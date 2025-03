Calço antiderrapante de borracha para lavadoras de roupas (para piso de madeira)

* As imagens e características do produto podem conter expressões publicitárias e ser diferentes do produto real. A aparência, as especificações do produto, entre outros, podem mudar sem aviso prévio para melhoria do produto.

* Todas as imagens dos produtos são recortes fotográficos e podem ser diferentes do produto real. A cor do produto pode variar dependendo da resolução do monitor, das configurações de brilho e das especificações do computador.

* O desempenho do produto pode variar dependendo do ambiente de uso, e a disponibilidade pode variar de acordo com a loja.