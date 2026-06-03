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ทีวี 100" LG QNED evo AI Mini LED QNED86 4K Smart TV 2026 รุ่น 100QNED86BS

ทีวี 100" LG QNED evo AI Mini LED QNED86 4K Smart TV 2026 รุ่น 100QNED86BS

100QNED86BS
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 100" LG QNED evo AI Mini LED QNED86 4K Smart TV 2026 รุ่น 100QNED86BS 100QNED86BS
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374/1338 mm height with stand, a 49.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a living room, displaying a sports victory celebration with vivid colors and refined picture quality across the wide screen as a family cheers together.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming in a split forest scene, comparing conventional LED with deeper blacks and more refined contrast as sunlight filters through the trees for greater clarity and depth.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED86 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED with Super Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space and blends into the interior while displaying bold geometric abstract artwork.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED Ultra Big TV design is wall-mounted in a bright living space, displaying a giraffe in a natural landscape with vivid detail that emphasizes immersive scale and presence for a child seated nearby.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a modern living space, displaying a large-scale astronaut scene across a wide screen that visually fills the room and creates a strong cinematic presence.
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 100" LG QNED evo AI Mini LED QNED86 4K Smart TV 2026 รุ่น 100QNED86BS 100QNED86BS
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374/1338 mm height with stand, a 49.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a living room, displaying a sports victory celebration with vivid colors and refined picture quality across the wide screen as a family cheers together.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming in a split forest scene, comparing conventional LED with deeper blacks and more refined contrast as sunlight filters through the trees for greater clarity and depth.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED86 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED with Super Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space and blends into the interior while displaying bold geometric abstract artwork.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED Ultra Big TV design is wall-mounted in a bright living space, displaying a giraffe in a natural landscape with vivid detail that emphasizes immersive scale and presence for a child seated nearby.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a modern living space, displaying a large-scale astronaut scene across a wide screen that visually fills the room and creates a strong cinematic presence.

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • 100" Ultra Big ตระการตากับทีวีขนาดใหญ่พิเศษ
  • Mini LED แสดงภาพที่คมชัดจากแสงที่ละเอียดกว่า
  • Dynamic QNED Color Pro มอบสีสันแม่นยำตรงตามต้นฉบับ
  • α8 AI Processor 4K Gen 3 ชิปประมวลผลที่ยกระดับภาพ 4K
  • Dolby Vision & Dolby Atmos ภาพเสียงดั่งโรงภาพยนตร์
  • AI TV & webOS 26 สมาร์ททีวีใช้งานง่ายที่ปรับมาเพื่อคุณ
เพิ่มเติม

ทำไมต้อง LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV ติดตั้งบนผนังในห้องนั่งเล่น แสดงภาพการเฉลิมฉลองชัยชนะด้านกีฬาด้วยสีสันสดใสและคุณภาพของภาพที่คมชัดบนหน้าจอขนาดใหญ่ ขณะที่ครอบครัวนั่งอยู่บนโซฟาร่วมกันเชียร์

กีฬาสุดเร้าใจบนทีวีจอใหญ่พิเศษ

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อม Dynamic QNED Color Pro เติมเต็มหน้าจอด้วยสีสันสดใส ลื่นไหล ราวกับภาพวาด แสดงให้เห็นถึงความสดใสของสีที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้รับการรับรองปริมาณสี 100%

ไดนามิก QNED คัลเลอร์ โปร

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED แสดงให้เห็นถึง Mini LED พร้อมเทคโนโลยี Precision Dimming Pro ผ่านฉากภูเขาน้ำแข็งที่ส่องสว่างด้วยแสงออโรร่า เปรียบเทียบกับ LED ทั่วไปที่มีสีดำที่ลึกกว่าและความคมชัดที่ละเอียดกว่า เพื่อให้ได้ความแม่นยำและความคมชัดที่มากขึ้น

Mini LED พร้อมเทคโนโลยี Precision Dimming Pro

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อมระบบปฏิบัติการ webOS Multi AI ที่ได้รับรางวัล นำเสนอในพื้นหลังสีเข้มที่มีโลโก้ Microsoft Copilot และ Google Gemini ซึ่งบ่งบอกถึงการรองรับบริการที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เฟซของทีวี

ระบบปฏิบัติการ webOS Multi AI ที่ได้รับรางวัล

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED มีศูนย์กลาง AI สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล โดยมีสัญลักษณ์ AI อยู่เหนือรีโมทคอนโทรล ล้อมรอบด้วยป้ายกำกับสำหรับ Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID พร้อม My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard และ AI Sound Wizard

ศูนย์กลาง AI สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล

สัญลักษณ์ LG Shield แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้ม พร้อมไอคอนความปลอดภัย เน้นย้ำการปกป้อง webOS เพื่อความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความสมบูรณ์ของระบบ

ปลอดภัยด้วย LG Shield

LG QNED evo Mini LED มอบขนาดและสีสันที่สดใสให้กับทุกฉากได้อย่างไร?

เทคโนโลยี Dynamic QNED Color Pro ของ LG QNED evo ซึ่งได้รับการรับรองปริมาณสี 100% และ Mini LED พร้อมโซนการหรี่แสงขั้นสูงของ Precision Dimming Pro ผสานรวมกันเพื่อมอบสีสันและรายละเอียดที่สดใสเป็นพิเศษ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การรับชมที่สมจริง ตั้งแต่กีฬาไปจนถึงภาพยนตร์และอื่นๆ บนหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษ

ทีวีจอใหญ่พิเศษ

สัมผัสประสบการณ์การรับชมที่สมจริงยิ่งขึ้นด้วยหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษ

เพลิดเพลินไปกับกีฬา ภาพยนตร์ และเกมต่างๆ บนทีวี LG QNED evo Ultra Big ขนาดใหญ่ ด้วยสีสันสดใสและคุณภาพของภาพที่คมชัด การเคลื่อนไหวต่างๆ จะปรากฏขึ้นด้วยขนาดและความคมชัดที่น่าทึ่ง1)

Dynamic QNED Color Pro

เทคโนโลยีขอบเขตสีแบบนาโนของ LG มอบปริมาณสี 100% บนทีวีของคุณ

สัมผัสสีสันที่สดใสและมีชีวิตชีวามากขึ้นขณะเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีขอบเขตสีที่กว้างขึ้นแบบนาโนของ LG ซึ่งมาแทนที่ Quantum Dot ช่วยเพิ่มอัตราการสร้างสีของทีวีของคุณเพื่อแสดงอารมณ์ที่หลากหลายด้วย Dynamic QNED Color Pro2)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อมเทคโนโลยี Dynamic QNED Color Pro มอบภาพที่สดใส มีชีวิตชีวา เคลื่อนไหวอย่างลื่นไหลราวกับภาพวาด พร้อมการเปลี่ยนสีที่ราบรื่นและช่วงสีที่กว้างกว่าจอแสดงผลควอนตัมดอททั่วไป

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อมเทคโนโลยี Dynamic QNED Color Pro มอบภาพที่สดใส มีชีวิตชีวา เคลื่อนไหวอย่างลื่นไหลราวกับภาพวาด พร้อมการเปลี่ยนสีที่ราบรื่นและช่วงสีที่กว้างกว่าจอแสดงผลควอนตัมดอททั่วไป

ดูใบรับรองความครอบคลุมสี 100% ของ LG QNED evo3)

Mini LED พร้อมระบบหรี่แสงแม่นยำ Precision Dimming Pro

Mini LED ผสานกับระบบหรี่แสงแม่นยำ Precision Dimming Pro ปรับแสงเพื่อความคมชัดและรายละเอียดที่ดีที่สุด

Mini LED และโซนหรี่แสงขั้นสูงทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมแสงอย่างแม่นยำ ให้ความคมชัดที่มากขึ้น ความชัดเจนที่ดียิ่งขึ้น และรายละเอียดภาพที่ละเอียดกว่า

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED นำเสนอเทคโนโลยี Mini LED พร้อมระบบ Precision Dimming Pro ผ่านฉากภูเขาน้ำแข็งที่ส่องสว่างด้วยแสงออโรร่า โดยเปรียบเทียบกับ LED ทั่วไปที่ให้สีดำที่ลึกกว่าและความคมชัดที่ละเอียดกว่า เพื่อความแม่นยำและความคมชัดที่มากขึ้น

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED นำเสนอเทคโนโลยี Mini LED พร้อมระบบ Precision Dimming Pro ผ่านฉากภูเขาน้ำแข็งที่ส่องสว่างด้วยแสงออโรร่า โดยเปรียบเทียบกับ LED ทั่วไปที่ให้สีดำที่ลึกกว่าและความคมชัดที่ละเอียดกว่า เพื่อความแม่นยำและความคมชัดที่มากขึ้น

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อมเทคโนโลยี Mini LED และ Precision Dimming Pro แสดงภาพนกกำลังดูดน้ำหวานจากดอกไม้ เปรียบเทียบกับ LED ทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสีดำที่เข้มกว่า รายละเอียดคอนทราสต์ที่ชัดเจนกว่า และความคมชัดที่ดียิ่งขึ้น

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Mini LED and Precision Dimming Pro shows a bird taking nectar from a flower, comparing it with conventional LED, showing deeper blacks, clearer contrast detail, and improved clarity.

*ข้อมูลจำเพาะของไฟ LED ขนาดเล็กและโซนการหรี่แสงอาจแตกต่างกันไปตามขนาด รุ่น และภูมิภาค

*ภาพด้านบนเป็นภาพจำลองเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

โปรเซสเซอร์ AI alpha 8 4K Gen3

เอ็นจิ้น AI ขั้นสูงพร้อมประสิทธิภาพ NPU ที่เร็วขึ้น X5.0

โปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ของเราช่วยเพิ่มขีดความสามารถของทีวีของคุณ ทำให้ AI สามารถมอบประสบการณ์การรับชมที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ด้วยรายละเอียด 4K ที่คมชัดยิ่งขึ้น เสียงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสีสันที่สดใส.4)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED มาพร้อมโปรเซสเซอร์ AI alpha 8 4K Gen3 ที่เปล่งแสงสีฟ้าบนแผงวงจร แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการประมวลผล AI ด้วย NPU x5.0 ที่ประมวลผลโครงข่ายประสาทเทียมได้เร็วขึ้น GPU กราฟิกที่ทรงพลังขึ้น 10% และหน่วยความจำที่เพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลขึ้น 20%

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED มาพร้อมโปรเซสเซอร์ AI alpha 8 4K Gen3 ที่เปล่งแสงสีฟ้าบนแผงวงจร แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการประมวลผล AI ด้วย NPU x5.0 ที่ประมวลผลโครงข่ายประสาทเทียมได้เร็วขึ้น GPU กราฟิกที่ทรงพลังขึ้น 10% และหน่วยความจำที่เพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลขึ้น 20%

ทำไมต้อง LG AI TV?

LG AI TV ปรับแต่งภาพและเสียงให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทำให้ทุกวันของคุณฉลาดขึ้นด้วย AI Hub ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

AI HDR Remastering

อัปเกรดทุกเฟรมเป็นคุณภาพ HDR

AI จะปรับแต่งสี ความสว่าง และความคมชัดโดยอัตโนมัติ และยกระดับคุณภาพของภาพ SDR ให้เป็นระดับ HDR เพื่อภาพที่สมจริงและสวยงามยิ่งขึ้น

ค้นพบ 3 ข้อดีที่โดดเด่นของ AI Hub

การค้นหาด้วย AI หลายตัวขั้นสูงด้วย Google Gemini และ Microsoft Copilot

เพียงแค่พูดสิ่งที่คุณกำลังค้นหา จากนั้นเลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ระบบจะเชื่อมต่อกับโมเดล AI หลายตัวเพื่อมอบผลลัพธ์ที่กว้างขึ้นและตรงประเด็นมากขึ้น8)

รับคำแนะนำเนื้อหาและข้อมูลส่วนบุคคล

AI Concierge แนะนำเนื้อหาและการอัปเดตที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของคุณ ในฉากนี้จะให้คำแนะนำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่คุณกำลังรับชม ในขณะที่ Generative AI ช่วยให้สามารถค้นหาและสร้างภาพได้9)

ทีวี LG AI จดจำเสียงของคุณและนำคุณไปยังหน้าเพจส่วนตัว (My Page) ที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ!

เมื่อเข้าสู่หน้าเพจส่วนตัวแล้ว คุณสามารถดูทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่สภาพอากาศ ปฏิทิน และวิดเจ็ต ไปจนถึงคะแนนกีฬาที่คุณชื่นชอบ10)

ตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัล CES Innovation Awards 2026 แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้ม สถาปัตยกรรม Multi-AI ได้รับการยอมรับในหมวดปัญญาประดิษฐ์

ตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัล CES Innovation Awards 2026 แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้ม สถาปัตยกรรม Multi-AI ได้รับการยอมรับในหมวดปัญญาประดิษฐ์

ระบบปฏิบัติการ webOS ที่ได้รับรางวัล Multi AI

ระบบปฏิบัติการ webOS ที่ได้รับรางวัลมากมาย ขณะนี้ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดย LG Shield แล้ว

ตราสัญลักษณ์ AVForums Editor’s Choice ปรากฏบนพื้นหลังสีเข้มสำหรับ LG webOS 25 ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุดประจำปี 2025/2026

ตราสัญลักษณ์ AVForums Editor’s Choice ปรากฏบนพื้นหลังสีเข้มสำหรับ LG webOS 25 ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุดประจำปี 2025/2026

8 ปีซ้อน ในฐานะระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุด

โลโก้ LG Shield แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้มพร้อมไอคอนความปลอดภัย เน้นการปกป้อง webOS สำหรับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความสมบูรณ์ของระบบ นอกจากนี้ยังแสดงตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัล CES Innovation Awards 2026 ด้วย

โลโก้ LG Shield แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้มพร้อมไอคอนความปลอดภัย เน้นการปกป้อง webOS สำหรับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความสมบูรณ์ของระบบ นอกจากนี้ยังแสดงตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัล CES Innovation Awards 2026 ด้วย

LG Shield

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

เทคโนโลยีหลัก 7 ประการของ LG Shield ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยด้วยการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย อัลกอริทึมการเข้ารหัสที่ปลอดภัย ความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ที่รับประกัน การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง การส่งข้อมูลที่ปลอดภัย การตรวจจับและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และการจัดการการอัปเดตที่ปลอดภัย

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LG Shield

โปรแกรม webOS Re:New

อัปเกรดทีวีของคุณได้ฟรีสูงสุด 5 ปี12)

ระบบป้องกัน LG Quad Protection แสดงด้วยไอคอนป้องกันสี่แบบบนพื้นหลังสีเหลือง โดยแต่ละไอคอนประกอบด้วย การป้องกันฟ้าผ่า การป้องกันความชื้น การป้องกันไฟกระชาก และการป้องกัน webOS ด้วย LG Shield

ระบบป้องกัน LG Quad Protection แสดงด้วยไอคอนป้องกันสี่แบบบนพื้นหลังสีเหลือง โดยแต่ละไอคอนประกอบด้วย การป้องกันฟ้าผ่า การป้องกันความชื้น การป้องกันไฟกระชาก และการป้องกัน webOS ด้วย LG Shield

ระบบป้องกันสี่เท่าของ LG

ทีวี LG ของคุณถูกสร้างมาให้ทนทานด้วยระบบป้องกันสี่เท่าของ LG

ทีวี LG ของคุณได้รับการปกป้องตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ ตัวเก็บประจุในตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง รวมถึงฟ้าผ่า ในขณะที่เซมิคอนดักเตอร์ได้รับการออกแบบให้ป้องกันไฟกระชาก เจลซิลิโคนและสารเคลือบป้องกันช่วยปกป้องชิปเซ็ตจากความชื้น และแม้แต่ข้อมูลของคุณก็ยังปลอดภัยด้วย LG Shield

รีโมท AI Magic Remote

ควบคุมและชี้ตำแหน่งได้อย่างง่ายดายราวกับเมาส์ไร้สาย เพื่อเพลิดเพลินกับ AI Hub

ควบคุมทีวีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย AI Magic Remote มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและวงล้อเลื่อน คลิก ลาก และวางเพื่อใช้งานราวกับเมาส์ไร้สาย หรือสั่งการด้วยเสียงก็ได้13)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED มาพร้อม AI Hub สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล โดยมีไอคอน AI อยู่เหนือรีโมทคอนโทรล ล้อมรอบด้วยป้ายกำกับสำหรับ Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID พร้อม My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard และ AI Sound Wizard

ดื่มด่ำไปกับทุกการแข่งขันกีฬา

พยากรณ์กีฬาโดย AI Concierge

รับคำทำนายผลการแข่งขันด้วย AI

AI วิเคราะห์สถิติและประสิทธิภาพของทีมของคุณเพื่อทำนายผลการแข่งขัน เชียร์ให้เต็มที่และสนุกกับการสนับสนุนทีมของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เหล่านี้14)

TruMotion

การปรับภาพเคลื่อนไหวให้ราบรื่น ปรับให้เข้ากับทุกประเภทของคอนเทนต์

AI Genre Selection จะระบุประเภทของคอนเทนต์ และ TruMotion จะปรับระดับการกระตุกเพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวราบรื่นในระดับที่เหมาะสม มอบประสบการณ์การรับชมที่เป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ กีฬา และอื่นๆ

การแจ้งเตือนกีฬา

ตั้งค่าการแจ้งเตือนและไม่พลาดทุกช่วงเวลา

ติดตามทุกช่วงเวลาแห่งการแข่งขัน ตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตารางการแข่งขัน คะแนน และอื่นๆ ของทีมของคุณ

ก้าวเข้าสู่โลกที่พร้อมสำหรับการคว้าชัยชนะ

สุดยอดประสบการณ์การเล่นเกม

เล่นเกมเพื่อชัยชนะด้วยอัตราการรีเฟรชที่สูงถึง 288Hz

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่เร็วสุดขีดด้วย 144Hz, AMD FreeSync Premium และ VRR พร้อม Motion Booster ที่เพิ่มอัตราการรีเฟรชเพื่อลดการเบลอของภาพเคลื่อนไหว และคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับการรับรอง BT ULL เป็นครั้งแรก เพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการเล่นเกมแบบแข่งขัน15)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED เพื่อสุดยอดประสบการณ์การเล่นเกม แสดงภาพฉากการแข่งรถความเร็วสูงที่สดใส พร้อมภาพเปรียบเทียบแบบเบลอที่เน้น Motion Booster 288 ในขณะที่รองรับ 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG และ GeForce NOW

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อมบลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ แสดงคอนโทรลเลอร์เกมไร้สายที่มีป้ายกำกับว่า “Razer Wolverine V3 Bluetooth” บนหน้าจอ บ่งบอกถึงการรองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการเล่นเกมที่ตอบสนองได้ดี
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED มาพร้อมกับ LG Gaming Portal ที่มีเลย์เอาต์ศูนย์กลางเกม โดยรวมเนื้อหาเด่นและไอคอนเกมไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่ขยายเพื่อให้เข้าถึง GeForce NOW และแอปเกม webOS ได้
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อมแดชบอร์ดเกมและตัวปรับแต่ง แสดงหน้าจอเกมแบบเคียงข้างกันและเมนูบนหน้าจอสำหรับการปรับการตั้งค่าการเล่นเกม เช่น อัตราการรีเฟรช ความหน่วง และโหมดภาพแบบเรียลไทม์
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อมบลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ แสดงคอนโทรลเลอร์เกมไร้สายที่มีป้ายกำกับว่า “Razer Wolverine V3 Bluetooth” บนหน้าจอ บ่งบอกถึงการรองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการเล่นเกมที่ตอบสนองได้ดี
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED มาพร้อมกับ LG Gaming Portal ที่มีเลย์เอาต์ศูนย์กลางเกม โดยรวมเนื้อหาเด่นและไอคอนเกมไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่ขยายเพื่อให้เข้าถึง GeForce NOW และแอปเกม webOS ได้
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อมแดชบอร์ดเกมและตัวปรับแต่ง แสดงหน้าจอเกมแบบเคียงข้างกันและเมนูบนหน้าจอสำหรับการปรับการตั้งค่าการเล่นเกม เช่น อัตราการรีเฟรช ความหน่วง และโหมดภาพแบบเรียลไทม์
บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ

ทีวีเครื่องแรกของโลกที่รองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมบนคลาวด์ด้วยความหน่วงต่ำพิเศษ ประสิทธิภาพสูง ด้วยการรองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลเหลือน้อยกว่า 3.0 มิลลิวินาที เพลิดเพลินกับการควบคุมที่ราบรื่นและตอบสนองได้ดี ให้ความรู้สึกเหมือนกับการเชื่อมต่อแบบมีสาย แม้จะเล่นบนคลาวด์ก็ตาม16)

พอร์ทัลเกม LG

ศูนย์รวมเกมครบวงจรของคุณ—ไม่จำเป็นต้องมีคอนโซล

สำรวจเกมหลายพันเกมจาก NVIDIA GeForce Now แอป webOS ดั้งเดิม และอื่นๆ ค้นหาเกมสำหรับรีโมทหรือเกมแพดได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆ ผ่านโหมดท้าทายได้อีกด้วย20)

แดชบอร์ดเกมและตัวปรับแต่ง

ปรับแต่งการตั้งค่าเกมให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของคุณได้อย่างง่ายดาย

ปรับแต่งประสบการณ์การเล่นเกมของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้แดชบอร์ดเกมสำหรับการควบคุมแบบเรียลไทม์ที่รวดเร็ว และตัวปรับแต่งเกมเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าที่คุณต้องการ ปรับอัตราการรีเฟรช ความหน่วง และโหมดภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกเซสชั่นการเล่นเกมได้อย่างง่ายดาย

ภาพยนตร์ที่แท้จริง ถูกเก็บรักษาไว้ในรายละเอียดอย่างแม่นยำ

ภาพแสดง LG QNED evo AI QNED85 Mini LED ในสตูดิโอ ขณะที่ผู้กำกับกำลังทำงานอยู่ที่แผงควบคุมขณะตัดต่อภาพยนตร์ที่แสดงบนหน้าจอ โลโก้ Dolby Vision และ FILMMAKER MODE ปรากฏอยู่ที่มุมล่างซ้าย

ภาพแสดง LG QNED evo AI QNED85 Mini LED ในสตูดิโอ ขณะที่ผู้กำกับกำลังทำงานอยู่ที่แผงควบคุมขณะตัดต่อภาพยนตร์ที่แสดงบนหน้าจอ โลโก้ Dolby Vision และ FILMMAKER MODE ปรากฏอยู่ที่มุมล่างซ้าย

Dolby Vision และ FILMMAKER Ambient MODE

ชมภาพยนตร์ในแบบที่ผู้กำกับตั้งใจ

สัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในแบบที่ผู้กำกับตั้งใจด้วย Dolby Vision และ FILMMAKER MODE พร้อมระบบชดเชยแสงโดยรอบที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและรักษาภาพให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด18)

ดีไซน์ที่สร้างสรรค์เพื่อยกระดับพื้นที่ของคุณ

ดีไซน์เพรียวบาง

รูปทรงเพรียวบางที่กลมกลืนกับการตกแต่งภายในของคุณ

ออกแบบด้วยเส้นสายที่เรียบง่ายและรายละเอียดที่ประณีต รูปทรงเพรียวบางของทีวีช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับบ้านของคุณโดยไม่รบกวนสายตา

LG QNED evo AI QNED85 มินิ LED ดีไซน์เพรียวบาง ติดตั้งบนผนังในพื้นที่นั่งเล่นที่สว่างและโปร่งโล่ง โดดเด่นด้วยรูปทรงเพรียวบางที่กลมกลืนกับการตกแต่งภายในได้อย่างลงตัว พร้อมแสดงผลงานศิลปะนามธรรมที่มีสีสันสดใส

ค้นพบผลงานชิ้นเอกไร้ขีดจำกัดด้วย LG Gallery+

LG Gallery+

ตกแต่งพื้นที่ของคุณด้วยคอนเทนต์หลากหลายให้เลือก

LG Gallery+ ให้คุณเข้าถึงงานศิลปะ วิดีโอบรรยากาศ และคอนเทนต์ภาพอื่นๆ กว่า 100 รายการ เพื่อยกระดับพื้นที่ของคุณ ด้วยการอัปเดตคลังภาพอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถปรับแต่งบ้านของคุณด้วยคอนเทนต์ที่คัดสรรมาอย่างดีซึ่งสะท้อนถึงสไตล์ของคุณ19)

LG Gallery+ พร้อม BGM และ Music Lounge บน LG QNED evo AI QNED85 Mini LED แสดงภาพ "Forest Evening" ในป่าและทะเลสาบบนหน้าจอ พร้อมแผง UI Music Lounge ที่มองเห็นได้สำหรับการเลือกเพลงตามอารมณ์ การเล่นเพลงผ่านบลูทูธ และการควบคุม

BGM พร้อม Music Lounge

สร้างบรรยากาศที่ใช่ด้วยเสียงเพลง

สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมด้วยเสียงเพลงที่เข้ากับภาพของคุณ ใช้เพลงที่แนะนำตามความชอบของคุณ หรือเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเพื่อเล่นเพลงของคุณเอง

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED แสดงตารางภาพถ่ายครอบครัวจาก Google Photos ในขณะที่โทรศัพท์แสดงรายการอัลบั้มโดยเปิดใช้งานตัวเลือกอัลบั้ม Family Trip ไว้

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED แสดงตารางภาพถ่ายครอบครัวจาก Google Photos ในขณะที่โทรศัพท์แสดงรายการอัลบั้มโดยเปิดใช้งานตัวเลือกอัลบั้ม Family Trip ไว้

รูปภาพของฉัน

เข้าถึง Google Photos ได้อย่างง่ายดายและแสดงความทรงจำของคุณ

เชื่อมต่อบัญชี Google Photos กับทีวีของคุณได้อย่างสะดวกสบายเพียงแค่ใช้โทรศัพท์ของคุณ ปรับแต่งพื้นที่ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้เนื้อหาจากคลังภาพของคุณเอง20)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED ติดตั้งบนผนังสีเขียวเหนือคอนโซลสีแดง แสดงแผงข้อมูลซึ่งรวมถึงสภาพอากาศ คะแนนกีฬา ตัวกำหนดตารางเวลาทีวี และ Home Hub

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Information Board

ติดตามข่าวสารล่าสุดด้วยแดชบอร์ดส่วนตัวแบบครบวงจร

ดูข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว รับข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศ การแจ้งเตือนกีฬา ดูปฏิทิน Google ของคุณ และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับ Home Hub การจองรายการรับชม และอื่นๆ อีกมากมาย

Gallery Mode

สลับจากทีวีไปยังภาพศิลปะได้อย่างราบรื่น

เมื่อเปิดโหมดแกลเลอรี ทีวีของคุณจะสามารถประหยัดพลังงานได้แม้ในขณะที่แสดงผลงานศิลปะที่คุณเลือก เพิ่มสไตล์และความสง่างามให้กับพื้นที่ของคุณ21)

ระบบควบคุมความสว่างอัตโนมัติ

ความสว่างที่เหมาะสมในทุกสภาพแสง

ระบบควบคุมความสว่างจะปรับความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติตามสภาพแสงโดยรอบ ทำให้รับชมภาพได้อย่างชัดเจนและสบายตาในทุกสภาพแวดล้อม22)

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

ตอบสนองต่อการมีอยู่ของคุณ

การตรวจจับความเคลื่อนไหวช่วยให้ทีวีของคุณตอบสนองอย่างชาญฉลาด โดยเปลี่ยนโหมดตามว่าคุณอยู่ใกล้หรือไม่23)

LG Channels

ความบันเทิงไร้ขีดจำกัดฟรี

LG Channels รวบรวมคอนเทนต์หลากหลายจากแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดและออนดีมานด์ไว้ในที่เดียว ทำให้การค้นหาคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบง่ายกว่าที่เคย24)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อมการเชื่อมต่ออัจฉริยะ แสดงอินเทอร์เฟซ Home Hub บนหน้าจอ แสดงการเชื่อมต่อกับ Google Home และ LG ThinQ พร้อมแผงควบคุมสำหรับทีวี อุปกรณ์ และแอปต่างๆ ในรูปแบบการควบคุมเดียว

การเชื่อมต่ออัจฉริยะ

Home Hub แพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะแบบครบวงจร

Home Hub รวบรวมอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน เชื่อมต่อ ควบคุม และโต้ตอบกับอุปกรณ์ IoT ในบ้านของคุณได้อย่างราบรื่นผ่าน Google Home และอื่นๆ25)

ชุดเสียง LG Sound Suite ยกระดับทุกฉากด้วยระบบเสียงเซอร์ราวด์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ชุดเสียง Sound Suite พร้อม Dolby Atmos Flex Connect

เสียงสมจริงที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) ของทีวี LG ปรับแต่งเสียงตามตำแหน่งลำโพง มอบประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ที่สมจริงและลงตัว ไม่ว่าลำโพงของคุณจะวางอยู่ที่ใดก็ตาม26)

ครอบครัวที่มีเด็กและปู่ย่าตายายนั่งด้วยกันบนโซฟาในห้องนั่งเล่นที่สว่างสดใส ถือรีโมทขณะดูทีวี

ครอบครัวที่มีเด็กและปู่ย่าตายายนั่งด้วยกันบนโซฟาในห้องนั่งเล่นที่สว่างสดใส ถือรีโมทขณะดูทีวี

การเข้าถึง

คุณสมบัติช่วยเหลือทำให้การรับชมครอบคลุมมากขึ้น

ทีวี LG ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ตัวกรองการปรับสี คู่มือภาษามือ และการรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านเสียง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 

*รูปภาพด้านบนในหน้านี้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น โปรดดูรูปภาพในแกลเลอรีเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

*ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รุ่น และขนาด

*ความพร้อมใช้งานของบริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ

*บริการส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

*จำเป็นต้องมีบัญชี LG และการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงบริการและคุณสมบัติอัจฉริยะบนเครือข่าย รวมถึงแอปสตรีมมิ่ง หากไม่มีบัญชี LG จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่น ผ่าน HDMI) และรับชมทีวีภาคพื้นดิน/ทีวีภาคพื้นดิน (เฉพาะทีวีที่มีจูนเนอร์) เท่านั้น การสร้างบัญชี LG ไม่มีค่าใช้จ่าย

*เนื้อหาที่แสดงในหน้านี้อาจแตกต่างจากเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการ Gallery+ จริง

1) *ขนาดหน้าจอสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

 

2) *QNED evo มีช่วงสีที่กว้างกว่าเดิมเมื่อเทียบกับ QNED

 

3) *Color Gamut Volume (CGV) ของจอแสดงผลเทียบเท่าหรือสูงกว่า CGV ของช่วงสี DCI-P3 ตามที่ตรวจสอบอย่างอิสระโดย Intertek

 

4) *เปรียบเทียบกับโปรเซสเซอร์ alpha 8 AI 4K Gen2 ปี 2025 โดยอ้างอิงจากการเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคภายใน

 

5) *AI Picture Pro จะใช้ได้กับเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในบริการ OTT

*ภาพได้รับการอัปสเกลเป็นคุณภาพเทียบเท่าระดับ 4K ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของต้นฉบับ

 

6) *ต้องเปิดใช้งานผ่านเมนู Sound Mode และเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง 

 

7) *เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง

 

8) *AI Search (Copilot) พร้อมใช้งานในรุ่น OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD ที่เปิดใช้งาน webOS Re:New Program รวมถึงรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการ AI ของพันธมิตรอาจเปลี่ยนแปลงได้หรือต้องมีการสมัครเพื่อใช้งาน

*คุณลักษณะนี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่น และไม่สามารถใช้ได้ในประเทศที่ไม่รองรับ LLM

 

9) *อาจไม่รองรับคุณลักษณะบางอย่างเหล่านี้ในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น

*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันเมื่อมีการวางจำหน่าย

*การแนะนำคำสำคัญหลักจะแตกต่างกันไปตามแอปและช่วงเวลาของวัน

*การ์ด “In This Scene”' มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG (Electronic Program Guide) เท่านั้น

*การ์ด ""On Now"" ไม่รองรับการใช้งานบน Netflix และแอป CP (ผู้ให้บริการเนื้อหา) รายอื่น ดังนั้นการ์ดดังกล่าวจะไม่แสดงผล

*การ์ด “Generative AI” มีให้บริการในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น

 

10) *เนื้อหาที่แสดงอาจลดลงหรือจำกัด ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่าย

*การรองรับฟังก์ชัน Voice ID อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคและประเทศ สามารถใช้งานได้ในทีวี OLED, QNED, NANO 4K UHD ที่ออกจำหน่ายตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป รวมถึงทีวีรุ่น MRGB และ FHD ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2026

*ใช้งานได้กับแอปที่รองรับบัญชี Voice ID เท่านั้น

*ระบบล็อกอาจถูกปลดล็อกได้โดยผู้ที่มีน้ำเสียงคล้ายกัน และหากเสียงเปลี่ยนไปเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพหรือปัจจัยอื่นๆ ระบบการจดจำอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

*วิดเจ็ตที่มีให้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*My Page ใช้ได้กับทีวี OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD ปี 2026 เท่านั้น

 

11) *จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*สามารถลิงก์ AI Chatbot เข้ากับฝ่ายบริการลูกค้าได้

*ในประเทศที่ไม่รองรับ NLP อาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานแอปด้วยเสียงได้

 

12) *webOS Re:New เป็นโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่มีให้ใช้งานในบางรุ่นเท่านั้น จํานวนการอัปเกรดและระยะเวลาการสนับสนุน Re:New อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค

*กำหนดการอัปเกรด รวมถึงคุณลักษณะ แอพพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

*คุณลักษณะ เนื้อหา และบริการต่างๆ ที่มี อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น และภูมิภาค

 

13) *ให้การเข้าถึงคุณลักษณะ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการประมวลผล AI ในตัว

*ดีไซน์ ความพร้อมให้ใช้งาน และฟังก์ชันของ AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตาม

*คุณลักษณะบางอย่างอาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*AI Voice recognition มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP ในภาษาแม่ของตนเท่านั้น

 

14) *การ์ด “In This Scene”' มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG เท่านั้น

*ขอบเขตการรองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ข้อมูลที่นำเสนอโดย AI Concierge มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและอาจไม่ถูกต้องเสมอไป LG จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทําหรือการตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

 

15) *ได้รับการรับรอง AMD FreeSync™ Premium ในด้านความล่าช้าของอินพุตต่ำ การลดอาการภาพกระตุก และการทำงานที่ปราศจากภาพกระพริบไหว

*144Hz ใช้ได้กับเกมหรืออินพุต PC ที่รองรับ 144Hz เท่านั้น

*การรองรับ HGiG อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ในโหมด Motion Booster ความละเอียดของภาพอาจลดลงเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้ดีที่สุด

*Motion Booster 288 มอบอัตราการรีเฟรชสูงสุด 288Hz ที่ความละเอียดระดับ Full HD ซึ่งปรับแต่งมาเพื่อการเล่นเกมที่ลื่นไหลเป็นพิเศษ

 

16) *ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (เกมแพด) ได้เพียงหนึ่งอันเท่านั้น อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ

*เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนําให้ใช้การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตหรือ Wi-Fi 5GHz

 

17) *การรองรับบริการเกมบนคลาวด์อาจแตกต่างกันไป

*บริการเกมบางประเภทอาจต้องสมัครสมาชิกและใช้เกมแพด

*เกมแพดจําหน่ายแยกต่างหาก

 

18) *FILMMAKER Ambient MODE เป็นเครื่องหมายการค้าของ UHD Alliance, Inc.

*รองรับ FILMMAKER Ambient MODE พร้อมด้วย Dolby Vision

*FILMMAKER Ambient MODE จะเปิดใช้งานอัตโนมัติบนแอป Apple TV+ และแอป Amazon Prime Video

*FILMMAKER Ambient MODE ใช้งานได้เฉพาะในรุ่นที่ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแสงไว้เท่านั้น

 

20) *เนื้อหาที่มีอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคและอาจเปลี่ยนแปลงได้

*จําเป็นต้องสมัครสมาชิก LG Gallery+ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและคุณลักษณะทั้งหมด

 

23) *คุณลักษณะนี้จะทำงานเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Photos และมีรูปภาพในแอปอย่างน้อย 10 รูป

 

24) *เซนเซอร์ความสว่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

 

25) *เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวมีเฉพาะในรุ่น W6 และ G6 เท่านั้น

 

26) *การรองรับ LG Channels บางช่องจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

 

27) *LG รองรับอุปกรณ์ 'Matter' Wi-Fi บริการและคุณลักษณะที่รองรับ 'Matter' อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อเริ่มต้นสำหรับ ThinQ และ Matter ควรดำเนินการผ่านแอปมือถือ ThinQ

 

29) *สามารถซื้อ Soundbar แยกต่างหากได้

*Sound Mode Control อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

*โปรดทราบว่าอาจไม่สามารถใช้บริการได้ในขณะที่ทำการซื้อ ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อทำการอัปเดต

*การใช้งานรีโมท LG TV สามารถใช้งานได้เฉพาะบางคุณลักษณะเท่านั้น

 

30) *การประหยัดพลังงานจะมีผลก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานทั้ง Gallery Mode และ Always Ready ถ้าหากปิด Always Ready ไว้ Gallery Mode จะใช้พลังงานเท่ากับเมื่อทีวีเปิดอยู่

 

31) *ทีวีรุ่น QNED85 ขนาด 100/86 นิ้ว ได้รับการตรวจสอบว่าสอดคล้องกับข้อกำหนด eyesafe® 3.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย eyesafe Inc. และผ่านการทดสอบโดย UL Solutions ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

*ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์ การตั้งค่า สภาพการใช้งาน และสภาพแวดล้อม

 

33) *การรับรองด้านประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resource Efficiency) มีในรุ่นต่อไปนี้และใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2026 : OLED W6,G6,C6,CS6,B6, MRGB95,9M,85 QNED85  

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home

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สเปคทั้งหมด

การเข้าถึง

  • Invert Colors

    ใช่

  • ความคมชัดสูง

    ใช่

  • Gray Scale

    ใช่

รวมอุปกรณ์เสริม

  • รีโมท

    เมจิกรีโมท AI รุ่น MR26

  • สายไฟ

    ใช่ (Attached)

ระบบเสียง

  • เอาต์พุตเสียง

    40 วัตต์

  • Clear Voice Pro

    ใช่

  • เสียง Dolby Atmos

    ใช่

  • LG Sound Sync

    ใช่

  • เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน

    ใช่

  • Sound Mode Share

    ใช่

  • ทิศทางของลำโพง

    ลำโพงยิงด้านล่าง

  • ระบบลำโพง

    2.2 Channel

  • WOW Orchestra

    ใช่

  • AI Sound

    Alpha 8 AI Sound Pro (จำลองเสียง 11.1.2 )

  • ตัวแปลงสัญญาณเสียง

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (อ้างอิงจากคู่มือ)

ระบบบรอดคาสต์

  • การรับสัญญาณทีวีดิจิตอล

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, only Philippines)

  • การรับสัญญาณทีวี Analog

    ใช่

การเชื่อมต่อ

  • Wi-Fi

    ใช่ (Wi-Fi 5)

  • ช่องต่อ USB

    2 ช่อง (v 2.0)

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1 ช่อง

  • รองรับ Bluetooth

    ใช่ (v 5.3)

  • ช่องต่อ Ethernet

    1 ช่อง

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI Input

    4 ช่อง (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1 ช่อง

  • Simplink (HDMI CEC)

    ใช่

ขนาดและน้ำหนัก

  • ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

    2230 x 1277 x 49.9

  • น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg)

    75.6

  • ขาตั้ง (WxD mm)

    380 x 434

  • ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)

    2230 x 1372/1324 x 434

  • น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

    65.9

  • VESA Mounting (WxH mm)

    600 x 400

  • ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)

    2390 x 1620 x 285

  • น้ำหนักของกล่องสินค้า

    102.8

GAMING

  • ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)

    ใช่

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

    ใช่

  • รองรับ FreeSync (AMD)

    ใช่

  • Game Optimizer

    ใช่ (Game Dashboard)

  • HGIG Mode

    ใช่

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    ใช่ (สูงสุด 144Hz)

PICTURE (DISPLAY)

  • ประเภทแบ็คไลท์

    Mini LED

  • ความละเอียดของหน้าจอ

    ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • ประเภทของจอ

    4K QNED MiniLED

  • อัตราการรีเฟรชภาพ

    120Hz Native (VRR 144Hz)

  • Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color Pro สีสันแม่นยำตรงตามต้นฉบับ (100% Color Volume certified)

PICTURE (PROCESSING)

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค

    ใช่ (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • HDR (High Dynamic Range)

    ภาพ Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • QMS (Quick Media Switching)

    ใช่

  • Motion

    Motion Pro

  • Picture Mode

    9 โหมด

  • Picture Processor

    ชิปประมวลผล Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • QFT (Quick Frame Transport)

    ใช่

  • เทคโนโลยีการหรี่แสง

    เทคโนโลยีการหรี่แสง Precision Dimming Pro

  • Auto Calibration

    ใช่

  • AI Upscaling

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • AI Picture Pro

    ใช่

  • AI Genre Selection

    ใช่ (SDR/HDR)

  • โหมด FILMMAKER MODE ™

    ใช่

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • การใช้พลังงาน Standby

    Under 0.5W

SMART TV

  • Works with Apple Home

    ใช่

  • Works with Apple Airplay

    ใช่

  • รองรับกล้อง USB

    ใช่

  • แอป Smartphone Remote

    ใช่ (LG ThinQ)

  • ระบบปฏิบัติการ (OS)

    ระบบปฏิบัติการ webOS 26

  • Multi View

    ใช่

  • การจดจำเสียงอัจฉริยะ

    ใช่

  • Home Hub

    ใช่ (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    ใช่

  • Full Web Browser

    ใช่

  • โหมด Always Ready

    ใช่

  • AI Chatbot

    ใช่

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