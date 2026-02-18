การรับประกันและการบำรุงรักษา

เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ บริษัทอาจมีการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว
1. ระยะเวลาการรับประกัน
1.1 สำหรับการเช้าซื้อสินค้า การรับประกันจะเป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ โดยเริ่มต้นในวันติดตั้ง
1.2 การรับประกันรวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่ (ไม่มีค่าใช้จ่ายตามดุลพินิจของบริษัท)
1.3 การรับประกันจะไม่ครอบคลุม ในกรณีดังนี้
(1) ความเสียหายที่เกิคจากฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
(2) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของลูกค้าหรือบุคคลที่สาม
(3) การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกประเภทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยตัวลูกค้าหรือบุคคลที่สาม อันไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท
(4) การใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ใช้ในทางผิดกฏหมาย ใช้งานสินค้าที่ไม่ถูกต้อง
(5) ขาดการบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจำ
(6) การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัท
(7) ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ไส้กรอง ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริมของบุคคลที่สาม
(8) การสึกหรอตามปกติ
(9) การใช้งานเชิงพานิชย์
ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นกับสินค้าภายในระยะเวลาการรับประกัน สิทธิดังกล่าวรวมถึงการตัดสินใจเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อมีการเปลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไหล่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้าดังกล่าว ("ผลิตภัณฑ์เก่า") ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท
2. บริษัทมีตัวเลือกสำหรับการบำรุงรักษาโดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ลูกค้าเลือก
- การบำรุงรักษาด้วยตนเอง : บริษัทจะจัดส่งอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชนตามรอบการมอบหมายให้บริการตลอดระยะเวลาตามสัญญา และลูกค้าจะต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยตนเอง
- การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ : ช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตของบริษัทเข้าไปบำรุงรักษา โดยจะเข้าเยี่ยมสถานที่ของลูกค้าเพื่อบำรุงรักษาตามรอบการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาตามสัญญา
3. รอบระยะการการบำรุงรักษา