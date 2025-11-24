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Monitor LG UltraGear™ 27G810A-B, Tela IPS 4K FHD 27", 1ms (GtG), Dual-Mode (180Hz ↔ 360Hz), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, DisplayHDR™ 400, DCI-P3 95%

Monitor LG UltraGear™ 27G810A-B, Tela IPS 4K FHD 27", 1ms (GtG), Dual-Mode (180Hz ↔ 360Hz), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, DisplayHDR™ 400, DCI-P3 95%

27G810A-B
front view
-15 degree side view
'+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
'+30 degree swivel monitor top view
'-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
front view
-15 degree side view
'+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
'+30 degree swivel monitor top view
'-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports

Principais recursos

  • Tela IPS 27” 4K (3840 x 2160)
  • Tempo de resposta de 1ms (GtG) Real
  • Dual-Mode (UHD 180Hz ↔ FHD 360Hz)
  • DisplayHDR™ 400 & DCI-P3 95%
  • Compatível com NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium / Certificado VESA AdaptiveSync
Mais
Imagem frontal do monitor gamer UltraGear™ 27G810a.

Imagem frontal do monitor gamer UltraGear™ 27G810a.




Monitor Gamer 27"
UHD 4K, Dual Mode (UHD 180Hz ↔ FHD 360Hz),  1ms (GtG)

Vista frontal do monitor gamer LG UltraGear™ 27G810A em sua base hexagonal, ambientado em um corredor futurista iluminado por neon; a tela exibe redemoinhos vibrantes em roxo e vermelho com o logo da UltraGear no centro.

Vista frontal do monitor gamer LG UltraGear™ 27G810A em sua base hexagonal, ambientado em um corredor futurista iluminado por neon; a tela exibe redemoinhos vibrantes em roxo e vermelho com o logo da UltraGear no centro.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

Colagem de cinco blocos de destaque mostrando o LG UltraGear™ 27G810A: canto superior esquerdo mostra um campo de batalha de fantasia com o texto “27″ 4K UHD 3840 × 2160”; canto superior direito retrata guerreiros de ficção científica com armadura sobre “DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; canto inferior esquerdo combina cenas de corrida e fantasia sob “Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”; centro inferior apresenta uma nave espacial sobre a Terra ao lado de “1 ms (GtG)”; canto inferior direito apresenta um close-up de um cabo HDMI 2.1.

Colagem de cinco blocos de destaque mostrando o LG UltraGear™ 27G810A: canto superior esquerdo mostra um campo de batalha de fantasia com o texto “27″ 4K UHD 3840 × 2160”; canto superior direito retrata guerreiros de ficção científica com armadura sobre “DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; canto inferior esquerdo combina cenas de corrida e fantasia sob “Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”; centro inferior apresenta uma nave espacial sobre a Terra ao lado de “1 ms (GtG)”; canto inferior direito apresenta um close-up de um cabo HDMI 2.1.

A palavra 'DISPLAY' em letras grandes com gradiente, centralizada em um fundo escuro, com uma caixa finamente contornada se estendendo a partir da esquerda.

A palavra 'DISPLAY' em letras grandes com gradiente, centralizada em um fundo escuro, com uma caixa finamente contornada se estendendo a partir da esquerda.

Banner principal para o LG UltraGear™ 27G810A: um guerreiro fantásico a cavalo se aproxima de ruínas iluminadas pelo sol, cercadas por uma floresta sombria. A manchete diz “Domine com o tamanho ideal”, seguida pelo texto sobre a clareza 4K e velocidades Dual-Mode. Sobreposição no canto lista as especificações principais: “27″ | 4K UHD | 180 Hz.”

Banner principal para o LG UltraGear™ 27G810A: um guerreiro fantásico a cavalo se aproxima de ruínas iluminadas pelo sol, cercadas por uma floresta sombria. A manchete diz “Domine com o tamanho ideal”, seguida pelo texto sobre a clareza 4K e velocidades Dual-Mode. Sobreposição no canto lista as especificações principais: “27″ | 4K UHD | 180 Hz.”

Experiência de jogo imersiva

O monitor gamer de 27" oferece resolução UHD 4K, perfeito para experiência de jogo imersiva. Quando você quiser mais velocidade, ative o Dual Mode: aproveite 4K a 180Hz para detalhes e fluidez equilibrados, ou mude para Full HD a 360Hz, sustentado por um tempo de resposta GtG de 1ms que mantém todos os movimentos incrivelmente realistas.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 95%

A explosão de cores

Experimente detalhes realistas em todas as cenas, do mais brilhante ao mais escuro, com o VESA DisplayHDR True Black 400 e DCI-P3 de 95%.

Guerreiros armadurados futuristas lutando com armas de energia em uma cidade iluminada por neon.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

A palavra 'SPEED' em letras grandes com gradiente, centralizada em um fundo escuro, com uma caixa de contorno fino se estendendo a partir da esquerda.

A palavra 'SPEED' em letras grandes com gradiente, centralizada em um fundo escuro, com uma caixa de contorno fino se estendendo a partir da esquerda.

Velocidade UltraPro Dual Mode com 360Hz-180Hz

Com o VESA Certified Dual-Mode, alterne perfeitamente entre 4K UHD 180Hz para jogos com gráficos ricos e FHD 360Hz para ações de ritmo acelerado.

Cavaleiro e carro de corrida exibindo 4K UHD a 180Hz e FHD a 360Hz.

Cavaleiro e carro de corrida exibindo 4K UHD a 180Hz e FHD a 360Hz.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O desempenho do 'Modo Duplo' pode variar dependendo do tipo de jogo, das especificações gráficas do computador e das configurações.

IPS 1ms real (GtG) 

Aqui o tempo de resposta é real!

Eleve a sua performance na gameplay a outro nível, jogando na tela IPS e tempo de resposta real de 1ms (GtG).

*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

*Selecione 'Modo Rápido' para ativar 'Tempo de Resposta de 1ms'. (Ajuste do Jogo → Tempo de Resposta → Modo Rápido).

A palavra 'TECNOLOGIA' em letras grandes com gradiente, centralizada em um fundo escuro, com uma caixa de contorno fino se estendendo a partir da esquerda.

A palavra 'TECNOLOGIA' em letras grandes com gradiente, centralizada em um fundo escuro, com uma caixa de contorno fino se estendendo a partir da esquerda.

Tecnologia amplamente adotada com certificação

Equipado com AMD FreeSync™ Premium, compatibilidade validada com NVIDIA G-SYNC® e certificação VESA AdaptiveSync™, este monitor garante a nitidez, velocidade e suavidade de movimentos a cada frame está assegurada no mais alto nível.

Comparação de imagem de jogo fluida - A imagem à esquerda apresenta tearing, e a imagem à direita está sem tearing.

Logotipos da NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync e AMD FreeSync Premium.

Logotipos da NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync e AMD FreeSync Premium.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O desempenho do recurso é comparado aos modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.

*Erros ou atrasos podem ocorrer dependendo da conexão de rede.

Dynamic Action Sync

Reduzindo o atraso de entrada com o Dynamic Action Sync, os gamers podem capturar momentos críticos em tempo real e reagir rapidamente.

Black Stabilizer

O Black Stabilizer ajuda os gamers a detectar inimigos escondidos nos cantos mais escuros e a reagir rapidamente a explosões de flash.

Crosshair

O ponto de mira é fixo no centro para aumentar a precisão dos tiros.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

O cabo de fone de ouvido de 4 polos está conectado ao monitor.

saída de fone de ouvido de 4 polos

Plugin para efeito Sonoro Imersivo

Conecte facilmente com a saída de fone de ouvido de 4 polos e aproveite os jogos enquanto conversa por voz. Além disso, você pode experimentar um som imersivo estéreo com DTS Headphone:X, oferecendo uma experiência de áudio 3D virtual.

*Headsets vendidos separadamente.

Projetado para a Gameplay

Melhore a sua experiência de jogo com um design praticamente sem bordas em três lados para uma visão envolvente e uma base com inclinação, altura e rotação lateral (swivel) para ajudá-lo a jogar com mais conforto.

Ícone ajustável giratório.

Rotação

 -30° ~ 30°

Ícone ajustável em inclinação.

Inclinação

'-5° ~ 21°

Ícone ajustável em altura.

Altura

130mm

Ícone ajustável de pivô bidirecional.

Pivô

Bidirecional'

Vista frontal e traseira do monitor gamer UltraGear™ 27G640A, exibindo uma cena futurista de corrida na tela.

Vista frontal e traseira do monitor gamer UltraGear™ 27G640A, exibindo uma cena futurista de corrida na tela.

icone HDMI

HDMI™ 2.1 x2

ICONE DisplayPort

DisplayPort1.4 x1 

com DSC

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

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Especificação chave

  • Exibição - Tamanho [polegadas]

    27"

  • Exibição - Resolução

    QHD

  • Exibição - Tipo de painel

    IPS

  • Exibição - Gama de cores (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Mecânica - Exibir ajustes de posição

    Inclinação/Altura/Rotação/Pivot

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

  • Nome do produto

    Monitor LG UltraGear™ Dual-Mode - 27G810A-B

EXIBIÇÃO

  • Tamanho [polegadas]

    27"

  • Tipo de painel

    IPS

  • Resolução

    QHD

  • Profundidade de cor (número de cores)

    1.07B

  • Ângulo de visão (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (típ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Relação de contraste (Tipo)

    1000:1

  • Gama de cores (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Brillo (Min.) [cd/m²]

    460 cd/m²

  • Tamaño [cm]

    68.4

  • Tratamento de Superfície

    Anti-reflexo

CONECTIVIDADE

  • HDMI

    Sim (2x) (v2.1)

  • DisplayPort

    Sim (1x) (v1.4)

  • Saída para auscultadores

    Sim (4-polos) (Microfone + Som)

  • Porta USB Downstream

    Sim (2x) (v3.0)

  • Porta USB Upstream

    Sim (1x) (v3.0)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Sim

  • AMD FreeSync™

    Sim (FreeSync Premium)

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • NVIDIA G-Sync™

    Sim (Compativel)

  • Sincronização de ação dinâmica

    Sim

  • Estabilizador Preto

    Sim

  • Mira

    Sim

  • Modo Leitor

    Sim

  • Contador de FPS

    Sim

  • VRR

    Sim

  • Super Resolução+

    Sim

  • VESA DisplayHDR™

    Sim (DisplayHDR™400)

  • Chave definida pelo usuário

    Sim

  • Interruptor de entrada automática

    Sim

  • Efeito HDR

    Sim

MECÂNICA

  • Exibir ajustes de posição

    Inclinação/Altura/Rotação/Pivot

  • Montável na parede [mm]

    100 x 100 mm

  • Design sem bordas

    Sim

  • Suporte 1Click

    Sim

DIMENSÕES/PESOS

  • Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

    691 x 168 x 523mm

  • Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

    613.5 x 371.6 x 51.3mm

  • Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

    613.5 x 534.5 x 220mm

  • Peso de envio [kg]

    10 kg

  • Peso com suporte [kg]

    5,6 kg

  • Peso sin soporte [kg]

    7,4 kg

ALIMENTAÇÃO

  • Consumo de energía (típ.)

    32,23W

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

ACESSÓRIOS

  • HDMI

    Sim (1,8m)

  • Cabo de alimentação

    Sim (1,5m)

PADRÃO

  • KGMP

    Sim

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