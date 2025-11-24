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Combo Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65 polegadas 2025 + Soundbar LG S70TY Dolby Atmos, Canais 3.1.1 e 400W RMS

Combo Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65 polegadas 2025 + Soundbar LG S70TY Dolby Atmos, Canais 3.1.1 e 400W RMS

OLED65B5.S70TY
Vista frontal de Combo Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65 polegadas 2025 + Soundbar LG S70TY Dolby Atmos, Canais 3.1.1 e 400W RMS OLED65B5.S70TY
OLED65B5.S70TY
OLED65B5.S70TY
Vista frontal de Combo Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65 polegadas 2025 + Soundbar LG S70TY Dolby Atmos, Canais 3.1.1 e 400W RMS OLED65B5.S70TY
OLED65B5.S70TY
OLED65B5.S70TY

Principais recursos

  • Qualidade de imagem 4K aprimorada e som surround do Processador com IA Alpha 8 Gen2.
  • 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cor para tons mais ricos.
  • AI Picture Pro que melhora a qualidade visual geral, analisando e aprimorando cada quadro.
  • Experiência sonora completa com Dolby Atmos e Canal de Disparo Central
  • Tenha o seu próprio cinema em casa com o Dolby Atmos
  • Controle simples através da sua TV com WOW Interface, além de som sinfônico com WOW Orchestra
Mais
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65 polegadas 2025 OLED65B5PSA

OLED65B5PSA

Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65 polegadas 2025
Front view

S70TY

Soundbar LG S70TY Dolby Atmos com configuração de canais 3.1.1 e 400W RMS
Na tela de uma LG OLED AI TV, há uma imagem abstrata com detalhes, cores e contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 8 AI Gen2 está atrás da TV. Ele brilha com uma luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED AI. O texto também é visível, com a tecnologia do processador LG alpha 8 AI Gen2. No canto, um logotipo dourado com estrelas diz: a OLED TV número um do mundo, há 12 anos.

Na tela de uma LG OLED AI TV, há uma imagem abstrata com detalhes, cores e contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 8 AI Gen2 está atrás da TV. Ele brilha com uma luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED AI. O texto também é visível, com a tecnologia do processador LG alpha 8 AI Gen2. No canto, um logotipo dourado com estrelas diz: a OLED TV número um do mundo, há 12 anos.

Veja os detalhes de
cada luz e sombra

*Omdia. 12 anos como número 1 em unidades mais vendidas de 2013 a 2024. Este resultado não é um endosse da LGE ou de seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para mais detalhes.

O novo processador alpha 8 AI, mais inteligente e rápido, resultado de uma década de inovação

O motor AI de nosso processador é capaz de reconhecer um conteúdo pelo gênero. Com base nessa informação, ele fornece uma qualidade de imagem otimizada que traz mais profundidade e detalhe.

O processador alpha 8 AI Gen2 se ilumina de laranja e rosa, e raios de luz coloridos saem dele. O título fala sobre como o processador oferece qualidade 4K, cores e brilho impressionantes. O texto da imagem diz que o processamento neural de IA da NPU é aproximadamente 1,7 vez maior e que a operação da CPU é 1,4 vez mais rápida.

O processador alpha 8 AI Gen2 se ilumina de laranja e rosa, e raios de luz coloridos saem dele. O título fala sobre como o processador oferece qualidade 4K, cores e brilho impressionantes. O texto da imagem diz que o processamento neural de IA da NPU é aproximadamente 1,7 vez maior e que a operação da CPU é 1,4 vez mais rápida.

*Em comparação com a TV Smart de entrada do mesmo ano, com o processador alpha 7 AI Gen8, com base na comparação de especificações internas.

Preto Perfeito, mesmo em ambientes claros ou escuros.

O Preto Perfeito é verificado pela UL e oferece níveis de preto verdadeiros para aprimorar o brilho e o contraste percebidos, seja em ambientes claros ou escuros ao seu redor.

Sala de estar com uma LG OLED TV montada na parede. A TV exibe uma cadeia de montanhas contra um céu escuro e estrelado. Esta cena está dividida ao meio. Um lado mostra uma versão mais opaca e acinzentada da paisagem, denominada Tela desbotada. Do outro lado, há uma imagem mais agradável, com uma faixa dinâmica maior de pretos e brancos. Esta é a tela denominada Preto perfeito. O logotipo de certificação também é visível: a tecnologia Preto perfeito oferece níveis de preto menores ou iguais a 0,24 nit até 500 lux. Há um balão de texto ao seu lado que diz: verifique a marca de certificação Preto perfeito.

Sala de estar com uma LG OLED TV montada na parede. A TV exibe uma cadeia de montanhas contra um céu escuro e estrelado. Esta cena está dividida ao meio. Um lado mostra uma versão mais opaca e acinzentada da paisagem, denominada Tela desbotada. Do outro lado, há uma imagem mais agradável, com uma faixa dinâmica maior de pretos e brancos. Esta é a tela denominada Preto perfeito. O logotipo de certificação também é visível: a tecnologia Preto perfeito oferece níveis de preto menores ou iguais a 0,24 nit até 500 lux. Há um balão de texto ao seu lado que diz: verifique a marca de certificação Preto perfeito.

*A Tela OLED da LG é verificada pela UL para Preto Perfeito, medida segundo o padrão de Reflexão Ring-light IDMS 11.5, com base em um ambiente de iluminação interna típico (200 lux a 500 lux).

*A performance pode variar dependendo da iluminação e visibilidade do ambiente.

LG Soundbar contra um fundo preto revela seu design começando no canto esquerdo e depois se expande para mostrar toda a barra de som. Uma TV LG QNED aparece com Synergy Bracket. O Soundbar fica em cima do suporte Synergy, pressionado contra a parede com a tela inferior da TV visível, exibindo um homem tocando violão.

Áudio ideal e digno da sua TV LG QNED

Aprimore a experiência da TV LG QNED com o soundbar que realça seu design e aperfeiçoa seu desempenho sonoro.

Experiência sonora que te envevole

LG Soundbar e LG QNED TV encostados na parede com o QNED Matching Bracket em uma sala cinza e madeira em perspectiva angular, exibindo um homem tocando violão em frente ao oceano. LG Soundbar e LG TV em uma sala de estar tocando uma orquestra. Ondas brancas de gotículas representando ondas sonoras disparam para cima e para frente a partir da barra de som e são projetadas na TV, enquanto o subwoofer cria um efeito sonoro na parte inferior. LG Soundbar e LG TV em uma sala escura apresentando uma apresentação musical. Gotículas brancas representando ondas sonoras disparam para cima e para frente a partir da barra de som, enquanto o subwoofer cria um efeito sonoro na parte inferior.

LG Soundbar e LG QNED TV encostados na parede com o QNED Matching Bracket em uma sala cinza e madeira em perspectiva angular, exibindo um homem tocando violão em frente ao oceano. LG Soundbar e LG TV em uma sala de estar tocando uma orquestra. Ondas brancas de gotículas representando ondas sonoras disparam para cima e para frente a partir da barra de som e são projetadas na TV, enquanto o subwoofer cria um efeito sonoro na parte inferior. LG Soundbar e LG TV em uma sala escura apresentando uma apresentação musical. Gotículas brancas representando ondas sonoras disparam para cima e para frente a partir da barra de som, enquanto o subwoofer cria um efeito sonoro na parte inferior.

*Imagens de tela simuladas.

Design perfeito para as TVs LG QNED

Um complemento harmonioso

Aprecie a TV LG QNED e a harmonia com o design do soundbar LG para ambientes refinados e organizados.

LG Soundbar e LG QNED TV encostados na parede com o QNED Matching Bracket em uma sala cinza e madeira em perspectiva angular, enquanto a LG QNED TV exibe um homem tocando violão. LG Soundbar e LG QNED TV contra uma parede creme com o suporte de TV correspondente QNED. A TV está passando o vídeo de uma mulher cantando em um estúdio de gravação. Abaixo da TV, há um moderno suporte geométrico de madeira. LG Soundbar e TV LG QNED na parede com o suporte de TV correspondente QNED em um espaço aconchegante e pouco iluminado com brinquedos infantis. A TV está passando um vídeo de um garotinho tocando violoncelo.

LG Soundbar e LG QNED TV encostados na parede com o QNED Matching Bracket em uma sala cinza e madeira em perspectiva angular, enquanto a LG QNED TV exibe um homem tocando violão. LG Soundbar e LG QNED TV contra uma parede creme com o suporte de TV correspondente QNED. A TV está passando o vídeo de uma mulher cantando em um estúdio de gravação. Abaixo da TV, há um moderno suporte geométrico de madeira. LG Soundbar e TV LG QNED na parede com o suporte de TV correspondente QNED em um espaço aconchegante e pouco iluminado com brinquedos infantis. A TV está passando um vídeo de um garotinho tocando violoncelo.

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Especificação chave

IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel

4K OLED

IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa

120Hz Nativo

IMAGEM (DISPLAY) - Ampla Gama de Cores

OLED Cores

IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

JOGOS - Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

JOGOS - Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

ÁUDIO - Dolby Atmos

Sim

DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)

1449 x 832 x 45,9

DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base

17,1

Todas as especificações

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1449 x 832 x 45,9

Dimensões com base (LxAxP)

1449 x 896 x 235

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1600 x 950 x 172

Base da TV (LxAxP)

1057 x 235

Peso sem base

17,1

Peso com base

17,3

Peso da embalagem

24,4

Suporte Vesa (LxA)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

7893299959769

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

Upscaler AI

α8 AI Super Upscaling 4K

Seleção de Gênero AI

Sim (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

Dynamic Tone Mapping

Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de Imagem

10 modos

Auto Calibração

Sim

AI Picture Pro

Sim

QMS (Quick Media Switching)

Sim

JOGOS

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (Até 120Hz)

Tempo de resposta

Menos de 0.1ms

Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

Sim

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Web Browser Completo

Sim

LG Channels

Sim

Multi View

Sim

Always Ready

Sim

Compatível com Câmera USB

Sim

Compatível com Apple Home

Sim

Home Hub

Sim

AI Chatbot

Sim

Reconhecimento de Voz

Sim

Google Home / Hub

Sim

Google Cast

Sim

Compatível com Apple Airplay

Sim

ÁUDIO

Saída de Áudio

20W

Sistema de Som

2.0 Canais

Direção do Som

Inferior

Dolby Atmos

Sim

AI Sound

α8 AI Sound Pro (Som virtual 9.1.2)

Clear Voice Pro

Sim (Nivelamento automático de volume)

AI Acoustic Tuning

Sim

WiSA Ready

Sim (Até 2.1 Canais)

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Audio Codec

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)

WOW Orchestra

Sim

TRANSMISSÃO

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

CONECTIVIDADE

Entrada HDMI

4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)

Simplink (HDMI CEC)

Sim

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 3)

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 6)

Bluetooth Support

Sim (v 5.3)

Ethernet

1ea

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Anexo)

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K OLED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Frequência Nativa

120Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Cabo HDMI

Sim

Controle remoto

Sim

Suporte para montagem na parede

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

Dolby Atmos

Sim

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299946455

CONECTIVIDADE

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Sim

Versão Bluetooth

5.3

Entrada HDMI

1

Saída HDMI

1

óptico

1

Sinal traseiro sem fio

Sim

CONFORTO

Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android

Sim

Controle do modo de Soundbar

Sim

Compartilhamento do modo de som da TV

Sim

WOW Interface

Sim

DIMENSÃO (LXAXD)

Principal

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

EM GERAL

Número de canais

3.1.1

Números de alto-falantes

7 EA

Potência de saída

400 W

COMPATÍVEL COM HDMI

120Hz

Sim

Canal de retorno de áudio (ARC)

Sim

Canal de retorno de áudio (e-ARC)

Sim

CEC (Simplink)

Sim

Dolby Vision

Sim

HDR10

Sim

Passagem

Sim

Passagem (4K)

Sim

taxa de atualização variável / modo de baixa latência

Sim

ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO

Amostragem

24bit/96kHz

POTÊNCIA

Consumo de energia (Principal)

33 W

Consumo de energia (subwoofer)

33 W

Consumo de energia desligada (principal)

0.5 W ↓

Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)

0.5 W ↓

EFEITO SONORO

AI Sound Pro

Sim

Grave de som / Grave de som +

Sim

Cinema

Sim

Som nítido

Sim

Jogo

Sim

Música

Sim

Esportes

Sim

Padrão

Sim

PESO

Peso bruto

13,3 kg

Principal

3,0 kg

Subwoofer

5,7 kg

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