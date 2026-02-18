About Cookies on This Site

การรับประกันและการบำรุงรักษา

เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ บริษัทอาจมีการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

1. ระยะเวลาการรับประกัน

  1.1 สำหรับการเช้าซื้อสินค้า การรับประกันจะเป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ โดยเริ่มต้นในวันติดตั้ง

  1.2 การรับประกันรวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่ (ไม่มีค่าใช้จ่ายตามดุลพินิจของบริษัท)

  1.3 การรับประกันจะไม่ครอบคลุม ในกรณีดังนี้

  (1) ความเสียหายที่เกิคจากฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

  (2) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของลูกค้าหรือบุคคลที่สาม

(3) การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกประเภทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยตัวลูกค้าหรือบุคคลที่สาม อันไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

(4) การใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ใช้ในทางผิดกฏหมาย ใช้งานสินค้าที่ไม่ถูกต้อง

(5) ขาดการบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจำ

(6) การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัท

(7) ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ไส้กรอง ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริมของบุคคลที่สาม

(8) การสึกหรอตามปกติ

(9) การใช้งานเชิงพานิชย์

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นกับสินค้าภายในระยะเวลาการรับประกัน สิทธิดังกล่าวรวมถึงการตัดสินใจเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อมีการเปลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไหล่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้าดังกล่าว ("ผลิตภัณฑ์เก่า") ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท

2. บริษัทมีตัวเลือกสำหรับการบำรุงรักษาโดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ลูกค้าเลือก

  • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง : บริษัทจะจัดส่งอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชนตามรอบการมอบหมายให้บริการตลอดระยะเวลาตามสัญญา และลูกค้าจะต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยตนเอง
  • การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ : ช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตของบริษัทเข้าไปบำรุงรักษา โดยจะเข้าเยี่ยมสถานที่ของลูกค้าเพื่อบำรุงรักษาตามรอบการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาตามสัญญา

3. รอบระยะการการบำรุงรักษา

 

ตารางการบำรุงรักษา
3.1 เครื่องกรองน้ำ 

โดยผู้เชี่ยวชาญ

(ทุก 6 เดือน)

โดยตนเอง

(ทุก 6 เดือน)

- บริการฆ่าเชื้อตามทางเดินน้ำภายในและทางออก

(โดยใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ)

- ตรวจสอบการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์

- เปลี่ยนไส้กรองน้ำ

- ทำความสะอาดภายในและภายนอก

- จัดส่งไส้กรอง

(ทางไปรษณีย์)

  
3.2 ตู้เย็น 

โดยผู้เชี่ยวชาญ

(ทุก 24 เดือน)

โดยตนเอง

 

- การตรวจสอบรอยขีดข่วนและความเสียหาย

ของผลิตภัณฑ์และขอบยาง

- ทำความสะอาดภายนอก

- ทำความสะอาดห้องเครื่อง

- ทำความสะอาด Dispenser ช่องทำน้ำแข็ง (เฉพาะรุ่นที่มี)

- เปลี่ยนไส้กรอง Deodorizer Filter (เฉพาะรุ่นที่มี)

-
  
3.3 เครื่องล้างจาน 

โดยผู้เชี่ยวชาญ

(ทุก 12 เดือน)

โดยตนเอง 

(ทุก 12 เดือน)

- การตั้งค่าการปรับแต่งของน้ำยาปรับน้ำ

- การทอดและทำความสะอาดโครงสร้างภายใน

- การทำความสะอาดภายนอก เปลี่ยไส้กรอง

- เปลี่ยนไส้กรองอากาศ

- ทำความสะอาดถังล้าง

- จัดส่งเกลือ

- จัดส่งไส้กรอง

- จัดส่งกรองอากาศ

- เติมเกลือ

- ทำความสะอาดถังล้าง

  
3.4 เครื่องซักผ้า 

โดยผู้เชี่ยวชาญ

(ทุก 12 เดือน)

โดยตนเอง 

(ทุก 12 เดือน)

- ตรวจสอบกล่องผงซักฟอกและขอบยาง

- การทำความสะอาดตัวกรอง

- การทำความสะอาดภายใน/ภายนอก

- การฆ่าเชื้อในถัง

- การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

- จัดส่งน้ำยาล้างเครื่องซักผ้า

(ทางไปรษณีย์)

  
3.5 เครื่องอบผ้า 

โดยผู้เชี่ยวชาญ

(ทุก 12 เดือน)

โดยตนเอง 

(ทุก 12 เดือน)

- การทำความสะอาดตัวกรอง

- การทำความสะอาดภายใน/ภายนอก

- การฆ่าเชื้อในถัง

- การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

- จัดส่งแผ่นผ้ายืดหยุ่น

(ทางไปรษณีย์)

  
3.6 เครื่องถนอมผ้า 
โดยผู้เชี่ยวชาญโดยตนเอง 
-

- จัดส่งแผ่นน้ำหอม (ทุก 12 เดือน)

(ทางไปรษณีย์)

- จัดส่งภาชนะบรรจุน้ำและกรองฝุ่น (เดือนที่ 36 ครั้งเดียว)

  
3.7 เครื่องดูดฝุ่น 
โดยผู้เชี่ยวชาญโดยตนเอง 
-

- จัดส่งถุงเก็บฝุ่น และกรองฝุ่น (ทุก 12 เดือน)

(ทางไปรษณีย์)

- จัดส่งแบตเตอรี่ (เดือนที่ 36 ครั้งเดียว)

  
3.8 เครื่องปรับอากาศ 

โดยผู้เชี่ยวชาญ

(ทุก 12 เดือน)

โดยตนเอง 

- การทำความสะอาดเปลี่ยนไส้กรอง

- การตรวจสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

  (การตรวจสอบการทำความเย็น)

- การตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก

- การแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาด

-
  
3.9 เครื่องฟอกอากาศ 

โดยผู้เชี่ยวชาญ

(ทุก 12 เดือน)

โดยตนเอง 

(ทุก 12 เดือน)

-  การเปลี่ยนไส้กรอง

- การทำความสะอาดโดยรวมทั้งภายในและภายนอก

- การตรวจสอบเซ็นเซอร์ฝุ่น

- จัดส่งไส้กรอง(ทางไปรษณีย์)
  

4. รายละเอียดการบำรุงรักษา

4.1 บริษัทจะบำรุงรักษา ตามนโยบายการบำรุงรักษาเพิ่มเติมตามที่บรืษัทเก็บค่าบริการจากลูกค้าแยกต่างหากสำหรับค่าบริการบำรุงรักษาเพิ่มเติมตามที่บรืษัทเห็นว่าจำเป็น โดยที่ยกตัวอย่าง เช่น เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้ตัวกรอง ชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์เสริมของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัท

4.2 ลูกค้าต้องอนุญาตให้บริษัทดำเนินการบำรุงรักษาตามปกติตามนโยบายการบำรุงรักษา หากลูกค้าปฏิเสธหรือเลื่อนการบำรุงรักษาออกไปเกินกว่า (1) ครั้ง จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้

4.3 หากลูกค้าร้องขอให่ยกเลิกการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา บริษัทจะไม่รับผิดในลักษณะใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก และจะไม่มีการบำรุงรักษาเพิ่มเติมเพื่อทดแทนการบำรุงรักษาที่ถูกยกเลิกไป

4.4 บริษัทสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะไม่ดำเนินการบำรุงรักษา หากลูกค้าย้ายผลิตภัณฑ์ไผยังตำแหน่งใหม่ และการย้ายผลิตภํณฑ์นั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า ซึ่งรวมถึงกรณ๊ที่ลูกค้าย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่นอกพื้นที่การให้บริการของบริษัท