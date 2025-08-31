Skip to ContentSkip to Accessibility Help
32 Zoll LG UltraGear™ GX8 Dual-Mode OLED 4K-UHD Gaming-Monitor | 32GX850A mit Dual-Mode, 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400 und Glare-Display™
Vorderansicht
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
Rechte Seitenansicht mit Neigungseinstellung
Vorderansicht des Monitors mit tiefgestelltem Standfuß
Ansicht rechte Seite
Rechte Seitenansicht mit Neigungseinstellung
Ansicht von oben
Ansicht von oben mit Rechtsdrehung
Ansicht von oben mit Linksdrehung
Rückansicht
Schrägansicht von hinten links
Nahaufnahme des hinteren Standfußes
Nahansicht der Anschlüsse auf der Rückseite
Nahaufnahme des Standfußes
Hauptmerkmale

  • 32 Zoll 4K-UHD OLED (3.840 x 2.160)
  • 0,03 ms (GtG) Reaktionszeit
  • VESA DisplayHDR™ True Black 400
  • Dual-Mode (UHD 165 Hz – Full-HD 330 Hz)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Nahezu randloses Design
Mehr
Logo: LG UltraGear™ GX8.

Logo: LG UltraGear™ GX8.

32 Zoll 4K OLED Gaming-Monitor mit Dual-Mode

Bild der Vorderseite des UltraGear™-OLED-Gaming-Monitors 32GX850A.

Bild der Vorderseite des UltraGear™-OLED-Gaming-Monitors 32GX850A.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Funktionsübersicht eines Gaming-Monitors mit folgenden Highlights: 32" OLED 4K, OLED mit MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 003ms GtG, Glare-Display.

Funktionsübersicht eines Gaming-Monitors mit folgenden Highlights: 32" OLED 4K, OLED mit MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 003ms GtG, Glare-Display.

Display

Display

Eine dramatische Fantasie-Spielszene mit einem kaschierten Krieger, der vor einer verschneiten Bergkette steht, mit 32" OLED 4K Text in der rechten unteren Ecke.

Eine dramatische Fantasie-Spielszene mit einem kaschierten Krieger, der vor einer verschneiten Bergkette steht, mit 32" OLED 4K Text in der rechten unteren Ecke.

Dein Schlachtfeld, beherrscht auf 32 Zoll OLED 4K

Mit seinem 32 Zoll 4K OLED Display (3.840 x 2.160) kann der UltraGear GX8 die visuelle Klarheit und Detailgenauigkeit verbessern. OLED 4K trägt für ein ansprechenderes Erlebnis zu schärferen Bildern bei.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Planetenbilder werden auf LG OLED-Monitoren heller und klarer dargestellt.

OLED mit MLA+

Das brillante OLED-Display verfügt über die Micro Lens Array+ (MLA+)-Technologie, die Helligkeit und Leistung verbessert, indem sie die Lichteffizienz optimiert und Lichtverluste minimiert. Das Ergebnis sind helle und lebendige Bilder mit bis zu 37,5 % höherer Helligkeit (SDR) im Vergleich zu unseren vorherigen Modellen mit MLA.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Tieferes Schwarz, realistische Farbe

VESA DisplayHDR™ True Black 400 liefert tiefe, konsistente Schwarzwerte, in verschiedenen Umgebungen. Mit einem DCI-P3-Farbraum von 98,5 % (typ.) und einer Farbgenauigkeit von Delta E ≤ 2 werden Farben realistisch und detailgetreu dargestellt.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Starker Schutz vor Blaulicht

Erlebe freies Gaming mit weniger schädlichem Blaulicht. LG WOLED nutzt moderne Technologie für weniger Blaulicht bei lebendigen, naturgetreuen Farben. Es ist von UL für Low Blue Light Platin zertifiziert und bietet lebendige Gaming-Farben für ein angenehmeres Sehen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*LG OLED-Panels wurden von UL als flimmerfrei, blendfrei und mit niedrigem Blaulichtanteil zertifiziert.

*Zertifikatsnummer: Flimmerfreies Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (Bedingungen von UGR weniger als 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051.

*Die oben genannten Eigenschaften sind möglicherweise von den bei Nutzung gegebenen Umgebungen und Zuständen der Rechentechnik abhängig. 

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

Ein Monitor, der ein Hochgeschwindigkeits-Motorradrennen auf neonbeleuchteten Straßen der Stadt zeigt und eine sanfte Bewegung mit einer Bildwiederholrate von 165Hz hervorhebt.

Flüssige Gaming-Bewegung mit 165 Hz Bildwiederholrate

Die 165 Hz Bildwiederholrate sorgt für flüssige, kristallklare Darstellung und minimiert gleichzeitig Bewegungsunschärfe.

Tauche mit jedem Bild tiefer in das Gameplay ein.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Überwältigende Geschwindigkeit, die zum Gaming einlädt

Die ultraschnelle Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG), 

Reduzierung von Reverse Ghosting und Bereitstellung schneller Reaktionszeiten ermöglicht dir eine ganz neue Gaming-Performance.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Wähle „Schneller Modus“, um „0.03ms Reaktionszeit“ zu erreichen. (Spielanpassung → Reaktionszeit → Schneller Modus).

Dual-Mode mit wählbaren Optionen – wechsle zwischen 330 Hz und 165 Hz.

Mit dem VESA-zertifizierten Dual-Mode wechselst du nahtlos zwischen UHD für grafikintensive Spiele und Full-HD für rasante Action. Genieße den Dual-Mode mit wählbaren Optionen und wähle ganz einfach deine bevorzugte Bildschirmgröße zwischen zwei Bildwiederholraten (165 Hz, 330 Hz) über die Bildschirmanzeige aus. Außerdem kannst du über LG Switch ganz einfach zwischen physischen Hotkeys und Tastenkombinationen wechseln und so das Gameplay für alle Genres optimieren.

Ritter und Rennwagen mit 165Hz WQHD und 330Hz WFHD.

Ritter und Rennwagen mit 165Hz WQHD und 330Hz WFHD.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Leistung von Dual-Mode kann je nach Spieltyp, Computergrafik-Spezifikationen und Konfigurationen variieren.

Technologie

Technologie

Sanfte Bewegung,
endloses Spiel

Minimiere Screen Tearing und Verzögerungen mit der AMD FreeSync™ Premium Pro-Technologie und der NVIDIA G-SYNC®-Kompatibilität auf einem 4K-Gaming-Monitor. Erlebe bei einer wesentlichen Reduzierung von Screen Tearing und Abspielhemmungen ein flüssiges, kristallklares Gameplay.

Eine Rennspielszene, die einen leuchtend grünen Sportwagen zeigt, der auf einer Rennstrecke führt, wobei mehrere Autos unter der AMD FreeSync™ Premium-Eigenschaft hinterher folgen.

Eine Rennspielszene, die einen leuchtend grünen Sportwagen zeigt, der auf einer Rennstrecke führt, wobei mehrere Autos unter der AMD FreeSync™ Premium-Eigenschaft hinterher folgen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.

*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.

Dynamic Action Sync

Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.

Black Stabilizer

Mit Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.

Fadenkreuz

Der Zielpunkt ist in der Mitte fixiert, um die Schussgenauigkeit zu erhöhen.

FPS-Zähler

Mit dem FPS-Zähler siehst du, wie gut alles geladen wird. Ganz gleich, ob du bearbeitest, Spiele spielst oder Filme ansiehst: Jedes Bild zählt, und mit dem FPS-Zähler verfügst du über Echtzeitdaten.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Intelligentere Steuerung, nahtloses Umschalten mit LG Switch

Mit der LG Switch App lässt sich dein Monitor ganz einfach für Gaming und den Alltag optimieren. Passe mühelos Bildqualität und Helligkeit nach deinen Wünschen an und übertrage die Einstellungen sofort per Hotkey. Die App ermöglicht zudem den Wechsel zwischen 330 Hz und 165 Hz im Dual-Mode, teilt den Bildschirm in 11 Layouts auf und startet Videokonferenz-Tools mit nur einem Klick – für noch mehr Komfort bei deiner Einrichtung.

Kurzes Feature-Video, das die LG Switch-Funktion von LG UltraGear demonstriert und nahtloses Schalten der Eingabequelle sowie verbesserte Benutzersteuerung für ein optimiertes Gaming-Erlebnis in der UltraGear-Monitor-Produktreihe 2025 bietet.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Kompakt und schlank

Erlebe unsere neue Unity Hexagon-Beleuchtung und ein praktisch randloses, cleanes 4-Seiten-Design mit vollständig verstellbarem Fuß mit Dreh-, Neige-, Höhen- und Pivotfunktion. Der übersichtliche L-Ständer und der große Schwenkbereich sind so konzipiert, dass der Platzbedarf auf dem Schreibtisch minimiert und der vorhandene Platz effizient genutzt wird. 

Vorder- und Rückansicht des UltraGear™ 32GX850A Gaming-Monitors mit einer futuristischen Rennszene auf dem Bildschirm.

Vorder- und Rückansicht des UltraGear™ 32GX850A Gaming-Monitors mit einer futuristischen Rennszene auf dem Bildschirm.

Neigungs-, Schwenk-, Dreh-, Höhenverstell- und Wandbefestigungssymbole.

Neigungs-, Schwenk-, Dreh-, Höhenverstell- und Wandbefestigungssymbole.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Drucken

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    714,1 x 620,9 x 249,8 mm (oben) | 714,1 x 510,9 x 249,8 mm (unten)

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    714,1 x 411,8 x 65 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    973 x 183 x 544 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    9,1 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    4,9 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    13,2 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR True Black 400

  • HDR Effect

    Ja

  • Farbkalibrierung im Werk

    Ja

  • HW-Kalibrierung

    Ja

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Flicker Safe

    Nein

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • Automatischer Eingang

    Ja

  • RGB-LED-Beleuchtung

    Unity Hexagon Lighting

  • PBP

    Nein

  • PIP

    Nein

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kamera

    Nein

  • Mikrofon

    Nein

POWER

  • Typ

    Externes Netzteil

  • AC-Eingang

    100 - 240 V

  • Leistungsaufnahme (Typ.)

    32 kWh / 1.000 h

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    0,5 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,3 W

INFO

  • Produktname

    32GX850A-B

  • Jahr

    2025

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    32 Zoll

  • Größe [cm]

    79,9 cm

  • Auflösung

    3.840 x 2.160 Pixel

  • Panel-Typ

    OLED

  • Bildformat

    16:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,1814mm x 0,1814 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    275 cd/m²

  • Colour Gamut (Typ.)

    98,5% DCI-P3

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    1.500.000:1

  • Reaktionszeit

    0,03 ms (GtG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    330 Hz bei Full-HD / 165 Hz bei 4K-UHD

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

  • Krümmung

    Nein

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Ja

  • Dual Controller

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x HDMI 2.1

  • DisplayPort

    1 x DisplayPort 1.4

  • USB-C

    Nein

  • USB Upstream-Anschluss

    1 x USB-B (3.0)

  • USB Downstream-Anschluss

    2 x USB-A (3.0)

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    Ja

SOUND

  • Lautsprecher

    Nein

  • DTS HP:X

    Nein

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

MECHANISCH

  • Einstellungen der Anzeigeposition

    Ja (Höhe/Neigung/Drehen/Pivot)

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

