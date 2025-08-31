Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG 27 Zoll 4K UHD IPS Smart Monitor mit webOS
27U731SA EU (E).pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

LG 27 Zoll 4K UHD IPS Smart Monitor mit webOS

27U731SA EU (E).pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

LG 27 Zoll 4K UHD IPS Smart Monitor mit webOS

27U731SA-W
Vorderansicht
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
+30-Grad-Seitenansicht
Ansicht linke Seite
Rückansicht
-15-Grad-Rückansicht
Nahaufnahme von hinten
Detail view
Vorderansicht
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
+30-Grad-Seitenansicht
Ansicht linke Seite
Rückansicht
-15-Grad-Rückansicht
Nahaufnahme von hinten
Detail view

Hauptmerkmale

  • 27 Zoll 4K-UHD (3.840 x 2.160) IPS-Display
  • webOS
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • USB-C (PD 65 W), 2 x HDMI, 2 x USB 2.0
  • ThinQ Home Dashboard / Magic Remote Support
  • Neigungsverstellbarer Standfuß
Mehr
LG Smart Monitor-Logo.

Ein Bildschirm.
Endlose Möglichkeiten.

Passe dich mit zahlreichen Möglichkeiten an jede Aufgabe oder Umgebung an. Mit webOS kannst du Aufgaben im Homeoffice ohne PC erledigen und eine Fülle an Inhalten genießen – für eine nahtlose Balance zwischen Arbeit und Unterhaltung. Genieße das 27 Zoll große Display und die beeindruckende 4K-Bildqualität in deinem eigenen Zuhause.

Das Bild zeigt einen LG Smart Monitor auf dem Schreibtisch zum Arbeiten und Vergnügen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben genannte Tastatur und die Maus sind nicht im Paket enthalten (separat erhältlich).

Es ist ein Astronaut und ein buntes abstraktes Bild mit lebendigen 4K-UHD-Farben abgebildet.

27 Zoll 4K-UHD-IPS-Display

Ein Foto, das die Spiegelfunktion eines Smart-Monitors zeigt.

Spiegeln deiner Geräte

Ein Foto zeigt einen Smart Monitor, der über USB-C an einen Laptop angeschlossen ist und den Ladevorgang und die Datenübertragung demonstriert.

Produktivität maximieren

Ein Foto, das LG Smart Monitore in einem Büro und Zuhause zeigt.

webOS
Arbeiten & Spielen

27 Zoll 4K-UHD-IPS-Display

Großartiger Bildschirm für Arbeit und Spiel

Der 4K-UHD (3.840 x 2.160) IPS-Bildschirm mit HDR 10 und bis zu 90 % DCI-P3 Farbraum liefert ein hohes Kontrastverhältnis und präzise Farben. Damit kannst du visuell völlig in das Geschehen eintauchen, von Unterhaltung bis Arbeit.

Es ist ein Astronaut und ein buntes abstraktes Bild mit lebendigen 4K-UHD-Farben abgebildet.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Helligkeit: 350 nits (Typ.), Farbraum: DCI-P3 90 % (Typ.)

webOS

Nahtloses surfen durch verschiedene Kanäle

Dank webOS genießt du nahtlosen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten über Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV und kostenlose LG Channels. Erhalte personalisierte Empfehlungen, entdecke Apps für Sport, Spiele sowie LG Fitness und steuere alles ganz einfach per Fernbedienung. Das dreiseitige nahezu randlose Design des schlanken weißen Gehäuses verbessert das Eintauchen, während 2 x 5 Watt Stereolautsprecher kristallklaren Klang liefern und damit für ein ultimatives Seherlebnis sorgen.

Ein Foto, das verschiedene Inhalte auf WebOS zeigt.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Integrierte Streaming-Dienste und Apps können je nach Land variieren.

*Eine Internetverbindung und ein Abonnement für Streaming-Dienste sind erforderlich. Für einige Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren anfallen, da diese nicht im Lieferumfang enthalten sind und separate Abonnements erfordern.

*Bietet eine Vielzahl von individualisierten Apps und Diensten für jedes registrierte Konto, darunter Musik, Sports, Home Office und Cloud-Gaming.

webOS

Bereit für Home Office – ganz ohne PC

Mit webOS kannst du per Remote-PC aus der Ferne auf deinen PC und Cloud-PC zugreifen. Diese Funktionalität ermöglicht die Nutzung verschiedener Home-Office-Dienste, einschließlich Videokonferenzen und cloudbasierter Anwendungen und das alles ganz ohne PC.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben genannte Tastatur, Maus, Headset, Spielekonsole und Webcam (Typ Pogo) sind nicht im Paket enthalten (separat erhältlich).

*Remote-PC steht nur auf PCs mit Windows 10 Pro oder einem späteren Betriebssystem zur Verfügung.

*Internetverbindung und Abonnement für verbundene Streaming-Dienste erforderlich. Separate Streaming-Dienste erfordern möglicherweise eine Abonnementgebühr und werden nicht angeboten (separat erhältlich).

*Die Remote-PC-Funktionalität wird unter Windows 10 Pro oder neueren Versionen unterstützt und ist kompatibel mit PCs von Drittanbietern, die eine Remote-PC-Verbindung unterstützen, einschließlich Gram.

*Unterstützte Dienste können je nach Land variieren.

Game

Steige direkt ins Game ein

Keine Spielkonsole erforderlich – spiele über den LG Smart Monitor. Greife direkt von der Startseite aus auf Cloud-Spiele zu und stelle eine schnelle Verbindung zu Streaming-Apps für Spielinhalte her.

Musik

Nach deinem Musikgeschmack zusammengestellt

Genieße individuell abgestimmte Musik mit kraftvollem Klang dank
2 x 5 Watt Stereolautsprechern. Einfach nach Musik suchen und auf zuletzt gespielte Titel von Streaming-Anbietern zugreifen. Außerdem werden dir basierend auf deinen Vorlieben beliebte Songs empfohlen.

Sport

Folge deinen Lieblingsteams

Unterstütze dein Team mit persönlichem Service. Du erhältst anhand deines Profils aktuelle Informationen über deine Lieblingssportmannschaft.

LG Fitness

Personalisiertes Fitness zuhause

Verwandle mit LG Fitness dein Wohnzimmer in ein persönliches Fitnessstudio. Genieße ein breites Spektrum an Workouts, verfolge deinen Fortschritt und erreiche deine Ziele – ganz bequem von deiner Couch aus.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben genannte Tastatur, Maus, Headset und die Spielekonsole sind nicht im Paket enthalten (separat erhältlich).

*Internetverbindung und Abonnement für verbundene Streaming-Dienste erforderlich. Separate Streaming-Dienste erfordern möglicherweise eine Abonnementgebühr und werden nicht angeboten (separat erhältlich).

*Die Verfügbarkeit des Gaming-Portals kann je nach Region variieren. In nicht unterstützten Regionen werden die Benutzer zum vorhandenen Gaming Hub umgeleitet.

*Unterstützte Dienste können je nach Land variieren.

Helligkeitssteuerung

Helle Intelligenz, die in jedem Licht erstrahlt

Die Helligkeitssteuerung erkennt Lichtquellen in deinem Raum und passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an, um gestochen scharfe und klare Bilder zu erzeugen, egal ob am Tag oder bei Nacht.

Das linke Bild zeigt die Tagesansicht mit der Helligkeitsanpassungsfunktion, während das rechte Bild die Nachtansicht mit der gleichen Funktion anzeigt.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Dynamic Tone Mapping

Lebendige Darstellung dank Helligkeit und Kontrast

Genieße Bilder so, wie es sein sollte, mit Dynamic Tone Mapping zur Einstellung von Helligkeit und Kontrast für optimalen, detailtreuen Realismus. Filme und Spiele erwachen zum Leben mit einer hochwertigen, konsistenten Bild- und Klangqualität in sämtlichen Inhalten.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Nur verfügbar, wenn das HDR-Videosignal die Eingabe ist.

Einfaches Design

Optimiere deinen Raum, verbessere deinen Stil

Das dreiseitige nahezu randlose Design des schlanken weißen Gehäuses und der flache, schlanke Standfuß passen sich an Büro und Wohnung an und nehmen wenig Platz ein. Die praktische Neigungseinstellung sorgt für ein ideales Seherlebnis.

Elegantes, platzsparendes Design.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Neigbar: -5~15˚

USB-C

Produktivitäts-Hub mit einfacher Konnektivität

Der USB-C-Anschluss ermöglicht von der Anzeige und Datenübertragung bis zum Aufladen angeschlossener Geräte (bis zu 65 W) die gleichzeitige Unterstützung des Laptops über ein einziges Kabel.

Ein Laptop wird über USB-C mit einem LG Smart Monitor verbunden. Er lädt über USB-C, während er den gleichen Bildschirm anzeigt.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Der LG Smart Monitor Bildschirm zeigt die ThinQ Home Dashboard-Oberfläche an.

ThinQ Home Dashboard

Einfache Steuerung deiner Geräte

Das ThinQ Home Dashboard macht dein Leben angenehmer. Mit der Fernbedienung kannst du den Status deiner LG-Geräte ganz einfach auf einem Bildschirm überprüfen und verwalten.

*Um ThinQ-Funktionen zu nutzen, installiere bitte die „LG ThinQ“-App aus dem Google Play Store oder Apple App Store auf deinem Smartphone und verbinde dich mit dem WLAN. Detaillierte Benutzungshinweise findest du im „Hilfe“-Bereich der App.

*Wireless Internet zu Hause ist erforderlich, um Geräte in der LG ThinQ-App zu registrieren.

*Die tatsächlichen Funktionen der LG ThinQ-App können je nach Produkt und Modell variieren.

*Dieses Produkt ist in der LG ThinQ-App als TV registriert. Du kannst den registrierten Gerätenamen in der LG ThinQ-App ändern.

*Über die LG ThinQ-App kannst du Lautstärkeregelungs-, Zeiger- und Leistungsfunktionen verwenden.

Sprachsteuerung mit Magic Remote

Mit der ThinQ-App kannst du über Alexa ganz einfach fernsteuern, um sicherzustellen, dass der Smart Monitor nicht nur als Bildschirm fungiert. Er wird zu einem zentralen Knotenpunkt für all deine Unterhaltungs- und Produktivitätsanforderungen und verbessert dein Multimedia-Erlebnis. All dies erfordert nur die Magic Remote.

Eine Frau erhöht die Lautstärke des LG Smart Monitor mit einer Magic Remote.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Für eine ordnungsgemäße Funktion musst du den LG Smart Monitor mit der ThinQ-App verbinden.

*Die auf dem Bildschirm gezeigten Bilder können von der tatsächlichen App abweichen. Die Dienste können je nach Region/Land oder App-Version variieren.

*Du kannst die Sprach- und Ländereinstellungen von 22 Sprachen für 146 Länder ändern: Englisch/Koreanisch/Spanisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Portugiesisch/Russisch/Polnisch/Türkisch/Japanisch/Arabisch (Saudi/UAE)/Vietnamesisch/Thai/Schwedisch/Taiwanesisch/Indonesisch/Dänisch/Niederländisch/Norwegisch/Griechisch/Israelisch (z. B. USA/Englisch).

**Die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.

**Die Magic Remote wird separat verkauft und kann je nach Land variieren. 

**Alexa-Funktionalität steht zur Verfügung. Einzelheiten sind den Produktspezifikationen zu entnehmen.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Direkt von deinen Geräten spiegeln

Gib Inhalte von deinem Smart-Gerät ganz einfach über AirPlay 2* (für Apple-Geräte) oder Screen Share** (für Android-Geräte) auf unserem Monitor frei. Verbinde dich sofort und genieße ein nahtloses Seh- und Audioerlebnis auf einem größeren Bildschirm mit nur wenigen Tippbewegungen.

*Apple und verwandte Marken und Logos sind Marken von Apple Inc. Unterstützte Funktionen können je nach Land und Region variieren.

*Um AirPlay und HomeKit mit diesem Monitor zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Apple, AirPlay und HomeKit sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen. Das Label Works with Apple Home ist eine Marke von Apple Inc.

*Screen Share : Unterstützt von Android oder Windows 10 und höher.

*Verbinde dein Gerät mit demselben Netzwerk wie deinen Monitor.

LG Switch-App

Einfache Optimierung mit LG Switch

Mit der LG Switch-App kannst du den Monitor individuell anpassen. Mit Tastatur und Maus kannst du navigieren und intelligente Funktionen auswählen, per Tastaturkürzel wechselst du zwischen PC und webOS. Du kannst den Bildschirm in bis zu 6 Bereiche teilen, das Design ändern und eine Plattform für Videogespräche mit einem Tastaturkürzel starten.

Schnelle Steuerung

Entdecke den Komfort von Quick Control auf dem LG Smart Monitor, der entspannten Zugriff auf Menüs durch einfache Aktionen bietet.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die LG Switch-App ist eine reine PC-Anwendung.

*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen.

Vielzahl von Anschlüssen

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Unser Smart Monitor bietet zwei HDMI-, zwei USB- sowie USB-C-Anschlüsse, die mit verschiedenen Geräten kompatibel sind und eine reibungslose Anzeige ermöglichen. So ist dein Schreibtisch immer aufgeräumt und der Raum ideal genutzt.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Ein Bild eines Displays, das einen Smart Monitor und einen Ständer kombiniert.

Ein intelligenteres Erlebnis,
das durch den Swing-Ständer noch verbessert wird

Verwende den abnehmbaren Ständer für den Smart Monitor. Mit dem flexiblen Ständer, der sich neigen, schwenken, in der Höhe verstellen und im Hochformat einstellen lässt, kannst du dein Seherlebnis individuell gestalten. Der stabile Fuß, die glatte Oberfläche und die Rollen sorgen für Stabilität und Mobilität.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Abhängig vom verwendeten Monitor steht die Bildschirmdrehfunktion möglicherweise nicht zur Verfügung.

*Dieser Ständer ist nicht im Paket enthalten, sondern separat erhältlich.

Drucken

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    613,2 x 452 x 209,9 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    613,2 x 372,6 x 45,6 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    768 x 130 x 435 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    5,85 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    4,55 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    8,05 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    Nein

  • Farbkalibrierung im Werk

    Nein

  • HW-Kalibrierung

    Nein

  • Automatische Helligkeit

    Ja

  • Flicker Safe

    Nein

  • Lese-Modus

    Nein

  • Farbschwäche

    Nein

  • Super Resolution+

    Nein

  • NVIDIA G-Sync™

    Nein

  • AMD FreeSync™

    Nein

  • Automatischer Eingang

    Nein

  • PBP

    Nein

  • PIP

    Nein

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kamera

    POGO-Pin (Kamera nicht im Lieferumfang enthalten)

  • Mikrofon

    Nein

POWER

  • Typ

    Externes Netzteil

  • AC-Eingang

    100 - 240 V

  • Leistungsaufnahme (Typ.)

    26 kWh / 1.000 h

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    0,5 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,5 W

INFO

  • Produktname

    27U731SA-W

  • Jahr

    2025

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    27 Zoll

  • Größe [cm]

    68,40 cm

  • Auflösung

    3.840 x 2.160 Pixel

  • Panel-Typ

    IPS

  • Bildformat

    16:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,1554 x 0,1554 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    350 cd/m2

  • Colour Gamut (Typ.)

    90% DCI-P3

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    1.000:1

  • Reaktionszeit

    5 ms (GtG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    60 Hz

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

  • Krümmung

    Nein

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Nein

  • Dual Controller

    Nein

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2x HDMI 2.0

  • DisplayPort

    Nein

  • USB-C

    1x USB-C (65W Power Delivery)

  • Daisy Chain

    Nein

  • USB Upstream-Anschluss

    1 x USB-C

  • USB Downstream-Anschluss

    2 x USB-A

  • Eingebauter KVM

    Nein

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    Nein

SOUND

  • Lautsprecher

    Ja, 2 x 5 W

  • DTS HP:X

    Nein

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Ja

MECHANISCH

  • Einstellungen der Anzeigeposition

    Ja (Neigung)

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

Empfehlungen für dich

Händler finden

Entdecke dieses Produkt bei einem Händler deiner Wahl.

Online oder direkt in deiner Nähe.