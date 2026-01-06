Ein gutes Leben beginnt zu Hause

Ein Wohnzimmer, das die Immersion verstärkt
Fokus finden durch kleine Veränderungen
Da wir hier den größten Teil unseres Tages verbringen, ist das Ordnen des Wohnzimmers ein wesentlicher Bestandteil jedes Neujahrs-Resets. Beginne damit, die Gegenstände zu entfernen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben.
Ein offener Raum reduziert visuelle Ermüdung und schafft eine Umgebung, in der du dich ganz auf die Inhalte konzentrieren kannst.
Mit dem dadurch gewonnenen Freiraum kannst du neue Gewohnheiten beginnen, die du vielleicht bislang aufgeschoben hast.
Lege eine kleine Matte in eine Ecke des Wohnzimmers und schaffe deine eigene Home-Workout-Zone.
So wird Bewegung nicht zu etwas, das man tun muss, sondern zu einem natürlichen Teil des Alltags, der Wohlbefinden und Fitness im neuen Jahr fördert.
Mit der hohen Bildqualität und dem lebendigen Klang eines LG OLED TVs fühlt sich der Raum fast wie ein Studio an.
Schon ein kurzes Zuschauen, Mitmachen und Bewegen reicht aus, um Körper und Rhythmus sanft zu wecken.