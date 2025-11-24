Combo Smart TV LG AI 4K QNED73 de 75" 2026 + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital

Combo Smart TV LG AI 4K QNED73 de 75" 2026 + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital

75QNED73.S40T
Vista frontal de Combo Smart TV LG AI 4K QNED73 de 75" 2026 + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital 75QNED73.S40T
Principais recursos

  • Tecnologia Cores Dinâmicas QNED
  • Processador Alpha7 AI 4K Ger 8
  • Com o controle remoto AI Magic
  • 2.1 canais de som surround imersivo
  • 300W RMS de potência sonora
  • Áudio sempre adequado com AI Sound Pro
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG QNED AI 4K QNED80 de 75 polegadas 2025 75QNED80ASA

75QNED73ASA

Smart TV 4K 75" LG QNED73 Portal de Games Processador AI α7 Ger8 4K Super Upscaling Google Cast Integrado Controle AI Magic WebOS 25 Modo Esportes Alerta de Esportes
Front view of LG Soundbar S40T and subwoofer

S40T

Soundbar LG S40T - 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital, Sem fios, Bluetooth 5.3, Entrada Óptica, HDMI, AI Sound Pro
LG QNED TV em um fundo escuro colorido. Na tela, há uma obra de arte brilhante e colorida que mostra a tecnologia de cores da QNED e a capacidade de exibir um amplo espectro de tons em grande contraste. O logotipo da LG QNED AI está visível. O título diz: Cada cor redefinida com a tecnologia Dynamic QNED Color.

*QNED e QNED evo contam com diferentes soluções de cor, cada uma utilizando a mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui os pontos quânticos.

Conheça o poderoso e inteligente processador alpha 7 AI de 8ª geração

Com melhorias significativas de desempenho, o processador alpha 7 AI de 8ª geração oferece processamento mais rápido e agora entrega qualidade de imagem 4K com nitidez e profundidade muito superiores.

O processador alpha 7 AI Gen8 se ilumina de amarelo, e raios de luz coloridos saem dele.

*Comparado à Smart TV de entrada do mesmo ano com processador alpha 5 AI de 6ª geração, com base em comparação interna de especificações.

As Novas Cores Dinâmicas QNED

A mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui o Quantum Dot, oferece uma taxa aprimorada de reprodução de cores.

Respingos de tinta irrompem do chão em diversas cores.

LG Soundbar contra um fundo preto destacado por um holofote.

A companhia sonora ideal para sua TV LG

Complete a experiência da sua TV LG com o soundbar que complementa perfeitamente o seu ambiente e sua experiência sonora.

Som deslumbrante que te envolve

Um controle remoto da LG está apontando para uma LG TV com uma LG Soundbar abaixo. A LG TV está exibindo o menu da WOW Interface na tela. A LG Soundbar, a LG TV e o subwoofer estão em uma sala de estar exibindo uma imagem na tela com uma performance musical sendo reproduzida. Duas ramificações de ondas sonoras brancas, feitas de gotículas, projetam-se da soundbar, enquanto um subwoofer cria um efeito sonoro a partir da parte inferior. LG Soundbar com três telas de TV diferentes acima. Uma mostra um filme, outra mostra um concerto e a outra mostra uma transmissão de notícias. Abaixo da soundbar, há três ícones para mostrar cada gênero.

*Imagens de tela simuladas.

WOW Interface

Simplicidade: na ponta dos seus dedos

Acesse o WOW Interface através da sua TV LG para um controle fácil e simples do seu soundbar, como alterar modos de som, perfis e acessar outros recursos úteis.

O controle LG está apontando para uma TV LG com um soundbar LG embaixo. TV LG está mostrando o menu WOW Interface na tela.

*Imagens de tela simuladas.

**O uso do controle remoto LG é limitado apenas a determinados recursos.

***TVs compatíveis com interface WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/ 75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. As TVs compatíveis com FHD 63 podem variar de acordo com o ano de lançamento.

****TVs compatíveis com WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85 /80. As TVs compatíveis podem variar de acordo com o ano de lançamento. Suporte QNED 80 limitado aos modelos 2022 e 2023.

*****Observe que os serviços podem não estar disponíveis no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.

******A interface WOW pode variar dependendo do modelo da barra de som.

Especificação chave

IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel

4K QNED

IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa

60Hz Nativo

IMAGEM (DISPLAY) - Ampla Gama de Cores

Cores Dinâmicas QNED

IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador

α7 AI Processor 4K Gen8

IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

ÁUDIO - Saída de Áudio

20W

ÁUDIO - Sistema de Som

2.0 Canais

DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)

1678 x 964 x 59,9

DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base

31,4

Todas as especificações

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K QNED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Iluminação do painel

Direto

Frequência Nativa

60Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

Cores Dinâmicas QNED

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α7 AI Processor 4K Gen8

Upscaler AI

4K Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Sim

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

Modo de Imagem

9 modos

Auto Calibração

Sim

JOGOS

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (até 60 Hz)

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1678 x 964 x 59,9

Dimensões com base (LxAxP)

1678 x 1027 x 361

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1820 x 1115 x 200

Base da TV (LxAxP)

1344 x 361

Peso sem base

31,4

Peso com base

31,8

Peso da embalagem

40,7

Suporte Vesa (LxA)

400 x 400

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

7893299966415

ÁUDIO

AI Sound

α7 AI Sound Pro (Upmixagem Virtual 9.1.2)

Clear Voice Pro

Sim (Nivelamento automático de volume)

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Saída de Áudio

20W

AI Acoustic Tuning

Sim

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

Direção do Som

Inferior

Sistema de Som

2.0 Canais

WOW Orchestra

Sim

CONECTIVIDADE

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Support

Sim (v. 5.1)

Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Sim

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

Entrada HDMI

3 (suporta eARC, ALLM)

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 5)

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Compatível com Câmera USB

Sim

AI Chatbot

Sim

Web Browser Completo

Sim

Google Cast

Sim

Google Home / Hub

Sim

Home Hub

Sim

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

LG Channels

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Reconhecimento de Voz

Sim

Compatível com Apple Airplay

Sim

Compatível com Apple Home

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Anexo)

TRANSMISSÃO

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Especificação chave

Em geral - Número de canais

2.1

Em geral - Potência de saída

300 W

Dimensão (LxAxD) - Principal

720 x 63 x 87 mm

Dimensão (LxAxD) - Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Todas as especificações

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299946400

EFEITO SONORO

AI Sound Pro

Sim

Padrão

Sim

Cinema

Sim

Jogo

Sim

CONECTIVIDADE

Saída HDMI

1

Versão Bluetooth

5.3

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Sim

óptico

1

COMPATÍVEL COM HDMI

Canal de retorno de áudio (ARC)

Sim

CEC (Simplink)

Sim

EM GERAL

Número de canais

2.1

Números de alto-falantes

3 EA

Potência de saída

300 W

FORMATO DE ÁUDIO

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Sim

AAC

Sim

CONFORTO

Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android

Sim

Compartilhamento do modo de som da TV

Sim

WOW Interface

Sim

DIMENSÃO (LXAXD)

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

PESO

Principal

1,65 kg

Subwoofer

4,2 kg

Peso bruto

7,6 kg

ACESSÓRIO

Cartão de garantia

Sim

Controle remoto

Sim

Cabo óptico

Sim

POTÊNCIA

Consumo de energia desligada (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energia (Principal)

22 W

Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energia (subwoofer)

35 W

O que as pessoas estão dizendo

