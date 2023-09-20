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LG UHD 4K Smart TV รุ่น 43UR8050PSB|Real 4K l α5 AI Processor 4K Gen6 l HDR10 Pro l AI Sound Pro l LG ThinQ AI
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*ดูแกลเลอรี่รูปภาพที่ด้านบนของหน้าเพื่อดูข้อมูลที่แม่นยำ
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เพิ่มประสบการณ์การรับชมของคุณ
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AI Sound Pro ถูกเปิดใช้งาน และภาพจะแสดงราวกับว่าเสียงที่เต็มอิ่มเติมเต็มพื้นที่ด้วยเอฟเฟ็กต์เสียง
*UR78, UR73 ประกอบด้วย virtual surround 5.1 up-mix
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หน้าจอที่แสดงภาพของป่ามีการปรับความสว่างตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับเสียงที่เต็มอิ่ม
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*การรองรับฟีเจอร์แตกต่างกันไปตามรุ่นของซาวด์บาร์ LG
ปรับแต่งตามความชอบของคุณ
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*จำเป็นต้องมีการสมัครบริการแยกสำหรับบริการ OTT
โปรไฟล์ของฉัน
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*สร้างโปรไฟล์ได้ไม่จำกัดจำนวน แต่หน้าจอหลักจะแสดงได้สูงสุด 10 โปรไฟล์เท่านั้น
ผู้หญิงกำลังนั่งอยู่บนที่วางแขนของโซฟา ถือแล็ปท็อปและดูทีวี บนหน้าจอขนาดใหญ่ของทีวี คุณสามารถมองเห็นภาพคนสี่คนและการประชุมทางวิดีโอ
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ตัวช่วยอัจฉริยะและการเชื่อมต่อ
โลโก้ของ Apple AirPlay
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*Apple, โลโก้ Apple, Apple TV, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
* เมนูและแอปที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*ความพร้อมใช้งานของคำสั่งเสียงอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และประเทศ
*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างไปจากนี้เมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
*การรองรับ AirPlay 2 และ HomeKit อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
ผู้กำกับภาพยนตร์กำลังดูจอทีวีขนาดใหญ่ โดยกำลังแก้ไขบางอย่าง หน้าจอทีวีแสดงเครนหอสูงท่ามกลางท้องฟ้าสีม่วง โลโก้ FILMMAKER Mode จัดวางไว้ที่มุมล่างขวา
ผู้กำกับภาพยนตร์กำลังดูจอทีวีขนาดใหญ่ โดยกำลังแก้ไขบางอย่าง หน้าจอทีวีแสดงเครนหอสูงท่ามกลางท้องฟ้าสีม่วง โลโก้ FILMMAKER Mode จัดวางไว้ที่มุมล่างขวา
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*รายการในเมนูเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเกมอาจแตกต่างกันไปตามซีรีส์
*HGiG เป็นกลุ่มบริษัทอาสาสมัครจากอุตสาหกรรมเกมและการแสดงผลทางทีวีที่ตอบสนองเพื่อระบุและจัดทำแนวทางสาธารณะเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมของผู้บริโภคใน HDR
*พันธมิตรที่สนับสนุนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
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*จำนวนช่องและเนื้อหาคอนเทนต์ที่พร้อมให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และภูมิภาค
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AI Picture Wizard
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เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเกมและแดชบอร์ด
HGiG
คลาวด์เกมมิ่ง
คุณลักษณะเด่น
-
ประเภทของจอ
-
4K UHD
-
อัตราการรีเฟรชภาพ
-
60Hz
-
Picture Processor
-
ชิปประมวลผล α5 AI 4K Gen6
-
HDR (High Dynamic Range)
-
ภาพ HDR10 / HLG
-
เอาต์พุตเสียง
-
20 วัตต์
-
ระบบลำโพง
-
2.0 Channel
สเปคทั้งหมด
-
ประเภทแบ็คไลท์
-
วางหลอดไฟแบบ Direct
-
ความละเอียดของหน้าจอ
-
ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
ประเภทของจอ
-
4K UHD
-
อัตราการรีเฟรชภาพ
-
60Hz
-
AI ควบคุมความสว่าง
-
ใช่
-
AI Upscaling
-
4K Upscaling
-
การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค
-
ใช่
-
โหมด FILMMAKER MODE ™
-
ใช่
-
HDR (High Dynamic Range)
-
ภาพ HDR10 / HLG
-
Picture Mode
-
9 โหมด (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker,
(ISF) Expert (Bright Room), (ISF) Expert (Dark Room))
-
Picture Processor
-
ชิปประมวลผล α5 AI 4K Gen6
-
Power Supply (Voltage, Hz)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
การใช้พลังงาน Standby
-
Under 0.5W
-
การตั้งค่าสำหรับครอบครัว
-
ใช่
-
Full Web Browser
-
ใช่
-
การจดจำเสียงอัจฉริยะ
-
ใช่
-
Magic Remote Control
-
Built-In
-
ระบบปฏิบัติการ (OS)
-
ระบบปฏิบัติการ webOS 23
-
Room to Room Share
-
ใช่ (Receiver)
-
แอป Smartphone Remote
-
ใช่ (LG ThinQ)
-
การแจ้งเตือนกีฬาของทีมโปรด
-
ใช่
-
ThinQ
-
ใช่
-
รองรับกล้อง USB
-
ใช่
-
Works with Apple Airplay2
-
ใช่
-
Gray Scale
-
ใช่
-
ความคมชัดสูง
-
ใช่
-
Invert Colors
-
ใช่
-
สายไฟ
-
ใช่ (Detachable)
-
รีโมท
-
Magic Remote
-
แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล
-
ใช่ (AA x 2EA)
-
AI Acoustic Tuning
-
ใช่
-
AI Sound
-
AI Sound Pro (จำลองเสียงรอบทิศทาง 5.1.2)
-
ตัวแปลงสัญญาณเสียง
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (อ้างอิงถึงคู่มือ)
-
เอาต์พุตเสียง
-
20 วัตต์
-
พร้อมรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธรอบทิศทาง
-
ใช่ (2 Way Playback)
-
Clear Voice Pro
-
ใช่
-
LG Sound Sync
-
ใช่
-
เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน
-
ใช่
-
Sound Mode Share
-
ใช่
-
ทิศทางของลำโพง
-
ลำโพงยิงด้านล่าง
-
ระบบลำโพง
-
2.0 Channel
-
รองรับ Bluetooth
-
ใช่ (v 5.0)
-
ช่องต่อ Ethernet
-
1 ช่อง
-
HDMI Audio Return Channel
-
eARC (HDMI 2)
-
HDMI Input
-
3 ช่อง (supports eARC, ALLM as specified in HDMI 2.1)
-
RF Input (Antenna/Cable)
-
1 ช่อง
-
Simplink (HDMI CEC)
-
ใช่
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
-
1 ช่อง
-
ช่องต่อ USB
-
2 ช่อง (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
ใช่ (Wi-Fi 5)
-
ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)
-
1055 x 660 x 142
-
น้ำหนักของกล่องสินค้า
-
10.7
-
ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)
-
967 x 564 x 57.1
-
ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)
-
967 x 621 x 216
-
ขาตั้ง (WxD mm)
-
801 x 216
-
น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)
-
8.8
-
น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg)
-
8.9
-
VESA Mounting (WxH mm)
-
200 x 200
-
ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)
-
ใช่
-
Game Optimizer
-
ใช่ (Game Dashboard)
-
HGIG Mode
-
ใช่
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
-
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
-
แก้ไขปัญหา
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