Wäschepflege
So reinigst du deine Waschmaschine: 15 Tipps, die du kennen solltest
Entdecke effektive Methoden, um Gerüche, Schimmel und Ablagerungen in deiner Waschmaschine zu entfernen. Regelmäßige Reinigung sorgt nicht nur für bessere Hygiene, sondern steigert auch die Effizienz und verlängert die Lebensdauer deines Geräts.
Halte deine Waschmaschine mit unserem praktischen Leitfaden immer in Top-Zustand!
So hältst du deine Waschmaschine sauber und leistungsfähig
Sauberkeit ist wichtig, damit deine Waschmaschine gut funktioniert und lange hält. Die Reinigung ist einfacher als du denkst, wenn du die Grundlagen kennst.
Dieser Leitfaden zeigt dir, wie du deine Maschine effektiv reinigst und häufige Probleme wie Gerüche, Schimmel und Ablagerungen vermeidest.
✓ Warum ist es wichtig, die Waschmaschine regelmäßig zu reinigen?
Auch wenn die Waschmaschine selbst reinigt, sammeln sich mit der Zeit Schmutz, Waschmittelreste und Ablagerungen an. Diese können unangenehme Gerüche verursachen und sogar Schimmel fördern. Durch regelmäßige Reinigung sorgst du dafür, dass deine Maschine effizient arbeitet und deine Wäsche immer frisch und sauber bleibt.
✓ Wie oft sollte man die Waschmaschine reinigen, um sie in gutem Zustand zu halten?
Um Ablagerungen vorzubeugen und die Leistung der Waschmaschine zu erhalten, empfiehlt es sich, die Maschine etwa alle paar Monate gründlich zu reinigen. So kannst du sicherstellen, dass sie lange zuverlässig und effektiv arbeitet.
5 Schritte zur Reinigung deiner Waschmaschine
Die Reinigung deiner Waschmaschine ist einfacher, als du denkst.
Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung bringst du deine Maschine wieder auf Vordermann:
Schritt 1
Waschmittelschublade reinigen
Schalte die Maschine aus und entnimm die Waschmittelschublade. Weiche sie in heißem Wasser mit Geschirrspülmittel oder Essig ein. Währenddessen kannst du das Fach mit einem Mikrofasertuch und einer Zahnbürste reinigen, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.
Schritt 2
Ablauffilter säubern
Finde den Ablauffilter, meist in der unteren Ecke der Maschine. Entferne ihn und tauche ihn in heißes Wasser, um Waschmittelreste und Fusseln zu lösen. Reinige auch den Innenraum der Maschine, bevor du den Filter wieder einsetzt.
Schritt 3
Waschmaschinentrommel säubern
Besprühe die Trommel mit weißem Essig und wische sie mit einem Mikrofasertuch ab. Vermeide es, Essig häufig in der Nähe der Gummidichtung zu verwenden, um Korrosion vorzubeugen.
Schritt 4
Gummidichtung reinigen
Gerüche entstehen oft durch Verschmutzungen in der Gummidichtung. Starte ein leeres Waschprogramm bei 90 °C und gib dazu etwas Backpulver in die Trommel. Danach wischst du die Dichtung gründlich mit warmem Seifenwasser ab.
Schritt 5
Außengehäuse säubern
Reinige das Äußere deiner Waschmaschine mit weißem Essig oder antibakteriellem Spray. Bei Edelstahlmodellen empfiehlt sich ein spezielles Pflegespray für ein glänzendes Finish.
10 Tipps zur Reinigung von Waschmaschinen
1. Weißer Essig und Backpulver
Diese bewährten Hausmittel sind vielseitig einsetzbar und bekämpfen effektiv Gerüche sowie Schimmel.
2. Waschflüssigkeit oder Spülmittel verwenden
Diese Mittel helfen, Schimmel und Mehltau schnell zu beseitigen und können eine spätere Tiefenreinigung verhindern.
3. Bleichmittel nur sparsam einsetzen
Zu viel Bleichmittel kann sowohl der Maschine als auch der Kleidung schaden. Verwende es daher sparsam und spüle gründlich nach.
4. Regelmäßige Reinigung
Mindestens zweimal im Jahr solltest du deine Maschine gründlich reinigen, um sie in Top-Zustand zu halten.
5. Biologische Waschmittel nutzen
Sie helfen, bei längeren Waschgängen Schmutz und Bakterien effektiv zu zersetzen.
6. Reinigungszyklus verwenden
Viele Waschmaschinen verfügen über spezielle Reinigungsprogramme – nutze diese, wenn sie verfügbar sind, um die Reinigung zu erleichtern.
7. Natriumpercarbonat gegen Gerüche
Eine sichere Alternative zu Bleichmittel, die unangenehme Gerüche wirkungsvoll neutralisiert.
8. Kalk mit Essig oder Entkalkungstabletten bekämpfen
Diese Mittel schützen deine Maschine vor Schäden durch hartes Wasser.
9. Maschine regelmäßig lüften
Lass Trommel und Waschmittelschublade offen stehen, um schlechte Gerüche zu vermeiden.
10. Reinigungsmittel in größeren Mengen kaufen
So sparst du Zeit und Geld, indem du wichtige Mittel auf Vorrat hast.
Pflege: 3 Tipps für eine sauberere Waschmaschine
✓ Warum sollte man seine Waschmaschine reinigen?
Lasse die Tür nach jedem Waschgang offen, damit Feuchtigkeit verdunstet und Schimmelbildung verhindert wird.
✓ Wie oft sollte man eine Waschmaschine reinigen?
Verwende hochwertige Waschmittel, die Rückstände reduzieren und die Maschine sauber halten.
✓ Reinigen deiner Waschmaschine für optimale Leistung
Führe regelmäßige Inspektionen durch und überprüfe Schläuche sowie Anschlüsse, um sicherzustellen, dass keine Lecks oder Verstopfungen vorhanden sind.
Wenn du diese Schritte und Tipps befolgst, bleibt deine Waschmaschine sauber und effizient – für frische Wäsche bei jedem Waschgang.
Regelmäßige Wartung verhindert nicht nur Probleme, sondern verlängert auch die Lebensdauer deines Geräts.
Halte deine Waschmaschine mit diesen praktischen Reinigungstechniken in Top-Zustand
FAQ
Q.
Warum muss ich meine Waschmaschine reinigen?
A.
Im Laufe der Zeit können sich Waschmittelrückstände, Schmutz und Schimmel in deiner Maschine ansammeln, was zu Gerüchen und verminderter Leistung führt. Regelmäßige Reinigung hilft, Frische und Effizienz zu erhalten.
Q.
Wie oft sollte ich meine Waschmaschine reinigen?
A.
Eine 8 kg Maschine eignet sich für Einzelpersonen, 9 kg für kleine Familien, 10,5 kg für durchschnittliche Haushalte und 12 kg ist ideal für große Familien – LG behält die Standardabmessungen über alle Größen hinweg bei.
Q.
Welche Teile der Waschmaschine sollten regelmäßig gereinigt werden?
A.
Zu den wichtigsten Bereichen gehören die Waschmittelschublade, der Ablauffilter, die Trommel, die Gummidichtung und die Außenseite. Die monatliche Reinigung hilft, Gerüche und Verstopfungen zu vermeiden.
Q.
Kann ich Essig und Backpulver zusammen verwenden, um die Maschine zu reinigen?
A.
Ja, sie können sicher in separaten Zyklen verwendet werden – Essig in der ersten heißen Wäsche, gefolgt von Backpulver in der zweiten.
Q.
Ist es in Ordnung, eine Waschmaschine mit Bleichmittel zu reinigen?
A.
Bleichmittel können wirksam sein, sollten aber nur sparsam verwendet werden. Vermeide es, es mit Essig zu kombinieren und spüle danach immer gründlich ab.