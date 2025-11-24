We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ar Condicionado LG Cassete Inverter 60.000 BTU/h 220V ZT-Q60GMLAA, Só Frio
Todas as especificações
PRATICIDADE
ThinQ (Wi-Fi)
Integrado
GERAL
Capacidade de resfriamento nominal/min (W)
16120
Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
6580
Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)
840 x 288 x 840
Capacidade de resfriamento máx. (W)
16670
Peso da unidade interna (kg)
28.5
Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)
950 x 1,380 x 330
Peso da unidade externa (kg)
85
FILTRO DE AR
Tipo
Long Life
CLASSIFICAÇÃO
Chassi
TM
CABO DE CONEXÃO
Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)
6.0 x 3C
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Nominal (BTU/h)
55000
Nominal (kW)
16120
EXTERIOR
Cor
Warm Gray
RAL (Clássico)
RAL 7044
TROCADOR DE CALOR
Tipo de Serpentina
Cobre
Linhas x Colunas x FPI
2 x 32 x 14
VENTILADOR INTERNO
Fluxo de Ar (Mín ~ Máx) (m³/min)
25.0~31.0
Fluxo de Ar (SA/A/M/B) (m³/min)
- / 31.0 / 28.0 / 25.0
Quantidade (EA)
1
Tipo
2D Turbo
MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA
Saída (Nº)
1
Saída (W)
124
Tipo
BLDC
SOQUETE PARA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO
Tipo de Conexão (Gás)
Flare
Tipo de Conexão (Líquido)
Flare
Gás (mm(pol))
Φ19.05 (3/4)
Líquido (mm(pol))
Φ9.52 (3/8)
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Caso 1
220, 1, 60
REFRIGERANTE
Tipo
R32
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)
Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 31.0 / 28.0 / 25.0
