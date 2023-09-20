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LG UHD 4K Smart TV รุ่น 43UR8050PSB|Real 4K l α5 AI Processor 4K Gen6 l HDR10 Pro l AI Sound Pro l LG ThinQ AI

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

LG UHD 4K Smart TV รุ่น 43UR8050PSB|Real 4K l α5 AI Processor 4K Gen6 l HDR10 Pro l AI Sound Pro l LG ThinQ AI

43UR8050PSB

LG UHD 4K Smart TV รุ่น 43UR8050PSB|Real 4K l α5 AI Processor 4K Gen6 l HDR10 Pro l AI Sound Pro l LG ThinQ AI

(5)
มุมมองด้านหน้าพร้อมด้วย LG UHD AI Thinq
ภาพธรรมชาติที่มีภูเขาหินหันเข้าหากันจากด้านบนและด้านล่าง แสดงคอนทราสต์และรายละเอียด

เผยให้เห็นทุกรายละเอียด

ทีวี LG UHD พร้อม HDR10 Pro นำเสนอระดับความสว่างที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้สีที่สดใสและรายละเอียดที่น่าทึ่ง
A view of nature, compared picture quality มุมมองของธรรมชาติ เปรียบเทียบคุณภาพของภาพเนื้อหาที่ไม่ใช่ 4K และเนื้อหา 4K ที่อัปสเกลnon 4K content and upscaled 4K content.

นิยามใหม่ของสเกล 4K

ดูเนื้อหาที่ไม่ใช่ 4K ในรูปแบบ 4K บนหน้าจอ UHD ขนาดใหญ่เพื่อเพลิดเพลินกับความคมชัดและความแม่นยำในทุกช่วงเวลา
ทีวี UHD ติดผนังด้านหลังโต๊ะในสไตล์เซน

ดูทีวี UHD ในรูปแบบใหม่ทั้งหมด

สัมผัสคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบอย่างใกล้ชิดด้วยทีวี 4K UHD ขนาดใหญ่พิเศษ
ครึ่งหนึ่งของหน้าจอด้านล่างและครึ่งหนึ่งของซาวด์บาร์ ทีวีแสดงภาพม้าสีขาววิ่งอยู่เหนือผิวน้ำ
อินเทอร์เฟซสำหรับเปลี่ยนการตั้งค่าแสดงบนหน้าจอทีวี
WOW Interface

การตั้งค่าที่หลากหลาย

เมื่อเชื่อมต่อกับทีวี LG ซาวด์บาร์ของคุณจะเปลี่ยนเป็นโหมดเสียงซาวด์บาร์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีอีก 3 โหมดเพิ่มเติม ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับประสบการณ์ด้านเสียงที่ดีที่สุด
ภาพแสดงคู่รักที่กำลังดูรายการทีวีโดยใช้ทีวี LG UHD

ประสบการณ์เหมือนดูในโรงภาพยนตร์ที่บ้าน

รับชมแบบ 4K และเพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับชมเหมือนในโรงภาพยนตร์
มีโลโก้ของแพลตฟอร์มบริการสตรีมมิงและฟุตเทจที่ตรงกันอยู่ข้าง ๆ โลโก้แต่ละอัน มีภาพของ Tulsa King จาก Paramount , TOP GUN จาก sky showtime และ leopard จาก LG CHANNELS
ความบันเทิง

คอนเทนต์แบบออนดีมานด์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

เพลิดเพลินกับเนื้อหาจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดบนทีวี LG UHD ได้โดยตรง
วิดีโอที่ขับตามรถจากด้านหลังในวิดีโอเกมขณะขับผ่านถนนในเมืองที่สว่างไสวในยามพลบค่ำ

การเล่นเกมระดับ AAA เริ่มต้นที่นี่

เปลี่ยนประสบการณ์ของคุณด้วยการเล่นเกมที่รวดเร็ว ราบรื่น และรู้สึกเหมือนได้ดื่มด่ำไปกับการเล่นเกมอย่างแท้จริง
กล่องดอกไม้รีไซเคิลที่ใช้บรรจุกล่องทีวี LG UHD
ความยั่งยืน

สีเขียวเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่ของทีวี LG UHD ใช้การพิมพ์สีเดียวและกล่องรีไซเคิล
กล้องจะเคลื่อนจากระยะใกล้ของด้านบนทีวีไปยังด้านหน้าของทีวีในระยะใกล้ หน้าจอทีวีแสดงแสงออโรร่าสีเขียว กล้องซูมออกเพื่อแสดงพื้นที่ห้องนั่งเล่นที่กว้างมาก ห้องนั่งเล่นโดยรวมเป็นสีเทาและมีป่าไม้ผ่านหน้าต่างด้านนอก

แนะนำความลงตัวที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

ทีวี LG UHD มาพร้อมดีไซน์เพรียวบางและขอบจอแบบมินิมอลที่ช่วยเสริมการตกแต่งภายในบ้านของคุณ
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*รูปภาพที่ใช้ในภาพรวมผลิตภัณฑ์ด้านล่างมีไว้สำหรับการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
*ดูแกลเลอรี่รูปภาพที่ด้านบนของหน้าเพื่อดูข้อมูลที่แม่นยำ
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*HDR10 Pro ไม่ใช่รูปแบบ Dynamic Tone Mapping ของ LG ที่ถูกใช้เฟรมต่อเฟรมสำหรับคอนเทนต์ HDR10
α5 AI Processor 4K Gen6

เพิ่มประสบการณ์การรับชมของคุณ

α5 AI Processor 4K Gen6 ปรับปรุงทีวี LG UHD เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำให้กับคุณ

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*86"UR80 ประกอบด้วย α7 AI Processor 4K Gen6

AI Sound Pro
ดื่มด่ำกับเสียงที่เต็มอิ่ม อัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึกของ AI Sound Pro ปรับปรุงคุณภาพเสียงโดยการแปลงเสียง 2 แชนเนลเป็น 5.1.2 virtual surround คุณจึงเพลิดเพลินกับเสียงเต็มรูปแบบสำหรับคอนเทนต์ทั้งหมดที่คุณชื่นชอบ การตั้งค่าเสียงจะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามสิ่งที่คุณรับชม เพื่อประสบการณ์ภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยม

AI Sound Pro ถูกเปิดใช้งาน และภาพจะแสดงราวกับว่าเสียงที่เต็มอิ่มเติมเต็มพื้นที่ด้วยเอฟเฟ็กต์เสียง

*86"UR80 ประกอบด้วย α7 AI Processor 4K Gen6
*UR78, UR73 ประกอบด้วย virtual surround 5.1 up-mix

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AI Brightness Control
AI Brightness Control ช่วยให้มั่นใจได้ถึงระดับความสว่างที่สมบูรณ์แบบสำหรับสภาพแวดล้อมใด ๆ โดยปรับให้เข้ากับความสว่างของแสงโดยรอบ

หน้าจอที่แสดงภาพของป่ามีการปรับความสว่างตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ

ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับเสียงที่เต็มอิ่ม

จับคู่ทุกสิ่งที่คุณชื่นชอบเพื่อรับชมคอนเทนต์ด้วยเสียงที่ชัดใสแบบที่ควรจะเป็น

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*ฟีเจอร์นี้รองรับเฉพาะทีวีรุ่นปี 2023 เท่านั้น การสนับสนุนแตกต่างกันไปตามรุ่น
*การรองรับฟีเจอร์แตกต่างกันไปตามรุ่นของซาวด์บาร์ LG
webOS 23 New Home

ปรับแต่งตามความชอบของคุณ

ตั้งแต่เนื้อหาคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบ ไปจนถึงวิธีการรับชมในแบบที่คุณต้องการ webOS 23 new Home คือศูนย์รวมสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ

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*ความพร้อมให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ
*จำเป็นต้องมีการสมัครบริการแยกสำหรับบริการ OTT

โปรไฟล์ของฉัน

รับคำแนะนำภาพยนตร์ที่เหมาะกับคุณ ภาพรวมของเกมต่อไปสำหรับทีมของคุณ และการแจ้งเตือนของคุณเอง ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียวเพื่อคุณโดยเฉพาะ
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*อาจมีการแสดงเนื้อหาที่ลดลงหรือจำกัด ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่าย
*สร้างโปรไฟล์ได้ไม่จำกัดจำนวน แต่หน้าจอหลักจะแสดงได้สูงสุด 10 โปรไฟล์เท่านั้น

LG Smart Cam
ด้วยการติดตั้งทีวีที่ง่ายดายและการออกแบบที่เพรียวบาง LG Smart Cam ทำให้คุณสามารถแสดงภาพการประชุมทางไกลบนหน้าจอขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

ผู้หญิงกำลังนั่งอยู่บนที่วางแขนของโซฟา ถือแล็ปท็อปและดูทีวี บนหน้าจอขนาดใหญ่ของทีวี คุณสามารถมองเห็นภาพคนสี่คนและการประชุมทางวิดีโอ

*LG Smart Cam จำหน่ายแยกต่างหาก

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ตัวช่วยอัจฉริยะและการเชื่อมต่อ

ทีวี LG UHD ยกระดับความสะดวกสบายด้วยการรองรับ Apple AirPlay, HomeKit และ Matter ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออย่างสะดวกสบาย ตรวจสอบข้อมูลเกือบจะทันทีด้วยเสียงพูดของคุณ

โลโก้ของ Apple AirPlay

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*บริการและฟีเจอร์ที่รองรับของ 'Matter’ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อครั้งแรกสำหรับ ThinQ และ Matter ควรดำเนินการผ่านโมบายล์แอป ThinQ
*Apple, โลโก้ Apple, Apple TV, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
* เมนูและแอปที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*ความพร้อมใช้งานของคำสั่งเสียงอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และประเทศ
*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างไปจากนี้เมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
*การรองรับ AirPlay 2 และ HomeKit อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

FILMMAKER MODE™
เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ตามที่ผู้กำกับต้องการ โดยไม่ต้องปรับแต่งพื้นผิวหรือการตั้งค่าภาพอื่น ๆ ของภาพยนตร์

ผู้กำกับภาพยนตร์กำลังดูจอทีวีขนาดใหญ่ โดยกำลังแก้ไขบางอย่าง หน้าจอทีวีแสดงเครนหอสูงท่ามกลางท้องฟ้าสีม่วง โลโก้ FILMMAKER Mode จัดวางไว้ที่มุมล่างขวา

*การรองรับ FILMMAKER MODE™ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ผู้กำกับภาพยนตร์กำลังดูจอทีวีขนาดใหญ่ โดยกำลังแก้ไขบางอย่าง หน้าจอทีวีแสดงเครนหอสูงท่ามกลางท้องฟ้าสีม่วง โลโก้ FILMMAKER Mode จัดวางไว้ที่มุมล่างขวา

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*ความพร้อมในการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจแตกต่างกันออกไปตามโมเดลและภูมิภาค
*รายการในเมนูเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเกมอาจแตกต่างกันไปตามซีรีส์
*HGiG เป็นกลุ่มบริษัทอาสาสมัครจากอุตสาหกรรมเกมและการแสดงผลทางทีวีที่ตอบสนองเพื่อระบุและจัดทำแนวทางสาธารณะเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมของผู้บริโภคใน HDR
*พันธมิตรที่สนับสนุนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
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*เนื้อหาในกล่องอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นหรือประเทศ
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*บริการที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*จำนวนช่องและเนื้อหาคอนเทนต์ที่พร้อมให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และภูมิภาค
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*คุณภาพของภาพในคอนเทนต์ที่ถูกอัพสเกลจะแตกต่างกันไปตามความละเอียดของต้นฉบับ

AI Picture Wizard

เลือกภาพที่คุณชื่นชอบ แล้ว AI Picture Wizard จะวิเคราะห์กรณี 85 ล้านกรณีจาก 27 หมวดหมู่เพื่อตั้งค่าความคมชัด คอนทราสต์ และสีตามที่คุณต้องการ
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*86"NANO77 ประกอบด้วย AI Picture Wizard

Game Optimizer

HGiG

คลาวด์เกม

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเกมและแดชบอร์ด

ค้นหาการตั้งค่าทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อการเล่นเกมที่เหมาะสมที่สุดได้ในที่เดียว แดชบอร์ดเกมช่วยให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าประเภทเกมปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว

HGiG

LG ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเกม ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเกม HDR ล่าสุดและดื่มด่ำไปกับการเล่นเกมของคุณ

คลาวด์เกมมิ่ง

เข้าถึงเกมโปรดของคุณได้มากขึ้นด้วยความเข้ากันได้กับคลาวด์เกมมิ่งผ่าน GeForce NOW
พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

ประเภทของจอ

4K UHD

อัตราการรีเฟรชภาพ

60Hz

Picture Processor

ชิปประมวลผล α5 AI 4K Gen6

HDR (High Dynamic Range)

ภาพ HDR10 / HLG

เอาต์พุตเสียง

20 วัตต์

ระบบลำโพง

2.0 Channel

สเปคทั้งหมด

PICTURE (DISPLAY)

ประเภทแบ็คไลท์

วางหลอดไฟแบบ Direct

ความละเอียดของหน้าจอ

ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

ประเภทของจอ

4K UHD

อัตราการรีเฟรชภาพ

60Hz

PICTURE (PROCESSING)

AI ควบคุมความสว่าง

ใช่

AI Upscaling

4K Upscaling

การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค

ใช่

โหมด FILMMAKER MODE ™

ใช่

HDR (High Dynamic Range)

ภาพ HDR10 / HLG

Picture Mode

9 โหมด (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker,
(ISF) Expert (Bright Room), (ISF) Expert (Dark Room))

Picture Processor

ชิปประมวลผล α5 AI 4K Gen6

POWER

Power Supply (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

การใช้พลังงาน Standby

Under 0.5W

SMART TV

การตั้งค่าสำหรับครอบครัว

ใช่

Full Web Browser

ใช่

การจดจำเสียงอัจฉริยะ

ใช่

Magic Remote Control

Built-In

ระบบปฏิบัติการ (OS)

ระบบปฏิบัติการ webOS 23

Room to Room Share

ใช่ (Receiver)

แอป Smartphone Remote

ใช่ (LG ThinQ)

การแจ้งเตือนกีฬาของทีมโปรด

ใช่

ThinQ

ใช่

รองรับกล้อง USB

ใช่

Works with Apple Airplay2

ใช่

การเข้าถึง

Gray Scale

ใช่

ความคมชัดสูง

ใช่

Invert Colors

ใช่

รวมอุปกรณ์เสริม

สายไฟ

ใช่ (Detachable)

รีโมท

Magic Remote

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

ใช่ (AA x 2EA)

ระบบเสียง

AI Acoustic Tuning

ใช่

AI Sound

AI Sound Pro (จำลองเสียงรอบทิศทาง 5.1.2)

ตัวแปลงสัญญาณเสียง

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (อ้างอิงถึงคู่มือ)

เอาต์พุตเสียง

20 วัตต์

พร้อมรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธรอบทิศทาง

ใช่ (2 Way Playback)

Clear Voice Pro

ใช่

LG Sound Sync

ใช่

เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน

ใช่

Sound Mode Share

ใช่

ทิศทางของลำโพง

ลำโพงยิงด้านล่าง

ระบบลำโพง

2.0 Channel

การเชื่อมต่อ

รองรับ Bluetooth

ใช่ (v 5.0)

ช่องต่อ Ethernet

1 ช่อง

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

HDMI Input

3 ช่อง (supports eARC, ALLM as specified in HDMI 2.1)

RF Input (Antenna/Cable)

1 ช่อง

Simplink (HDMI CEC)

ใช่

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1 ช่อง

ช่องต่อ USB

2 ช่อง (v 2.0)

Wi-Fi

ใช่ (Wi-Fi 5)

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)

1055 x 660 x 142

น้ำหนักของกล่องสินค้า

10.7

ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

967 x 564 x 57.1

ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)

967 x 621 x 216

ขาตั้ง (WxD mm)

801 x 216

น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

8.8

น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg)

8.9

VESA Mounting (WxH mm)

200 x 200

GAMING

ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)

ใช่

Game Optimizer

ใช่ (Game Dashboard)

HGIG Mode

ใช่

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