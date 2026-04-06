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Por que se tornar uma credenciada LG?

Por que se tornar uma credenciada LG?

Vantagens LG

Estrutura dedicada para a operação de Pós-venda

Acesso às informações técnicas

Agilidade no envio das peças

Requisitos mínimos para se tornar uma credenciada:

Para que o seu pedido possa ser considerado, recomendamos cumprir os seguintes requisitos básicos:

Mínimo de 02 anos com CNPJ ativo

Nenhum débito na certidão de negatividade

Vantagens LG

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Agilidade no envio das peças


Requisitos mínimos para se tornar uma credenciada:

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Mínimo de 02 anos com CNPJ ativo

Nenhum débito na certidão de negatividade

Cadastro da empresa

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1

Informações gerais da empresa

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Informe um e-mail válido.
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2

Localização da empresa

Informe um CEP válido.
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Campo opcional.
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Selecione uma UF.
Telefone local da unidade.
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3

Atualmente credenciado nos fabricantes

Opcional.
Opcional.
Opcional.
Opcional.
4

Estrutura da empresa

Selecione uma opção.
Selecione uma opção.
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Opcional.
5

Fotos da empresa

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