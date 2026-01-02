1. Weißer Essig und Backpulver

Diese bewährten Hausmittel sind vielseitig einsetzbar und bekämpfen effektiv Gerüche sowie Schimmel.

2. Waschflüssigkeit oder Spülmittel verwenden

Diese Mittel helfen, Schimmel und Mehltau schnell zu beseitigen und können eine spätere Tiefenreinigung verhindern.

3. Bleichmittel nur sparsam einsetzen

Zu viel Bleichmittel kann sowohl der Maschine als auch der Kleidung schaden. Verwende es daher sparsam und spüle gründlich nach.

4. Regelmäßige Reinigung

Mindestens zweimal im Jahr solltest du deine Maschine gründlich reinigen, um sie in Top-Zustand zu halten.

5. Biologische Waschmittel nutzen

Sie helfen, bei längeren Waschgängen Schmutz und Bakterien effektiv zu zersetzen.

6. Reinigungszyklus verwenden

Viele Waschmaschinen verfügen über spezielle Reinigungsprogramme – nutze diese, wenn sie verfügbar sind, um die Reinigung zu erleichtern.

7. Natriumpercarbonat gegen Gerüche

Eine sichere Alternative zu Bleichmittel, die unangenehme Gerüche wirkungsvoll neutralisiert.

8. Kalk mit Essig oder Entkalkungstabletten bekämpfen

Diese Mittel schützen deine Maschine vor Schäden durch hartes Wasser.

9. Maschine regelmäßig lüften

Lass Trommel und Waschmittelschublade offen stehen, um schlechte Gerüche zu vermeiden.

10. Reinigungsmittel in größeren Mengen kaufen

So sparst du Zeit und Geld, indem du wichtige Mittel auf Vorrat hast.