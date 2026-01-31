We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
โปรโมชันจาก LG Subscribe
ลดสูงสุด 10,000 บาท
สินค้ายอดนิยม
สินค้าแนะนำ
ทำไมต้อง LG Subscribe
ไม่ต้องแบกรับภาระเงินก้อนใหญ่
เลือกจ่ายเป็นรายเดือนตามแพ็คเกจที่เหมาะกับคุณ
รับประกันยาวนานกว่าเดิม
จากคุ้มครองสูงสุด 1-2 ปี ขยายเพิ่มเป็น 5-7 ปีตลอดระยะเวลาสัญญา
บริการดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
บริการดูแลบำรุงรักษา เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจสภาพเครื่องเป็นระยะ โดยช่างจาก LG
ใช้งานง่ายสบายใจทุกวัน
บริการถึงบ้านตามรอบกำหนด พร้อมดูลอย่างต่อเนื่อง ให้ใช้งานง่ายได้อย่างสบายใจ
คำถามที่พบบ่อย
A.
การเช่าซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของแอลจี โดยลูกค้าจะได้รับการบริการและการรับประกันตามระยะเวลาที่ลูกค้าเลือก
A.
ในช่วงระยะเวลาของสัญญา อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อไปนี้
เมื่อติดตั้ง: ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการติดตั้งขั้นพื้นฐาน แต่อาจมีค่าธรรมเนียมการติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้อุปกรณ์มากกว่าขั้นพิ้นฐาน
เมื่อต้องการย้ายสถานที่ติดตั้ง: หากจำเป็นต้องติดตั้งใหม่ อาจมีค่าธรรมเนียมในการรื้อถอน ค่าขนส่ง และค่าติดตั้งใหม่
หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Call Center 02-057-5757 (บริการทุกวัน 8:00 - 18:00)
A.
ผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือวันที่ได้รับมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปยังผู้ให้เช่าซื้อ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เช่าซื้อต้องอยู่สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกับขณะส่งมอบ หากการบอกเลิกสัญญาเป็นไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้เกิดจากความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งสินค้าหรือทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
A.
ในระหว่างการเช่าซื้อตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าซื้อยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้เช่าเมื่อครบอายุสัญญา
A.
สามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และการหักบัญชีอัตโนมัติ
กรณีของบัตรเดบิต ในขณะนี้มีเพียงธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ เท่านั้นที่ชำระค่าบริการได้ ในการสมัครไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม ใช้เพียงแค่ OTP
กรณีของการหักบัญชีอัตโนมัติ ในขณะนี้มีเพียงธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้นที่ชำระค่าบริการได้
|ธนาคาร
|แบบฟอร์มกระดาษ
|แบบฟอร์มออนไลน์
(E-Consent Form)
|กสิกรไทย
|✓
|-
|ไทยพาณิชย์
|✓
|✓
