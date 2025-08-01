TV Monitor LG traz o conceito de um aparelho 2 em 1, ou seja versatilidade em sua utilização, seja para trabalho, seja para entretenimento. Ou ambas ao mesmo tempo com a função PIP. Com a função Picture in Picture (PIP), você pode assistir um filme ou programa de TV, enquanto trabalha ou simplesmente aguarda o seu programa favorito começar enquanto navega na internet. *** Imagens de Produtos Meramente Ilustrativos. Design pode ser diferente conforme modelo.