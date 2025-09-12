เงื่อนไขและรายละเอียดกิจกรรม
1. กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
2. ผู้เข้าร่วมต้องไม่ลบโพสต์รีวิวในช่วงระยะเวลากิจกรรม
3. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกและใช้สินค้าและบริการของ LG Subscribe ประเทศไทยเท่านั้น
เกณฑ์การตัดสิน
1. การส่งรีวิวผ่านช่องทาง www.lg.com/th
คุณภาพ (30 คะแนน): ภาพหรือวิดีโอคุณภาพสูง มีความชัดเจนและอ่านง่าย
เนื้อหาสาระและความน่าเชื่อถือ (30 คะแนน):
บรรยายประสบการณ์การใช้งานอย่างชัดเจนและนำเสนอได้เฉพาะเจาะจง
ความมั่นใจและชวนติดตาม (30 คะแนน): แนะนำบริการอย่างมั่นใจและถ่ายทอดแบบเชิงบวก
การต่อยอดนำไปใช้ (10 คะแนน): สะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
2. การส่งรีวิวผ่านช่องทาง โซเชียลมีเดีย
คุณภาพ (30 คะแนน): คุณภาพโพสต์และการใส่แฮชแท็กตามที่กำหนดอย่างครบถ้วน
#LGSubscribereviewcontest #LGSubscribe #LGSubscribe1yr #LGSubscribe1stซับAnniversary
เนื้อหาสาระและความน่าเชื่อถือ (30 คะแนน): บรรยายประสบการณ์การใช้งานอย่างชัดเจน
ความมั่นใจและชวนติดตาม (30 คะแนน): แนะนำบริการอย่างมั่นใจและถ่ายทอดแบบเชิงบวก
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ (10 คะแนน): จำนวนยอดไลก์ คอมเมนต์ และความเป็นที่สนใจโดยรวมของโพสต์
การประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านช่องทาง Facebook Fanpage LG Global
และทางอีเมลของผู้ร่วมกิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีรายชื่อได้รับรางวัล
ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลภายในวันที่ 7 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ถูกต้องเพื่อรับรางวัล
3. ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นแทนได้
และสิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
4. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีรายชื่อได้รับรางวัล
เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ
ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 5.0 ทั้งนี้ ตามข้อ 9 (1)
ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528
5. การส่งรีวิวถือเป็นการยินยอมให้นำไปใช้เพื่อการตลาด
และต้องยินยอมจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า LG Customer Support
โทร: 02-257-5757 อีเมล: supportlgeth@lge.com