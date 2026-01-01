We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ThinQ: o que é e como a casa inteligente LG facilita a rotina
O aplicativo LG ThinQ integra eletrodomésticos inteligentes LG e permite controlar a casa à distância, trazendo mais praticidade e personalização para o dia a dia.
A vida acontece em movimento. Entre compromissos, encontros, sonhos e pequenas conquistas do dia a dia, cresce o desejo de ter mais controle sem abrir mão da leveza e, acima de tudo, mais tempo para viver o que faz sentido. Tempo para estar presente, para cuidar de si, para aproveitar a casa não apenas como um espaço, mas como um verdadeiro refúgio.
É com esse olhar que a LG desenvolveu o aplicativo LG ThinQ, uma plataforma de conectividade que transforma a relação das pessoas com a casa. Alinhada ao conceito de que a vida é melhor com a LG, a tecnologia ajuda a cuidar das tarefas do cotidiano para que as pessoas possam se dedicar ao que realmente importa.
Por meio do aplicativo LG ThinQ, eletrodomésticos podem ser controlados à distância, de forma simples, intuitiva e personalizada, criando uma casa inteligente LG que acompanha o ritmo de quem vive nela.
O que é o LG ThinQ?
O LG ThinQ é um aplicativo que conecta eletrodomésticos inteligentes LG em uma casa inteligente, permitindo controle à distância, automação de tarefas e personalização da rotina.
Na prática, o LG ThinQ funciona como um centro de controle da casa conectada, reunindo tecnologia e conectividade Wi-Fi para tornar o dia a dia mais prático, eficiente e confortável.
Pelo aplicativo, o usuário acompanha seus aparelhos, recebe notificações importantes e gerencia funções de forma simples, mesmo quando está fora de casa.
Como o aplicativo LG ThinQ facilita o dia a dia?
O aplicativo LG ThinQ coloca o controle da casa na palma da mão. Com ele, é possível gerenciar diferentes eletrodomésticos inteligentes LG, mesmo quando o usuário está fora de casa.
Entre as principais funções estão:
• Controle remoto dos aparelhos
• Monitoramento do funcionamento em tempo real
• Alertas e notificações inteligentes
• Sugestões automáticas baseadas no uso
• Acompanhamento do consumo de energia
Tudo acontece de forma simples, sem complicações, permitindo que a tecnologia trabalhe nos bastidores.
Como controlar a casa à distância muda a rotina?
Controlar a casa à distância muda a forma como as pessoas se relacionam com o próprio tempo. Com a casa inteligente LG conectada pelo aplicativo LG ThinQ, a tecnologia passa a antecipar necessidades e transformar pequenos gestos em grandes facilidades.
É possível, por exemplo, ligar o ar-condicionado antes mesmo de chegar em casa, garantindo um ambiente fresco e confortável logo ao abrir a porta. Ou ainda ajustar a temperatura da geladeira à distância ao sair do mercado, preparando o espaço ideal para receber compras que precisam de refrigeração rápida.
Essas ações simples trazem mais tranquilidade ao dia a dia, reduzem imprevistos e ajudam a organizar melhor a rotina. A casa passa a funcionar no ritmo de quem vive nela, tornando-se mais acolhedora, funcional e preparada para cada momento
Como funcionam a lava e seca e a LG WashTower com ThinQ?
A lava e seca LG com ThinQ traz ainda mais praticidade ao concentrar lavagem e secagem em um único aparelho. Pelo aplicativo LG ThinQ, o usuário pode acompanhar todo o processo à distância, receber notificações quando o ciclo termina e organizar melhor a rotina, sem a necessidade de intervenções constantes.
A LG WashTower com ThinQ vai além ao integrar lavadora e secadora em uma única torre inteligente, com painel centralizado e comandos intuitivos. Pelo aplicativo, por exemplos, o usuário consegue baixar novos ciclos de lavagem.
Com o aplicativo, é possível:
• Iniciar ou pausar a lavagem e a secagem à distância
• Receber alertas quando cada etapa é concluída
• Baixar novos programas de lavagem
• Monitorar o consumo de energia
O resultado é uma experiência mais inteligente, com roupas bem cuidadas, menos preocupações e mais tempo livre para aproveitar o que realmente importa.
Qual é o papel da TV inteligente na casa inteligente LG?
No lar, a TV inteligente deixa de ser apenas uma tela e se transforma em um verdadeiro centro de experiências. Integrada ao LG ThinQ, ela conecta entretenimento, tecnologia e conveniência, acompanhando os diferentes momentos do dia e o estilo de vida de cada pessoa.
Pelo aplicativo LG ThinQ, é possível controlar funções da TV à distância, ajustar configurações, gerenciar dispositivos conectados e personalizar a experiência de uso de acordo com as preferências do usuário.
A TV inteligente LG também atua como um ponto de integração do ecossistema conectado. Ela se comunica com outros eletrodomésticos inteligentes LG, permitindo que a tecnologia trabalhe de forma integrada.
Por que o LG ThinQ ajuda a ganhar mais tempo?
Ao unir conectividade e aprendizado contínuo, o LG ThinQ transforma a tecnologia em uma aliada silenciosa da rotina.
A casa inteligente LG, conectada pelo aplicativo LG ThinQ, mostra que inovação vai além da automação: trata-se de criar experiências que tornam a vida mais leve, prática e cheia de significado porque, quando a tecnologia cuida do resto, a vida é boa.
Conheça a linha de eletrodomésticos inteligentes LG compatíveis com o aplicativo LG ThinQ no site oficial da marca: https://www.lg.com/br/
