ทีวี 100" LG QNED evo AI Mini LED QNED86 4K Smart TV 2026 รุ่น 100QNED86BS

1) *ขนาดหน้าจอสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค
2) *QNED evo มีช่วงสีที่กว้างกว่าเดิมเมื่อเทียบกับ QNED
3) *Color Gamut Volume (CGV) ของจอแสดงผลเทียบเท่าหรือสูงกว่า CGV ของช่วงสี DCI-P3 ตามที่ตรวจสอบอย่างอิสระโดย Intertek
4) *เปรียบเทียบกับโปรเซสเซอร์ alpha 8 AI 4K Gen2 ปี 2025 โดยอ้างอิงจากการเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคภายใน
5) *AI Picture Pro จะใช้ได้กับเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในบริการ OTT
*ภาพได้รับการอัปสเกลเป็นคุณภาพเทียบเท่าระดับ 4K ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของต้นฉบับ
6) *ต้องเปิดใช้งานผ่านเมนู Sound Mode และเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง
7) *เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง
8) *AI Search (Copilot) พร้อมใช้งานในรุ่น OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD ที่เปิดใช้งาน webOS Re:New Program รวมถึงรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป
*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการ AI ของพันธมิตรอาจเปลี่ยนแปลงได้หรือต้องมีการสมัครเพื่อใช้งาน
*คุณลักษณะนี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่น และไม่สามารถใช้ได้ในประเทศที่ไม่รองรับ LLM
9) *อาจไม่รองรับคุณลักษณะบางอย่างเหล่านี้ในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น
*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันเมื่อมีการวางจำหน่าย
*การแนะนำคำสำคัญหลักจะแตกต่างกันไปตามแอปและช่วงเวลาของวัน
*การ์ด “In This Scene”' มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG (Electronic Program Guide) เท่านั้น
*การ์ด ""On Now"" ไม่รองรับการใช้งานบน Netflix และแอป CP (ผู้ให้บริการเนื้อหา) รายอื่น ดังนั้นการ์ดดังกล่าวจะไม่แสดงผล
*การ์ด “Generative AI” มีให้บริการในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น
10) *เนื้อหาที่แสดงอาจลดลงหรือจำกัด ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่าย
*การรองรับฟังก์ชัน Voice ID อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคและประเทศ สามารถใช้งานได้ในทีวี OLED, QNED, NANO 4K UHD ที่ออกจำหน่ายตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป รวมถึงทีวีรุ่น MRGB และ FHD ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2026
*ใช้งานได้กับแอปที่รองรับบัญชี Voice ID เท่านั้น
*ระบบล็อกอาจถูกปลดล็อกได้โดยผู้ที่มีน้ำเสียงคล้ายกัน และหากเสียงเปลี่ยนไปเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพหรือปัจจัยอื่นๆ ระบบการจดจำอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
*วิดเจ็ตที่มีให้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*My Page ใช้ได้กับทีวี OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD ปี 2026 เท่านั้น
11) *จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
*สามารถลิงก์ AI Chatbot เข้ากับฝ่ายบริการลูกค้าได้
*ในประเทศที่ไม่รองรับ NLP อาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานแอปด้วยเสียงได้
12) *webOS Re:New เป็นโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่มีให้ใช้งานในบางรุ่นเท่านั้น จํานวนการอัปเกรดและระยะเวลาการสนับสนุน Re:New อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค
*กำหนดการอัปเกรด รวมถึงคุณลักษณะ แอพพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค
*คุณลักษณะ เนื้อหา และบริการต่างๆ ที่มี อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น และภูมิภาค
13) *ให้การเข้าถึงคุณลักษณะ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการประมวลผล AI ในตัว
*ดีไซน์ ความพร้อมให้ใช้งาน และฟังก์ชันของ AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตาม
*คุณลักษณะบางอย่างอาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
*AI Voice recognition มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP ในภาษาแม่ของตนเท่านั้น
14) *การ์ด “In This Scene”' มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG เท่านั้น
*ขอบเขตการรองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*ข้อมูลที่นำเสนอโดย AI Concierge มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและอาจไม่ถูกต้องเสมอไป LG จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทําหรือการตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้
15) *ได้รับการรับรอง AMD FreeSync™ Premium ในด้านความล่าช้าของอินพุตต่ำ การลดอาการภาพกระตุก และการทำงานที่ปราศจากภาพกระพริบไหว
*144Hz ใช้ได้กับเกมหรืออินพุต PC ที่รองรับ 144Hz เท่านั้น
*การรองรับ HGiG อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*ในโหมด Motion Booster ความละเอียดของภาพอาจลดลงเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้ดีที่สุด
*Motion Booster 288 มอบอัตราการรีเฟรชสูงสุด 288Hz ที่ความละเอียดระดับ Full HD ซึ่งปรับแต่งมาเพื่อการเล่นเกมที่ลื่นไหลเป็นพิเศษ
16) *ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (เกมแพด) ได้เพียงหนึ่งอันเท่านั้น อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ
*เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนําให้ใช้การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตหรือ Wi-Fi 5GHz
17) *การรองรับบริการเกมบนคลาวด์อาจแตกต่างกันไป
*บริการเกมบางประเภทอาจต้องสมัครสมาชิกและใช้เกมแพด
*เกมแพดจําหน่ายแยกต่างหาก
18) *FILMMAKER Ambient MODE เป็นเครื่องหมายการค้าของ UHD Alliance, Inc.
*รองรับ FILMMAKER Ambient MODE พร้อมด้วย Dolby Vision
*FILMMAKER Ambient MODE จะเปิดใช้งานอัตโนมัติบนแอป Apple TV+ และแอป Amazon Prime Video
*FILMMAKER Ambient MODE ใช้งานได้เฉพาะในรุ่นที่ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแสงไว้เท่านั้น
20) *เนื้อหาที่มีอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคและอาจเปลี่ยนแปลงได้
*จําเป็นต้องสมัครสมาชิก LG Gallery+ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและคุณลักษณะทั้งหมด
23) *คุณลักษณะนี้จะทำงานเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Photos และมีรูปภาพในแอปอย่างน้อย 10 รูป
24) *เซนเซอร์ความสว่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
25) *เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวมีเฉพาะในรุ่น W6 และ G6 เท่านั้น
26) *การรองรับ LG Channels บางช่องจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
27) *LG รองรับอุปกรณ์ 'Matter' Wi-Fi บริการและคุณลักษณะที่รองรับ 'Matter' อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อเริ่มต้นสำหรับ ThinQ และ Matter ควรดำเนินการผ่านแอปมือถือ ThinQ
29) *สามารถซื้อ Soundbar แยกต่างหากได้
*Sound Mode Control อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
*โปรดทราบว่าอาจไม่สามารถใช้บริการได้ในขณะที่ทำการซื้อ ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อทำการอัปเดต
*การใช้งานรีโมท LG TV สามารถใช้งานได้เฉพาะบางคุณลักษณะเท่านั้น
30) *การประหยัดพลังงานจะมีผลก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานทั้ง Gallery Mode และ Always Ready ถ้าหากปิด Always Ready ไว้ Gallery Mode จะใช้พลังงานเท่ากับเมื่อทีวีเปิดอยู่
31) *ทีวีรุ่น QNED85 ขนาด 100/86 นิ้ว ได้รับการตรวจสอบว่าสอดคล้องกับข้อกำหนด eyesafe® 3.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย eyesafe Inc. และผ่านการทดสอบโดย UL Solutions ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
*ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์ การตั้งค่า สภาพการใช้งาน และสภาพแวดล้อม
33) *การรับรองด้านประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resource Efficiency) มีในรุ่นต่อไปนี้และใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2026 : OLED W6,G6,C6,CS6,B6, MRGB95,9M,85 QNED85
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home