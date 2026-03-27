ขอขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ LG Electronics
เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าบริการ Spotify สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง LG Multi-room ไร้สาย บางรุ่นจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป เนื่องจากบริษัทพาร์ทเนอร์ได้ยกเลิกการสนับสนุน legacy Spotify SDK รุ่นเก่าที่ใช้งานอยู่
บริการที่ถูกยกเลิก:
บริการสตรีมเพลง Spotify
รุ่นที่ได้รับผลกระทบ:
▶ Sound Bar
LAS650M,MUSICFLOWHS6,
LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,
LAS751M,LAS851M,
LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,
LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,
SH6,DSH7,SH7,
DSH8,LH-175SPK,
SH7B,SH8,DSH9,
SJ6,SJ6B,
SJ8,SJ8S,SJC8,
SJ9,SJC9A
▶ ลำโพง
NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,
NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,
NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4
วันที่สิ้นสุดการให้บริการ:
31 มีนาคม 2026
หลังจากยุติการให้บริการ:
โปรดทราบว่าบริการ Spotify จะไม่สามารถใช้งานได้ในรุ่นข้างต้นได้อีกต่อไป เนื่องจากบริษัทพาร์ทเนอร์ได้ยุติการสนับสนุน Spotify SDK รุ่นเก่าแล้ว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
แม้ว่าคู่มือผู้ใช้หรือข้อมูลเกี่ยวกับบริการบน LG.COM จะระบุว่ารองรับคุณลักษณะนี้ก็ตาม แต่การยุติการให้บริการคุณลักษณะนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังวันสิ้นสุดบริการที่ระบุไว้ข้างต้น