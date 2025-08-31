We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32 Zoll LG UltraGear™ GX8 Dual-Mode OLED 4K-UHD Gaming-Monitor | 32GX850A mit Dual-Mode, 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400 und Glare-Display™
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Tieferes Schwarz, realistische Farbe
VESA DisplayHDR™ True Black 400 liefert tiefe, konsistente Schwarzwerte, in verschiedenen Umgebungen. Mit einem DCI-P3-Farbraum von 98,5 % (typ.) und einer Farbgenauigkeit von Delta E ≤ 2 werden Farben realistisch und detailgetreu dargestellt.
Starker Schutz vor Blaulicht
Erlebe freies Gaming mit weniger schädlichem Blaulicht. LG WOLED nutzt moderne Technologie für weniger Blaulicht bei lebendigen, naturgetreuen Farben. Es ist von UL für Low Blue Light Platin zertifiziert und bietet lebendige Gaming-Farben für ein angenehmeres Sehen.
*LG OLED-Panels wurden von UL als flimmerfrei, blendfrei und mit niedrigem Blaulichtanteil zertifiziert.
*Zertifikatsnummer: Flimmerfreies Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (Bedingungen von UGR weniger als 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051.
*Die oben genannten Eigenschaften sind möglicherweise von den bei Nutzung gegebenen Umgebungen und Zuständen der Rechentechnik abhängig.
Überwältigende Geschwindigkeit, die zum Gaming einlädt
Die ultraschnelle Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG),
Reduzierung von Reverse Ghosting und Bereitstellung schneller Reaktionszeiten ermöglicht dir eine ganz neue Gaming-Performance.
*Wähle „Schneller Modus“, um „0.03ms Reaktionszeit“ zu erreichen. (Spielanpassung → Reaktionszeit → Schneller Modus).
Dual-Mode mit wählbaren Optionen – wechsle zwischen 330 Hz und 165 Hz.
Mit dem VESA-zertifizierten Dual-Mode wechselst du nahtlos zwischen UHD für grafikintensive Spiele und Full-HD für rasante Action. Genieße den Dual-Mode mit wählbaren Optionen und wähle ganz einfach deine bevorzugte Bildschirmgröße zwischen zwei Bildwiederholraten (165 Hz, 330 Hz) über die Bildschirmanzeige aus. Außerdem kannst du über LG Switch ganz einfach zwischen physischen Hotkeys und Tastenkombinationen wechseln und so das Gameplay für alle Genres optimieren.
*Die Leistung von Dual-Mode kann je nach Spieltyp, Computergrafik-Spezifikationen und Konfigurationen variieren.
Sanfte Bewegung,
endloses Spiel
Minimiere Screen Tearing und Verzögerungen mit der AMD FreeSync™ Premium Pro-Technologie und der NVIDIA G-SYNC®-Kompatibilität auf einem 4K-Gaming-Monitor. Erlebe bei einer wesentlichen Reduzierung von Screen Tearing und Abspielhemmungen ein flüssiges, kristallklares Gameplay.
*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.
*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.
Dynamic Action Sync
Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.
Intelligentere Steuerung, nahtloses Umschalten mit LG Switch
Mit der LG Switch App lässt sich dein Monitor ganz einfach für Gaming und den Alltag optimieren. Passe mühelos Bildqualität und Helligkeit nach deinen Wünschen an und übertrage die Einstellungen sofort per Hotkey. Die App ermöglicht zudem den Wechsel zwischen 330 Hz und 165 Hz im Dual-Mode, teilt den Bildschirm in 11 Layouts auf und startet Videokonferenz-Tools mit nur einem Klick – für noch mehr Komfort bei deiner Einrichtung.
Kompakt und schlank
Erlebe unsere neue Unity Hexagon-Beleuchtung und ein praktisch randloses, cleanes 4-Seiten-Design mit vollständig verstellbarem Fuß mit Dreh-, Neige-, Höhen- und Pivotfunktion. Der übersichtliche L-Ständer und der große Schwenkbereich sind so konzipiert, dass der Platzbedarf auf dem Schreibtisch minimiert und der vorhandene Platz effizient genutzt wird.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
714,1 x 620,9 x 249,8 mm (oben) | 714,1 x 510,9 x 249,8 mm (unten)
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
714,1 x 411,8 x 65 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
973 x 183 x 544 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
9,1 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
4,9 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
13,2 kg
FEATURES
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 400
HDR Effect
Ja
Farbkalibrierung im Werk
Ja
HW-Kalibrierung
Ja
Automatische Helligkeit
Nein
Flicker Safe
Nein
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Fadenkreuz
Ja
FPS Counter
Ja
Automatischer Eingang
Ja
RGB-LED-Beleuchtung
Unity Hexagon Lighting
PBP
Nein
PIP
Nein
Smart Energy Saving
Ja
Kamera
Nein
Mikrofon
Nein
POWER
Typ
Externes Netzteil
AC-Eingang
100 - 240 V
Leistungsaufnahme (Typ.)
32 kWh / 1.000 h
Stromverbrauch (Ruhemodus)
0,5 W
Leistungsaufnahme (DC aus)
0,3 W
INFO
Produktname
32GX850A-B
Jahr
2025
DISPLAY
Größe [Zoll]
32 Zoll
Größe [cm]
79,9 cm
Auflösung
3.840 x 2.160 Pixel
Panel-Typ
OLED
Bildformat
16:9
Pixelabstand [mm]
0,1814mm x 0,1814 mm
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
275 cd/m²
Colour Gamut (Typ.)
98,5% DCI-P3
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,07 Mrd.
Kontrastverhältnis (Typ.)
1.500.000:1
Reaktionszeit
0,03 ms (GtG)
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
330 Hz bei Full-HD / 165 Hz bei 4K-UHD
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
Krümmung
Nein
SW-ANWENDUNG
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Ja
Dual Controller
Ja
KONNEKTIVITÄT
HDMI
2 x HDMI 2.1
DisplayPort
1 x DisplayPort 1.4
USB-C
Nein
USB Upstream-Anschluss
1 x USB-B (3.0)
USB Downstream-Anschluss
2 x USB-A (3.0)
LAN (RJ-45)
Nein
Kopfhörerausgang
Ja
SOUND
Lautsprecher
Nein
DTS HP:X
Nein
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Nein
MECHANISCH
Einstellungen der Anzeigeposition
Ja (Höhe/Neigung/Drehen/Pivot)
Wandmontage möglich [mm]
100 x 100 mm
