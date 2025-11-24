We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG OLED UltraGear™ 45GX950A 45",Dual-Mode 5K2K + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA
Principais recursos
- Tela OLED 45" 5K2K (5120x2160)
- Dual Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
- Tempo de resposta de 0,03ms (GtG) real
- Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
- Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
- Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
*Com base nas especificações publicadas de cada monitor OLED até dezembro de 2024, o LG 45GX950A é o único display OLED com resolução 5K2K (5120x2160).
A Tela
45" UltraGear OLED WUHD 5K2K (5120x2160)
Curvatura 800R no formato 21:9
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5% (Típ.)
125 PPI
A Velocidade
Taxa de atualização Dual-Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
Tempo de resposta de 0.03ms (GtG) real
A Tecnologia
Compatível com NVIDIA® G-SYNC®
Certificado VESA AdaptiveSync
AMD FreeSync™ Premium Pro
DisplayPort 2.1 & USB-C (PD 90W)
Primeiro UltraGear OLED 5K2K do mundo
A primeira tela OLED 5K2K (5120x2160) 45" do mundo oferece uma visualização 34% mais ampla do que as telas padrão 16:9 e um aumento de 33% de pixels em relação ao UHD (3840x2160). A tela OLED 5K2K apresenta sombras mais escuras, luzes mais brilhantes e cores vibrantes durante o gameplay.
will.i.am, o arquiteto da experiência xboom
A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.
Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.
- Monitor LG OLED UltraGear™ 45GX950A 45",Dual-Mode 5K2K, 0,03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, Vesa
- LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
45"
Exibição - Resolução
5120 x 2160
Exibição - Tipo de painel
OLED WUHD
Exibição - Proporção
21:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
275 cd/m² (Typ)
Exibição - Curvatura
Sim 800R
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
Dual Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
Exibição - Tempo de resposta
0,03ms (GtG) real
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação/Altura/Giro
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG UltraGear™ OLED Curvo - 45GX950A-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
45"
Proporção
21:9
Tipo de painel
OLED WUHD
Tempo de resposta
0,03ms (GtG) real
Resolução
5120 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0.2035 mm × 0.2035mm
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
275 cd/m² (Typ)
Relação de contraste (Tipo)
1500000:1
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Curvatura
Sim 800R
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
Dual Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
Bit de cor
10bit
Tratamento de Superfície
Antirreflexo
Baixo reflexo do polarizador frontal
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (x2)
DisplayPort
Sim
USB-C
Sim
Saída para auscultadores
Sim
Porta USB Downstream
Sim (x2)
Porta USB Upstream
Sim
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
Brilho automático
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Cor calibrada na fábrica
Sim
PIP
Sim
PBP
Sim
Estabilizador Preto
Sim
VRR
Sim
VESA DisplayHDR™
Sim
Efeito HDR
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação/Altura/Giro
Montável na parede [mm]
100 x 100 mm
SOM
DTS HP: X
Sim 10W x 2
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
1142 x 301 x 564mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
991.6 x 665.6 x 342mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
991.6 x 460.7 x 225.5mm
Peso de envio [kg]
20.5kg
Peso com suporte [kg]
14 kg
Peso sin soporte [kg]
9.4kg
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
66W (Typ.)
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim
USB-C
Sim
Adaptador
Adaptador externo
Cabo de alimentação
Sim
Todas as especificações
ACESSÓRIO
Alça
Sim
Cabo tipo USB C
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Sim
SBC
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299959530
BATERIA
Tempo de carregamento da bateria (Hrs)
3
Duração da bateria (HRS)
20
CONECTIVIDADE
Versão Bluetooth
5.4
CONFORTO
Indicador de bateria
Sim
Bluetooth App (Android/iOS)
Sim
Iluminação
Sim
multiponto
Sim
Party Link (Modo duplo)
Sim
Party Link (Modo múltiplo)
Sim
Viva voz
Sim
Gerenciador de atualização (FOTA)
Sim
Comando de voz (Google Assistente, Siri)
Sim
À prova de água/respingos
IP67
DIMENSÃO (LXAXD)
Caixa de papelão
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Alto-falante
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
EQ
Som Inteligente
Sim
Bass Boost
Sim
Customizável (App)
Sim
Padrão
Sim
EM GERAL
Número de canais
1.1ch (2Way)
Potência de saída
20 W + 10 W
CONSUMO DE ENERGIA
Modo de inicialização
10 W
Modo de espera
0.3 W
FONTE DE ENERGIA
USB tipo C
Sim
ALTO-FALANTE
Radiador Passivo
Sim (2)
Tamanho da Unidade do Tweeter
16 mm x 1
Tipo de unidade de tweeter
Domo
Unidade de Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso líquido
0,7 kg
