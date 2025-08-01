 Smart TV LG QNED evo AI 4K QNED85 MiniLED de 86 polegadas 2025 + Smart TV LG OLED evo AI C4 4K 65 polegadas 2024 

LG QNED TV em um fundo escuro colorido. Na tela, há uma obra de arte brilhante e colorida que mostra a tecnologia de cores da QNED e a capacidade de exibir um amplo espectro de tons em grande contraste. O logotipo da nova LG QNED evo AI é éxibido. Com legendas que destacam a QNED MiniLED e o novo processador alpha AI. O título diz: Com todas as cores redefinidas, começa uma nova experiência.