Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX704A-B 27", 240Hz, QHD 2K, 0.03ms (GtG), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, Vesa AdaptiveSync, HDR True Black 400
27GX704A-B
A Tela
OLED QHD 2K 27" (2560 x 1440)
DisplayHDR True black 400 | DCI-P3 (Typ) 98.5%**
Painel Glare
A Velocidade
Taxa de atualização de 240Hz
Tempo de resposta de 0.03ms (GtG)
HDMI 2.1 | USB | DisplayPort
A Tecnologia
AdaptiveSync certificado pela VESA
NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium Pro
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*O brilho do monitor é comparado com o modelo anterior, LG UltraGear 27GS95QE.
**DCI-P3 Típico 98.5%, Mínimo 90%.
OLED com MLA+
Sua jogatina com brilho magnífico
A tecnologia MLA+ eleva as cores a um novo nível de vivacidade .
Com um brilho padrão de 275 nits e podendo atingir pico de 1300 nits, este monitor mantém os seus visuais brilhantes e vibrantes.
Painel OLED brilhante com MLA+
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
Micro Lens Array+
A evolução do OLED
O nosso UltraGear™ OLED, com tecnologia Micro Lens Array+, apresenta um brilho 37.5% superior (SDR) em comparação com o MLA.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%
A explosão de cores
Experimente detalhes realistas em todas as cenas, do mais brilhante ao mais escuro, com o VESA DisplayHDR True Black 400 e DCI-P3 98.5%
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*O True Black 400 é a 10% do nível médio da imagem e 1,5 m:1 é o rácio de contraste a 25% do nível médio da imagem.
Low Blue Light
Tela brilhante e confortável para os olhos
Com a tecnologia Live Color Low Blue Light da LG você garante a melhor experiência de cuidado com os olhos, pois ela reduz o componente de luz azul emitido pelo monitor.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*Os painéis LG OLED foram certificados como Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light pela UL.
*Número do certificado: Ecrã sem cintilação (OLED) - A196009, sem encandeamento desconfortável - V563481 (condições de UGR inferior a 22), solução de hardware de luz azul reduzida Platinum - V745051.
*A funcionalidade acima referida pode variar em função do ambiente ou das condições informáticas do utilizador.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
Taxa de atualização de 240Hz
Velocidade avassaladora
A velocidade avassaladora de 240Hz permite carregar imagens em movimento em até 240 vezes a cada segundo para voce se sobressair no game.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
Tempo de resposta extremamente rápido
de 0.03ms
Com o tempo de resposta de 0.03ms (GtG), reduzindo o efeito fantasma invertido e ajudando na renderização nítida dos objetos, pode desfrutar do jogo com movimentos mais suaves e surreal fluidez visual.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*Suporta uma taxa de atualização rápida até 240Hz. Para funcionar corretamente, é necessária uma placa gráfica que suporte HDMI 2.1 e o cabo HDMI 2.1 (incluído na embalagem).
*A placa gráfica é vendida em separado.
Tecnologia amplamente adotada com certificação
Tecnologia centrada na fluidez da experiência de jogo.
Compatível com NVIDIA® G-SYNC®
Este monitor é compatível com G-SYNC® testado e oficialmente validado pela NVIDlA, reduzindo
Screen Tearing para uma experiência de jogo mais suave e rápida.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Com a tecnologia FreeSync Premium Pro, os Jogadores podem experimentar movimentos contínuose fluídos em jogos de alta resolução e ritmo acelerado. Reduz significativamente o Screen Tearing e Stuttering
Certificado VESA AdaptiveSync
Com a certificação VESA AdaptativeSync, você desfuta de visuais mais suaves, sem tearing e
reprodução de video sem instabilidade.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.
*Auscultadores vendidos em separado.
*Para descarregar o OnScreen Control mais recente, visite LG.com.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
OLED Care
Proteja sua tela com OLED Care
O OLED Care ajuda a evitar o burn-in de exibição da imagem, que ocorre quando uma nova imagem se altera ou quando uma imagem estática de alto contraste é exibida por muito tempo.
*Esta funcionalidade só está disponível com o controlo remoto incluído na embalagem.
Configurações rápidas para um OLED mais brilhante
[Opção 1] Desativar o modo de poupança de energia inteligente.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*O consumo de energia pode aumentar quando as opções acima forem selecionadas.
* O Burn-in da tela pode occorer em modos mais brilhantes
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*O software e um sensor de calibragem NÃO estão incluídos na embalagem. Para descarregar o software LG Calibration Studio mais recente, visite LG.COM.
Dynamic Action Sync
Responda a ação dos seus oponentes com menos input lag e capture os momentos mais críticos do jogo em tempo real.
Black Stabilizer
Esse recurso ajuda a evitar que os atiradores se escondam nos lugares mais escuros e escapar rapidamente das situações quando o flash explode.
Crosshair
A centralização do crosshair possibilita melhor visão e precisão nos jogos de tiro em primeira pessoa.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*A funcionalidade de Mira não está disponível quando o Contador de FPS está ativado.
*O contador de FPS pode apresentar o valor que excede a taxa de atualização máxima do monitor.
Design compacto e elegante
Melhore a sua experiência de jogo com uma nova iluminação hexagonal e um design de 4 lados praticamente sem bordas com uma base totalmente ajustável com rotação, inclinação, altura e pivot, assim você joga com mais conforto.
Design centrado no jogador.
*Garantia limitada. Os termos e condições podem variar consoante o país.
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
27"
Exibição - Resolução
QHD 2K
Exibição - Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação, Altura, Rotação
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor Gamer LG Ultragear™ OLED - 27GX704A-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
27"
Resolução
QHD 2K
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Relação de contraste (Tipo)
1500000:1
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Tratamento de Superfície
Anti-reflexo
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2x) (v2.1)
DisplayPort
Sim (1x) (v1.4)
Porta USB Downstream
Sim (2x) (v3.2 Gen1)
Porta USB Upstream
Sim (1x) (v3.2 Gen1)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
AMD FreeSync™
Sim (FreeSync Premium Pro)
NVIDIA G-Sync™
Sim
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Modo Leitor
Sim
Contador de FPS
Sim
VRR
Sim
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Chave definida pelo usuário
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Efeito HDR
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação, Altura, Rotação
Montável na parede [mm]
100 x 100 mm
DIMENSÕES/PESOS
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
532.6x605.2x220 (Up) / 402.6x605.2x220 (Down)
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
351.0x605.2x45.3
Peso de envio [kg]
9.9kg
Peso com suporte [kg]
7.2kg
Peso sin soporte [kg]
4.8kg
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
168x673x529
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
31.52W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim
Cabo de alimentação
Sim
