LG OLED evo 4K Smart TV รุ่น OLED55C2 | Self Lighting | Dolby Vision & Atmos | G-Sync & FreeSync l Google Assistant

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คุณลักษณะเด่น
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ประเภทของจอ
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4K OLED
-
อัตราการรีเฟรชภาพ
-
120Hz
-
Wide Color Gamut
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OLED Color
-
Picture Processor
-
ชิปประมวลผล α9 AI 4K Gen5
-
HDR (High Dynamic Range)
-
ภาพ Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
รองรับ G-Sync (Nvidia)
-
ใช่
-
รองรับ FreeSync (AMD)
-
ใช่
-
เสียง Dolby Atmos
-
ใช่
สเปคทั้งหมด
-
ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)
-
1360 x 810 x 187
-
น้ำหนักของกล่องสินค้า
-
22.8
-
ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)
-
1222 x 703 x 45.1
-
ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)
-
1222 x 757 x 230
-
ขาตั้ง (WxD mm)
-
470 x 230
-
น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)
-
14.1
-
น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg)
-
17.5
-
VESA Mounting (WxH mm)
-
300 x 200
-
ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)
-
ใช่
-
Game Optimizer
-
ใช่ (Game Dashboard)
-
HGIG Mode
-
ใช่
-
รองรับ FreeSync (AMD)
-
ใช่
-
รองรับ G-Sync (Nvidia)
-
ใช่
-
VRR (Variable Refresh Rate)
-
ใช่
-
ความละเอียดของหน้าจอ
-
ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
ประเภทของจอ
-
4K OLED
-
อัตราการรีเฟรชภาพ
-
120Hz
-
Wide Color Gamut
-
OLED Color
-
AI ควบคุมความสว่าง
-
ใช่
-
AI Upscaling
-
AI ยกระดับภาพ 4K
-
การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค
-
ใช่ (Dynamic Tone Mapping Pro)
-
โหมด FILMMAKER MODE ™
-
ใช่
-
HDR (High Dynamic Range)
-
ภาพ Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
Picture Mode
-
9 โหมด (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF) Expert (Bright Room), (ISF) Expert (Dark Room))
-
Picture Processor
-
ชิปประมวลผล α9 AI 4K Gen5
-
AI Genre Selection
-
ใช่ (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
AI Picture
-
AI Picture Pro
-
เทคโนโลยีการหรี่แสง
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Pixel Dimming
-
HFR (High Frame Rate)
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4K 120 fps (HDMI, USB)
-
Motion
-
OLED Motion
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การตั้งค่าสำหรับครอบครัว
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ใช่
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ระบบปฏิบัติการ (OS)
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ระบบปฏิบัติการ webOS 22
-
การแจ้งเตือนกีฬาของทีมโปรด
-
ใช่
-
ThinQ
-
ใช่
-
รองรับกล้อง USB
-
ใช่
-
Works with Apple Airplay2
-
ใช่
-
Art Gallery
-
ใช่
-
Home Dashboard
-
ใช่
-
Works with Apple Homekit
-
ใช่
-
Gray Scale
-
ใช่
-
ความคมชัดสูง
-
ใช่
-
Invert Colors
-
ใช่
-
AI Sound
-
AI Sound Pro (จำลองเสียงรอบทิศทาง 7.1.2)
-
พร้อมรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธรอบทิศทาง
-
ใช่ (2 Way Playback)
-
Clear Voice Pro
-
ใช่
-
LG Sound Sync
-
ใช่
-
เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน
-
ใช่
-
Sound Mode Share
-
ใช่
-
เสียง Dolby Atmos
-
ใช่
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WiSA Ready
-
ใช่ (สูงสุด 2.1 Channel)
-
รองรับ Bluetooth
-
ใช่ (v 5.0)
-
ช่องต่อ Ethernet
-
1 ช่อง
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HDMI Audio Return Channel
-
eARC (HDMI 2)
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Simplink (HDMI CEC)
-
ใช่
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
-
1 ช่อง
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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