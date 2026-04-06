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Por que se tornar uma credenciada LG?
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Vantagens LG
Estrutura dedicada para a operação de Pós-venda
Acesso às informações técnicas
Agilidade no envio das peças
Requisitos mínimos para se tornar uma credenciada:
Para que o seu pedido possa ser considerado, recomendamos cumprir os seguintes requisitos básicos:
Mínimo de 02 anos com CNPJ ativo
Nenhum débito na certidão de negatividade
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