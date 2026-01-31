About Cookies on This Site

LG Subscribe

ทางเลือกใหม่เป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า LG แบบรายเดือน 

ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ พร้อมบริการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญจาก LG เพื่อความสบายใจในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่า

ทางเลือกใหม่เป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า LG แบบรายเดือน  ดูสินค้า LG Subscribe ทั้งหมดทางเลือกใหม่เป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า LG แบบรายเดือน  เรียนรู้เพิ่มเติม

ทำไมต้อง LG Subscribe

ดูแลผ้า

ไม่ต้องแบกรับภาระเงินก้อนใหญ่

เลือกจ่ายเป็นรายเดือนตามแพ็คเกจที่เหมาะกับคุณ

5-7 ปี

รับประกันยาวนานกว่าเดิม

จากคุ้มครองสูงสุด 1-2 ปี ขยายเพิ่มเป็น 5-7 ปีตลอดระยะเวลาสัญญา

ดูแลแอร์

บริการดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

บริการดูแลบำรุงรักษา เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจสภาพเครื่องเป็นระยะ โดยช่างจาก LG

ผู้หญิงถือเสื้อ

ใช้งานง่ายสบายใจทุกวัน

บริการถึงบ้านตามรอบกำหนด พร้อมดูลอย่างต่อเนื่อง ให้ใช้งานง่ายได้อย่างสบายใจ

คำถามที่พบบ่อย

Q.

LG Subscribe คืออะไร

A.

การเช่าซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของแอลจี โดยลูกค้าจะได้รับการบริการและการรับประกันตามระยะเวลาที่ลูกค้าเลือก

Q.

 

มีค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากค่า Subscribe รายเดือนหรือไม่?

A.

ในช่วงระยะเวลาของสัญญา อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อไปนี้

เมื่อติดตั้ง: ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการติดตั้งขั้นพื้นฐาน แต่อาจมีค่าธรรมเนียมการติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้อุปกรณ์มากกว่าขั้นพิ้นฐาน
เมื่อต้องการย้ายสถานที่ติดตั้ง: หากจำเป็นต้องติดตั้งใหม่ อาจมีค่าธรรมเนียมในการรื้อถอน ค่าขนส่ง และค่าติดตั้งใหม่

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Call Center 02-057-5757 (บริการทุกวัน 8:00 - 18:00)

Q.

สามารถยกเลิกสัญญาได้เมื่อไร?

A.

ผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือวันที่ได้รับมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปยังผู้ให้เช่าซื้อ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เช่าซื้อต้องอยู่สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกับขณะส่งมอบ หากการบอกเลิกสัญญาเป็นไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้เกิดจากความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งสินค้าหรือทรัพย์สินที่เช่าซื้อ

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Call Center 02-057-5757 (บริการทุกวัน 8:00 - 18:00)

Q.

กรรมสิทธิ์ของสินค้าเป็นอย่างไร?

A.

ในระหว่างการเช่าซื้อตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าซื้อยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้เช่าเมื่อครบอายุสัญญา

Q.

สามารถชำระค่าบริการด้วยวิธีใดได้บ้าง?

A.

สามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และการหักบัญชีอัตโนมัติ

กรณีของบัตรเดบิต ในขณะนี้มีเพียงธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ เท่านั้นที่ชำระค่าบริการได้ ในการสมัครไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม ใช้เพียงแค่ OTP

กรณีของการหักบัญชีอัตโนมัติ ในขณะนี้มีเพียงธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้นที่ชำระค่าบริการได้

ธนาคารแบบฟอร์มกระดาษแบบฟอร์มออนไลน์

(E-Consent Form)

กสิกรไทย-
ไทยพาณิชย์

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Call Center 02-057-5757 (บริการทุกวัน 8:00 - 18:00)

