Monitor Profissional UHD 4K

Monitor Profissional UHD 4K

Monitor Profissional UHD 4K

86UH5J-H
Principais recursos

  • Brilho (típ.): 500 cd/m²
  • Tratamento da superfície (antirreflexo): 28%
  • Moldura: 14,3 mm (moldura simétrica)
  • Profundidade: 60,6 mm
  • Interface: HDMI(3)/ DP/ DVI-D/ USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Áudio/ IV
  • Alto-falante embutido
Mais

Novo monitor UHD 4K com tecnologia antirreflexo

Uma tela mostrando o conteúdo da reunião está instalada na parede da sala de reuniões.

*Todas as imagens desta página são meramente ilustrativas.

Brilho de tela apropriado

Com um brilho recomendado de 500 cd/m² para exibição interna, a série UH5J-H entrega o conteúdo de forma clara e atrai a atenção do público, tornando-se a tela mais adequada para comunicação em salas de reunião, aeroportos, varejo, shoppings, etc.

O UH5J-H tem um brilho de 500 nits, para permanecer claramente visível mesmo sob luminosidade intensa.

*As imagens reais disponíveis podem diferir das imagens de exemplo mostradas.

Alto desempenho com webOS

A plataforma LG webOS aprimora a conveniência do usuário com uma interface gráfica intuitiva e ferramentas simples de desenvolvimento de aplicativos.

Várias tarefas podem ser feitas simultaneamente com a interface gráfica intuitiva.

Revestimento isolante

Os monitores podem acabar sendo expostos a ambientes com poeira, umidade entre outros contaminantes, os quais podem prejudicar o seu desempenho ao longo do tempo.
Para isso, o revestimento presente na placa de alimentação da série UH5J-H reduz esses riscos, protegendo-a contra sal, poeira, pó de ferro, umidade, etc.

O UH5J-H tem Revestimento Isolante na placa de alimentação para proteger o painel de vídeo mesmo em ambientes salinos ou úmidos.

*As imagens reais disponíveis podem diferir das imagens de exemplo mostradas.
O UH5J-H possui certificação IP5x, o que significa que está protegido contra poeira e tem menos risco de degradação de desempenho.

Design com certificação IP5X

A certificação IP5X assegura que o produto está protegido contra a poeira, reduzindo os riscos de degradação no desempenho.

O sistema de controle de AV ajuda os usuários a controlarem o UH5J-H.

Compatível com o sistema de controle de AV (Áudio e Vídeo)

A série UH5J-H oferece suporte ao Crestron Connected® para alta compatibilidade com controles profissionais de AV, visando integração perfeita e controle automatizado*, aumentando a eficiência na gestão de negócios.

* Controle baseado em rede
Imprimir

Todas as especificações

PAINEL

  • Tamanho da tela (polegada)

    86

  • Tecnologia do painel

    IPS

  • Tipo de retroiluminação

    Edge

  • Proporção da imagem

    16:9

  • Resolução nativa

    3840 x 2160 (UHD)

  • Taxa de atualização

    120 Hz

  • Brilho

    500nit (Typ.)

  • Taxa de contraste

    1,100:1

  • Taxa de contraste dinâmica

    1,000,000:1

  • Gama de cores

    BT709 95%

  • Ângulo de visão (H x V)

    178º x 178º

  • Profundidade de cor (número de cores)

    1,07 bilhão de cores

  • Tempo de resposta

    8ms (G to G)

  • Tratamento da superfície (opacidade)

    Haze 28%

  • Vida útil

    50.000 horas (típ.)

  • Horas de operação (horas/dia)

    24/7

  • Paisagem/retrato

    Sim/sim

  • QWP (Placa de quarto de onda)

    N/A

  • Transparência

    N/A

CONECTIVIDADE

  • HDMI In

    SIM (3 un.)

  • Entrada HDMI (ver. HDCP)

    2.2/1.4

  • Entrada DP

    SIM (HDCP 2.2/1.3)

  • Entrada DVI-D

    SIM (HDCP 1.4)

  • Entrada RGB

    NÃO

  • Entrada de áudio

    SIM

  • Entrada RS232C

    SIM

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SIM (1 un.)

  • Entrada IV

    SIM

  • Entrada USB

    USB 2.0 Tipo A (1 un.)

  • Saída HDMI

    SIM

  • Saída DP

    NÃO

  • Saída de áudio

    SIM

  • Touch USB

    NÃO

  • Alto-falante de saída externo

    NÃO

  • Saída RS232C

    SIM

  • Saída RJ45 (LAN)

    NÃO

  • Ligação em série

    Entrada: HDMI, DP/saída: HDMI

  • Saída IV

    NÃO

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

  • Cor da moldura

    Black

  • Largura da moldura

    Even bezel : 14.3mm

  • Peso (cabeça)

    49.0Kg

  • Peso (cabeça + suporte)

    N/A

  • Peso embalado

    72.5Kg (With Pallet)

  • Dimensões do monitor (L x A x P)

    1926.2 x 1097.2 x 60.6mm (without Handle and LG Logo)

  • Dimensões do monitor com suporte (L x A x P)

    N/A

  • Dimensões da caixa (L x A x P)

    2073 x 1250 x 285mm

  • Alça

    SIM

  • Interface de montagem padrão VESA

    600 x 400 mm

RECURSO - HARDWARE

  • Memória interna (eMMC)

    16 GB

  • Wi-Fi/BT (integrado)

    SIM

  • Sensor de temperatura

    SIM

  • Sensor de brilho automático

    SIM

  • Sensor de pixels

    NÃO

  • Sensor de proximidade

    NÃO

  • Sensor de corrente

    NÃO

  • Sensor BLU

    NÃO

  • Sensor de umidade

    NÃO

  • Sensor de aceleração (giroscópio)

    SIM

  • Indicador de alimentação

    NÃO

  • Operação de tecla local

    SIM

  • VENTOINHA (integrada)

    NÃO

RECURSO - SOFTWARE

  • Imagem do logotipo de inicialização

    SIM

  • PIP

    SIM

  • PBP

    SIM (4PBP)

  • Compartilhamento de tela

    SIM

  • Clonagem de Dados de Configuração

    SIM

  • Crestron Connected

    SIM

  • Economia de energia inteligente

    SIM

  • Modo PM

    SIM

  • Wake on LAN

    SIM

  • Pronto para rede

    SIM

  • HDMI-CEC

    SIM

  • Definição automática de ID

    SIM

  • Sincronização de retroiluminação

    NÃO

  • Beacon

    SIM

  • Compensação de brilho

    NÃO

  • Certificação Cisco

    SIM

  • Control Manager

    SIM

  • Rotação de entrada externa

    SIM

  • Fail-over

    SIM

  • Reprodução ininterrupta

    SIM

  • Gerenciador de grupos

    SIM

  • Método ISM

    SIM

  • Agendamento de conteúdo local

    SIM

  • Sincronização de rede local

    SIM

  • Imagem para ausência de sinal

    SIM

  • Ver. SO (webOS)

    webOS 6.0

  • Reproduzir via URL

    SIM

  • Pro:Idiom

    SIM

  • Sincronização RS232C

    SIM

  • Inversão de varredura

    NÃO

  • Rotação de tela

    SIM

  • Configuração do Servidor SI

    SIM

  • SNMP

    SIM

  • Envio de status

    SIM

  • Configuração do Modo de Bloco

    SIM

  • USB Plug & Play

    SIM

  • Tag de vídeo

    SIM (4 tags de vídeo)

  • webRTC

    SIM

  • Configuração de B/P por escala de cinza

    NÃO

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

  • Temperatura de operação

    0 °C to 40 °C

  • Umidade de operação

    10 % to 80 %

ALIMENTAÇÃO

  • Fonte de alimentação

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentação

    Fonte de alimentação integrada

CONSUMO DE ENERGIA

  • Tip.

    200W

  • Máx.

    260W

  • BTU (British Thermal Unit)

    683 BTU/Hr(Typ.), 888 BTU/Hr(Max.)

  • Economia de energia inteligente (70%)

    140W

  • DPM

    0.5W

  • Desligado

    0.5W

SOM

  • Alto-falante (integrado)

    Sim (10 W x 2)

CERTIFICAÇÃO

  • Segurança

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ERP / Energy Star

    YES(NewErP) / YES

  • ePEAT (apenas EUA)

    NÃO

COMPATIBILIDADE COM OPS

  • Compatível com tipo OPS

    SIM (combinado)

  • Alimentação OPS integrada

    NÃO

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

  • Connected Care

    SIM

  • CMS para dispositivos móveis

    SIM

  • Promota

    SIM (não disponível para UE/CEI)

  • SuperSign Cloud

    SIM

  • SuperSign CMS

    SIM

  • SuperSign Control+

    SIM

  • SuperSign WB

    SIM

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

ACESSÓRIOS

  • Básicos

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender

  • Opcional

    OPS Kit(KT-OPSF), LSW640A/B(Wall Mount)

RECURSOS ESPECIAIS

  • Compatibilidade com toque de sobreposição

    N/A

  • Calibração Inteligente

    N/A

  • Inclinação (para cima)

    N/A

  • Inclinação (para baixo)

    N/A

  • Classificação IP

    N/A

  • Revestimento isolante (placa de alimentação)

    SIM

  • Proteção de energia

    N/A

  • Luz solar direta

    N/A

