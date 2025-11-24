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Monitor LG UltraGear™ 27G810A-B, Tela IPS 4K FHD 27", 1ms (GtG), Dual-Mode (180Hz ↔ 360Hz), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, DisplayHDR™ 400, DCI-P3 95%
Monitor LG UltraGear™ 27G810A-B, Tela IPS 4K FHD 27", 1ms (GtG), Dual-Mode (180Hz ↔ 360Hz), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, DisplayHDR™ 400, DCI-P3 95%
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.
DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 95%
A explosão de cores
Experimente detalhes realistas em todas as cenas, do mais brilhante ao mais escuro, com o VESA DisplayHDR True Black 400 e DCI-P3 de 95%.
Guerreiros armadurados futuristas lutando com armas de energia em uma cidade iluminada por neon.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.
Velocidade UltraPro Dual Mode com 360Hz-180Hz
Com o VESA Certified Dual-Mode, alterne perfeitamente entre 4K UHD 180Hz para jogos com gráficos ricos e FHD 360Hz para ações de ritmo acelerado.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O desempenho do 'Modo Duplo' pode variar dependendo do tipo de jogo, das especificações gráficas do computador e das configurações.
IPS 1ms real (GtG)
Aqui o tempo de resposta é real!
Eleve a sua performance na gameplay a outro nível, jogando na tela IPS e tempo de resposta real de 1ms (GtG).
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.
*Selecione 'Modo Rápido' para ativar 'Tempo de Resposta de 1ms'. (Ajuste do Jogo → Tempo de Resposta → Modo Rápido).
Tecnologia amplamente adotada com certificação
Equipado com AMD FreeSync™ Premium, compatibilidade validada com NVIDIA G-SYNC® e certificação VESA AdaptiveSync™, este monitor garante a nitidez, velocidade e suavidade de movimentos a cada frame está assegurada no mais alto nível.
Comparação de imagem de jogo fluida - A imagem à esquerda apresenta tearing, e a imagem à direita está sem tearing.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O desempenho do recurso é comparado aos modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Erros ou atrasos podem ocorrer dependendo da conexão de rede.
Dynamic Action Sync
Reduzindo o atraso de entrada com o Dynamic Action Sync, os gamers podem capturar momentos críticos em tempo real e reagir rapidamente.
Black Stabilizer
O Black Stabilizer ajuda os gamers a detectar inimigos escondidos nos cantos mais escuros e a reagir rapidamente a explosões de flash.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Headsets vendidos separadamente.
Projetado para a Gameplay
Melhore a sua experiência de jogo com um design praticamente sem bordas em três lados para uma visão envolvente e uma base com inclinação, altura e rotação lateral (swivel) para ajudá-lo a jogar com mais conforto.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
27"
Exibição - Resolução
QHD
Exibição - Tipo de painel
IPS
Exibição - Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação/Altura/Rotação/Pivot
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG UltraGear™ Dual-Mode - 27G810A-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
27"
Tipo de painel
IPS
Resolução
QHD
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Relação de contraste (Tipo)
1000:1
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Brillo (Min.) [cd/m²]
460 cd/m²
Tamaño [cm]
68.4
Tratamento de Superfície
Anti-reflexo
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2x) (v2.1)
DisplayPort
Sim (1x) (v1.4)
Saída para auscultadores
Sim (4-polos) (Microfone + Som)
Porta USB Downstream
Sim (2x) (v3.0)
Porta USB Upstream
Sim (1x) (v3.0)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
AMD FreeSync™
Sim (FreeSync Premium)
Economia de energia inteligente
Sim
NVIDIA G-Sync™
Sim (Compativel)
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Modo Leitor
Sim
Contador de FPS
Sim
VRR
Sim
Super Resolução+
Sim
VESA DisplayHDR™
Sim (DisplayHDR™400)
Chave definida pelo usuário
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Efeito HDR
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação/Altura/Rotação/Pivot
Montável na parede [mm]
100 x 100 mm
Design sem bordas
Sim
Suporte 1Click
Sim
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
691 x 168 x 523mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
613.5 x 371.6 x 51.3mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
613.5 x 534.5 x 220mm
Peso de envio [kg]
10 kg
Peso com suporte [kg]
5,6 kg
Peso sin soporte [kg]
7,4 kg
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
32,23W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim (1,8m)
Cabo de alimentação
Sim (1,5m)
PADRÃO
KGMP
Sim
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