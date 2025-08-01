About Cookies on This Site

Transforme sua sala em um verdadeiro cinema com a linha completa de TVs e Soundbars LG. Explore a inovação que combina tecnologias de imagem de ponta como OLED, QNED, MiniLED e NanoCell com a potência sonora das Soundbars LG, criando uma experiência de entretenimento imersiva e incomparável. 

Principais Ofertas

Perguntas Frequentes

P.

Quais são as melhores TVs LG?

R.

As melhores TVs LG são as que utilizam a tecnologia OLED, especialmente as linhas LG OLED evo. Elas oferecem a melhor qualidade de imagem com pretos perfeitos, contraste infinito e cores vibrantes. Para quem busca alto brilho em telas LED, as TVs LG QNED MiniLED são excelentes opções,  NanoCell com iluminação MiniLED para um controle de luz superior.

P.

Qual é a diferença entre as tecnologias de TV da LG: NanoCell, QNED, OLED e MiniLED?

R.

A LG utiliza diferentes tecnologias para otimizar a imagem:

 

OLED: Pixels que se auto iluminam, resultando em pretos perfeitos, contraste infinito e cores extremamente precisas. É a tecnologia premium da LG.

NanoCell: Filtra cores impuras usando nanopartículas, entregando cores mais puras e precisas em telas LED.

QNED: Combina as tecnologias MiniLED e NanoCell.

MiniLED: Refere-se ao tipo de iluminação traseira (backlight) em TVs LED. Pequenos LEDs permitem um controle de luz mais preciso, resultando em melhor contraste e brilho.

LG QNED MiniLED: É a combinação das tecnologias QNED com o backlight MiniLED, oferecendo um desempenho superior em TVs LED da LG.

P.

O que são TVs de tela gigante?

R.

TVs de tela gigante são televisores com 75 polegadas ou mais. Elas proporcionam uma experiência de visualização imersiva, ideal para filmes, esportes e jogos, transformando o ambiente em um verdadeiro cinema. A LG oferece modelos OLED e QNED MiniLED em tamanhos gigantes.

P.

O que é Soundbar?

R.

Soundbar é um sistema de áudio compacto e alongado projetado para melhorar significativamente a qualidade do som da sua TV. Ela integra múltiplos alto-falantes em uma única barra, oferecendo áudio mais potente, claro e imersivo. 

P.

Quais são os combos de TV e Soundbars mais recomendados?

R.

Os combos mais recomendados são aqueles que combinam TVs LG de alta qualidade (como as linhas OLED ou QNED) com Soundbars LG que possuem tecnologias complementares. Busque Soundbars com AI Sound Pro (para otimização de áudio inteligente), Dolby Atmos (para som tridimensional) e WOW Orchestra (que sincroniza os alto-falantes da TV com a Soundbar LG para um som mais envolvente). Confira os combos de TV e soundbar LG.

P.

Para quem é recomendado ter Soundbars?

R.

 Soundbars são recomendadas para:

 

Quem busca melhorar a qualidade de áudio da TV, que geralmente é limitada pelos alto-falantes internos.

Amantes de filmes, séries e jogos que desejam uma experiência sonora mais imersiva.

Pessoas que querem um som potente e claro sem a complexidade ou o espaço de um sistema de home theater tradicional.

Quem valoriza um design minimalista, pois Soundbars são discretas e se integram bem ao ambiente.

Explore a inovação LG em TVs e Soundbars 

 

TVs LG: qualidade de imagem 

A LG é líder em inovação no mercado de televisores e oferece diversos modelos para atender a todas as suas necessidades e preferências. Desde a revolucionária OLED com seus pretos absolutos e cores perfeitas, passando pela vivacidade das TVs QNED e MiniLED, cada TV LG é projetada para entregar qualidade de imagem excepcional. 

 

Descubra nossas opções de TVs 4K e TVs 8K para detalhes ultra definidos, ou mergulhe na grandiosidade das Telas Gigantes LG que transformam sua sala em um cinema particular. Com processadores de Inteligência Artificial e recursos avançados, as Smart TVs LG garantem uma experiência visual otimizada e intuitiva

 

Soundbars LG: o som que completa a imagem 

Para uma experiência de entretenimento verdadeiramente imersiva, o som é tão importante quanto a imagem. As Soundbars LG são projetadas para complementar perfeitamente sua TV, oferecendo áudio de alta fidelidade que preenche o ambiente. Com tecnologias como Dolby Atmos, DTS:X e a inovadora AI Sound Pro, nossas soundbars proporcionam um som tridimensional e adaptado ao conteúdo, elevando cada filme, série, jogo ou música a um novo patamar. 

 

Encontre a soundbar ideal para sua TV, com opções que variam de modelos compactos a sistemas completos com subwoofer sem fio e canais traseiros, garantindo graves potentes e clareza nos diálogos. Conectividade Bluetooth e Wi-Fi facilitam o streaming de suas músicas favoritas.

Confira a linha completa de Soundbars LG

 

A experiência LG: tecnologia e inovação para seu lar

Na LG, estamos comprometidos em oferecer produtos que combinam tecnologia de ponta, design inovador e funcionalidades inteligentes para simplificar e enriquecer sua vida. Nossas TVs e Soundbars são desenvolvidas pensando em você, proporcionando não apenas entretenimento, mas uma verdadeira imersão em cada momento.

 

Seja para o entusiasta de cinema que busca a perfeição de imagem e som, o gamer que exige a menor latência e gráficos fluidos, ou a família que deseja momentos de lazer com a melhor qualidade, a LG tem a solução ideal.