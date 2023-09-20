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LG NanoCell 4K Smart TV รุ่น 86NANO91TPA | NanoCell Display | Full Array Dimming Pro | Dolby Vision & Atmos | Google Assistant

สเปค

รีวิว

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LG NanoCell 4K Smart TV รุ่น 86NANO91TPA | NanoCell Display | Full Array Dimming Pro | Dolby Vision & Atmos | Google Assistant

86NANO91TPA

LG NanoCell 4K Smart TV รุ่น 86NANO91TPA | NanoCell Display | Full Array Dimming Pro | Dolby Vision & Atmos | Google Assistant

(2)
ด้านหน้าของทีวี NanoCell ของ LG

สรุป

พิมพ์

ขนาด

คุณลักษณะเด่น

ประเภทของจอ

4K NanoCell

อัตราการรีเฟรชภาพ

120Hz

Wide Color Gamut

Nano Color

Picture Processor

ชิปประมวลผล α7 4K Gen4

HDR (High Dynamic Range)

ภาพ Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

เสียง Dolby Atmos

ใช่

สเปคทั้งหมด

SMART TV

ระบบปฏิบัติการ (OS)

ระบบปฏิบัติการ webOS 6.0

ThinQ

ใช่

Art Gallery

ใช่

Home Dashboard

ใช่

การเข้าถึง

Gray Scale

ใช่

ความคมชัดสูง

ใช่

Invert Colors

ใช่

ระบบเสียง

AI Sound

AI Sound (จำลองเสียงรอบทิศทาง 5.1)

พร้อมรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธรอบทิศทาง

ใช่

Clear Voice Pro

Clear Voice

LG Sound Sync

ใช่

เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน

ใช่

Sound Mode Share

ใช่

เสียง Dolby Atmos

ใช่

การเชื่อมต่อ

รองรับ Bluetooth

ใช่ (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

ใช่

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)

2116 x 1217 x 285

น้ำหนักของกล่องสินค้า

73.4

ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

1925 x 1105 x 46.1

ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)

1925 x 1177 x 452

ขาตั้ง (WxD mm)

1196 x 452

น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

55.3

น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg)

59.1

VESA Mounting (WxH mm)

600 x 400

GAMING

ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)

ใช่

Game Optimizer

ใช่

HGIG Mode

ใช่

VRR (Variable Refresh Rate)

ใช่

PICTURE (DISPLAY)

ประเภทแบ็คไลท์

วางหลอดไฟแบบ Direct

ความละเอียดของหน้าจอ

ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

ประเภทของจอ

4K NanoCell

อัตราการรีเฟรชภาพ

120Hz

Wide Color Gamut

Nano Color

PICTURE (PROCESSING)

AI ควบคุมความสว่าง

ใช่

AI Upscaling

AI Upscaling

การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค

ใช่

โหมด FILMMAKER MODE ™

ใช่

HDR (High Dynamic Range)

ภาพ Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

Picture Mode

9 โหมด (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF) Expert (Bright Room), (ISF) Expert (Dark Room))

Picture Processor

ชิปประมวลผล α7 4K Gen4

AI Genre Selection

ใช่ (Dolby HDR)

AI Picture

AI Picture

เทคโนโลยีการหรี่แสง

Local Dimming

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

Motion

Motion Pro

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