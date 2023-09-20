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LG QNED Mini LED 4K Smart TV รุ่น 65QNED86SQA |Quantum Dot NanoCell l Dolby Vision & Atmos l Google Assistant

สเปค

รีวิว

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LG QNED Mini LED 4K Smart TV รุ่น 65QNED86SQA |Quantum Dot NanoCell l Dolby Vision & Atmos l Google Assistant

65QNED86SQA

LG QNED Mini LED 4K Smart TV รุ่น 65QNED86SQA |Quantum Dot NanoCell l Dolby Vision & Atmos l Google Assistant

(3)
มุมมองด้านหน้าของทีวี LG QNED พร้อมรูปภาพและโลโก้ผลิตภัณฑ์
พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

ประเภทของจอ

4K QNED MiniLED

อัตราการรีเฟรชภาพ

120Hz

Wide Color Gamut

Nano Color Pro

Picture Processor

ชิปประมวลผล α7 AI 4K Gen5

HDR (High Dynamic Range)

ภาพ Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

รองรับ FreeSync (AMD)

ใช่

เสียง Dolby Atmos

ใช่

สเปคทั้งหมด

การเชื่อมต่อ

รองรับ Bluetooth

ใช่ (v 5.0)

ช่องต่อ Ethernet

1 ช่อง

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 3)

Simplink (HDMI CEC)

ใช่

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1 ช่อง

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)

1600 x 1070 x 203

น้ำหนักของกล่องสินค้า

38.7

ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

1452 x 839 x 44.9

ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)

1452 x 910 x 336

ขาตั้ง (WxD mm)

831 x 336

น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

30.2

น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg)

31.9

VESA Mounting (WxH mm)

400 x 400

GAMING

ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)

ใช่

Game Optimizer

ใช่ (Game Dashboard)

HGIG Mode

ใช่

รองรับ FreeSync (AMD)

ใช่

VRR (Variable Refresh Rate)

ใช่

PICTURE (DISPLAY)

ประเภทแบ็คไลท์

Mini LED

ความละเอียดของหน้าจอ

ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

ประเภทของจอ

4K QNED MiniLED

อัตราการรีเฟรชภาพ

120Hz

Wide Color Gamut

Nano Color Pro

PICTURE (PROCESSING)

AI ควบคุมความสว่าง

ใช่

AI Upscaling

AI ยกระดับภาพ 4K

การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค

ใช่

โหมด FILMMAKER MODE ™

ใช่

HDR (High Dynamic Range)

ภาพ Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

Picture Mode

9 โหมด (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF) Expert (Bright Room), (ISF) Expert (Dark Room))

Picture Processor

ชิปประมวลผล α7 AI 4K Gen5

AI Genre Selection

ใช่ (SDR/HDR/Dolby HDR)

AI Picture

AI Picture Pro

เทคโนโลยีการหรี่แสง

เทคโนโลยีการหรี่แสง Precision Dimming

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

Motion

Motion Pro

SMART TV

การตั้งค่าสำหรับครอบครัว

ใช่

ระบบปฏิบัติการ (OS)

ระบบปฏิบัติการ webOS 22

การแจ้งเตือนกีฬาของทีมโปรด

ใช่

ThinQ

ใช่

รองรับกล้อง USB

ใช่

Works with Apple Airplay2

ใช่

Art Gallery

ใช่

Home Dashboard

ใช่

Works with Apple Homekit

ใช่

การเข้าถึง

Gray Scale

ใช่

ความคมชัดสูง

ใช่

Invert Colors

ใช่

ระบบเสียง

AI Sound

AI Sound Pro (จำลองเสียงรอบทิศทาง 5.1.2)

พร้อมรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธรอบทิศทาง

ใช่ (2 Way Playback)

Clear Voice Pro

ใช่

LG Sound Sync

ใช่

เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน

ใช่

Sound Mode Share

ใช่

เสียง Dolby Atmos

ใช่

WiSA Ready

ใช่ (สูงสุด 2.1 Channel)

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