะไร ?

3 ข้อดีที่น่าสนใจของบริการ LG Subscribe

  • ชายหญิงกำลังพับผ้าหน้าเครื่องซักผ้า LG พร้อมชั้นวางของและข้อมูลสมัครรับโปรโมชั่น ข่าวสาร และการอัปเดตผลิตภัณฑ์ LG.

    01

    วางแผนง่ายลดภาระทางการเงิน

    เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้จ่าย สามารถเลือกจ่ายเป็นรายเดือนแบบง่าย ๆ แทนการจ่ายเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว
  • ปุ่มแสดงตัวเลข 5 และ 7, สมัครสมาชิก LG, โปรโมชั่น LG ล่าสุด, ข่าวสารผลิตภัณฑ์ LG, ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG, LG อัปเดตใหม่.

    02

    ขยายระยะเวลารับประกันสินค้า

    การรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติจะอยู่ที่ 1 - 2 ปี แต่บริการ LG Subscribe มอบสิทธิประโยชน์ในการรับประกันนาน 5 - 7 ปี
  • เครื่องฟอกอากาศ LG บนพื้นหลังสีขาว พร้อมไอคอนการตั้งค่า การดูแลรักษา และการเปลี่ยนฟิลเตอร์ด้านข้าง.

    03

    ช่างผู้เชี่ยวชาญบริการถึงบ้าน

    บริการซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ และดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและรักษาประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน และถูกสุขอนามัยที่สุด
  • ผู้หญิงถือเสื้อสีฟ้าหน้าตู้ LG, ไอคอนมือรับเงิน, สมัครสมาชิก LG, โปรโมชั่น LG ล่าสุด, ข่าวสารผลิตภัณฑ์ LG, ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG.

    Easy Own

    ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ได้อย่างง่ายดายกับ LG Subscribe ให้คุณสามารถเป็นเจ้าของสินค้า LG ได้ แม้จะเป็นสินค้าราคาพรีเมียมก็ไม่มีปัญหาด้วยบริการแบบรายเดือน (Subscribe) เช่น ตู้ถนอมผ้า LG Styler ที่ให้คุณทำความสะอาดเสื้อผ้าได้อย่างสะดวกสบาย

    Catalog
  • ชายและเด็กนอนบนพื้นข้างเครื่องฟอกอากาศ LG ในห้องนั่งเล่น สมัครสมาชิก โปรโมชั่น ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ และอัปเดตใหม่ของ LG.

    Easy Care

    สบายใจได้ในทุกการใช้งาน ด้วยการดูแลโดยเชี่ยวชาญจาก LG โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าบริการ

    มาพร้อมบริการหลังการขายที่ตอบโจทย์ นัดหมายสะดวกสบาย บริการให้ครบวงจรเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าคงคุณภาพและทำงานได้อย่าง

    เต็มมประสิทธิภาพอยู่เสมอ

วิธีการสมัคร
LG Subscribe

  1. ขั้นตอนที่ 1

    เลือกผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจ

  2. ขั้นตอนที่ 2

    กรอกข้อมูลผู้ส่ังซือ

  3. ขั้นตอนที่ 3

    ยืนยันบัตรเครดิตและเซ็นสัญญา

  4. ขั้นตอนที่ 4

    ฝ่ายบริการลูกค้า LG ยืนยันค
    าสั่งซื้อ และการจัดส่ง

  5. ขั้นตอนที่ 5

    จัดส่งและติดตั้ง

  6. ขั้นตอนที่ 6

    ดูแลอย่างดีโดยช่างผู้ชา
    นาญการ ของ LG
วิธีการสมัคร LG Subscribe วิธีการสมัคร LG Subscribe

ดูแลอย่างใส่ใจโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจาก LG

บริการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามรอบการใช้งาน เพื่อรักษาประสิทธิภาพสินค้า ใช้งานได้ยาวนาน
และถูกสุขลักษณะในการใช้งานมากที่สุด และนอกจากนั้นยังช่วยดูแลชิ้นส่วนภายในเครื่องที่ยากต่อการเข้าถึง

  • เปลี่ยนไส้กรอง
    ถอดฟิลเตอร์สีเขียวจากเครื่องฟอกอากาศ LG ด้วยมือที่สวมถุงมือพลาสติก เพื่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาด.
  • ทำความสะอาดทั้งภายใน/
    ภายนอก
    บุคคลกำลังทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ LG พร้อมสมัครสมาชิกข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจาก LG.
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน
    ช่างกำลังติดตั้งเครื่องปรับอากาศ LG บนผนังสีเทา สมัครสมาชิก โปรโมชั่นล่าสุด ข่าวสารผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียน อัปเดตใหม่.

LG Subscribe Care Service

บริการดูแลเครื่องกรองน้ำ

ดูแลอย่างพิถีพิถันแม้รายละเอียดที่มองไม่เห็น สบายใจในทุกการใช้งาน กับน้ำดื่มที่สะอาดในทุกวัน

▶ รอบบริการ : ทุก 6 เดือน
① Model : WD516AN, กรมท่า / เงิน / ขาว

☞ แบบรายเดือนพร้อมบริการ 7 ปี “599 บาท” / 5 ปี “799 บาท”
☞ แบบรายเดือนเปลี่ยนด้วยตัวเอง 7 ปี “499 บาท” / 5 ปี “699 บาท”

② Model : WD518AN, เบจ / เทา / ขาว

☞ แบบรายเดือนพร้อมบริการ 7 ปี “599 บาท” / 5 ปี “799 บาท”
☞ แบบรายเดือนเปลี่ยนด้วยตัวเอง 7 ปี “499 บาท” / 5 ปี “699 บาท”

  • การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG และรับข่าวสารผลิตภัณฑ์ LG พร้อมโปรโมชั่นและอัปเดตใหม่บน LG.com

    ดูแลฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้า (Electrolysis sterilization)

    ใช้ชุดฆ่าเชื้อเพื่อฆ่าเชื้อตามทางเดินน้ำภายในและทางออก ด้วยไฟฟ้า*
    สำหรับรุ่นที่ทำการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงจะมีการฆ่าเชื้อเฉพาะท่อจ่ายน้ำโดยตรงเท่านั้น

    *ขอบเขตของบริการข้างต้น ขึ้นอยู่กับรุ่น

  • สมัครสมาชิกและโปรโมชั่นล่าสุดของ LG, ข่าวสารผลิตภัณฑ์และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่จาก LG อัปเดตใหม่.

    เปลี่ยนไส้กรองต่อรอบ

    เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ตัวกรองจะถูกเปลี่ยนฟรีตามรอบการเปลี่ยน*

    *รอบการเปลี่ยนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวกรองและรุ่นสินค้า

  • ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG อัปเดตใหม่ ทำความสะอาดถาดหยดน้ำจากเครื่องกรองน้ำด้วยถุงมือพลาสติกในครัว.

    ทำความสะอาดทั้งภายใน/ภายนอก

    ดูแลทุกอย่างอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การทำความสะอาดถาดรองน้ำหยดที่ยุ่งยากไปจนถึงภายนอกสินค้า

  • ชายคนหนึ่งกำลังเปลี่ยนตลับหมึกในเครื่องกรองน้ำ LG บนเคาน์เตอร์ครัวสีขาวในห้องครัวที่มีอ่างล้างจานด้านหลัง.

    บริการหลังการขาย

    มอบบริการและประกันสินค้าตลอดอายุสัญญา

    • จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบบ Subscribe เท่านั้น และไม่ครอบคลุมกรณีที่สินค้าเสียหายจากความประมาทของลูกค้า

วิธีการดูแลสินค้าด้วยตัวเอง

คุณสามารถดูแลสินค้าด้วยตัวเองง่าย ๆ ดังนี้

  • มือกดปุ่มบนเครื่องฟอกอากาศสีดำเงาของ LG พร้อมสมัครสมาชิก โปรโมชั่น ข่าวสารผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียน LG อัปเดตใหม่.

    ฆ่าเชื้อในทางเดินน้ำภายในและภายนอกด้วยอุณหภูมิสูง เพียงกดปุ่ม

  • คนจับกล่องพัสดุ LG สีน้ำตาลบนโต๊ะสีขาว ข้างเครื่องใช้ไฟฟ้า ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG อัปเดตใหม่.

    จัดส่งตัวกรองตามรอบการใช้งาน

  • ติดตั้งตลับหมึกกรองในเครื่องกรองน้ำ LG บนเคาน์เตอร์ในครัว พร้อมลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่.

    เปลี่ยนตัวกรองได้อย่างง่ายดายตามที่คุณต้องการ

  • มือถือแสดงการสมัครสมาชิก LG ข้างเครื่องกรองน้ำ LG บนเคาน์เตอร์ครัว.

    ตรวจเช็กตัวกรองด้วยแอปฯ LG ThinQ

ㆍการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงเปิดใช้งานได้โดยการกดปุ่มฆ่าเชื้อที่ด้านบนของสินค้าเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที และยังสามารถสั่งงานได้อย่างง่ายดายด้วยเสียง

ㆍมีบริการจัดส่งตัวกรองประเภทเปลี่ยนด้วยตัวเองให้กับลูกค้าที่เลือกการสมัครบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบรายเดือน

Subscribe

บริการดูแลเครื่องฟอกอากาศ

เราดูแลครบวงจรตั้งแต่การเปลี่ยนตัวกรองไปจนถึงทำความสะอาดในจุดที่ดูแลรักษายาก ให้คุณได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบไม่ต้องกังวล

Model Service Cycle Visit 5Y (THB) Self 5Y (THB)
LG PuriCare
LG PuriCare™
360 Hit		 AS60GHWG0.ABAE 12M 549 499
AS60GHWG0.ABAE 6M 599 549
LG PuriCare™
a 360 PET		 AS65GDBY0.ABAE 12M 849 799
AS65GDBY0.ABAE 6M 899 849
AS10GDBY0.ABAE 12M 1,299 1,249
AS10GDBY0.ABAE 6M 1,349 1,299
LG PuriCare™
AeroBooster		 AS55GGWX0.ABAE 12M 749 699
AS55GGWX0.ABAE 6M 799 749
LG PuriCare™
AeroHit		 AS35GGW10.ATH 6M 349 299
  • มือสวมถุงมือถอดแผ่นกรองสีเขียวจากเครื่องฟอกอากาศ LG, สมัครสมาชิก, โปรโมชั่นล่าสุด, ข่าวสารผลิตภัณฑ์, อัปเดตใหม่.

    เปลี่ยนและทำความสะอาดแผ่นกรองตามรอบการใช้งาน

    บริการทำความสะอาดแผ่นกรอง เพื่อให้แผ่นกรองสามารถคงประสิทธิภาพในการทำงานได้ยาวนานยิ่งขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแผ่นกรองตามรอบการใช้งาน

    • การเปลี่ยนตัวกรองที่ซับซ้อนจะได้รับการดูแล ช่วยเปลี่ยนทุก ๆ 12 เดือน และตัวกรองแบบละเอียดพิเศษจะได้รับการเปลี่ยนทุก 12 เดือน
    • รอบการเปลี่ยนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวกรองและผลิตภัณฑ์

  • ผู้สวมถุงมือพลาสติกกำลังติดตั้งหรือถอดชิ้นส่วนจากเครื่องใช้ไฟฟ้า LG พร้อมฝาเปิดอยู่ในห้องครัวสว่าง

    ทำความสะอาด Clean Booster

    บริการแยกชิ้นส่วน Clean Booster และทำความสะอาดอย่างทั่วถึงเพื่อให้คุณได้สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเต็มที่

    • มีการตรวจสอบ Clean Booster ปีละครั้ง

  • การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ฝุ่นใช้คอตตอนบัด

    ตรวจสอบเซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศ

    ตรวจสอบ/จัดการเซ็นเซอร์ฝุ่นเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นไปอย่างเหมาะสม

  • บุคคลประกอบเครื่องฟอกอากาศ LG ในห้องนั่งเล่น สมัครสมาชิก โปรโมชั่นล่าสุด ข่าวสารผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียน อัปเดตใหม่

    บริการหลังการขาย

    มอบบริการและประกันสินค้าตลอดอายุสัญญา

    • จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบบ Subscribe เท่านั้น และไม่ครอบคลุมกรณีที่สินค้าเสียหายจากความประมาทของลูกค้า

วิธีการดูแลสินค้าด้วยตัวเอง

คุณสามารถดูแลสินค้าด้วยตัวเองง่าย ๆ ดังนี้

  • คนกำลังยกกล่อง LG PuriCare ขึ้น, ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG, สมัครสมาชิกข่าวสารและโปรโมชั่น LG ล่าสุด, LG อัปเดตใหม่.

    จัดส่งตัวกรองตามรอบการใช้งาน

  • ถอดฟิลเตอร์สีเขียวออกจากเครื่องกรองอากาศ LG เพื่อทำความสะอาดและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่น.

    เปลี่ยนตัวกรองได้อย่างง่ายดายเมื่อถึงกำหนด

  • ผู้หญิงกำลังใช้สมาร์ทโฟนลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG และรับข่าวสาร, โปรโมชั่น LG ล่าสุด, และอัปเดตใหม่.

    ตรวจเช็คตัวกรองด้วยแอปฯ LG ThinQ

Subscribe

บริการดูแลตู้เย็น

อาหารที่สดใหม่คือหัวใจของการมีสุขภาพที่ดี วางใจได้ด้วยการดูแลตู้เย็นอย่างพิถีพิถันจากผู้เชี่ยวชาญ
ตั้งแต่การทำความสะอาดตู้เย็น ระบบภายใน รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้เย็น

▶ รอบบริการ : ทุก 24 เดือน
① Model : GC-V24FFCHB

☞ แบบรายเดือนพร้อมบริการ 6 ปี “799” / 5 ปี “949 บาท”

② Model : GC-X257CMEW

☞ แบบรายเดือนพร้อมบริการ 6 ปี “999” / 5 ปี “1,199 บาท”

③ Model : GC-J257SQZW

☞ แบบรายเดือนพร้อมบริการ 6 ปี “799” / 5 ปี “949 บาท”

③ Model : GN-F452PQAK

☞ แบบรายเดือนพร้อมบริการ 6 ปี “449” / 5 ปี “549 บาท”

  • สมัครสมาชิก LG,โปรโมชั่น LG ล่าสุด,ข่าวสารผลิตภัณฑ์ LG,ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG,LG อัปเดตใหม่,ทำความสะอาดแอร์ด้วยไอน้ำ.

    ทำความสะอาดห้องระบบทำความเย็น

    ความสะอาดแผงระบายความร้อนและพัดลมระบายอากาศ และในส่วนของระบบภายในอย่างทั่วถึง ขจัดฝุ่น และสิ่งแปลกปลอมอย่างหมดจด

  • ชายทำความสะอาดตู้เย็น LG ด้วยผ้าสีแดงและน้ำยาทำความสะอาดในบ้าน, สมัครสมาชิก LG, โปรโมชั่น LG ล่าสุด, ข่าวสารผลิตภัณฑ์ LG.

    ทำความสะอาดตู้เย็น

    ทำความสะอาดบริเวณที่มีตู้เย็นและภายนอกเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกสุขลักษณะ

  • บุคคลกำลังปรับระดับตู้เย็น LG ในห้องครัว, สมัครสมาชิก LG, โปรโมชั่น LG ล่าสุด, ข่าวสารผลิตภัณฑ์ LG, ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG.

    ตรวจสอบประสิทธิภาพสินค้า

    ตรวจสอบการติดตั้งอย่างรอบคอบ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการทำงานที่ผิดปกติ

  • ช่างกำลังติดตั้งผลิตภัณฑ์ LG พร้อมใช้สว่านไฟฟ้า แนะนำสมัครสมาชิก โปรโมชั่นล่าสุด ข่าวสารผลิตภัณฑ์ และ LG อัปเดตใหม่.

    บริการหลังการขาย

    มอบบริการและประกันสินค้าตลอดอายุสัญญา

    • จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซี้อสินค้าแบบ Subscribe เท่านั้น และไม่ครอบคลุมกรณีที่สินค้าเสียหายจากความประมาทของลูกค้า

Subscribe

บริการดูแลเครื่องซักผ้า

เพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อผ้าของทุกคนในครอบครัว จะสะอาด และคงสีสันสดใส จึงต้องทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้าให้หมดจด
และบำรุงรักษาเครื่องซักผ้าอยู่เสมอ

▶ รอบบริการ : ทุก 12 เดือน
① Model : WT1410NHEG

☞ แบบรายเดือนพร้อมบริการ 6 ปี “1,399 บาท” / 5 ปี “1,599 บาท”
☞ แบบรายเดือนเปลี่ยนด้วยตัวเอง 6 ปี “1,299 บาท” / 5 ปี “1,499 บาท”

② Model : TV2725SV9J

☞ แบบรายเดือนพร้อมบริการ 6 ปี “549 บาท” / 5 ปี “649 บาท”
☞ แบบรายเดือนเปลี่ยนด้วยตัวเอง 6 ปี “499 บาท” / 5 ปี “549 บาท”

③ Model : FV1413S4M

☞ แบบรายเดือนพร้อมบริการ 6 ปี “599 บาท” / 5 ปี “699 บาท”
☞ แบบรายเดือนเปลี่ยนด้วยตัวเอง 6 ปี “549 บาท” / 5 ปี “599 บาท”

  • ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG รับโปรโมชั่นล่าสุด ข่าวสารผลิตภัณฑ์ และอัปเดตใหม่ที่ LG.com สมัครสมาชิกวันนี้.

    ถอดประกอบและทำความสะอาด

    ถอดแยกชิ้นส่วนและใช้สเปรย์ฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดเครื่องซักผ้าอย่างทั่วถึง

    • บริการข้างต้นเป็นบริการที่อยู่ภายใต้มาตรฐานการดูแล
    • มีการถอดประกอบและทำความสะอาดหนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลาสัญญา (เดือนที่ 36)
    • การรับบริการจะเป็นไปตามรอบ

  • ช่างเทคนิคกำลังซ่อมเครื่องซักผ้า LG มีน้ำรั่วบนพื้น ขณะถอดไส้กรองด้วยมือสวมถุงมือ

    ทำความสะอาดและเปลี่ยนตัวกรองท่อระบายน้ำ

    ทำความสะอาดและเปลี่ยนตัวกรองท่อระบายน้ำเป็นระยะ ในบริเวณที่อาจมีสิ่งแปลกปลอมหรือการปนเปื้อนเกิดขึ้น

    • มีการเปลี่ยนตัวกรองการระบายน้ำ หนึ่งครั้งสำหรับรุ่นมาตรฐาน (เดือนที่ 36)

  • สมัครสมาชิก LG เพื่อรับโปรโมชั่น ข่าวสารผลิตภัณฑ์ล่าสุด ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ และรับการอัปเดตใหม่จาก LG.

    ตรวจสอบประสิทธิภาพสินค้า

    ตรวจสอบสถานะการติดตั้งอย่างรอบคอบ (สถานะน้ำประปา/การระบายน้ำและการทำงาน) เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างอุ่นใจตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาในการใช้งาน

  • ชายทำความสะอาดเครื่องซักผ้า LG ในห้องสว่างที่มีผ้าม่านสีขาวและของตกแต่งผนัง

    ทำความสะอาด

    ทำความสะอาดถังซัก หัวฉีดไอน้ำ และฝาเครื่องซักผ้า โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเพื่อฆ่าเชื้อ (การทำความสะอาดหัวฉีดไอน้ำจำกัดเฉพาะรุ่นที่ใช้ไอน้ำเท่านั้น)

  • ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจาก LG ที่หน้าจอเครื่องซักผ้า.

    บริการหลังการขาย

    มอบบริการและประกันสินค้าตลอดอายุสัญญา

    • จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบบ Subscribe เท่านั้น และไม่ครอบคลุมกรณีที่สินค้าเสียหายจากความประมาทของลูกค้า

วิธีการดูแลสินค้าด้วยตัวเอง

คุณสามารถดูแลสินค้าด้วยตัวเองง่าย ๆ ดังนี้

  • ชายถือขวดน้ำยาซักผ้าสีส้มข้างเครื่องซักผ้า LG ในห้องซักรีดที่สว่างไสว พูดถึงข่าวสารผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น LG ล่าสุด.

    จัดส่งน้ำยาล้างถังซักผ้า ส่งน้ำยาล้างเครื่องซักผ้าสำหรับฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทุกๆ 12 เดือน

Subscribe

บริการดูแลเครื่องอบผ้า

เราจัดหาอะไหล่เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายและสะอาดหมดจด รวมถึงดูแลอย่างมืออาชีพในบริเวณจุดที่เข้าถึงยาก

▶ รอบบริการ : ทุก 12 เดือน
① Model : RV10VHP4B

☞ แบบรายเดือนพร้อมบริการ 6 ปี “749 บาท” / 5 ปี “849 บาท”
☞ แบบรายเดือนเปลี่ยนด้วยตัวเอง 6 ปี “649 บาท” / 5 ปี “749 บาท”

  • สมัครสมาชิก LG, โปรโมชั่น LG ล่าสุด, ข่าวสารผลิตภัณฑ์ LG, ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG, LG อัปเดตใหม่, ทำความสะอาดเครื่องซักผ้า.

    ทำความสะอาดตัวกรอง

    ทำความสะอาดตัวกรองอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานสะอาด

  • สมัครสมาชิก LG โปรโมชั่น LG ล่าสุด ข่าวสารผลิตภัณฑ์ LG ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG เพื่อรับ LG อัปเดตใหม่.

    ตรวจสอบเซ็นเซอร์ความชื้น

    ตรวจสอบเซ็นเซอร์ความชื้นเพื่อประสิทธิภาพการอบแห้งที่เหมาะสม

  • ชายกำลังตรวจสอบเครื่องซักผ้า LG ในห้องซักรีดข้างตะกร้าผ้า สมัครสมาชิก ข่าวสารผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น อัปเดตใหม่ LG.

    บริการหลังการขาย

    มอบบริการและประกันสินค้าตลอดอายุสัญญา

    • จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบบ Subscribe เท่านั้น และไม่ครอบคลุมกรณีที่สินค้าเสียหายจากความประมาทของลูกค้า

วิธีการดูแลสินค้าด้วยตัวเอง

คุณสามารถดูแลสินค้าด้วยตัวเองง่าย ๆ ดังนี้

  • ผู้สวมถุงมือใส่ถาดใส่ผงซักฟอกที่ด้านหน้าถังซักของเครื่องซักผ้า LG ที่เปิดอยู่.

    จัดส่งตัวกรองความปลอดภัย 2 ชั้น ตัวกรองความปลอดภัย 2 ชั้น เมื่อครบ 36 เดือน

Subscribe

เครื่องปรับอากาศ

คุณกำลังกังวลเรื่องฝุ่นและความชื้นในเครื่องปรับอากาศอยู่ใช่ไหม?
ให้อากาศในบ้านสะอาดอยู่เสมอด้วยบริการบำรุงรักษาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวกรอง ไปจนถึงการแยกชิ้นส่วนเพื่อทำความสะอาดตัวเครื่อง

Model BTU Service Cycle Visit 5Y (THB)
DualCool AI AIR
เครื่องปรับอากาศ 		รุ่น SAQ SAQ11A.S11 9,200 12M 799
SAQ13A.S11 12,000 12M 849
SAQ11A.S11 9,200 6M 899
SAQ13A.S11 12,000 6M 949
รุ่น SCQ SCQ18A.S11 18,000 12M 1,049
SCQ24A.S11 22,000 12M 1,199
SCQ18A.S11 18,000 6M 1,149
SCQ24A.S11 22,000 6M 1,299
รุ่น SEQ SEQ11A.S01 9,200 12M 599
SEQ13A.S01 12,200 12M 699
SEQ18A.S11 18,000 12M 899
SEQ24A.S11 22,000 12M 1,099
SEQ11A.S01 9,200 6M 699
SEQ13A.S01 12,200 6M 799
SEQ18A.S11 18,000 6M 999
SEQ24A.S11 22,000 6M 1,199
รุ่น ICE ICE13M.JU1 12,000 12M 549
ICE18M.JU1 18,000 12M 749
ICE13M.JU1 12,000 6M 649
ICE18M.JU1 18,000 6M 849
ICE24M.KU1 21,200 6M 999
ICE24M.KU1 21,200 12M 899
  • บริการถึงบ้าน ตรวจเช็ค โดยผู้เชี่ยวชาญจาก
    LG ปลอดภัย มั่นใจคุณภาพและการบริการ
  • ช่างบริการกำลังทำความสะอาดแอร์ LG สมัครสมาชิก ข่าวสารผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นล่าสุดจาก LG. ชายถอดแผ่นกรองอากาศจากเครื่องปรับอากาศ LG พร้อมสมัครสมาชิก โปรโมชั่น ข่าวสารผลิตภัณฑ์ และอัปเดตใหม่จาก LG.

    บริการถอดล้างและทำความสะอาดขั้นพื้นฐาน

    แยกชิ้นส่วนตัวเครื่องคอยล์เย็นและชิ้นส่วนบางส่วน เพื่อให้บริการทำความสะอาดขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนไส้กรองอากาศและตรวจสอบเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อให้คุณสามารถใช้เครื่องปรับอากาศได้อย่างสะอาด

  • ช่างบริการกำลังทำความสะอาดแอร์ LG สมัครสมาชิก ข่าวสารผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นล่าสุดจาก LG. ชายถอดแผ่นกรองอากาศจากเครื่องปรับอากาศ LG พร้อมสมัครสมาชิก โปรโมชั่น ข่าวสารผลิตภัณฑ์ และอัปเดตใหม่จาก LG.

  • ตรวจสอบประสิทธิภาพสินค้า

    เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ต้องกังวล เราจึงตรวจสอบ สภาพแวดล้อมการติดตั้ง การทำความเย็น และการระบายน้ำปีละครั้ง บริการหลังการขาย มอบบริการและประกันสินค้าตลอดอายุสัญญา

    • จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบบ Subscribe เท่านั้น และไม่ครอบคลุมกรณีที่สินค้าเสียหายจากความประมาทของลูกค้า

    ช่างกำลังซ่อมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ LG ติดผนังในบ้าน ติดตามข่าวสารผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น LG ล่าสุดได้ที่ LG.com.
Subscribe

บริการดูแลเครื่องดูดฝุ่น

ให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขึ้นด้วยบริการเปลี่ยนถุงกรองฝุ่น และแบตเตอร์รี่อย่างสม่ำเสมอ

▶ รอบบริการ : ทุก 12 เดือน
① Model : A9T-ULTRA

☞ แบบรายเดือนเปลี่ยนด้วยตัวเอง 5 ปี “699 บาท”

วิธีการดูแลสินค้าด้วยตัวเอง

คุณสามารถดูแลสินค้าด้วยตัวเองง่าย ๆ ดังนี้

  • มือจับอุปกรณ์สีเหลือง LG บนโต๊ะกลมสีขาว โดยมีกล่องกระดาษ LG วางอยู่ด้านหลัง.

    เปลี่ยนแบตเตอรี่ เพื่อรักษาประสิทธิภาพ จะมีการส่งแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนทุกๆ 36 เดือน

  • มือใส่ถุงเก็บฝุ่นลงในเครื่องดูดฝุ่น LG พร้อมข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่จาก LG.

    จัดส่งถุงเก็บฝุ่นถุงกรองฝุ่น สำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบทาวเวอร์ จัดส่งถุงเก็บฝุ่น 2 ชุด (1 ชุด/3 ชิ้น) และถุงกรองฝุ่นสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบทาวเวอร์ทุกๆ 12 เดือน

Subscribe

บริการดูแลStyler

ดูแลตั้งแต่การเปลี่ยนตัวกรองและอะไหล่จนถึงการทำความสะอาดภาชนะบรรจุน้ำและท่อระบายน้ำที่ดูแลรักษายาก

▶ รอบบริการ : ทุก 12 เดือน
① Model : S5GOC

☞ แบบรายเดือนเปลี่ยนด้วยตัวเอง 6 ปี “1099 บาท” / 5 ปี “1299 บาท”

วิธีการดูแลสินค้าด้วยตัวเอง

คุณสามารถดูแลสินค้าด้วยตัวเองง่าย ๆ ดังนี้

  • สมัครสมาชิก LG, โปรโมชั่น LG ล่าสุด, ข่าวสารผลิตภัณฑ์ LG, ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG, LG อัปเดตใหม่.

    จัดส่งแผ่นน้ำหอม จัดส่งแผ่นน้ำหอมทุกๆ 12 เดือน เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องซื้อเอง

  • มือจับช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเครื่องซักผ้า LG สีขาวและน้ำเงิน มีแสงไฟสีฟ้าส่องสว่างในบริเวณถาดด้านข้าง

    จัดส่งภาชนะบรรจุน้ำ/ท่อระบายน้ำเพื่อการใช้งานที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มั่นใจถึงการใช้งานที่ถูกสุขลักษณะ ถังเก็บน้ำและถังระบายน้ำจะถูกจัดส่งทุกๆ 36 เดือน

Subscribe

บริการดูแลเครื่องล้างจาน

บอกลาปัญหาด้านสุขอนามัยประจำวันของคุณ!
ด้วยเครื่องล้างจานที่สามารถตั้งค่าความกระด้างของน้ำ มาพร้อมระบบการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำชะล้างคราบสกปรกบนภาชนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

▶ รอบบริการ : ทุก 12 เดือน

☞ แบบรายเดือนพร้อมบริการ 5 ปี และ 6 ปี

☞ แบบรายเดือนเปลี่ยนด้วยตัวเอง 5 ปี และ 6 ปี

  • เพื่อให้มั่นใจในความสะอาดสูงสุด เราจะเปลี่ยนไส้กรองเศษอาหารเป็นอันใหม่ทุกครั้งที่ให้บริการ เพื่อป้องกันการสะสมของเศษอาหาร

    การเปลี่ยนไส้กรองตัวกรองขยะ

    เพื่อให้มั่นใจในความสะอาดสูงสุด เราจะเปลี่ยนไส้กรองเศษอาหารเป็นอันใหม่ทุกครั้งที่ให้บริการ เพื่อป้องกันการสะสมของเศษอาหาร

    *ขอบเขตของบริการข้างต้น ขึ้นอยู่กับรุ่น

  • วัดความกระด้างของน้ำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแหล่งน้ำในท้องถิ่นและฤดูกาล แล้วปรับการตั้งค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

    ตรวจสอบความกระด้างของน้ำ

    วัดความกระด้างของน้ำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแหล่งน้ำในท้องถิ่นและฤดูกาล แล้วปรับการตั้งค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • เราดูแลหัวฉีดน้ำ และบริเวณที่ใส่น้ำยาล้างจานที่ยากต่อการดูแลด้วยตัวเอง และเราทำความสะอาดถังให้ด้วย

    การทำความสะอาดภายใน และทำความสะอาดตัวถัง

    เราดูแลหัวฉีดน้ำ และบริเวณที่ใส่น้ำยาล้างจานที่ยากต่อการดูแลด้วยตัวเอง และเราทำความสะอาดถังให้ด้วย

  • ทำความสะอาดภายนอกด้วยรังสี UV หลังจากเช็ดคราบสกปรกออกด้วยผ้าชุบน้ำ และผ้าแห้ง

    การทำความสะอาดภายใน และทำความสะอาดตัวถัง

    ทำความสะอาดภายนอกด้วยรังสี UV หลังจากเช็ดคราบสกปรกออกด้วยผ้าชุบน้ำ และผ้าแห้ง

Subscribe

FAQ

  • Q. LG Subscribe คืออะไร

    การเช่าซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของแอลจี โดยลูกค้าจะได้รับการบริการและการรับประกันตามระยะเวลาที่ลูกค้าเลือก

  • Q. มีค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากค่า Subscribe รายเดือนหรือไม่?

    ในช่วงระยะเวลาของสัญญา อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อไปนี้

    เมื่อติดตั้ง: ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการติดตั้งขั้นพื้นฐาน แต่อาจมีค่าธรรมเนียมการติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้อุปกรณ์มากกว่าขั้นพิ้นฐาน
    เมื่อต้องการย้ายสถานที่ติดตั้ง: หากจำเป็นต้องติดตั้งใหม่ อาจมีค่าธรรมเนียมในการรื้อถอน ค่าขนส่ง และค่าติดตั้งใหม่

    หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Call Center 02-057-5757 (บริการทุกวัน 8:00 - 18:00)

  • Q. สามารถยกเลิกสัญญาได้เมื่อไร?

    ผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือวันที่ได้รับมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปยังผู้ให้เช่าซื้อ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เช่าซื้อต้องอยู่สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกับขณะส่งมอบ หากการบอกเลิกสัญญาเป็นไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้เกิดจากความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งสินค้าหรือทรัพย์สินที่เช่าซื้อ

    หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Call Center 02-057-5757 (บริการทุกวัน 8:00 - 18:00)

  • Q. หากต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ทำสัญญาเช่าซื้อ ต้องทำอย่างไร?

    โปรดติดต่อ Call Center 02-057-5757 (บริการทุกวัน 8:00 - 18:00) เพื่อแจ้งดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ทำสัญญาเช่าซื้อ

  • Q. กรรมสิทธิ์ของสินค้าเป็นอย่างไร?

    ในระหว่างการเช่าซื้อตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าซื้อยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้เช่าเมื่อครบอายุสัญญา

  • Q. สามารถเปลี่ยนสินค้า Subscription เมื่อมีรุ่นใหม่ออกมาได้หรือไม่?

    ปัจจุบันยังไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นใหม่ได้หากยังไม่หมดสัญญา

  • Q. สามารถชำระค่าบริการด้วยวิธีใดได้บ้าง?

    สามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และการหักบัญชีอัตโนมัติ

    กรณีของบัตรเดบิต ในขณะนี้มีเพียงธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ เท่านั้นที่ชำระค่าบริการได้ ในการสมัครไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม ใช้เพียงแค่ OTP

    กรณีของการหักบัญชีอัตโนมัติ ในขณะนี้มีเพียงธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้นที่ชำระค่าบริการได้

    ธนาคาร แบบฟอร์มกระดาษ แบบฟอร์มออนไลน์

    (E-Consent Form)
    กสิกรไทย -
    ไทยพาณิชย์

    หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Call Center 02-057-5757 (บริการทุกวัน 8:00 - 18:00)

Share & Win :
Life with LG Subscribe

จากเรื่องราวของคุณ… ก็มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลสุดพิเศษ
เพียงแชร์ประสบการณ์ดีๆ หรือบอกเล่าความประทับใจกับ LG Subscribe

· ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
12/09/2025 - 31/10/2025 (12 Sep-31 Oct)
· ประกาศผลผู้ชนะ
01/12/2025 (1 Dec)
· กติกาการร่วมกิจกรรม
ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ตามด้านล่างนี้
· ของรางวัล รวม 3 รางวัล

1. ทีวี LG OLED รุ่น OLED55C5PSA จำนวน 1 รางวัล
2. เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 รุ่น AS10GDBY0 จำนวน 1 รางวัล
3. เครื่องดูดฝุ่น LG CordZero™ รุ่น A9T-ULTRA จำนวน 1 รางวัล

เงื่อนไขและรายละเอียดกิจกรรม

1. กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

2. ผู้เข้าร่วมต้องไม่ลบโพสต์รีวิวในช่วงระยะเวลากิจกรรม

3. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกและใช้สินค้าและบริการของ LG Subscribe ประเทศไทยเท่านั้น


เกณฑ์การตัดสิน

1. การส่งรีวิวผ่านช่องทาง www.lg.com/th

คุณภาพ (30 คะแนน): ภาพหรือวิดีโอคุณภาพสูง มีความชัดเจนและอ่านง่าย

เนื้อหาสาระและความน่าเชื่อถือ (30 คะแนน): บรรยายประสบการณ์การใช้งานอย่างชัดเจนและนำเสนอได้เฉพาะเจาะจง

ความมั่นใจและชวนติดตาม (30 คะแนน): แนะนำบริการอย่างมั่นใจและถ่ายทอดแบบเชิงบวก

การต่อยอดนำไปใช้ (10 คะแนน): สะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด


2. การส่งรีวิวผ่านช่องทาง โซเชียลมีเดีย

คุณภาพ (30 คะแนน): คุณภาพโพสต์และการใส่แฮชแท็กตามที่กำหนดอย่างครบถ้วน

#LGSubscribereviewcontest #LGSubscribe #LGSubscribe1yr #LGSubscribe1stซับAnniversary

เนื้อหาสาระและความน่าเชื่อถือ (30 คะแนน): บรรยายประสบการณ์การใช้งานอย่างชัดเจน

ความมั่นใจและชวนติดตาม (30 คะแนน): แนะนำบริการอย่างมั่นใจและถ่ายทอดแบบเชิงบวก

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ (10 คะแนน): จำนวนยอดไลก์ คอมเมนต์ และความเป็นที่สนใจโดยรวมของโพสต์


การประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านช่องทาง Facebook Fanpage LG Global และทางอีเมลของผู้ร่วมกิจกรรม

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีรายชื่อได้รับรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลภายในวันที่ 7 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ถูกต้องเพื่อรับรางวัล

3. ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นแทนได้ และสิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี

4. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีรายชื่อได้รับรางวัล เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 5.0 ทั้งนี้ ตามข้อ 9 (1) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528

5. การส่งรีวิวถือเป็นการยินยอมให้นำไปใช้เพื่อการตลาด และต้องยินยอมจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า LG Customer Support

โทร: 02-257-5757 อีเมล: supportlgeth@lge.com

ของรางวัล

ทีวี LG OLED รุ่น OLED55C5PSA จำนวน 1 รางวัล

เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 รุ่น AS10GDBY0 จำนวน 1 รางวัล

เครื่องดูดฝุ่น LG CordZero™ รุ่น A9T-ULTRA จำนวน 1 รางวัล

ร่วมกิจกรรมได้ 2 ช่องทาง

ร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม

ลองดูสิว่า...
ทุกคนประทับใจกับ LG Subscribe อย่างไร!

สัมผัสชีวิตจริงของผู้ใช้ LG Subscribe เพื่อค้นพบชีวิตสะดวกสบายแบบพรีเมียม

  1. เลี้ยงน้องหมา 2 ตัวเลยมีปัญหาเรื่องขนและกลิ่น เลยเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศ Puri Care ที่มีโหมดสำหรับสัตว์เลี้ยง ช่วยจัดการได้ดี ใช้ผ่าน LG Subscribe แบบรายเดือน สะดวกและมีผู้เชี่ยวชาญดูแลให้ อากาศในบ้านสะอาดขึ้น หายใจสบายขึ้น รู้สึกคุ้มค่ามากค่ะ

  2. ทุกวันทำงานจนแทบไม่มีเวลา ตั้งแต่มี Wash Tower ก็ช่วยชีวิตจริงๆ เพราะซักอบจบในเครื่องเดียว ไม่ต้องเสียเวลาตากผ้า ไม่ต้องลุ้นว่าฝนตกแล้ว ผ้าไม่แห้ง สะดวกมากๆ ยิ่งใช้ผ่านบริการ LG Subscribe แบ่งจ่ายรายเดือน ถ้าเครื่องมีปัญหาก็มีช่างเข้ามาดูแลให้ถึงที่ ไม่ต้องเสียเวลาตามช่างเอง ดูแลทั้งเรื่องอะไหล่และการบำรุงรักษา พร้อมรับประกันตลอดอายุสัญญาด้วย คือมีตัวช่วยจัดการเรื่องเล็กๆ ทำให้มีเวลาสำหรับพักผ่อนมากขึ้น

  3. มื่อก่อนต้องซื้อน้ำแพ็คใหญ่เข้าบ้านตลอด จนมาใช้เครื่องกรองน้ำ ชีวิตก็เปลี่ยนเลย กดน้ำสะอาดดื่มได้ตลอด ปรับได้ทั้งน้ำร้อน-น้ำเย็น ที่ชอบอีกอย่างคือเราใช้ผ่านบริการ LG Subscribe ที่จ่ายแบบรายเดือน มีรับประกันตลอดการใช้งาน และสบายใจว่าเวลาต้องเปลี่ยนไส้กรอง หรือมีปัญหาช่างก็เข้ามาดูแลถึงบ้าน ครอบครัวเราอยู่กัน 4 คน เทียบค่าใช้จ่ายต่อเดือนแล้ว รู้สึกได้ทั้งความคุ้มค่าและความสะดวกสบาย

  4. เราเพิ่งแต่งงานและย้ายมาอยู่คอนโดด้วยกันตัดสินใจเลือกบริการ LG Subscribe เพราะไม่ต้องจ่ายก้อนใหญ่ทีเดียว แต่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่างตู้เย็น Instaview ที่ฟังก์ชันทันสมัย แค่เคาะสองครั้งก็เห็นของด้านใน ไม่ต้องเปิดตู้เย็นดูบ่อยๆ ช่วยประหยัดไฟ ที่สำคัญคือบริการนี้มีมีช่างผู้เชี่ยวชาญดูแลให้ครบ และรับประกันตลอดสัญญา ใช้งานได้แบบไม่ต้องกังวล รู้สึกว่าชีวิตคู่เริ่มต้นได้อย่างคุ้มค่าและสะดวกจริงๆ

LG Subscribe มากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า...
คือความสะดวกสบายอีกระดับ

สิ่งที่เราคัดสรรเพื่อคุณ

Product Category

ทั้งหมด

All

ตู้เย็น

ตู้เย็น

เครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำ

เครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้า

เครื่องอบผ้า

เครื่องอบผ้า

ตู้ถนอมผ้า

ตู้ถนอมผ้า

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องดูดฝุ่น

เครื่องดูดฝุ่น

ทีวี & Soundbars

ทีวี & Soundbars

เครื่องล้างจาน

เครื่องล้างจาน

เตาอบไมโครเวฟ

เตาอบไมโครเวฟ

เครื่องลดความชื้น

เครื่องลดความชื้น

จอมอนิเตอร์

จอมอนิเตอร์

ลำโพง Soundbars

ลำโพง Soundbars

การซื้อขาด VS LG Subscribe

ค่าใช้จ่าย

  • LG Subscribe

    เข้าถึงง่ายกว่าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ล่วงหน้า ก็สามารถเป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ด้วยการจ่ายค่าเช่ารายเดือน

  • การซื้อขาด

    ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อ ซึ่งอาจเป็นภาระทางการเงินได้

การรับประกัน

  • LG Subscribe

    มีการรับประกัน 5 - 7 ปี (ตลอดอายุสัญญา)

  • การซื้อขาด

    มีการรับประกัน 1 - 2 ปี

การบำรุงรักษา

  • LG Subscribe

    ครอบคลุมการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองตลอดระยะสัญญา

  • การซื้อขาด

    ผู้ซื้อขาดแบบเต็มจำนวนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

LG Subscribe