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Combo Monitor Gamer LG 27G810A-B Tela 27” HD + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA

Combo Monitor Gamer LG 27G810A-B Tela 27” HD + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA

27G810.GRAB
27G810.GRAB
front view
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade
27G810.GRAB
front view
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade

Principais recursos

  • Tela IPS 27” 4K (3840 x 2160)
  • Tempo de resposta de 1ms (GtG) Real
  • Dual-Mode (UHD 180Hz ↔ FHD 360Hz)
  • Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
  • Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
  • Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Mais
Produtos neste pacote: 2
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27G810A-B

Monitor LG UltraGear™ 27G810A-B, Tela IPS 4K FHD 27", 1ms (GtG), Dual-Mode (180Hz ↔ 360Hz), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, DisplayHDR™ 400, DCI-P3 95%
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am - Caixa de Som Bluetooth Portátil - Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade

GRAB

LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Imagem frontal do monitor gamer UltraGear™ 27G810a.

Imagem frontal do monitor gamer UltraGear™ 27G810a.




Monitor Gamer 27"
UHD 4K, Dual Mode (UHD 180Hz ↔ FHD 360Hz),  1ms (GtG)

Vista frontal do monitor gamer LG UltraGear™ 27G810A em sua base hexagonal, ambientado em um corredor futurista iluminado por neon; a tela exibe redemoinhos vibrantes em roxo e vermelho com o logo da UltraGear no centro.

Vista frontal do monitor gamer LG UltraGear™ 27G810A em sua base hexagonal, ambientado em um corredor futurista iluminado por neon; a tela exibe redemoinhos vibrantes em roxo e vermelho com o logo da UltraGear no centro.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

Colagem de cinco blocos de destaque mostrando o LG UltraGear™ 27G810A: canto superior esquerdo mostra um campo de batalha de fantasia com o texto “27″ 4K UHD 3840 × 2160”; canto superior direito retrata guerreiros de ficção científica com armadura sobre “DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; canto inferior esquerdo combina cenas de corrida e fantasia sob “Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”; centro inferior apresenta uma nave espacial sobre a Terra ao lado de “1 ms (GtG)”; canto inferior direito apresenta um close-up de um cabo HDMI 2.1.

Colagem de cinco blocos de destaque mostrando o LG UltraGear™ 27G810A: canto superior esquerdo mostra um campo de batalha de fantasia com o texto “27″ 4K UHD 3840 × 2160”; canto superior direito retrata guerreiros de ficção científica com armadura sobre “DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; canto inferior esquerdo combina cenas de corrida e fantasia sob “Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”; centro inferior apresenta uma nave espacial sobre a Terra ao lado de “1 ms (GtG)”; canto inferior direito apresenta um close-up de um cabo HDMI 2.1.

A palavra 'DISPLAY' em letras grandes com gradiente, centralizada em um fundo escuro, com uma caixa finamente contornada se estendendo a partir da esquerda.

A palavra 'DISPLAY' em letras grandes com gradiente, centralizada em um fundo escuro, com uma caixa finamente contornada se estendendo a partir da esquerda.

Banner principal para o LG UltraGear™ 27G810A: um guerreiro fantásico a cavalo se aproxima de ruínas iluminadas pelo sol, cercadas por uma floresta sombria. A manchete diz “Domine com o tamanho ideal”, seguida pelo texto sobre a clareza 4K e velocidades Dual-Mode. Sobreposição no canto lista as especificações principais: “27″ | 4K UHD | 180 Hz.”

Banner principal para o LG UltraGear™ 27G810A: um guerreiro fantásico a cavalo se aproxima de ruínas iluminadas pelo sol, cercadas por uma floresta sombria. A manchete diz “Domine com o tamanho ideal”, seguida pelo texto sobre a clareza 4K e velocidades Dual-Mode. Sobreposição no canto lista as especificações principais: “27″ | 4K UHD | 180 Hz.”

Experiência de jogo imersiva

O monitor gamer de 27" oferece resolução UHD 4K, perfeito para experiência de jogo imersiva. Quando você quiser mais velocidade, ative o Dual Mode: aproveite 4K a 180Hz para detalhes e fluidez equilibrados, ou mude para Full HD a 360Hz, sustentado por um tempo de resposta GtG de 1ms que mantém todos os movimentos incrivelmente realistas.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

Áudio xboom exclusivo sintonizado por will.i.am

Apresentamos o novo xboom Grab, criado em colaboração com will.i.am. Experimente um áudio criado por especialistas, incorporado em um estilo único.

will.i.am, o arquiteto da experiência xboom

A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.

 

Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.

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Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

27"

Exibição - Resolução

QHD

Exibição - Tipo de painel

IPS

Exibição - Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

400 cd/m²

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinação/Altura/Rotação/Pivot

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor LG UltraGear™ Dual-Mode - 27G810A-B

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

27"

Tipo de painel

IPS

Resolução

QHD

Profundidade de cor (número de cores)

1.07B

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

400 cd/m²

Relação de contraste (Tipo)

1000:1

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Brillo (Min.) [cd/m²]

460 cd/m²

Tamaño [cm]

68.4

Tratamento de Superfície

Anti-reflexo

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (2x) (v2.1)

DisplayPort

Sim (1x) (v1.4)

Saída para auscultadores

Sim (4-polos) (Microfone + Som)

Porta USB Downstream

Sim (2x) (v3.0)

Porta USB Upstream

Sim (1x) (v3.0)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

AMD FreeSync™

Sim (FreeSync Premium)

Economia de energia inteligente

Sim

NVIDIA G-Sync™

Sim (Compativel)

Sincronização de ação dinâmica

Sim

Estabilizador Preto

Sim

Mira

Sim

Modo Leitor

Sim

Contador de FPS

Sim

VRR

Sim

Super Resolução+

Sim

VESA DisplayHDR™

Sim (DisplayHDR™400)

Chave definida pelo usuário

Sim

Interruptor de entrada automática

Sim

Efeito HDR

Sim

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação/Altura/Rotação/Pivot

Montável na parede [mm]

100 x 100 mm

Design sem bordas

Sim

Suporte 1Click

Sim

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

691 x 168 x 523mm

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

613.5 x 371.6 x 51.3mm

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

613.5 x 534.5 x 220mm

Peso de envio [kg]

10 kg

Peso com suporte [kg]

5,6 kg

Peso sin soporte [kg]

7,4 kg

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

32,23W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim (1,8m)

Cabo de alimentação

Sim (1,5m)

PADRÃO

KGMP

Sim

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Alça

Sim

Cabo tipo USB C

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

SBC

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299959530

BATERIA

Tempo de carregamento da bateria (Hrs)

3

Duração da bateria (HRS)

20

CONECTIVIDADE

Versão Bluetooth

5.4

CONFORTO

Indicador de bateria

Sim

Bluetooth App (Android/iOS)

Sim

Iluminação

Sim

multiponto

Sim

Party Link (Modo duplo)

Sim

Party Link (Modo múltiplo)

Sim

Viva voz

Sim

Gerenciador de atualização (FOTA)

Sim

Comando de voz (Google Assistente, Siri)

Sim

À prova de água/respingos

IP67

DIMENSÃO (LXAXD)

Caixa de papelão

254,5 x 117,0 x 125,0 mm

Alto-falante

211,0 x 71,6 x 70,0 mm

EQ

Som Inteligente

Sim

Bass Boost

Sim

Customizável (App)

Sim

Padrão

Sim

EM GERAL

Número de canais

1.1ch (2Way)

Potência de saída

20 W + 10 W

CONSUMO DE ENERGIA

Modo de inicialização

10 W

Modo de espera

0.3 W

FONTE DE ENERGIA

USB tipo C

Sim

ALTO-FALANTE

Radiador Passivo

Sim (2)

Tamanho da Unidade do Tweeter

16 mm x 1

Tipo de unidade de tweeter

Domo

Unidade de Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1,1 kg

Peso líquido

0,7 kg

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