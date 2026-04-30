About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

ทีวี 100" LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 รุ่น 100MRGB96BS

100MRGB96BS
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 100" LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 รุ่น 100MRGB96BS 100MRGB96BS
The front view of LG Micro RGB evo AI MRGB95, released in 2026, displays a vivid, crystalline image of sharply defined red, green, and blue facets, featuring 100-inch display, webOS, RGB Primary Color Ultra, and the α11 AI Processor 4K Gen3.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374 mm height with stand, a 49.9 mm depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Imaging category for the MRGB95 100-inch display
LG Micro RGB evo AI MRGB95, featuring Micro RGB ultra-fine color control, delivers 100% color coverage of BT2020, DCI-P3, and Adobe RGB as certified by Intertek.
LG Micro RGB evo AI MRGB95’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple light on a circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Micro Dimming Ultra displays a vibrant marine life scene with precise color separation across over 8.3 million pixels, enhanced by thousands of dimming zones driven by alpha 11 AI Processor 4K Gen3.
Micro RGB on the right, used in LG Micro RGB evo AI MRGB95, is shown in comparison with Mini LED on the left, highlighting smaller red, green, and blue light elements for pinpoint brightness and precise color control.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 330, while supporting 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Micro RGB evo AI MRGB95, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, offering up to 100 inches, is wall-mounted in a spacious modern living room. Displaying a vivid, colorful landscape that highlights rich color and fine detail, elevating the interior to a new level.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 is seamlessly wall-mounted in a spacious black-toned room, displaying bold artwork in vivid colors that harmonize with the surrounding interior.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 is seamlessly wall-mounted in a spacious black-toned room, displaying bold artwork in vivid colors that harmonize with the surrounding interior.
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Micro RGB หลอดไฟ RGB ขนาดเล็กที่ให้สีสันคมชัดระดับสูง
  • RGB Primary Color Ultra ช่วยสร้างสีที่มีความแม่นยำสูงสุด
  • α11 AI Processor Gen 3 ชิปประมวลผลตัวท็อปที่ยกระดับภาพ 4K
  • Dolby Vision & Dolby Atmos ภาพเสียงดั่งโรงภาพยนตร์
  • AI TV & webOS 26 สมาร์ททีวีใช้งานง่ายที่ปรับมาเพื่อคุณ
  • VRR 165 Hz, FreeSync เล่นเกมสนุกได้อย่างต่อเนื่อง
เพิ่มเติม
ได้รับรางวัลเกียรติยศจากรางวัลนวัตกรรม CES ประจำปี 2026 ในหมวดการถ่ายภาพ สำหรับจอแสดงผล MRGB95 ขนาด 100 นิ้ว

รางวัลนวัตกรรม CES - ผู้ได้รับรางวัล (MRGB95, 100 นิ้ว)

การถ่ายภาพ

รางวัล CES Innovation Awards ประจำปี 2026 สาขาความปลอดภัยทางไซเบอร์ สำหรับ LG Shield

รางวัลนวัตกรรม CES - ผู้ได้รับรางวัล (LG Shield)

Cybersecurity

รางวัล CES Innovation Awards ประจำปี 2026 สาขาปัญญาประดิษฐ์ สำหรับ Multi-AI

รางวัล CES Innovation Awards - ผู้ได้รับรางวัล (Multi-AI)

Artificial Intelligence

ได้รับรางวัล AVForums Editor’s Choice ในฐานะระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุดติดต่อกัน 8 ปี รวมถึงปี 2025/2026

รางวัล Editor's Choice ของ AVForums - ระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุด 2025/26

8 ปี ในฐานะระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุด

*รางวัล CES Innovation Awards พิจารณาจากเอกสารรายละเอียดที่ส่งให้คณะกรรมการตัดสิน CTA ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใดๆ หรือข้อกล่าวอ้างใดๆ และไม่ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล

ทำไมต้อง Micro RGB evo?

LG Micro RGB evo AI MRGB95 ที่ใช้เทคโนโลยี RGB Primary Color Ultra แสดงภาพดอกไม้บนหน้าจอ ด้วยแสงสีแดง เขียว และน้ำเงินที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำจากเอนจิ้น Micro RGB AI ที่แตกต่างกัน เพื่อสีสันที่สดใสและแม่นยำ

RGB Primary Color Ultra

LG Micro RGB evo AI MRGB95 ที่ได้รับการรับรองความครอบคลุมสี 100% สามระดับ จะเติมเต็มหน้าจอด้วยการไล่ระดับสีแดง เขียว และน้ำเงินที่เข้มข้นและไหลลื่น ให้การครอบคลุม 100% ของ BT2020, DCI-P3 และ Adobe RGB

การรับรองความครอบคลุมสี 100% สามระดับ

LG Micro RGB evo AI MRGB95 ให้คอนทราสต์ที่น่าทึ่งด้วยเทคโนโลยี Micro Dimming Ultra แสดงผลพิกเซลนับล้านและแยกสีแบบเต็มสเปกตรัมได้อย่างแม่นยำ ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ AI alpha 11 4K Gen3 พร้อม Dual AI Engine

เทคโนโลยี Micro Dimming Ultra ให้คอนทราสต์ที่น่าทึ่ง

LG Micro RGB evo AI MRGB95 มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ AI alpha 11 4K Gen3 ใหม่ ซึ่งเรืองแสงสีม่วงบนแผงวงจรสีเข้ม เน้นย้ำถึง Dual AI Engine

โปรเซสเซอร์ AI alpha 11 4K Gen3 ใหม่

LG Micro RGB evo AI MRGB95 พร้อม webOS ที่ได้รับรางวัลด้าน Multi AI นำเสนอในพื้นหลังสีเข้มที่มีโลโก้ Microsoft Copilot และ Google Gemini ซึ่งบ่งบอกถึงการรองรับบริการที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เฟซของทีวี

webOS ที่ได้รับรางวัลด้าน Multi AI

สัญลักษณ์ LG Shield แสดงบนพื้นหลังสีเข้มพร้อมไอคอนความปลอดภัย เน้นย้ำถึงการปกป้อง webOS สำหรับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความสมบูรณ์ของระบบ

Secured by LG Shield

Micro RGB evo คือวิวัฒนาการขั้นต่อไปของ Micro RGB อย่างไร?

สร้างขึ้นจากความเชี่ยวชาญด้าน OLED กว่า 13 ปี Micro RGB evo คือทีวี RGB รุ่นแรกของเรา ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่ก้าวล้ำกว่า Micro RGB ได้รับการรับรองสำหรับการครอบคลุมสี 100% สามเท่า สีสันจึงสดใสกว่าที่เคย โปรเซสเซอร์ AI Alpha 11 ตัวเดียวกับที่ใช้ใน OLED ซึ่งสามารถควบคุมพิกเซลได้ 8.3 ล้านพิกเซล ทำงานร่วมกับ Micro RGB Engine ทำให้เทคโนโลยี Micro RGB และ Micro Dimming Ultra สามารถใช้ประโยชน์จากความแม่นยำของพิกเซล ความเร็ว และพลังของ OLED evo เพื่อการควบคุมแสง RGB ที่แม่นยำเป็นพิเศษ ส่งผลให้ได้ประสบการณ์การรับชมที่สดใสอย่างที่ Micro RGB evo เท่านั้นที่สามารถมอบให้ได้

LG Micro RGB evo AI MRGB95, the new color evolution displays a vivid crystalline color image with sharp facets of red, green and blue. Featured by 100% color coverage of BT2020, DCI-P3 and Adobe RGB, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual Engine and Motion Booster 330Hz with VRR 165Hz.

Micro RGB Technology

LED RGB ขนาดเล็กที่สุดของเราเพื่อสีสันและรายละเอียดที่แม่นยำเป็นพิเศษ

ไฟ Micro RGB จำนวนนับไม่ถ้วน เล็กกว่า Mini LED มอบความสว่างและการควบคุมสีที่แม่นยำเพื่อสร้างความคมชัดและคอนทราสต์ที่เหนือกว่าแม้แต่ Mini LED ของ QNED evo1)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 มาพร้อมเทคโนโลยี Micro RGB ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของ Mini LED ไปสู่ ​​Micro RGB ที่มีขนาดเล็กลง ด้วยองค์ประกอบแสงสีแดง เขียว และน้ำเงิน ที่ให้ความสว่างเฉพาะจุดและควบคุมสีได้อย่างแม่นยำ

RGB Primary Color Ultra พร้อมการควบคุม Micro RGB

สีสันสุดล้ำด้วยการครอบคลุมสี 100% สามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

Micro RGB evo พร้อมไฟแบ็คไลท์สีแดง เขียว และน้ำเงินอิสระ ควบคุมแสงและสีในระดับไมโคร เพื่อแสดงสเปกตรัมสีที่กว้างขึ้นด้วยมาตรฐานความสดใสและความแม่นยำที่สูงขึ้น Micro RGB evo โดดเด่นด้วยการควบคุมสี Micro RGB ที่ละเอียดเป็นพิเศษ และเป็นทีวีเพียงรุ่นเดียวที่มีการครอบคลุม 100% ในสามมาตรฐาน ได้แก่ BT2020, DCI-P3 และ Adobe RGB ครอบคลุมขอบเขตสีที่กว้างเป็นพิเศษสำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่ภาพยนตร์ HDR และการตัดต่อดิจิทัล ไปจนถึงเทคโนโลยีการแสดงผลยุคใหม่2)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี RGB Primary Color Ultra พร้อมระบบควบคุม Micro RGB แสดงแสง RGB ที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำจาก Micro RGB Engines แยกส่วน ก่อให้เกิดภาพดอกไม้ที่มีสีสันสมบูรณ์ สมดุล และคอนทราสต์ที่ประณีต

RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.

จอ LG Micro RGB evo AI MRGB95 มาพร้อมระบบควบคุมสี Micro RGB ที่ละเอียดเป็นพิเศษ ให้การครอบคลุมสี 100% ตามมาตรฐาน BT2020, DCI-P3 และ Adobe RGB ซึ่งได้รับการรับรองจาก Intertek

Micro Dimming Ultra

โซนหรี่แสงนับพันที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ AI alpha11 ที่ดีที่สุดของเรา มอบคอนทราสต์ที่ยอดเยี่ยม

โปรเซสเซอร์ AI alpha 11 จาก OLED ซึ่งสามารถควบคุมพิกเซลได้ 8.3 ล้านพิกเซล ขับเคลื่อนและควบคุมโซนหรี่แสงนับพันใน Micro RGB evo เพื่อมอบภาพที่มีคอนทราสต์ที่โดดเด่นและรายละเอียดที่คมชัด3)

จอ LG Micro RGB evo AI MRGB95 พร้อมเทคโนโลยี Micro Dimming Ultra แสดงภาพชีวิตใต้ทะเลที่สดใสด้วยการแยกสีที่แม่นยำบนพิกเซลกว่า 8.3 ล้านพิกเซล เสริมด้วยโซนหรี่แสงนับพันที่ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ alpha 11 AI 4K Gen3

โปรเซสเซอร์ AI alpha 11 4K Gen3 พร้อม Dual AI Engine

คุณภาพภาพ 4K ขั้นสุดยอดด้วยโปรเซสเซอร์ AI alpha 11 ที่ล้ำสมัยที่สุดของ LG พร้อม Dual AI Engine

โปรเซสเซอร์ AI alpha 11 ที่สืบทอดมาจาก LG OLED มีความแม่นยำระดับพิกเซล มาพร้อมกับ Dual AI Engine ใหม่ และตอนนี้ขับเคลื่อน Micro RGB evo แล้ว Dual AI Engine ช่วยปรับปรุงความคมชัดและรายละเอียดของภาพไปพร้อมกัน ส่งผลให้คุณภาพภาพ 4K ไม่เพียงแต่คมชัดขึ้น แต่ยังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอีกด้วย4)

โปรเซสเซอร์ AI alpha 11 4K Gen3 ของ LG Micro RGB evo AI MRGB95 เปล่งแสงสีม่วงบนแผงวงจร เน้นย้ำถึง Dual AI Engine และมอบประสิทธิภาพ NPU ที่เร็วขึ้นสูงสุดถึง 5.6 เท่า, CPU เร็วขึ้น 50% และ GPU ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น 70%

ทำไมต้องทีวี AI ของ LG?

LG AI TV ปรับแต่งภาพและเสียงให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทำให้ทุกวันของคุณฉลาดขึ้นด้วย AI Hub ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

การปรับปรุง HDR ด้วย AI

อัปเกรดทุกเฟรมเป็นคุณภาพ HDR

AI จะปรับแต่งสี ความสว่าง และความคมชัดโดยอัตโนมัติ และยกระดับคุณภาพของภาพ SDR ให้เป็นระดับ HDR เพื่อภาพที่สมจริงและสวยงามยิ่งขึ้น

ค้นพบ 3 จุดเด่นสำคัญของ AI Hub ที่คุณไม่ควรพลาด

การค้นหาด้วย AI หลายตัวขั้นสูงด้วย Google Gemini และ Microsoft Copilot

เพียงแค่พูดสิ่งที่คุณกำลังค้นหา จากนั้นเลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ระบบจะเชื่อมต่อกับโมเดล AI หลายตัวเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่กว้างขึ้นและตรงประเด็นมากขึ้น8)

รับคำแนะนำเนื้อหาและข้อมูลส่วนบุคคล

AI Concierge แนะนำเนื้อหาและการอัปเดตที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของคุณ ในฉากนี้จะให้คำแนะนำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่คุณกำลังรับชม ในขณะที่ Generative AI ช่วยให้สามารถค้นหาและสร้างภาพได้9)

ทีวี LG AI จดจำเสียงของคุณและนำคุณไปยังหน้าเพจส่วนตัว (My Page) ที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ!

เมื่อเข้าสู่หน้าเพจส่วนตัวแล้ว คุณสามารถดูทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่สภาพอากาศ ปฏิทิน และวิดเจ็ต ไปจนถึงคะแนนกีฬาที่คุณชื่นชอบ10)

ตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัล CES Innovation Awards 2026 แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้ม สถาปัตยกรรม Multi-AI ได้รับการยอมรับในหมวดปัญญาประดิษฐ์

ระบบปฏิบัติการ webOS ที่ได้รับรางวัล Multi AI

เว็บโอเอสที่ได้รับรางวัล ปัจจุบันได้รับการปกป้องด้วย LG Shield

ตราสัญลักษณ์ AVForums Editor’s Choice ปรากฏบนพื้นหลังสีเข้มสำหรับ LG webOS 25 ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุดประจำปี 2025/2026

8 ปีซ้อน ในฐานะระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุด

โลโก้ LG Shield แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้มพร้อมไอคอนความปลอดภัย เน้นการปกป้อง webOS สำหรับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความสมบูรณ์ของระบบ นอกจากนี้ยังแสดงตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัล CES Innovation Awards 2026 ด้วย

LG Shield

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

เทคโนโลยีหลัก 7 ประการของ LG Shield ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยด้วยการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย อัลกอริทึมการเข้ารหัสที่ปลอดภัย ความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ที่รับประกัน การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง การส่งข้อมูลที่ปลอดภัย การตรวจจับและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และการจัดการการอัปเดตที่ปลอดภัย

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LG Shield

webOS Re:New Program

อัปเกรดทีวีของคุณได้ฟรีสูงสุด 5 ปี12)

ระบบป้องกัน LG Quad Protection แสดงด้วยไอคอนป้องกันสี่แบบบนพื้นหลังสีเหลือง แต่ละไอคอนประกอบด้วย การป้องกันฟ้าผ่า การป้องกันความชื้น การป้องกันไฟกระชาก และการป้องกัน webOS ด้วย LG Shield

LG Quad Protection

ทีวี LG ของคุณถูกสร้างมาให้ทนทานด้วยระบบป้องกันสี่เท่าของ LG

ทีวี LG ของคุณได้รับการปกป้องตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ ตัวเก็บประจุในตัวช่วยป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง รวมถึงฟ้าผ่า ในขณะที่เซมิคอนดักเตอร์ได้รับการออกแบบให้มีระบบป้องกันไฟกระชาก เจลซิลิโคนและสารเคลือบป้องกันช่วยปกป้องชิปเซ็ตจากความชื้น และแม้แต่ข้อมูลของคุณก็ยังปลอดภัยด้วย LG Shield

AI Magic Remote

ควบคุมและชี้ตำแหน่งได้อย่างง่ายดายราวกับเมาส์ไร้สาย เพื่อเพลิดเพลินกับ AI Hub

ควบคุมทีวีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย AI Magic Remote มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและล้อเลื่อน คลิก ลาก และวางเพื่อใช้งานราวกับเมาส์ไร้สาย หรือสั่งการด้วยเสียงก็ได้13)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 มาพร้อม AI Hub สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล โดยมีไอคอน AI อยู่เหนือรีโมทคอนโทรล ล้อมรอบด้วยป้ายกำกับสำหรับ Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID พร้อม My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard และ AI Sound Wizard

ดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับพื้นที่ของคุณ

ค้นพบผลงานชิ้นเอกไร้ขีดจำกัดด้วย LG Gallery+

LG Gallery+

ตกแต่งพื้นที่ของคุณด้วยคอนเทนต์หลากหลายให้เลือกสรร

LG Gallery+ ให้คุณเข้าถึงผลงานศิลปะ วิดีโอบรรยากาศ และคอนเทนต์ภาพอื่นๆ กว่า 100 รายการ เพื่อยกระดับพื้นที่ของคุณ ด้วยการอัปเดตคลังคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถปรับแต่งบ้านของคุณด้วยคอนเทนต์ที่คัดสรรมาอย่างดีซึ่งสะท้อนถึงสไตล์ของคุณ16)

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM with Music Lounge

Set the right vibe with music

Create the right atmosphere with music that matches your visuals. Use music recommended according to your preferences or connect via Bluetooth to play your own tracks.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

My Photos

Easily access Google Photos and showcase your memories

Conveniently connect your Google Photos account to your TV just by using your phone. Effortlessly personalize your space by using content from your own photo library.17)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Information Board

Stay updated with an all-in-one personalized dashboard

See important information at a glance. Get weather updates, sports alerts, view your Google Calendar, and even set up notifications for Home Hub, your viewing reservations and more.

Gallery Mode

Switch from TV to artwork seamlessly

With Gallery Mode turned on, your TV can continue to save energy even while displaying your selected artworks adding a touch of style and elegance to your space.

Auto Brightness Control

Optimal brightness in any light

Brightness Control automatically adjusts the screen output based on ambient lighting, ensuring clear and comfortable viewing in any environment.18)

Motion Sensor

Responsive to your presence

Motion detection lets your TV respond intelligently, switching modes depending on whether or not you're nearby.19)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Smart Connectivity

Home Hub, your all-in-one smart home platform

Home Hub brings all your smart devices together. Seamlessly connect, control, and interact with your home IoT devices across Google Home and more.20)

ก้าวเข้าสู่โลกที่ออกแบบมาเพื่อชัยชนะ

สุดยอดประสบการณ์การเล่นเกม

เล่นเกมเพื่อชัยชนะด้วยอัตราการรีเฟรชที่สูงถึง 330Hz

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่เร็วสุดขีดด้วย 165Hz, AMD FreeSync Premium และ VRR พร้อม Motion Booster ที่เพิ่มอัตราการรีเฟรชเพื่อลดการเบลอของภาพเคลื่อนไหว และคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับการรับรอง BT ULL เป็นครั้งแรก เพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการเล่นเกมแข่งขัน21)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 พร้อม Ultimate Gameplay แสดงภาพฉากการแข่งรถความเร็วสูงที่สดใส พร้อมภาพเปรียบเทียบแบบเบลอที่เน้น Motion Booster 330 ในขณะที่รองรับ 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG และ GeForce NOW

LG Micro RGB evo AI MRGB95 พร้อม NVIDIA GeForce NOW แสดงเกม Borderlands 4 บนหน้าจอพร้อมโลโก้ GeForce NOW นำเสนอการเข้าถึงเกมบนระบบคลาวด์ภายในอินเทอร์เฟซของทีวี

NVIDIA GeForce NOW

เกมบนระบบคลาวด์ 4K 120Hz HDR ครั้งแรกของโลก

เล่นเกม 4K 120Hz HDR บนทีวีของคุณได้แม้ไม่มีอุปกรณ์เสริม ผ่าน NVIDIA GeForce NOW ขับเคลื่อนด้วยสถาปัตยกรรม NVIDIA Blackwell เพลิดเพลินกับการเล่นเกมบนระบบคลาวด์ระดับไฮเอนด์ด้วยประสิทธิภาพ GeForce RTX 508024)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 ที่มีบลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ แสดงคอนโทรลเลอร์เกมไร้สายที่มีป้ายกำกับว่า “Razer Wolverine V3 Bluetooth” บนหน้าจอ บ่งบอกถึงการรองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อการเล่นเกมที่ตอบสนองได้ดี

Bluetooth Ultra Low Latency

ทีวีเครื่องแรกของโลกที่รองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมบนคลาวด์ด้วยความหน่วงต่ำพิเศษ ประสิทธิภาพสูง ด้วยการรองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลเหลือน้อยกว่า 3.0 มิลลิวินาที เพลิดเพลินกับการควบคุมที่ราบรื่นและตอบสนองได้ดี ให้ความรู้สึกเหมือนกับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย แม้จะเล่นบนคลาวด์ก็ตาม25)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 แสดง LG Gaming Portal บนหน้าจอ webOS แสดงศูนย์กลางเกมที่มีอินเทอร์เฟซแบบขั้นตอนเดียว ให้การเข้าถึงแอปพลิเคชันเกมต่างๆ ผ่านบริการเกมบนคลาวด์ เช่น NVIDIA GeForce NOW และแอปพลิเคชัน webOS

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG Gaming Portal

ศูนย์รวมเกมครบวงจร—ไม่ต้องใช้คอนโซล

สำรวจเกมมากมายจาก NVIDIA GeForce Now แอปพลิเคชัน webOS และอื่นๆ อีกมากมาย ค้นหาเกมสำหรับรีโมทหรือจอยเกมได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆ ผ่านโหมดท้าทาย (Challenge Mode) ได้อีกด้วย.26)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 พร้อมแดชบอร์ดเกมและตัวปรับแต่งเกม แสดงหน้าจอเกมแบบเคียงข้างกันและเมนูบนหน้าจอสำหรับการปรับการตั้งค่าการเล่นเกม เช่น อัตราการรีเฟรช ความหน่วง และโหมดภาพแบบเรียลไทม์

Game Dashboard & Optimizer

ปรับแต่งการตั้งค่าเกมให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของคุณได้อย่างง่ายดาย

ปรับแต่งประสบการณ์การเล่นเกมของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้แดชบอร์ดเกมสำหรับการควบคุมแบบเรียลไทม์ที่รวดเร็ว และตัวปรับแต่งเกมเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าที่คุณต้องการ ปรับอัตราการรีเฟรช ความหน่วง และโหมดภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกเซสชั่นการเล่นเกมได้อย่างง่ายดาย

ดื่มด่ำไปกับทุกการแข่งขันกีฬา

LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge แสดงการแข่งขันฟุตบอลสดพร้อมแผง AI บนหน้าจอที่แสดงคำทำนาย ข้อมูลเชิงลึกของผู้เล่น และข้อมูลลีก พร้อมแนะนำว่า AI วิเคราะห์การเล่นเกมอย่างไรเพื่อพยากรณ์ผลการแข่งขัน
LG Micro RGB evo AI MRGB95 พร้อม TruMotion แสดงให้เห็นถึงการปรับภาพเคลื่อนไหวให้ราบรื่นในฉากฟุตบอลแบบแบ่งหน้าจอ โดยเปรียบเทียบภาพเบลอเมื่อปิด TruMotion และภาพคมชัดเมื่อเปิด TruMotion เพื่อเน้นความคมชัดในกีฬาที่รวดเร็ว
LG Micro RGB evo AI MRGB95 แสดงฉากดราม่าของคนคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ในรถ จากนั้นการแจ้งเตือนกีฬาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลสดจะปรากฏขึ้นพร้อมคะแนนแบบเรียลไทม์ และเมื่อแตะ ระบบจะสลับไปยังการแข่งขันสดทันที
การพยากรณ์ผลการแข่งขันกีฬาโดย AI Concierge

รับคำทำนายผลการแข่งขันด้วย AI

AI วิเคราะห์สถิติและประสิทธิภาพของทีมของคุณเพื่อทำนายผลการแข่งขัน เชียร์ให้เต็มที่และสนุกกับการสนับสนุนทีมของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เหล่านี้27)

TruMotion

การปรับภาพเคลื่อนไหวให้ราบรื่นที่ปรับให้เข้ากับทุกประเภท

AI Genre Selection ระบุประเภทของเนื้อหา และ TruMotion จะปรับระดับการกระตุกเพื่อใช้การปรับให้ราบรื่นในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อประสบการณ์การรับชมที่เป็นธรรมชาติจากภาพยนตร์ กีฬา และอื่นๆ

Sports Alert

ตั้งค่าการแจ้งเตือนและไม่พลาดทุกช่วงเวลา

ติดตามทุกช่วงเวลาแห่งการแข่งขัน ตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตารางการแข่งขัน คะแนน และอื่นๆ ของทีมของคุณ

ภาพยนตร์แท้ สงวนไว้ในรายละเอียดที่แม่นยำ

Dolby Vision และ FILMMAKER Ambient MODE

สัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์อย่างที่ผู้กำกับตั้งใจไว้ด้วย Dolby Vision และ FILMMAKER MODE พร้อมระบบชดเชยแสงโดยรอบที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและรักษาภาพให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด28)

Dolby Atmos

ด้วยการแสดงผลเสียงเป็นวัตถุเสียง 360° ที่สมจริง แทนที่จะเป็นช่องสัญญาณคงที่ ระบบจะสร้างสภาพแวดล้อมโฮมเธียเตอร์ที่รายละเอียดและความลึกสมจริงตามฉาก

ชุดเสียง LG Sound Suite ยกระดับทุกฉากด้วยระบบเสียงเซอร์ราวด์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ชุดเสียง Sound Suite พร้อม Dolby Atmos Flex Connect

เสียงสมจริงที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) ของทีวี LG ปรับแต่งเสียงตามตำแหน่งลำโพง มอบประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ที่สมจริงและลงตัว ไม่ว่าลำโพงของคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม.29)

ครอบครัวที่มีเด็กและปู่ย่าตายายนั่งด้วยกันบนโซฟาในห้องนั่งเล่นที่สว่างสดใส ถือรีโมทขณะดูทีวี

การเข้าถึง

คุณสมบัติช่วยเหลือทำให้การรับชมครอบคลุมมากขึ้น

ทีวี LG ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ตัวกรองการปรับสี คู่มือภาษามือ และการรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านเสียง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 

*รูปภาพด้านบนในหน้านี้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น โปรดดูรูปภาพในแกลเลอรีเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

*ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รุ่น และขนาด

*ความพร้อมใช้งานของบริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ

*บริการส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

*จำเป็นต้องมีบัญชี LG และการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงบริการและคุณสมบัติอัจฉริยะบนเครือข่าย รวมถึงแอปสตรีมมิ่ง หากไม่มีบัญชี LG จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่น ผ่าน HDMI) และรับชมทีวีภาคพื้นดิน/ทีวีภาคพื้นดิน (เฉพาะทีวีที่มีจูนเนอร์) เท่านั้น การสร้างบัญชี LG ไม่มีค่าใช้จ่าย

*เนื้อหาที่แสดงในหน้านี้อาจแตกต่างจากเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการ Gallery+ จริง

1)*เทคโนโลยี Micro RGB ของ LG หมายถึงเทคโนโลยีสีแบบ Multi LED ที่ผสมผสาน LED ขนาดเล็กกว่า Mini LED ของ LG ทำให้สามารถแสดงสีได้กว้างขึ้น

 

2)*จอแสดงผล LG MicroRGB ได้รับการรับรองจาก Intertek ว่าครอบคลุมสี 100% สามเท่า โดยวัดตามมาตรฐาน IDMS v1.2 ข้อ 5.18

 

3)*ภาพด้านบนเป็นภาพจำลองเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

 

4)*เปรียบเทียบกับโปรเซสเซอร์ AI รุ่น alpha 9 Gen8 ปี 2025 โดยอ้างอิงจากการเปรียบเทียบสเปคภายใน

 

5)*AI Picture Pro จะใช้งานได้กับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองบนบริการ OTT ทุกประเภท

*ภาพจะถูกปรับเพิ่มความละเอียดให้ใกล้เคียงกับคุณภาพระดับ 4K ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของแหล่งที่มา

*ประมวลผลได้เร็วกว่า AI Processor Gen8 รุ่น 2025 alpha 9 จากการเปรียบเทียบสเปคภายใน*

 

6)*ต้องเปิดใช้งานผ่านเมนูโหมดเสียง และเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง*

 

7)*เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง*

 

8)*ฟังก์ชันการค้นหาด้วย AI (Copilot) สามารถใช้งานได้บนทีวี OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD รุ่นที่รองรับ webOS Re:New Program รวมถึงรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการ AI ของพันธมิตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องสมัครสมาชิก

*ฟังก์ชันนี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่น และไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศที่ไม่มีการสนับสนุน LLM*

 

9)*ฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่รองรับในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น

*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันไปเมื่อวางจำหน่าย

*คำแนะนำคำหลักจะแตกต่างกันไปตามแอปและช่วงเวลาของวัน

*การ์ด ‘ในฉากนี้’ มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG (คู่มือรายการอิเล็กทรอนิกส์)

*การ์ด ‘กำลังฉาย’ ไม่มีให้บริการในแอป Netflix และแอป CP (ผู้ให้บริการเนื้อหา) อื่นๆ ดังนั้นการ์ดนี้จะไม่แสดง

*การ์ด ‘ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์’ มีให้บริการในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น*

 

10)*เนื้อหาที่แสดงอาจลดลงหรือจำกัด ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่าย

*การรองรับ Voice ID อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ และใช้งานได้บนทีวี OLED, QNED, NANO 4K UHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป รวมถึงทีวี MRGB และ FHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป

*ใช้งานได้เฉพาะกับแอปที่รองรับบัญชี Voice ID เท่านั้น

*สามารถปลดล็อกได้โดยบุคคลที่มีเสียงคล้ายกัน และหากเสียงเปลี่ยนไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือปัจจัยอื่นๆ การจดจำอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

*วิดเจ็ตที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*หน้าของฉันใช้ได้กับทีวี OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD ปี 2026*

 

11)*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*สามารถเชื่อมต่อแชทบอท AI กับฝ่ายบริการลูกค้าได้

*ในประเทศที่ไม่ได้รับการสนับสนุน NLP การเข้าถึงและการใช้งานแอปด้วยเสียงอาจไม่สามารถใช้ได้

 

12)*webOS Re:New เป็นโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์และใช้งานได้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น จำนวนการอัปเกรดและระยะเวลาการสนับสนุน Re:New อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค

*ตารางการอัปเกรด รวมถึงคุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

*คุณสมบัติ เนื้อหา และบริการที่มีให้ใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค*

 

13)*รีโมทนี้ช่วยให้เข้าถึงฟีเจอร์ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการประมวลผล AI ในตัว

*การออกแบบ ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของรีโมท AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตาม

*บางฟีเจอร์อาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*การจดจำเสียง AI มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP ในภาษาแม่ของตนเท่านั้น*

 

14)*ขนาดหน้าจอสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

 

15)*ขนาดขอบจอแตกต่างกันไปตามซีรี่ส์และขนาด

*ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง อาจมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างทีวีกับผนัง ข้อกำหนดในการติดตั้งแตกต่างกันไป โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 

16)*ขนาดขอบจออาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและขนาด

*ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง อาจมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างทีวีกับผนัง ข้อกำหนดในการติดตั้งแตกต่างกันไป โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 

17)*เนื้อหาที่ให้บริการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

*จำเป็นต้องสมัครสมาชิก LG Gallery+ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและฟีเจอร์ทั้งหมด

 

18)*ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี Google Photos แล้ว และมีรูปภาพอย่างน้อย 10 รูปในแอป

 

19)*เซ็นเซอร์ความสว่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

 

20)*เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวมีเฉพาะในรุ่น W6 และ G6 เท่านั้น

 

21)*การรองรับช่อง LG บางช่องอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

 

22)*LG รองรับอุปกรณ์ Wi-Fi 'Matter' บริการและคุณสมบัติที่ 'Matter' รองรับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ ThinQ และ Matter ครั้งแรกควรทำผ่านแอป ThinQ บนมือถือ

 

23)*การรับรอง AMD FreeSync Premium อิงตามค่าความหน่วงในการป้อนข้อมูลต่ำ การลดอาการกระตุก และประสิทธิภาพการทำงานที่ปราศจากการกระพริบ

*165Hz ใช้งานได้เฉพาะกับเกมหรืออุปกรณ์ PC ที่รองรับ 165Hz เท่านั้น

*การรองรับ HGiG อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ในโหมด Motion Booster ความละเอียดอาจลดลงเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด

*Motion Booster 330 ให้ความถี่รีเฟรชสูงสุด 330Hz ที่ความละเอียด Full HD ที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อการเล่นเกมที่ราบรื่นเป็นพิเศษ*

 

24)*ต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะใช้งานได้ บริการอาจแตกต่างกันไปตามแผนสมาชิก

*ใช้งานได้เฉพาะกับ LG OLED W6, G6, C6 และ MRGB95, MRGB9M เท่านั้น

*ความพร้อมใช้งานของ GeForce NOW อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (เกมแพด) ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ อาจได้รับผลกระทบ

*เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนำให้เชื่อมต่อผ่านสาย Ethernet หรือ Wi-Fi 5GHz

 

25)*ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (เกมแพด) ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ อาจได้รับผลกระทบ

*เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนำให้เชื่อมต่อผ่านสาย Ethernet หรือ Wi-Fi 5GHz*

 

26)*การรองรับบริการเกมบนคลาวด์อาจแตกต่างกันไป

*บริการเกมบางบริการอาจต้องสมัครสมาชิกและใช้จอยเกม

*จอยเกมจำหน่ายแยกต่างหาก*

 

27)*การ์ด ‘ในฉากนี้’ มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG

*ขอบเขตการรองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ข้อมูลที่ AI Concierge ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และอาจไม่ถูกต้อง LG จะไม่รับผิดชอบหรือรับภาระผูกพันใดๆ ต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว*

 

28)*FILMMAKER Ambient MODE เป็นเครื่องหมายการค้าของ UHD Alliance, Inc.

*รองรับ FILMMAKER Ambient MODE ร่วมกับ Dolby Vision

*FILMMAKER Ambient MODE จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติบน AppleTV+ และแอป Amazon Prime Video

*FILMMAKER Ambient MODE ใช้งานได้กับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์วัดแสง

 

29)*ชุดเสียงที่เข้ากันได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ ภูมิภาค และรุ่นทีวี

*สามารถซื้อซาวด์บาร์แยกต่างหากได้

*การควบคุมโหมดเสียงอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

*เมื่อเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์ จะรองรับได้สูงสุด 13.1.7 ช่องสัญญาณ การกำหนดค่าช่องสัญญาณที่รองรับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นซาวด์บาร์

*โปรดทราบว่าบริการอาจไม่พร้อมใช้งานในขณะที่ซื้อ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับการอัปเดต

*การใช้งานรีโมททีวี LG จำกัดเฉพาะบางคุณสมบัติเท่านั้น*

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

สินค้าแนะนำ

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา

ค้นหา

สัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์นี้รอบตัวคุณ