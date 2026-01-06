About Cookies on This Site

Monthly LG | Januar

Ein gutes Leben beginnt zu Hause

2026: Ein neuer Rhythmus für deinen Alltag

 

 

 

 

 

 

 

Wir setzen uns jedes Jahr Neujahrsvorsätze.
Doch egal, ob wir aufräumen möchten oder uns auf Gesundheitsziele und Fitnessroutinen konzentrieren – echte Veränderung beginnt im Zentrum unseres Alltags: unserem Zuhause.

Statt großer Vorsätze: Warum nicht die eigene Routine mit kleinen Veränderungen auffrischen?
Ein einziges neues Element. Eine feine Veränderung im Zusammenspiel eines Raumes. Manchmal reicht genau das, um den Alltag neu auszurichten.

Vom TV-Bereich über die Küche bis hin zum Waschraum – beginne noch heute deinen ganz persönlichen neuen Rhythmus mit LG Haushaltsgeräten.

*Die Elemente dieser Geschichte und die begleitenden Bilder wurden zur illustrativen Erzählung mithilfe von KI erstellt.

Exklusives Angebot

06/01/2026 ~31/01/2026

Entdecke, wie Menschen durch neue Räume und Routinen frisch ins neue Jahr starten. Feier den Beginn der Veränderung und sichere dir bis zu 10 % Rabatt.

10%

Rabatt

Coupon-Code

LGMONTHLYJAN10

Ein Polaroid-artiges Bild einer Person, die Lebensmittel in einem holzfarbenen Küchenraum in den Kühlschrank einräumt, mit Meal-Prep-Behältern und Kühlschrankstickern

Ausmisten und Auffrischen

: Eine neue Kühlschrank-Routine

Ein Neujahrs-Reset muss nicht groß sein.
Beginne ganz einfach – mit einer gut organisierten Kühlschrankordnung und gesunden Zutaten, die zu deinem Lebensstil passen.

Sortiere zunächst die Zutaten aus, die in Vergessenheit geraten sind und ordne anschließend Lebensmittel mit ähnlichen Haltbarkeiten – Regal für Regal.
So fällt die Auswahl leichter und Ordnung stellt sich ganz von selbst ein.

Um in diesem Jahr gesündere Essgewohnheiten aufzubauen, bereite frische Mahlzeiten für eine ganze Woche vor und lagere sie im am leichtesten zugänglichen Bereich.
Je einfacher es ist, desto müheloser fügt sich eine gesunde Routine in den Alltag ein.

Mit großzügigem Stauraum und Technologien, die Lebensmittel länger frisch halten, helfen LG Kühlschränke dabei, Routinen und Ziele ganz ohne zusätzliche Kühlschrank-Organizer in Einklang zu bringen.

*Dieses Bild dient nur zu Illustrationszwecken und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Waschen, Trocknen und Wegräumen in einem Schritt

Eine Waschroutine, die Stress reduziert

Von all unseren täglichen Aufgaben ist die Wäsche eine unverzichtbare Routine, die nie verschwindet.
Insbesondere die Platzierung und Anordnung von Waschmaschine und Trockner beeinflussen nicht nur, wie effizient der Raum genutzt wird, sondern auch, wie anstrengend sich der Alltag anfühlt.

In kleineren Räumen lassen sie sich vertikal stapeln.
Für ein natürliches Raumgefühl eignet sich auch eine schlanke Side-by-Side-Anordnung hervorragend.
Die durchdachten Layout-Optionen der LG Waschmaschinen und Trockner helfen dabei, den Waschraum effizienter zu nutzen und bewusst aufzuräumen.

Eine kleine Veränderung kann deinen Alltag einfacher, reibungsloser und bewusster machen.

Ein collageartiges Bild eines Mannes, der in einem kleinen Raum die Wäsche vorbereitet, mit Waschmaschinen und Trocknern, die sowohl vertikal gestapelt als auch nebeneinander installiert sind

Ein collageartiges Bild, das eine Frau beim Training auf einer Yogamatte zeigt, einen Fernseher mit einem Workout-Video sowie Sticker mit Fitnessgeräten

Ein Wohnzimmer, das die Immersion verstärkt

Fokus finden durch kleine Veränderungen

Da wir hier den größten Teil unseres Tages verbringen, ist das Ordnen des Wohnzimmers ein wesentlicher Bestandteil jedes Neujahrs-Resets. Beginne damit, die Gegenstände zu entfernen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben.
Ein offener Raum reduziert visuelle Ermüdung und schafft eine Umgebung, in der du dich ganz auf die Inhalte konzentrieren kannst.

Mit dem dadurch gewonnenen Freiraum kannst du neue Gewohnheiten beginnen, die du vielleicht bislang aufgeschoben hast.

Lege eine kleine Matte in eine Ecke des Wohnzimmers und schaffe deine eigene Home-Workout-Zone.
So wird Bewegung nicht zu etwas, das man tun muss, sondern zu einem natürlichen Teil des Alltags, der Wohlbefinden und Fitness im neuen Jahr fördert.

Mit der hohen Bildqualität und dem lebendigen Klang eines LG OLED TVs fühlt sich der Raum fast wie ein Studio an.
Schon ein kurzes Zuschauen, Mitmachen und Bewegen reicht aus, um Körper und Rhythmus sanft zu wecken.

Kleine Veränderungen sind der Anfang echter Veränderung.
Im Rhythmus aus Ausmisten und Ordnen kann dein Alltag im Jahr 2026 ein wenig organisierter, leichter und vor allem viel entspannter werden.

Starte noch heute deine neue Routine für das neue Jahr mit LG.

 

Eine Frau sitzt auf einem Sofa in einer gemütlichen Abendstimmung und lächelt strahlend, während sie fern­sieht, begleitet von sanfter, stimmungsvoller Beleuchtung

Produktaufnahme Kühlschrank

Wie kann ein organisierter LG Kühlschrank zu einem gesünderen Alltag beitragen?

 

• InstaView™:
Genieße die einfache Bedienung und sehe mit nur einem Klopfen ins Innere.

• LINEARCooling™:
Beruhigende Sicherheit, da konstante Temperaturen die Frische länger bewahren.

Produktaufnahme Waschmaschinen

Wie können LG Waschmaschinen und Trockner Hausarbeiten reibungsloser machen?

• ThinQ™:
Komfort beim einfachen Starten und Überwachen der Wäsche – von überall aus.

• TurboWash™ 360°:
Wäsche, die selbst an einem hektischen Tag schnell und gründlich fertig wird.

Produktaufnahme OLED TV

Wie kann ein LG OLED TV die Immersion in deinem Wohnzimmer vertiefen?

 

• AI Picture Pro & AI Sound Pro:
Erwecke die Momente mit lebendigen Details und sattem Klang zum Leben.

• Ultra Slim Design:
Schlanke Eleganz, die sich ganz natürlich in deinen Raum einfügt.

*Dieses Bild dient nur zu Illustrationszwecken und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

