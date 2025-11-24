About Cookies on This Site

Ar Condicionado LG Teto Inverter 60.000 BTU/h 220V ZV-Q60GM2AA, Só Frio

Ar Condicionado LG Teto Inverter 60.000 BTU/h 220V ZV-Q60GM2AA, Só Frio

ZV-Q60GM2AA
Front view
side perspective view
side view
side view
side view
side view
side outdoor view
Front view
side perspective view
side view
side view
side view
side view
side outdoor view

Principais recursos

  • Frio
  • Nova serpentina Black Fin
Filtro de fácil remoção1

Filtro de fácil remoção

Com apenas um toque é possível retirar as peças duplas do filtro, que deslizam facilmente para uma manutenção muito mais fácil.
Maior fluxo de ar1

Maior fluxo de ar

Resfriamento mais rápido e amplo devido à maior distância do fluxo de ar (15m) e maior velocidade do ar.
Menor Peso1

Menor Peso

O Teto Inverter LG foi projetado para ter um menor peso (35 kg), proporcionando uma instalação mais fácil, rápida e eficiente.
Imprimir

Todas as especificações

PRATICIDADE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Integrado

GERAL

  • Capacidade de resfriamento nominal/min (W)

    15830

  • Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

    6200

  • Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)

    1,600 x 235 x 690

  • Capacidade de resfriamento máx. (W)

    16400

  • Peso da unidade interna (kg)

    36,9

  • Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)

    950 x 1,380 x 330

  • Peso da unidade externa (kg)

    85

FILTRO DE AR

  • Tipo

    Long Life

CLASSIFICAÇÃO

  • Chassi

    VM2

CABO DE CONEXÃO

  • Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)

    6.0 x 3C

CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO

  • Nominal (BTU/h)

    54000

  • Nominal (kW)

    15.83

DRENO (DRENAGEM NATURAL)

  • D.E./D.I. (mm(pol))

    21.5(27/32) / 16.0(5/8)

EXTERIOR

  • Cor

    Warm Gray

  • RAL (Clássico)

    RAL 7044

TROCADOR DE CALOR

  • Tipo de Serpentina

    Cobre

  • Linhas x Colunas x FPI

    2 x 32 x 14

VENTILADOR INTERNO

  • Fluxo de Ar (Mín ~ Máx) (m³/min)

    20.0~30.0

  • Fluxo de Ar (SA/A/M/B) (m³/min)

    - / 30.0 / 25.0 / 20.0

  • Quantidade (EA)

    2

  • Tipo

    Cross Flow Fan

MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA

  • Saída (Nº)

    1

  • Saída (W)

    125

  • Tipo

    BLDC

SOQUETE PARA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO

  • Tipo de Conexão (Gás)

    Flare

  • Tipo de Conexão (Líquido)

    Flare

  • Gás (mm(pol))

    Φ19.05 (3/4)

  • Líquido (mm(pol))

    Φ9.52 (3/8)

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Caso 1

    220, 1, 60

REFRIGERANTE

  • Tipo

    R32

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)

  • Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    - / 50.0 / 46.0 / 42.0

  • Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    - / 50.0 / 46.0 / 42.0

