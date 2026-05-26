ลำโพงปาร์ตี้ LG xboom Stage501 by will.i.am | Portable Party Speaker with Powerful Sound & AI Karaoke Master
คุณลักษณะที่สำคัญ
- Signature Sound by will.i.am พลังเสียงระดับพรีเมียม ปรับจูนโดย will.i.am
- AI Karaoke Master ร้องคาราโอเกะสนุกกว่าเดิมด้วย AI อัจฉริยะ
- Peerless Unit ดอกลำโพงคุณภาพสูง เสียงแน่น คมชัดทุกจังหวะ
- เล่นต่อเนื่องสูงสุด 25 ชม. สนุกได้ยาวทั้งวันทั้งคืน
- AI Sound ปรับเสียงอัตโนมัติ ให้เหมาะกับทุกแนวเพลง
- ติดตั้งได้ 4 รูปแบบ ใช้งานยืดหยุ่น เข้ากับทุกพื้นที่
xboom Stage 501
iF Design Award - Winner
Red dot winner 2026 - Winner
xboom Signature Sound ปรับจูนโดย will.i.am
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านดนตรีและเทคโนโลยีจาก will.i.am เสียงของ xboom ถูกจูนใหม่ให้บาลานซ์ลงตัว พร้อมโทนอุ่นฟังสบาย xboom Stage 501 จัดเต็มพลังเสียงแน่น ๆ คมชัดทุกจังหวะ ควบคุมได้แม่นยำ ยกระดับทุกปาร์ตี้ให้ปังในสไตล์คุณ
Illuminated LG XBOOM Stage 501 speaker with Will.i.am standing behind it, featuring the text 'xboom by will.i.am
พลังเสียงจัดเต็ม บาลานซ์ลงตัว ด้วยเทคโนโลยีเสียงระดับพรีเมียมจาก Peerless
xboom Signature Sound ปรับจูนโดย will.i.am ถ่ายทอดผ่านไดรเวอร์คุณภาพสูงจาก Peerless ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเสียงจากเดนมาร์กกว่า 100 ปี มาพร้อมวูฟเฟอร์ 5.25 นิ้ว 2 ตัว ให้เบสแน่น ลึก คุมได้อยู่หมัด ผสานฟูลเรนจ์ 2.5 นิ้วคู่ เสียงคมชัดครบทุกย่าน เติมเต็มทุกพื้นที่ปาร์ตี้ด้วยพลังเสียงหนักแน่นและบาลานซ์ลงตัวในทุกจังหวะ
*ภาพเป็นการจำลองเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น
เปลี่ยนทุกเพลงให้เป็นคาราโอเกะด้วย AI
สนุกกับคาราโอเกะได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งแอป ระบบแยกเสียงร้องด้วย AI ลบเฉพาะเสียงนักร้องออกจากเพลงได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนเพลงโปรดให้เป็นดนตรีคาราโอเกะแบบเรียลไทม์ คมชัดทุกจังหวะ มาพร้อมฟังก์ชัน Key Changer ปรับคีย์ขึ้น‑ลงเป็นขั้น ๆ ให้พอดีกับช่วงเสียงของคุณได้โดยตรงจากลำโพง และสลับระหว่างเสียงร้องต้นฉบับกับดนตรีล้วนได้อย่างลื่นไหล แค่กด แล้วร้องเลย
LG xboom Stage 501 speaker showing AI Karaoke Master features, with AI Key Changer and Voice Remover controls used to turn any song into karaoke.
*ไม่รวมไมโครโฟน จำหน่ายแยกต่างหาก
ปลดปล่อยเสียงของคุณกับ AI Karaoke Master
Vocal Remover และ Key Changer ที่เปลี่ยนทุกเพลงให้เป็นคาราโอเกะแบบเรียลไทม์
เติมเต็มทุกพื้นที่ให้เป็นปาร์ตี้ในแบบคุณ
xboom Stage 501 ให้คุณกำหนดทุกช่วงเวลาสำคัญได้ด้วย 4 รูปแบบการติดตั้ง—Horizontal Type, Tilt Type, Vertical Type และ Pole Type แต่ละโหมดออกแบบมาเพื่อมอบเสียงคมชัด พร้อมการกระจายเสียงที่เหมาะสม ให้พลังเสียงกลมกลืนกับบรรยากาศปาร์ตี้ได้อย่างลงตัว โดดเด่นด้วยโลโก้ตรงกลางที่หมุนได้ รองรับทั้งการวางแนวนอนและแนวตั้ง เพื่อดีไซน์ที่ดูเรียบร้อย สวยงาม และตั้งใจในทุกรายละเอียดของการจัดวาง
1) LG xboom Stage 501 party speaker with LED lighting in vertical placement, creating an upright party setup 2) LG xboom Stage 501 party speaker with LED lighting in a tilted position, with a person dancing beside it for dynamic party vibes 3) LG xboom Stage 501 party speaker with LED lighting placed horizontally for wide sound and visual coverage 4) LG xboom Stage 501 party speaker with LED lighting mounted on a pole for elevated sound and lighting effects
เล่นได้นานสูงสุด 25 ชั่วโมง สนุกได้ยาว ๆ ไม่มีสะดุด
ออกแบบมาเพื่อปาร์ตี้ที่ยาวนาน xboom Stage 501 ช่วยให้คุณสนุกสนานได้อย่างต่อเนื่องตลอดการใช้งาน
แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ความจุสูง 99Wh ช่วยให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดปาร์ตี้ที่ยาวนานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
LG xboom Stage 501 wireless bluetooth speaker, 25h battery for on party speaker sessions
*ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด 25 ชั่วโมง อ้างอิงจากการทดสอบภายในที่ดำเนินการในโหมด Play Time Enhance ที่ระดับเสียง 50% และปิดไฟส่องสว่าง ประสิทธิภาพแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและการตั้งค่า
*ไม่รวมแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ จำหน่ายแยกต่างหาก
พกพาสะดวกด้วยมือเดียว ยกเวทีของคุณไปได้ทุกที่
ด้ามจับที่จับง่ายรองรับการถือทั้งแนวนอนและแนวตั้งเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ด้วยการออกแบบภายในที่เหมาะสมที่สุด xboom Stage 501 จึงเคลื่อนย้ายง่ายและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เสียงระดับงานปาร์ตี้พกพาสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน
LG xboom Stage 501 speaker carried vertically and horizontally with one hand, highlighting one-hand portability and effortless, easy carrying wherever you go
ปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับพื้นที่ของคุณด้วย Space Calibration Pro
การปรับเทียบ EQ อัตโนมัติผ่านเซ็นเซอร์ไจโรในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าเสียงจะดีที่สุดในทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะวางไว้ในร่มหรือกลางแจ้ง xboom Stage 501 จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อรักษาเสียงที่คมชัดและมีชีวิตชีวาในทุกสถานที่
*เนื้อหานี้มีส่วนประกอบที่สร้างโดย AI
ระบบเสียง AI เพื่อเสียงเพลงและเสียงพูดที่คมชัด
อัลกอริทึม AI วิเคราะห์เนื้อหาเสียงแบบเรียลไทม์เพื่อปรับโปรไฟล์ EQ ปรับสมดุลเสียงเบสสำหรับการเล่นเพลง และเพิ่มความคมชัดสำหรับพอดแคสต์หรือข่าว
LG xboom Stage 501 party speaker showing LED lighting, illustrating AI Sound, automatically adjusting EQ for Bass Boost and clearer voice playback.
*ภาพจำลองเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น
ไฟ AI ซิงค์กับจังหวะเพลง เปลี่ยนทุกบีทให้มีชีวิต
แสงไฟที่ออกแบบมาเพื่อซิงค์กับเพลงของคุณ AI จะวิเคราะห์แนวเพลงต่างๆ และปรับแสงให้เข้ากับเพลย์ลิสต์ของคุณ ไฟแบบแท่งคู่เพิ่มสีสันสดใสให้กับปาร์ตี้ของคุณ
*วิดีโอนี้ใช้เพื่อการสาธิตเท่านั้น
กันน้ำระดับ IPX4
ลุยปาร์ตี้กลางแจ้งหรือชิลริมสระได้สบายใจ ไม่กลัวน้ำกระเด็นหรือแดดแรง ๆ กับ LG xboom Stage 501 โฟกัสมันส์กับเสียงเพลงได้เต็มที่ ไม่ต้องพะวงเรื่องสภาพแวดล้อม
LG xboom Stage 501 IPX4 speaker, a water-resistant bluetooth speaker allowing you to enjoy music outdoors without worrying about water
*IPX4 ป้องกันน้ำกระเด็นจากทุกทิศทางได้นานอย่างน้อย 10 นาที
*ภาพจำลองเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น*
*ฟีเจอร์นี้จะใช้งานได้เมื่อตั้งค่า Party Link ในเมนู Smart Button ภายในแอป LG ThinQ แล้ว