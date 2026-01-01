LG ThinQ: o que é e como a casa inteligente LG facilita a rotina

A vida acontece em movimento. Entre compromissos, encontros, sonhos e pequenas conquistas do dia a dia, cresce o desejo de ter mais controle sem abrir mão da leveza e, acima de tudo, mais tempo para viver o que faz sentido. Tempo para estar presente, para cuidar de si, para aproveitar a casa não apenas como um espaço, mas como um verdadeiro refúgio.

É com esse olhar que a LG desenvolveu o aplicativo LG ThinQ, uma plataforma de conectividade que transforma a relação das pessoas com a casa. Alinhada ao conceito de que a vida é melhor com a LG, a tecnologia ajuda a cuidar das tarefas do cotidiano para que as pessoas possam se dedicar ao que realmente importa.

Por meio do aplicativo LG ThinQ, eletrodomésticos podem ser controlados à distância, de forma simples, intuitiva e personalizada, criando uma casa inteligente LG que acompanha o ritmo de quem vive nela.

O que é o LG ThinQ?

O LG ThinQ é um aplicativo que conecta eletrodomésticos inteligentes LG em uma casa inteligente, permitindo controle à distância, automação de tarefas e personalização da rotina.

Na prática, o LG ThinQ funciona como um centro de controle da casa conectada, reunindo tecnologia e conectividade Wi-Fi para tornar o dia a dia mais prático, eficiente e confortável.

Pelo aplicativo, o usuário acompanha seus aparelhos, recebe notificações importantes e gerencia funções de forma simples, mesmo quando está fora de casa.

Como o aplicativo LG ThinQ facilita o dia a dia?

O aplicativo LG ThinQ coloca o controle da casa na palma da mão. Com ele, é possível gerenciar diferentes eletrodomésticos inteligentes LG, mesmo quando o usuário está fora de casa.

Entre as principais funções estão:

• Controle remoto dos aparelhos

• Monitoramento do funcionamento em tempo real

• Alertas e notificações inteligentes

• Sugestões automáticas baseadas no uso

• Acompanhamento do consumo de energia

Tudo acontece de forma simples, sem complicações, permitindo que a tecnologia trabalhe nos bastidores.

Como controlar a casa à distância muda a rotina?

Controlar a casa à distância muda a forma como as pessoas se relacionam com o próprio tempo. Com a casa inteligente LG conectada pelo aplicativo LG ThinQ, a tecnologia passa a antecipar necessidades e transformar pequenos gestos em grandes facilidades.

É possível, por exemplo, ligar o ar-condicionado antes mesmo de chegar em casa, garantindo um ambiente fresco e confortável logo ao abrir a porta. Ou ainda ajustar a temperatura da geladeira à distância ao sair do mercado, preparando o espaço ideal para receber compras que precisam de refrigeração rápida.

Essas ações simples trazem mais tranquilidade ao dia a dia, reduzem imprevistos e ajudam a organizar melhor a rotina. A casa passa a funcionar no ritmo de quem vive nela, tornando-se mais acolhedora, funcional e preparada para cada momento

Como funcionam a lava e seca e a LG WashTower com ThinQ?

A lava e seca LG com ThinQ traz ainda mais praticidade ao concentrar lavagem e secagem em um único aparelho. Pelo aplicativo LG ThinQ, o usuário pode acompanhar todo o processo à distância, receber notificações quando o ciclo termina e organizar melhor a rotina, sem a necessidade de intervenções constantes.

A LG WashTower com ThinQ vai além ao integrar lavadora e secadora em uma única torre inteligente, com painel centralizado e comandos intuitivos. Pelo aplicativo, por exemplos, o usuário consegue baixar novos ciclos de lavagem.

Com o aplicativo, é possível:

• Iniciar ou pausar a lavagem e a secagem à distância

• Receber alertas quando cada etapa é concluída

• Baixar novos programas de lavagem

• Monitorar o consumo de energia

O resultado é uma experiência mais inteligente, com roupas bem cuidadas, menos preocupações e mais tempo livre para aproveitar o que realmente importa.

Qual é o papel da TV inteligente na casa inteligente LG?

No lar, a TV inteligente deixa de ser apenas uma tela e se transforma em um verdadeiro centro de experiências. Integrada ao LG ThinQ, ela conecta entretenimento, tecnologia e conveniência, acompanhando os diferentes momentos do dia e o estilo de vida de cada pessoa.

Pelo aplicativo LG ThinQ, é possível controlar funções da TV à distância, ajustar configurações, gerenciar dispositivos conectados e personalizar a experiência de uso de acordo com as preferências do usuário.

A TV inteligente LG também atua como um ponto de integração do ecossistema conectado. Ela se comunica com outros eletrodomésticos inteligentes LG, permitindo que a tecnologia trabalhe de forma integrada.

Por que o LG ThinQ ajuda a ganhar mais tempo?

Ao unir conectividade e aprendizado contínuo, o LG ThinQ transforma a tecnologia em uma aliada silenciosa da rotina.

A casa inteligente LG, conectada pelo aplicativo LG ThinQ, mostra que inovação vai além da automação: trata-se de criar experiências que tornam a vida mais leve, prática e cheia de significado porque, quando a tecnologia cuida do resto, a vida é boa.

Conheça a linha de eletrodomésticos inteligentes LG compatíveis com o aplicativo LG ThinQ no site oficial da marca: https://www.lg.com/br/