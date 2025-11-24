About Cookies on This Site

Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX704A-B 27", 240Hz, QHD 2K, 0.03ms (GtG), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, Vesa AdaptiveSync, HDR True Black 400

Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX704A-B 27", 240Hz, QHD 2K, 0.03ms (GtG), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, Vesa AdaptiveSync, HDR True Black 400

27GX704A-B
vista traseira
vista lateral
Vista lateral virada para cima
Vista superior
Vista superior de -15 graus
Vista superior de +15 graus
vista em perspetiva
Vista em perspetiva de +15 graus
Vista traseira em perspetiva
vista traseira
vista lateral
Vista lateral virada para cima
Vista superior
Vista superior de -15 graus
Vista superior de +15 graus
vista em perspetiva
Vista em perspetiva de +15 graus
Vista traseira em perspetiva

Principais recursos

  • Monitor OLED 27" QHD 2K (2560 x 1440)
  • 240Hz de frequência
  • 0.03ms (GtG) de tempo de resposta
  • Compatível com NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium Pro e VESA AdaptiveSync
  • DisplayHDR True black 400
  • Design ergonomicos focados no gamer
Monitor para gaming UltraGear™ OLED.

A Tela

OLED QHD 2K 27" (2560 x 1440)

DisplayHDR True black 400 | DCI-P3 (Typ) 98.5%**

Painel Glare

A Velocidade

Taxa de atualização de 240Hz

Tempo de resposta de 0.03ms (GtG)

HDMI 2.1 | USB | DisplayPort

A Tecnologia

AdaptiveSync certificado pela VESA

NVIDIA® G-SYNC®

AMD FreeSync™ Premium Pro

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*O brilho do monitor é comparado com o modelo anterior, LG UltraGear 27GS95QE.

**DCI-P3 Típico 98.5%, Mínimo 90%.

OLED com MLA+

Sua jogatina com brilho magnífico

A tecnologia MLA+ eleva as cores a um novo nível de vivacidade .

Com um brilho padrão de 275 nits e podendo atingir pico de 1300 nits, este monitor mantém os seus visuais brilhantes e vibrantes.

Painel OLED brilhante com MLA+

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Micro Lens Array+

A evolução do OLED

O nosso UltraGear™ OLED, com tecnologia Micro Lens Array+, apresenta um brilho 37.5% superior (SDR) em comparação com o MLA.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%

A explosão de cores

Experimente detalhes realistas em todas as cenas, do mais brilhante ao mais escuro, com o VESA DisplayHDR True Black 400 e DCI-P3 98.5%

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*O True Black 400 é a 10% do nível médio da imagem e 1,5 m:1 é o rácio de contraste a 25% do nível médio da imagem.

Low Blue Light

Tela brilhante e confortável para os olhos

Com a tecnologia Live Color Low Blue Light da LG você garante a melhor experiência de cuidado com os olhos, pois ela reduz o componente de luz azul emitido pelo monitor.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Os painéis LG OLED foram certificados como Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light pela UL.

*Número do certificado: Ecrã sem cintilação (OLED) - A196009, sem encandeamento desconfortável - V563481 (condições de UGR inferior a 22), solução de hardware de luz azul reduzida Platinum - V745051.

*A funcionalidade acima referida pode variar em função do ambiente ou das condições informáticas do utilizador.

Ecrã OLED com 240Hz e 0.03ms (GtG).

O OLED gamer mais veloz 

Velocidade Pro 240Hz e 0.03ms (GtG)

O monitor UltraGear™ OLED 27GX704A-B oferece potência e velocidade Pro incomparáveis com taxa de atualização de 240Hz e tempo real de resposta de 0,03ms (GtG), oferecendo visuais ultra-suaves e uma jogabilidade nítida e sem fantasmas, perfeito para a vantagem competitiva.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Taxa de atualização de 240Hz
Velocidade avassaladora

A velocidade avassaladora de 240Hz permite carregar imagens em movimento em até 240 vezes a cada segundo para voce se sobressair no game.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Tempo de resposta extremamente rápido
de 0.03ms

Com o tempo de resposta de 0.03ms (GtG), reduzindo o efeito fantasma invertido e ajudando na renderização nítida dos objetos, pode desfrutar do jogo com movimentos mais suaves e surreal fluidez visual.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

QHD OLED a 240Hz com HDMI 2.1.

QHD OLED 240Hz em HDMI 2.1

240Hz com HDMI 2.1

O 27GX704A é capaz de atingir uma taxa de atualização de até 240Hz com HDMI 2.1 ou DisplayPort em resolução QHD 2K.

*Suporta uma taxa de atualização rápida até 240Hz. Para funcionar corretamente, é necessária uma placa gráfica que suporte HDMI 2.1 e o cabo HDMI 2.1 (incluído na embalagem).

*A placa gráfica é vendida em separado.

Tecnologia amplamente adotada com certificação

Tecnologia centrada na fluidez da experiência de jogo.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.

*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.

Saída de auscultadores de 4 polos.

Plugin para efeito Sonoro Imersivo

Conecte facilmente com a saída de fone de ouvido de 4 polos e aproveite os jogos enquanto conversa por voz. Além disso, você pode experimentar um som imersivo estéreo com DTS Headphone:X, oferecendo uma experiência de áudio 3D virtual.

*Auscultadores vendidos em separado.

*Para descarregar o OnScreen Control mais recente, visite LG.com.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

OLED Care

Proteja sua tela com OLED Care

O OLED Care ajuda a evitar o burn-in de exibição da imagem, que ocorre quando uma nova imagem se altera ou quando uma imagem estática de alto contraste é exibida por muito tempo.

*Esta funcionalidade só está disponível com o controlo remoto incluído na embalagem.

Configurações rápidas para um OLED mais brilhante

[Opção 1] Desativar o modo de poupança de energia inteligente.

Configurações rápidas para um OLED mais brilhante

[Opção 2] Definir o modo de gaming como Gamer 1.

Configurações rápidas para um OLED mais brilhante

[Opção 3] Definir o brilho para 100.

Configurações rápidas para um OLED mais brilhante

[Opção 4] Definir o brilho máximo como elevado.

Imagem de configuração da GUI de POUPANÇA DE ENERGIA INTELIGENTE.
Imagem de configuração da GUI do Modo de Gamer.
Imagem de configuração GUI do brilho.
Imagem da configuração GUI do brilho máximo.
Imagem de configuração da GUI de POUPANÇA DE ENERGIA INTELIGENTE.
Imagem de configuração da GUI do Modo de Gamer.
Imagem de configuração GUI do brilho.
Imagem da configuração GUI do brilho máximo.
Imagem de configuração da GUI de POUPANÇA DE ENERGIA INTELIGENTE.

Configurações rápidas para um OLED mais brilhante

[Opção 1] Desativar o modo de poupança de energia inteligente.

Imagem de configuração da GUI do Modo de Gamer.

Configurações rápidas para um OLED mais brilhante

[Opção 2] Definir o modo de gaming como Gamer 1.

Imagem de configuração GUI do brilho.

Configurações rápidas para um OLED mais brilhante

[Opção 3] Definir o brilho para 100.

Imagem da configuração GUI do brilho máximo.

Configurações rápidas para um OLED mais brilhante

[Opção 4] Definir o brilho máximo como elevado.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*O consumo de energia pode aumentar quando as opções acima forem selecionadas.

* O Burn-in da tela pode occorer em modos mais brilhantes

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização. 

*O software e um sensor de calibragem NÃO estão incluídos na embalagem. Para descarregar o software LG Calibration Studio mais recente, visite LG.COM.

Dynamic Action Sync

Responda a ação dos seus oponentes com menos input lag e capture os momentos mais críticos do jogo em tempo real.

Black Stabilizer

Esse recurso ajuda a evitar que os atiradores se escondam nos lugares mais escuros e escapar rapidamente das situações quando o flash explode.

Crosshair

A centralização do crosshair possibilita melhor visão e precisão nos jogos de tiro em primeira pessoa.

Contador de FPS

Cada frame importa. Veja a velocidade de carregamento de dados em tempo real com o contador FPS.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*A funcionalidade de Mira não está disponível quando o Contador de FPS está ativado.

*O contador de FPS pode apresentar o valor que excede a taxa de atualização máxima do monitor.

Design compacto e elegante

Melhore a sua experiência de jogo com uma nova iluminação hexagonal e um design de 4 lados praticamente sem bordas com uma base totalmente ajustável com rotação, inclinação, altura e pivot, assim você joga com mais conforto.

Design centrado no jogador.

Monitor com base giratória e ajustável.

Base Giratória

Monitor regulável em altura/inclinação.

Inclinação / Altura

Monitor regulável com articulação

Articulação

Monitor com design sem margens.

Design sem margens

*Garantia limitada. Os termos e condições podem variar consoante o país.

Imprimir

Especificação chave

  • Exibição - Tamanho [polegadas]

    27"

  • Exibição - Resolução

    QHD 2K

  • Exibição - Gama de cores (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Mecânica - Exibir ajustes de posição

    Inclinação, Altura, Rotação

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

  • Nome do produto

    Monitor Gamer LG Ultragear™ OLED - 27GX704A-B

EXIBIÇÃO

  • Tamanho [polegadas]

    27"

  • Resolução

    QHD 2K

  • Profundidade de cor (número de cores)

    1.07B

  • Ângulo de visão (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Relação de contraste (Tipo)

    1500000:1

  • Gama de cores (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Tratamento de Superfície

    Anti-reflexo

CONECTIVIDADE

  • HDMI

    Sim (2x) (v2.1)

  • DisplayPort

    Sim (1x) (v1.4)

  • Porta USB Downstream

    Sim (2x) (v3.2 Gen1)

  • Porta USB Upstream

    Sim (1x) (v3.2 Gen1)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Sim

  • AMD FreeSync™

    Sim (FreeSync Premium Pro)

  • NVIDIA G-Sync™

    Sim

  • Sincronização de ação dinâmica

    Sim

  • Estabilizador Preto

    Sim

  • Mira

    Sim

  • Modo Leitor

    Sim

  • Contador de FPS

    Sim

  • VRR

    Sim

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Chave definida pelo usuário

    Sim

  • Interruptor de entrada automática

    Sim

  • Efeito HDR

    Sim

MECÂNICA

  • Exibir ajustes de posição

    Inclinação, Altura, Rotação

  • Montável na parede [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSÕES/PESOS

  • Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

    532.6x605.2x220 (Up) / 402.6x605.2x220 (Down)

  • Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

    351.0x605.2x45.3

  • Peso de envio [kg]

    9.9kg

  • Peso com suporte [kg]

    7.2kg

  • Peso sin soporte [kg]

    4.8kg

  • Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

    168x673x529

ALIMENTAÇÃO

  • Consumo de energía (típ.)

    31.52W

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

ACESSÓRIOS

  • HDMI

    Sim

  • Cabo de alimentação

    Sim

