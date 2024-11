TERMOS GERAIS E CONDIÇÕES DE VENDA

Estes Termos e Condições Gerais de Venda, o Acordo Comercial e a Proposta Comercial, e seu(s) Anexo(s) conjuntamente referidos coletivamente como "Contrato", constituem a totalidade e o único acordo entre as PARTES e substitui, cancela e anula todas as negociações anteriores, verbais ou por escrito relacionadas ao mesmo objeto. Em caso de inconsistências entre a Proposta e os Termos e Condições Gerais, prevalecem os Termos e Condições Gerais.

Artigo 1 (Definições)

1.1. Nestes Termos e Condições Gerais, aplicam-se os seguintes significados:

A. A. “Produto(s)”: doravante referenciado no singular ou plural, incluindo, mas não se limitando a produtos de áudio e vídeo, eletrodomésticos, ar condicionado, peças e acessórios, com a marca LG (“Produtos”), conforme negociados entre as PARTES e constantes na Proposta Comercial.

B. “Documento de transação” significa o acordo comercial, as condições especiais, a proposta comercial e outros anexos do acordo comercial.

C. “LGPD” significa Lei Geral de Proteção de Dados

Artigo 2 (Produto e Pedido de Compra)

2.1. Os Termos e as Condições Gerais são aplicáveis à Venda e Compra de Produto(s) da marca LG, conforme definido(s) no Acordo Comercial e respectiva Proposta. (“Contrato”).

2.2. As PARTES reconhecem e concordam que este é um acordo não exclusivo que não impede que qualquer das PARTES adquira ou venda Produtos similares ao objeto deste Acordo de/a qualquer outra parte.

2.3. A LG garante que manterá disponível em estoque pelo prazo estabelecido na legal vigente o(s) Produto(s) que deixar de ser produzido.

Artigo 3 (Declarações e Garantias)

3.1. Todas as amostras, desenhos, materiais descritivos, especificações e publicidade emitida pela LG e todas as descrições ou ilustrações contidas nos catálogos ou brochuras da LG são emitidas ou publicadas com o único objetivo de fornecer uma ideia aproximada dos produtos neles descritos. Eles não farão parte deste Contrato ou do Pedido de Compra aceito, e isso não é uma venda por amostra. Nenhum funcionário ou outro representante da LG tem autorização para fazer qualquer outra promessa com relação às obrigações da LG por uma falha do Produto em conformidade com suas especificações ou expectativas. O COMPRADORA reconhece que não se baseou em nenhuma declaração, promessa ou

COMPRADORA.

6.2. No caso do item 6.1, mediante solicitação do COMPRADORA, as PARTES poderão selecionar um modelo substituto, com novo prazo de entrega, preço e condições de pagamento, a ser formalizado por acordo por escrito.

6.3. A LG reserva-se o direito de descontinuar qualquer Produto mediante notificação por escrito ao COMPRADORA, com 60 (sessenta) dias de antecedência. A LG terá o direito de fazer alterações relacionadas à forma, aparência e função dos Produtos com o consentimento do COMPRADORA, o que não deverá ocorrer, de forma desmotivada.

Artigo 7 (Uso de nome comercial; marca e outros direitos de propriedade intelectual)

7.1. Nenhuma PARTE está autorizada a usar os símbolos comerciais da outra PARTE, como nome comercial, marca, design, marca de serviço ou emblema (doravante denominado "símbolo comercial") sem a permissão prévia por escrito da outra PARTE.

7.2. Ainda que uma PARTE receba uma permissão por escrito da outra PARTE em relação ao item 7.1, ela não deve abusar do direito de uso de propriedade intelectual e deverá observar as regras internas de gerenciamento, uso e operação da outra PARTE.

7.3. O COMPRADORA reconhece que qualquer uma das marcas registradas, nomes comerciais, patentes, modelos de utilidade, designs, direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual utilizados, incorporados ou relacionados aos Produtos pertencem exclusivamente à LG.

Artigo 8 (Posse e Risco)

8.1. A posse e a transferência de risco relacionado com o Produto passarão da LG para o COMPRADORA no momento da entrega do Produto, conforme modalidade de frete contrato.

Artigo 9 (Reserva de Domínio)

9.1. Mesmo após a entrega do Produto ao COMPRADORA, a LG manterá a propriedade do Produto até que o COMPRADORA pague o preço total do contrato (se o COMPRADORA fornecer uma garantia real nos termos de um contrato individual, essa reserva de domínio corresponderá ao valor que exceder o valor da garantia), e a propriedade do Produto passará para o COMPRADORA somente quando o preço do contrato for pago integralmente.

exclusivo da LG, o Produto defeituoso em questão. Toda e qualquer reclamação por erros, danos, defeitos, faltas e não-conformidades em qualquer remessa dos Produtos descobertos pela inspeção deve ser feita por escrito à LG e deverá ser enviada pelo COMPRADORA com informações completas dentro de quinze (15) dias após a recebimento de Produtos. A falha em fazer tal reclamação dentro desse prazo constituirá aceitação da entrega e anuência que tal entrega está em total conformidade com os padrões de qualidade e quaisquer outros termos e condições aplicáveis.

12.2. A LG garante que o Produto cumpre as especificações, se houver e ii) está livre de defeitos de design, material e mão-de-obra sob uso normal e adequado, de acordo com as instruções da LG a eles aplicáveis, pelo período da Garantia do Produto.

12.3. Não obstante o acima exposto, a garantia declarada acima não se aplicará: i) se o COMPRADORA não atender os requisitos constantes do Termo de Garantia, tais como, mas não se limitando aos Produtos terem submetidos a uso indevido, mau uso, abuso, negligência, instalação inadequada, manutenção inadequada, transporte inadequado, acidente, alteração de design por qualquer pessoa que não seja a LG, ii) se o nome original e / ou número de série e / ou marcas de identificação tiverem sido desfigurados, alterados ou removidos, ou iii) se os Produtos tiverem sido utilizados em violação às instruções fornecidas pela LG.

12.4. A LG não concederá nenhuma garantia relacionada com valores de bens, adequação a uma finalidade específica, operação contínua e ausência de falhas do Produto, exceto a garantia especificada no item12.1 deste Artigo.

Artigo 13 (DECLARAÇÃO DE GARANTIA)

13.1. A GARANTIA FORNECIDA NESTE ACORDO, JUNTAMENTE COM O TERMO DE GARANTIA E TERMO DE ENTREGA DE RELATÓRIO DE START-UP, REPRESENTAM AS OBRIGAÇÕES DA LG E CONSTITUEM A ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA LG E O ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO DO COMPRADORA POR QUEBRA DE GARANTIA RELATIVA AOS PRODUTOS VENDIDOS E ABARCADOS NESTE ACORDO, E ESTÃO SUBSTITUÍDOS AQUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, CONDIÇÕES OU RESPONSABILIDADES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, POR LEI OU DE OUTRA FORMA, PARA QUALQUER PRODUTO OU PEÇAS AQUI NEGOCIADAS.

que ocasionem danos físicos (incluindo morte) causados por Produtos vendidos pela LG ou aos bens móveis ou imóveis causados por tais vícios de Produtos vendidos pela LG, a LG suportará a defesa e indenizará o COMPRADORA de tal reivindicação ou processo, em caso de comprovação da existência de vício de produto, conforme decisão judicial e o acordo mútuo reconhecido pela LG, desde que o COMPRADORA tenha cumprido os seguintes requisitos.

A. O COMPRADORA deverá notificar imediatamente a LG por escrito sobre qualquer processo ou reclamação relacionada com a cláusula

15.1.

B. O COMPRADORA confiará à LG plenos poderes de defesa e negociação para acordo e/ou finalização dos processos, caso seja decisão da LG assumir o caso.

C. O COMPRADORA fornecerá à LG todas as informações necessárias para defesa e negociação para acordo e/ou finalização dos processos.

15.2. A responsabilidade da LG perante uma reclamação ou processo judicial de terceiros por violação de seu direito especificado no item 15.1 acima é limitada à especificada no mesmo parágrafo, que substitui todas as demais formas de responsabilidade por tais danos.

15.3. A LG não se responsabiliza se uma reivindicação de terceiros ou um processo judicial por violação de seu direito especificado no item 15.1, acima, caso tenha sido causado devido a qualquer uma das seguintes situações:

A. qualquer reclamação ou processo judicial tenha sido causado por modificação feita pelo COMPRADORA, a seu exclusivo critério, sem permissão prévia por escrito da LG, ou falhe em seguir o uso ou método de uso especificado nas especificações, no manual, ou na garantia;

B. qualquer reclamação ou processo judicial causado quando o COMPRADORA usar o Produto seguindo qualquer outro produto ou informação técnica além daquela fornecida pela LG;

C. qualquer reclamação ou processo judicial decorrentes de requisitos ou informações técnicas fornecidas pelo COMPRADORA; ou

D. qualquer uso indevido do Produto, inclusive decorrentes de instalação inadequada, ou inadequação no ambiente onde o Produto for instalado; ou

E. qualquer reclamação ou processo judicial causado por qualquer outro motivo que não seja uma falha da LG.

Artigo 16 (Procedimentos de Indenização)

16.1. Caso o dever da LG de suportar as defesas seja

punitivos;

(ii) lucros cessantes, perda de lucratividade, ou receita, diminuição de valor, decorrentes de ou relacionados com este Contrato;

(iii) perda de ou danos relacionados com dados.

17.3. A LG não se responsabiliza por nenhuma demanda proposta por terceiros, exceto se versarem sobre danos físicos (incluindo morte) advindos de vício de produto; danos a bens móveis ou imóveis oriundos de vício de produto; ou violação do direito de patente, direito autoral ou direito de marca comercial.

Artigo 18 (Prazo e Rescisão)

18.1. O presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura do Acordo Comercial (“Data de Início”) e permanecerá vigente até a entrega e o pagamento final pela COMPRADORAA, o que ocorrer por último.

18.1.1. Este Contrato poderá ser prorrogado mediante aditivo contratual assinado por ambas as PARTES.

18.2. Este Contrato pode ser rescindido por meio de um aviso por escrito com efeito imediato, sem recurso prévio a qualquer autoridade judicial ou outra aplicável, dada pela LG à COMPRADORAA na ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos:

(a) na eventualidade de se verificar uma alteração no controle societário da COMPRADORAA, direta ou indiretamente, numa única operação, ou numa conjugação de operações, a LG poderá rescindir este Contrato, sem o pagamento de qualquer penalidade, caso o novo controlador da COMPRADORAA seja um concorrente da LG ou de qualquer de suas afiliadas, ou se a LG entender que o novo acionista/quotista da COMPRADORAA não disponha de recursos, experiência ou estrutura empresarial equivalentes aos de seu atual acionista/quotista, de forma a prejudicar o objeto deste Contrato e/ou a não oferecer à LG o mesmo nível de segurança em relação às responsabilidades e obrigações previstas;

(b) a COMPRADORAA fizer qualquer cessão em benefício de seus credores que possa prejudicar sua capacidade de cumprir os termos e condições do presente instrumento;

(c) a LG deixe de produzir ou distribuir os Produtos, objeto deste Contrato;

(d) a COMPRADORAA se desfizer de seus principais ativos;

(e) a COMPRADORAA tiver seus bens apreendidos ou executados ou algo desta natureza de forma que prejudique a execução deste Contrato;

(f) a COMPRADORAA não realizar ou atrasar

seguintes eventos:

(a) violação ou inobservância de qualquer cláusula ou obrigação estabelecida neste Contrato ou seu anexos, que não seja sanada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação enviada pela PARTE inocente, alertando sobre a falta;

(b) interromper as suas atividades a qualquer título;

(c) ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, cujo evento, assim classificado, inviabilize o pleno cumprimento do Contrato por período superior a 30 (trinta) dias, a contar da data do evento.

18.5. Cada PARTE renuncia a qualquer direito que possa ter de receber qualquer compensação, reparações ou compensação semelhante, incluindo, sem limitação, indenização por fundo de comércio, por goodwill no momento da rescisão ou expiração deste Contrato, nos termos da lei Brasileira, ou de outra forma, exceto conforme expressamente previsto neste Contrato.

18.6. Todos os pagamentos devidos à LG após a rescisão deverão ser realizados conforme pactuado e nenhum cancelamento ou rescisão deste Contrato servirá para liberar a COMPRADORAA ou seus sucessores ou cessionários de quaisquer obrigações decorrentes deste Contrato.

18.7. Ocorrendo a rescisão deste contrato, motivada ou imotivadamente, caso existam saldos a receber por parte da LG, a CONTRATANTE deverá saldálo imediatamente; e nenhum cancelamento ou rescisão deste Contrato servirá para liberar a CONTRATANTE ou seus sucessores ou cessionários de quaisquer obrigações decorrentes deste Contrato.

18.8. A CONTRATANTE declara que não efetuou investimentos expressivos para se tornar fornecedora da LG.

Cláusula 19 (Confidencialidade)

19.1. Para fins deste Contrato, Informação Confidencial significa todo e qualquer material ou informação de natureza confidencial ou de propriedade exclusiva da PARTE REVELADORA e que não são conhecidas de modo geral, incluindo, sem limitação, qualquer informação e dados técnicos ou “know-how” relativos a métodos de negócios, descobertas, ideias, invenções, conceitos, equipamentos, “designs”, além de desenhos, especificações, procedimentos técnicos, sistemas, modelos, dados, código-fonte, código-objeto, documentação, diagramas, projetos ou produtos em desenvolvimento, processos e procedimentos, amostras de produtos, fotos, relatórios e estudos,

corporativa em conteúdo semelhante ao disposto neste instrumento;

iii) não imprimir, copiar, duplicar, modificar, armazenar em dispositivos não autorizados, descompilar, desmontar ou fazer engenharia reversa, traduzir quaisquer itens, descobrir o código-fonte, segredos comerciais, reproduzir, transformar, ou divulgar de qualquer forma as Informações Confidenciais a terceiros sem o prévio consentimento por escrito da PARTE REVELADORA, além do que seja exigido pela Finalidade deste Contrato;

iv) implementar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger as Informações Confidenciais contra destruição ou perda acidental ou ilícita, divulgação ou acesso não autorizado, em particular quando o processamento envolve a transmissão de Informações Confidenciais através de uma rede, alteração, e todas as outras formas ilegais de processamento.

19.3. A PARTE RECEPTORA se compromete a adotar as medidas necessárias e adequadas para manter a confidencialidade das Informações Confidenciais de propriedade da PARTE REVELADORA, impedindo o uso não autorizado, reprodução, divulgação, disseminação ou publicação das Informações Confidenciais a terceiros, no todo ou em PARTE, salvo se prévia, formal e expressamente autorizado, por escrito, por representante legal da PARTE REVELADORA, ou na hipótese de cumprimento de ordem judicial ou lei, nos termos previstos neste Contrato, protegendo-as com o mesmo grau de cuidado que a PARTE RECEPTORA usa para proteger suas próprias Informações Confidenciais de natureza semelhante, mas não menos do que um grau razoável de cuidado.

19.4. Caso a PARTE RECEPTORA seja autorizada pela PARTE REVELADORA para a subcontratação de quaisquer serviços que envolvam a coleta, uso, armazenamento, transferência, divulgação e processamento de Informações Confidenciais, a PARTE RECEPTORA acordará com seus subcontratados para proteger e processar as Informações Confidenciais em termos não menos restritivos do que os contidos neste Contrato. A PARTE REVELADORA reserva-se o direito, caso opte por fazê-lo, de celebrar Contrato de confidencialidade adicional diretamente com esses subcontratados, a fim de assegurar uma proteção adequada das Informações Confidenciais e cumprir com a Lei Aplicável.

19.5. A PARTE RECEPTORA concorda em notificar oportunamente a PARTE

recebidas ou obtidas no período de vigência deste Contrato, salvo aqueles que, pela natureza, devam ser, exclusiva e obrigatoriamente, mantidos pelas partes como prova de suas obrigações, inclusive perante terceiros.

19.11. As obrigações de confidencialidade previstas nesta cláusula, em relação às informações Confidencias não serão aplicáveis às seguintes hipóteses: (i) àquelas que a qualquer tempo, caiam em domínio público ou sejam ou tenham sido levadas a público, sem que fique configurada infração contratual; (ii) as informações sejam conhecidas por uma das partes antes da sua divulgação pela outra parte, ou que tenha sido independentemente desenvolvida pelos representantes da respectiva parte, sem que estes tenham tido acesso às informações; (iii) as informações sejam divulgadas, de boa-fé, por terceiro legalmente legitimado e/ou intitulado para tanto, e (iv) a revelação das informações seja requerida por lei, ordem judicial e/ou determinação de órgão/agência governamental devidamente amparado em dispositivo legal.

Artigo 20 (Obrigação de Negociação Justa)

20.1. Cada PARTE e seus diretores e funcionários devem reconhecer e garantir a imparcialidade na transação como sendo requisito para concluir, executar e manter este Contrato, e não deve executar nenhuma ação, incluindo oferecer dinheiro ou entretenimento à outra PARTE ou a seus diretores e funcionários que possam prejudicar a negociação justa e em boa-fé (a seguir denominada "Ação Desleal").

20.2. Em caso de constatação ou suspeita de uma Ação Desleal ter sido executada pelo COMPRADORA ou por seus diretores ou funcionários para a LG, a LG poderá solicitar ao COMPRADORA o envio ou a apresentação de data relacionada, cuja anuência no envio/apresentação não poderá ser adiada sem motivo justo.

Artigo 21 (Proteção de Dados)

21.1. As PARTES devem cumprir normas estabelecidas para o acesso, manuseio, tratamento, controle e proteção das informações e dados pessoais a que tenha acesso em razão deste Contrato, incluindo as disposições vinculadas: (a) à Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (“Marco Civil da Internet”), ao seu decreto regulamentador, o Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016 (“Decreto 8.771”); (b) à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”), conforme seja aplicável às PARTES.

conhecimento de tal investigação.

22.3. Nenhum valor pago pela LG a COMPRADORAA poderá ser usado, direta ou indiretamente ou por qualquer outro meio, seja qual for, (i) para qualquer finalidade que constitua uma violação da lei de qualquer país onde os Serviços são executados ou de qualquer país cujas leis podem se aplicar a qualquer uma das PARTES ou a seus respectivos afiliados; (ii) para obter qualquer benefício de qualquer funcionário do governo ou outra pessoa em nome da LG; ou (iii) para qualquer finalidade ilegal, antiética ou imprópria, esteja ou não em conexão com este Contrato, e a COMPRADORAA garante que não utilizará tais fundos de maneira que viole esta Cláusula.

22.4. As PARTES declaram e garantem que:

i) Possuem e aplicam efetivamente mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades;

ii) Possuem e aplicam efetivamente seu código de conduta e as respectivas políticas de combate à corrupção;

iii) Concordam com as regras de integridade constantes do Código de Ética e Código de Conduta da LG “Jeong-Do Managemnent”, disponível https://www.lg.com/br/sobre-a-lg/our-brand , em e as aplicam efetivamente.

22.5. A COMPRADORAA reconhece que qualquer violação desta Cláusula é uma violação material deste Contrato.

Cláusula 23 (Notificações)

23.1. Todos os avisos e notificações relacionados à este Contrato devem ser feitos por escrito e devem ser endereçados à pessoa indicada na Proposta Comercial. Essas notificações devem ser enviadas por entrega pessoal, por correio registrado (confirmado pelo destinatário e pelo aviso original enviado por correio registrado) para o endereço constante da Proposta Comercial.



23.2. A notificação no item 23.1, acima, deverá ser efetiva a partir da data do recebimento pelo destinatário.

23.3. Qualquer mudança de nome, endereço ou diretor representante da empresa deve ser notificada à outra pessoa sem demora, da maneira especificada no item 23.1 desta cláusula.

Cláusula 24 (Acordo Completo)

24.1. Este Contrato constitui o único e inteiro teor do acordo entre as PARTES com relação ao objeto deste documento, substitui, cancela e anula todas as

finalidade que é concedida e não deve ser interpretada como uma renúncia para qualquer ocasião futura ou contra qualquer outra pessoa. Na medida em que qualquer curso, negociação, ação, omissão, falha ou atraso no exercício de qualquer direito ou tutela nos termos deste Contrato constitua a eleição de um direito ou tutela inconsistente/ilegal, este ato não i) constitui uma renúncia a qualquer direito ou tutela; ou ii) limita ou impede a execução subsequente de qualquer disposição do contrato. O exercício total ou parcial de qualquer direito ou recurso nos termos deste Contrato impede o exercício simultâneo ou subsequente de qualquer outro direito ou recurso. Os direitos e recursos das PARTES estabelecidas neste Contrato, exceto quando expressamente declarado em contrário, não são exclusivos, mas são cumulativos, de quaisquer direitos ou recursos agora ou subsequentemente existentes em lei ou por equidade.

27.4. Se qualquer termo, disposição ou avença constante do presente Contrato for considerado inexequível, inválido ou ilegal por qualquer motivo, os demais termos, disposições e avenças continuarão em pleno vigor e efeito, tal como se este Contrato tivesse sido firmado com a eliminação do segmento inexequível, inválido ou ilegal, sendo que tal inexequibilidade, invalidade ou ilegalidade não afetará de outra forma a exequibilidade, validade ou legalidade dos termos, disposições e avenças remanescentes, desde que o presente Contrato, assim modificado, continue a expressar, sem alterações relevantes, as intenções originais das PARTES com respeito ao seu objeto e desde que a eliminação do segmento mencionado deste Contrato não prejudique, de forma essencial, os respectivos benefícios e expectativas das PARTES.

27.5. Os títulos contidos neste Contrato são incluídos com o objetivo de conveniência apenas e não afetam a construção ou interpretação de qualquer cláusula deste Contrato.

27.6. Não se estabelece, por força deste Contrato, qualquer espécie de vínculo societário, associativo, de representação ou agenciamento entre a LG e a COMPRADORAA, tampouco qualquer vínculo empregatício e/ou responsabilidade por parte da LG com relação aos profissionais, funcionários e/ou prepostos que a COMPRADORAA empregar ou indicar para a execução dos do objeto do presente Contrato, correndo por conta exclusiva da COMPRADORAA, único responsável como empregador, todas as despesas com seu pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, civil, previdenciária ou securitária, bem como honorários de advogado,

(d) A LG garante que os produtos e serviços objeto deste contrato cumprirão com certificações obrigatórias aplicáveis no território brasileiro.

27.10. Em conformidade com as normas vigentes, as partes admitem e concordam, para todos os fins e efeitos de direito, que este instrumento poderá ser assinado digitalmente por meio da plataforma de assinatura digital Adobe Acrobat Sign, e a partir dos e-mails de seus representantes legais, pelo que reconhecem, desde já, a autoria, validade, eficácia, integridade e autenticidade deste instrumento assinado digitalmente, ainda que sem a aplicação de certificado digital.

27.11. Igualmente, as PARTES neste ato declaram que (i) é admitida como válida e verdadeira a assinatura deste Acordo por meio de certificado digital emitido por entidades credenciadas para tanto pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil; (ii) são admitidas como válidas e originais as vias deste acordo emitidas por meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizam certificados não emitidos pelo ICP-Brasil.

27.12. O presente Instrumento tem, por força do Artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil, caráter de título executivo extrajudicial.

Artigo 28 (Solução de Controvérsia)

28.1. Fica, neste ato, eleito pelas PARTES o foro da Comarca da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias ou divergências que possam surgir em relação ao teor deste Contrato.

Versão atualizada e publicada em 23/10/2024