Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (C, 375L, 203cm hoch, 59,7cm breit) mit 175 kWh/a & Smart Inverter Compressor® I GBBS524CPY
GBBS524CPY.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (C, 375L, 203cm hoch, 59,7cm breit) mit 175 kWh/a & Smart Inverter Compressor® I GBBS524CPY

GBBS524CPY.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (C, 375L, 203cm hoch, 59,7cm breit) mit 175 kWh/a & Smart Inverter Compressor® I GBBS524CPY

GBBS524CPY
LG Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (C, 375L, 203cm hoch, 59,7cm breit) mit 175 kWh/a & Smart Inverter Compressor® I GBBS524CPY, GBBS524CPY
Hauptmerkmale

  • Vollintegrierbarer Kühlschrank: Perfekter, passgenauer Einbau dank frontaler Luftzufuhr und Abluft sowie Zero Clearance+ (110° Türöffnung)
  • Flache Premium Tür: Anspruchsvolles Design, das den Raum perfekt ergänzt
  • Maximale Ausstattung für maximale Frische und Stauraum mit den besten Kühltechnologien, die Lebensmittel länger frisch halten und viel Platz bieten
  • Smart Inverter Compressor®: leise, effizient, zuverlässig – und dank Total No Frost nie wieder abtauen
  • LinearCooling® und DoorCooling+® sichern gleichmäßige Kühlung – für länger frische Lebensmittel und optimal gekühlte Getränke
  • FRESHConverter+® mit echter 0° Zone: Wähle flexibel die optimale Temperatur für Fleisch (-3 °C), Fisch (0 °C) oder Käse (2 °C) über das digitale Display
Mehr

*Folgende Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung der Features und können in Farbe vom Original abweichen. Die Bilder in der Galerie sind originalgetreu.

LG Unterer Gefrierschrank, Prime Silver (GBBS726CPY), eingebaut in graue Schränke neben Marmorarbeitsplatte mit Induktionskochfeld und großem Fenster rechts

Fit&Max: Vollständig integrierbar und maximale Ausstattung

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) bündig in hohen Schränken mit auf die Oberseite & die vorderen Oberflächen zeigenden Pfeilen

Vollständig integrierbar

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) mit Smartphone mit ThinQ-App vorne und hellblauem KI-Symbol neben dem Kühlschrank

AI-Funktionen

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) Innenansicht mit Obst, Gemüse, Getränke und Snacks mit blauen Luftstromlinien von der linken Seite

Maximale Frische

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) vollständig geöffnet mit oberem Kühlfach, in dem Lebensmittel in Schubladen mit blauen Overlays und Pfeilen zu sehen sind, die das geräumige Innere hervorheben

Maximale Ausstattung & Kapazität

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

LG Kühl-/Gefrierschrank (GBBS726CPY) mit zu 110 Grad geöffneter rechten Tür und gebogenem Scharnier oben, das eng mit einer angrenzenden grauen Schrankwand ausgerichtet ist.

Zero Clearance

Perfekte Passform für jede Küche

Selbst in Wandnähe oder auf engstem Raum mit Zero Clearance weit öffnen.

LG-Kühl-/Gefrierschrank (GBBS726CPY) geteiltes Draufsichtbild links mit Text Konventionelles Scharnier, an der Wand rechts anliegend, mit Text Nullabstandsscharniere, die sich frei öffnen lassen

LG-Kühl-/Gefrierschrank (GBBS726CPY) geteiltes Draufsichtbild links mit Text Konventionelles Scharnier, an der Wand rechts anliegend, mit Text Nullabstandsscharniere, die sich frei öffnen lassen

*Um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Tür zu gewährleisten, ist ein Mindestabstand von 4 mm zwischen den Seiten des Kühlschranks und der Wand erforderlich.

*Wenn der Abstand weniger als 4 mm beträgt, lässt sich die Tür möglicherweise nicht vollständig öffnen oder stößt gegen die Wand, was die Leistung des Produkts beeinträchtigen kann.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Flache Premiumtür

Schlankes und modernes Design für eine nahtlose Passform

Genieße das hochwertige flache Türdesign und den geräumigen Innenraum – sie verleihen deiner modernen Küche elegante Raffinesse und Funktionalität.

LG Kühl-/Gefrierschrank, matt schwarz (GBBS726CPY) eingebaut in graue Küchenschränke mit Weinspeicher links und Sortiment mit Utensilien rechts

Maximale Öffnung

Entworfen, um in jede Küche zu passen

Mach die Tür weit auf, auch wenn sie nah an einer Wand steht oder der Platz eng ist – so weit wie möglich.

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) in hellgrauen Schränken mit Marmorrückspritzer rechts in dunklem Kabinett neben Regalen und Kochgeschirr

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) in hellgrauen Schränken mit Marmorrückspritzer rechts in dunklem Kabinett neben Regalen und Kochgeschirr

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

AI-Funktionen

Intelligentere Kühlung für effizienten Energieverbrauch dank LG ThinQ®¹⁾

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) im Wohnbereich mit Blick auf die nächtliche Stadt, KI-Sparmodus-Grafik und schwankender Energietabelle

AI-Sparmodus

Effiziente Kühlung bei geringer Nutzung

Der AI Saving Mode²⁾ lernt innerhalb von drei Wochen Ihr Nutzungsverhalten und erkennt Phasen, in denen die Kühlschranktür weniger geöffnet wird.So wird der Energieverbrauch automatisch reduziert, ohne die Frische Ihrer Lebensmittel zu beeinträchtigen.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) neben Schränken im Wohnbereich, Blick auf den Fluss, mit Diagramm und AI Fresh-Symbol

AI Fresh¹⁾

Intelligente Kühlung bei häufigem Türöffnen

Das System erkennt, wann die Kühlschranktür öfter geöffnet wird, und erhöht die Kühlleistung automatisch bis zu zwei Stunden im Voraus, um Temperaturanstiege zu verhindern und deine Lebensmittel optimal frisch zu halten.

*Falls die eingestellte Temperatur des Kühlraums 1 °C oder 2 °C beträgt, wird diese Funktion nicht aktiviert.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) obere Tür leicht geöffnet mit roter Wellengrafik, Symbole für offene Tür und Alarm angezeigt

Erkennen einer leicht geöffneten Tür

Erkennung bei offener Kühlschranktür

Intelligente Türwarnungen informieren dich sofort, wenn die Kühlschranktür nur einen Spalt offen steht. So bleiben deine Lebensmittel länger frisch und unnötiger Energieverbrauch wird vermieden.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Maximale Frische

Präzise Kühlung für langanhaltende Frische

Linear Cooling hält Ihre Lebensmittel länger frisch, indem es Temperaturschwankungen minimiert und so Geschmack sowie Aussehen bewahrt.

Grafik des LG Kühl-/Gefrierschranks (GBBS726CPY) zeigt frische Tomaten nach 7 Tagen, mit blauem Diagramm und Text ±0,5 °C

LinearCooling®

Grafik des LG Kühl-/Gefrierschranks (GBBS726CPY) mit verwelkter Tomate nach 7 Tagen mit rotem Fluktuationsdiagramm und Text ±1,0 °C

Herkömmlich

*Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG zum Vergleich der Gewichtsreduktionsrate von Gemüse zwischen dem Modell mit Linear Cooling und dem Modell ohne Linear Cooling zeigte das Modell mit Linear Cooling eine geringere Gewichtsreduktionsrate.

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) offen mit hellblauer Luft, die von der linken Entlüftung Richtung Türkörbe mit Obst, Flaschen & Behälter strömt

DoorCooling+®

Türkühlung für schnelle Frische

Dank der effizienten Kühlung von DoorCooling+®  werden Getränke und Lebensmittel schneller gekühlt und bleiben länger frisch.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) Fresh Balancer mit Salat, Paprika, Orange und Äpfeln mit Pfeilen nach oben und unten und Moist Balance Crisper Nahaufnahme

FRESHBalancer®

Optimale Feuchtigkeit für Obst und Gemüse

Der Moist Balance Crisper®  und der FRESHBalancer®  bewahren die Feuchtigkeit deiner Obst- und Gemüsesorten und sorgen so für länger anhaltende Frische.

*Basierend auf internen Tests von LG (Umgebungstemperatur 25 °C, normale Luftfeuchtigkeit, Gefrierschrank bei -18 °C, Kühlschrank bei 4 °C), gemessener Wasserverlust nach 24 Stunden.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

FRESHConverter+® mit echter 0°-Zone

Flexible Temperaturzonen für optimale Lebensmittelaufbewahrung dank echter 0°-Zone

Mit FRESHConverter+®³⁾ kannst du die Temperatur ganz einfach an unterschiedliche Lebensmittel anpassen – so bleiben deine Vorräte länger frisch.

  

  

  

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Maximale Kapaziät

Großzügige Kapazität, clever organisiert

Nutze den Stauraum optimal mit intelligenten, übersichtlichen Lösungen, die deine Lebensmittel länger frisch halten.

LG Kühl-/Gefrierschrank (GBBS726CPY) innen mit Obst oben, Weinflaschen in der Mitte und mehr Obst auf dem unteren Regal

Frigorífico combinado LG (GBBS323CEV) à esquerda em armários cinza mármore à direita em armários escuros ao lado das prateleiras e utensílios de cozinha

*Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Nahaufnahme des LG Kühl-/Gefrierschrank (GBBS726CPY) Weinregals mit vier Flaschen und einer Schachtel Macarons mit im kreisförmigen Bild vergrößertem Gestelldesign

Weinregal

Nutze deinen Platz optimal – für Wein und mehr.

Ein Regal für Flaschen und Alltagsgegenstände – praktisch organisiert, ohne Platzverlust.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Das Regal des LG Kühl-/Gefrierschranks (GBBS726CPY) ist blau hervorgehoben und zeigt die Pfeile nach oben und unten. Abbildung rechts zeigt das gefaltete Regal mit zwei Wasserflaschen

Ausziehbares Regal

Mehr Platz, wann immer du ihn brauchst.

Erweitere den Stauraum für große oder hohe Lebensmittel – für mehr Flexibilität und einfachere Organisation

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Flexible Aufbewahrung, übersichtlich organisiert

Durchdachte Einlegeböden und Zubehör ermöglichen dir, den Kühlschrank ordentlich zu halten und individuell an deine Bedürfnisse anzupassen.

LG fridge (GBBW726CPY) interior view with five shelves and adjustable height levels shown with blue arrows indicating vertical movement

Verstellbarer Boden

Maximale Raumeffizienz mit sieben einstellbaren Höhenstufen

LG bottom freezer (GBBW726CPY) interior with movable bucket holding juice packs and container placed above Fresh Balancer drawer

Herausnehmbare Box

Flexibel im Kühlschrank oder Gefrierschrank einsetzbar

LG bottom freezer (GBBW726CPY) interior with transparent sliding mini door basket holding six small sauce bottles

Türkorb

Platziere den Türkorb an der gewünschten Stelle

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

LG bottom freezer (GBBW726CPY) matte black front view in bright room with vertical blinds with 10 year compressor warranty and Energy Efficiency C icons below

LG bottom freezer (GBBW726CPY) matte black front view in bright room with vertical blinds with 10 year compressor warranty and Energy Efficiency C icons below

Gute Energieeffizienz

Frische, die überzeugt – dank moderner Technologie

Der LG Smart Inverter Compressor®  passt die Kühlung intelligent an, spart Energie und sorgt für einen leisen Betrieb. Inklusive 10 Jahre Garantie.

 

*Der Hersteller LG Electronics Inc. (Garantiegeber) gewährt auf das beworbene Produkt eine Garantie von 10 Jahren auf den LG Smart Inverter Compressor® (ausgenommen gewerbliche Nutzung). Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit Rechnungsdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

 

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Deutschlandvertrieb des Garantiegebers:

LG Consumer Information Center (Service Hotline)

0800 45 444 45

 

Die Abbildung des Produkts dient nur zur Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Disclaimer

1)LG ThinQ®

-Um ThinQ-Funktionen zu nutzen, musst du die „LG ThinQ“-App aus dem Google Play Store oder Apple App Store auf deinem Smartphone installieren und dich mit dem WLAN verbinden. LG ThinQ® App verfügbar auf kompatiblen Smartphones mit Android 9.0 oder höher oder iOS 16.0 oder höher. Telefon und Heim-Wi-Fi-Datenverbindung und Produktregistrierung mit LG ThinQ® erforderlich.

-Die LG ThinQ®-Funktionen können je nach Produkt und Land variieren.

 

2)AI-Sparmodus

-Der AI-Sparmodus kann in zwei Stufen angepasst werden (bis zu 1 % für Stufe 1 und bis zu 5 % für Stufe 2), und die Sparquote variiert je nach Energieeffizienzklasse und Spezifikationen des Produkts.

-Die AI-Einsparungsrate für jede Stufe kann je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

-Die spezifischen Testdetails für die Sparquote lauten wie folgt:

1.Testmodell: GBBW322CEV

2.Testbedingungen: Gefrierschrank bei -18 °C, Kühlschrank bei 3 °C, keine Beladung

3. Installationsbedingungen: Raumtemperatur bei 25 °C, Luftfeuchtigkeit bei 55 %

4.Prüfmethode: 8 Stunden Öffnung, 16 Stunden keine Öffnung. Gesamtöffnungszahlen während der Öffnungszeiten: Kühlschrank 28-mal, Gefrierschrank 6-mal. Energieergebnisse für jede AI-Sparmodusstufe über 3 Tage werden in 24-Stunden-Energieverbrauch umgewandelt und verglichen.

5. Bei Verwendung des AI-Sparmodus können der Frostentfernungszyklus und die Kompressordrehzahl entsprechend der Umgebung angepasst werden. Die Anwendung der Stufe 2 kann zu einer Erhöhung der Innentemperatur des Gefriergeräts und des Kühlschranks führen.

6. Die Prüfergebnisse wurden von TÜV Rheinland Inc. anhand der angegebenen Prüfmethode verifiziert, können jedoch je nach tatsächlicher Nutzungsumgebung variieren.

7. Der AI-Speichermodus wird nur über die LG ThinQ-App unterstützt, und LG ThinQ hat möglicherweise einige Einschränkungen in Bezug auf unterstützte Umgebungen und Nutzungsmethoden.

 

3)DoorCooling+®

-Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland mit der internen Testmethode von LG zur Messung der Abkühlrate eines Wasserbehälters, der im oberen Korb von 25°C bis 6 °C platziert wurde, zeigte DoorCooling+® eine um 15,1 % schnellere Abkühlrate im geöffneten Zustand als im geschlossenen Zustand. 

-DoorCooling+® stoppt, wenn die Tür geöffnet wird.  

-Die Ergebnisse können je nach tatsächlicher Nutzung variieren. Nur zutreffende Modelle.

 

4)FRESHConverter® 

-Die Temperatureinstellung kann durch Drücken der Auswahltaste geändert werden. Es gibt drei verschiedene Modi: Fleisch (-3℃), Fisch (0℃) und Käse (2℃)

-Basierend auf internen LG-Testergebnissen mit der internen LG-Testmethode zur Messung der durchschnittlichen Temperaturschwankungen im FRESHConverter+®-Fach ohne Last und mit 25℃-Einstellung. 

-Die Ergebnisse können je nach Änderungen der Außentemperatur oder der Innentemperatureinstellung variieren.

Drucken

Alle Spezifikationen

BASISAUSSTATTUNG

  • Produktart

    Kühl-/Gefrierkombination

  • Standard/Tresentiefe

    Arbeitsplattentiefe

  • Energieeffizienzklasse

    C

KAPAZITÄT

  • Kapazität gesamt (in Liter)

    375

  • Kapazität Gefrierbereich (in Liter)

    113

  • Kapazität Kühlbereich (in Liter)

    225

  • Volumen Kaltlagerfach (in Liter)

    37

STEUERUNG & ANZEIGE

  • Internes LED-Display

    Ja (LED Display)

  • Express Freeze

    Ja

ABMESSUNGEN & GEWICHT

  • Packungsgewicht (kg)

    82

  • Produktabmessungen (B x H x T; in mm)

    597 x 2.030 x 674

  • Produktgewicht (in kg)

    75

  • Tiefe ohne Tür

    608

  • Tiefe mit Griff

    674

  • Höhe bis zur Oberkante des Gehäuses (in mm)

    2.030

  • Höhe bis zur Oberkante des Scharniers oder der Türkappe (in mm)

    2.030

  • Verpackungsabmessung (B x H x T, mm)

    645 x 2.104 x 741

MERKMALE

  • DoorCooling+®

    Ja

  • LINEARCooling®

    Ja

  • InstaView®

    Nein

EIS- & WASSERSYSTEM

  • Eiswürfelbereiter

    Herkömmliche Eiswürfelschale

  • Wasserspender

    Nein

  • Ice Maker (automatisch)

    Nein

MATERIAL & AUSFÜHRUNG

  • Tür (Material)

    Metall mit Vinylbeschichtung

  • Frontfarbe

    Prime Silver

  • Metal Fresh® (Metallrückwand)

    Nein

  • Grifftyp

    Horizontales Fach

LEISTUNG

  • Kompressortyp

    Smart Inverter Compressor®

  • Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)

    175

  • Klimaklasse

    T

  • Luftschallemissionen in dB(A)

    34

  • Luftschallemissionsklasse

    B

KÜHLFACH

  • Türeinsatz transparent (Anzahl)

    4

  • Beleuchtung Kühlteil

    LED oben

  • Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl)

    3

  • Gemüsefach

    Ja (2)

  • Großes Wein- und Flaschenregal

    vollständige

  • Multi-Airflow

    Ja

  • Klappbares Regal

    Zwei-Schritt Faltung

  • Pure N Fresh

    Nein

  • Fresh Zone

    Nein

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

  • Smart Diagnosis®

    Ja

  • ThinQ® (WLAN)

    Ja

EAN CODE

  • EAN

    8806096627556

GEFRIERFACH

  • Schublade Gefrierschrank (Anzahl)

    3 transparente

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

FAQ

Q.

Was solltest du beim Kauf eines Kühl-/Gefrierschranks beachten?

A.

'Berücksichtige bei der Wahl eines LG Kühl-/Gefrierschranks wichtige Faktoren wie Lagerraum, Energieeffizienz und intelligente Kühltechnologie.

Die intelligenten und ordentlichen Lösungen von LG helfen, die Lagereffizienz zu maximieren und gleichzeitig deine Lebensmittel frisch zu halten*.

Suche nach Neuerungen wie LinearCooling™, um eine stabilere Temperatur im gesamten Kühlschrank aufrechtzuerhalten, und DoorCooling+™, um die Kühlung von Gegenständen in der Tür zu unterstützen.

Das Premium Flat Door-Design von LG und eine Auswahl an modernen Farben und Oberflächen verleihen deiner Küche ebenfalls eine stilvolle Note.

*Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG zum Vergleich der Gewichtsreduktionsrate von Gemüse zwischen dem Modell mit Linear Cooling und dem Modell ohne Linear Cooling zeigte das Modell mit Linear Cooling eine geringere Gewichtsreduktionsrate.

Q.

Wie groß muss mein Kühl-/Gefrierschrank sein?

A.

Die richtige Größe des Kühl-/Gefrierschranks hängt von deinem Haushalts- und Lagerbedarf ab. Als allgemeiner Leitfaden:

-Hohe Kühl-/Gefrierschränke mit einer Kapazität von 304–387 l sind ideal für einen Haushalt mit 1–2 Personen.

-Schmale Multi Door-Modelle mit 506–530 l sind für Familien von 3–4 Personen geeignet.

-Für größere Haushalte sind Multi-Door- oder American Style-Modelle mit 635–750 l eine gute Wahl.

Berücksichtige bei der Auswahl der geeigneten Kapazität, wie oft du einkaufst, wie viel frische im Vergleich zu gefrorenen Lebensmitteln du lagerst und wie viel Platz in deiner Küche verfügbar ist.

Q.

Wie ändere ich die Temperatureinstellung an meinem LG Kühl-/Gefrierschrank?

A.

Verwende das Bedienfeld an der Tür oder im Inneren des Kühlschranks, um die gewünschte Temperatur deines Kühl- oder Gefrierschranks einzustellen. Bei unterstützten Modellen kannst du die Temperatureinstellung auch über die LG ThinQ App aus der Ferne über dein Smartphone ändern. 

Q.

Was bedeutet „frostfrei“ bei einem Gefrierschrank?

A.

Frost entsteht, wenn Wasserdampf auf eiskalte Kühlspiralen trifft und dann zu Wasser kondensiert, das dann sofort gefriert. Ein frostfreier Kühlschrank schaltet über eine Zeitschaltuhr regelmäßig eine Heizspirale um die Kühlspirale herum ein, um das Eis abzutauen und so automatisch die Bildung von Reif zu verhindern.

