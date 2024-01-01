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تلفزيون LG UHD AI UT80 4K الذكي مقاس 86 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 86UT80006LA عام (2024) + LG Soundbar SH7Q

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

الدعم

تلفزيون LG UHD AI UT80 4K الذكي مقاس 86 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 86UT80006LA عام (2024) + LG Soundbar SH7Q

86UT80.SH7Q

تلفزيون LG UHD AI UT80 4K الذكي مقاس 86 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 86UT80006LA عام (2024) + LG Soundbar SH7Q

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2 المنتجات في هذه الحزمة

المنتجات في هذه المجموعة: 2
front view

86UT80006LA

تلفزيون LG UHD AI UT80 4K الذكي مقاس 86 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 86 عام (2024)
front view with sub woofer

SH7Q

ساوند بار ميجا باور، 800 وات - SH7Q
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المواصفات الأساسية

نوع العرض

4K UHD

معدل التحديث

60Hz أساسي

معالج الصور

معالج α5 AI 4K Gen7

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

مخرج الصوت

20W

نظام السماعة

2.0 channel

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1927 x 1104 x 59.9 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;45.2 &lrm;

جميع المواصفات

صورة (عرض)

نوع العرض

4K UHD

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

معدل التحديث

60Hz أساسي

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α5 AI 4K Gen7

ترقية الذكاء الاصطناعي

4K ترقية

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

وضع الصورة

(حيوي ، قياسي ، اقتصادي ، سينما ، رياضة ، ألعاب ، صانع أفلام ، (ISF) خبير (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))9اوضاع

الألعاب

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

نعم

إمكانية الوصول

تباين عالي

نعم

مقياس رمادي

نعم

عاكس ألوان

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1927 x 1104 x 59.9 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1927 x 1167 x 362 ‎

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎2115 x 1215 x 228 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎1532 x 362 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎45.2 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎45.9 ‎

وزن العبوة

‎58.4 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎600 x 400 ‎

صوتي

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 9.1.2)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

مزامنة صوت LG

نعم

مشاركة وضع الصوت

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

مخرج الصوت

20W

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

نظام السماعة

2.0 channel

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

اتجاه مكبر الصوت

توزيع سفلى

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.1)

مدخل Ethernet

1ea

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخل HDMI

3ea (يدعم eARC، ALLM)

إدخال RF (هوائي/كابل)

2ea

مدخلات USB

2ea (v 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

Webos 24

ThinQ

نعم

إعدادات العائلة

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

شارك غرفة إلى غرفة

نعم (المتلقي)

التمييز الصوتي الذكي

نعم

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

ريموت تحكم سحري

مدمج

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم عن بعد السحري MR24

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

طباعة

جميع المواصفات

المبيعات/المنطقة الفرعية

منطقة المبيعات

إفريقيا والشرق الأوسط

المنطقة الفرعية

GF،TK،AF،EF،SB،SA

معلومات النموذج

معلومات العلامة التجارية

LG Sound Bar

اسم الطراز

SH7Q

اسم طراز مضخم الصوت

SPQ5H-W

النظام (رقاقة أساسية)

MT8502

الجهاز الرئيسي/لون مضخم الصوت

أسود

الحجم(عرض × ارتفاع × عمق مم)

رئيسي (العرض/الجزء السفلي)

1200 ‏x‏ 97 x‏ 145

مضخم الصوت

171 x‏ 390 x‏ 261‏

المادة

الرئيسي - المقدمة / الجزء العلوي / الجزء السفلي

الشبكة المعدنية/ القالب / القالب

مضخم الصوت - الجزء الأمامي / الجسم

جيرسي / خشبي

الوزن(كجم)

أساسي

8.52 كجم

مضخم الصوت

5.3 كجم

الوزن الإجمالي

19.8 كجم

العبوة الكرتونية

الحجم (العرض x الارتفاع x العمق) مم

1326 x‏ 482 x‏ 251

النوع

Flexo

اللون

أصفر

الكمية بالحاوية

20 قدم

152

40 قدم

324

40 قدم (HC)

405

عدد القنوات

عدد القنوات

5.1 قناة

طاقة الخرج(THD 10%)

الإجمالي

800 واط

الجانب الأمامي

120 واط*2

المركز

120 واط

المحيط (الجوانب)

120 واط*2

مضخم الصوت

200 واط (لاسلكي)

وحدة السماعة_أمامية(بالجانب الأيمن/الأيسر)

SPL

82 ديسيبل

النظام

مغلق

وحدة مضخم الصوت

3 بوصة (ورقي، فضي)

المقاومة

4 أوم

وحدة السماعات_المركز

SPL

82 ديسيبل

النظام

مغلق

وحدة مضخم الصوت

3 بوصة (ورقي، فضي)

المقاومة

4 أوم

وحدة السماعة_محيطية(جانبية)(يسرى/يمنى)

SPL

82 ديسيبل

النظام

مغلق

وحدة مضخم الصوت

3 بوصة (ورقي، فضي)

المقاومة

4 أوم

وحدة السماعة_مضخم الصوت

SPL

85 ديسيبل

النظام

انعكاس الجهير

وحدة مضخم الصوت

6 بوصة

المقاومة

3 أوم

عدد وحدات السماعات

عدد السماعات

6 EA

بصري

نعم (1)

فتحة إدخال/إخراج HDMI

X / نعم (1)

USB

نعم

الاتصال_اللاسلكي

إصدار Bluetooth

4.2

Bluetooth Codec - SBC / AAC

نعم / نعم

بيانات الشاشة

نوع الشاشة

LCD (5 رموز)

التأثيرات الصوتية

AI Sound Pro

نعم

قياسي

نعم

الموسيقى

نعم

سينما

نعم

صوت واضح

نعم

Sports

نعم

الألعاب

نعم

بوق جهير/بوق جهير+

نعم

تقنية DTS Virtual:X

نعم

التحكم في الصوت

موازن المستخدم - RCU / التطبيق

نعم / نعم

تشغيل/إيقاف تشغيل الوقت الليلي - RCU / التطبيق

نعم / نعم

تشغيل/إيقاف تشغيل النطاق الديناميكي - RCU / التطبيق

x / نعم

تشغيل/إيقاف مستوى الصوت التلقائي - RCU / التطبيق

x / نعم

تشغيل/إيقاف الصوت المحيطي - RCU / التطبيق

نعم / نعم

SFX (افتراضي)

نعم

التحكم في وضع Soundbar (بواسطة واجهة المستخدم الرسومية “GUI” للتليفزيون)

نعم

مشاركة وضع صوت التلفزيون

نعم

قناة إعادة الصوت (ARC)

نعم

CEC (Simplink)

نعم

السهولة

التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android

نعم / نعم

تشغيل الملفات عبر الهاتف الذكي (Bluetooth)

نعم

NSU / FOTA

x / نعم

التحكم عبر جهاز التحكم عند بعد الخاص بالتلفزيون - (زيادة/خفض الصوت، كتم الصوت)

نعم / نعم

مزامنة الصوت - Bluetooth (LG TV) / بصري

نعم / نعم

تشغيل/إيقاف ذاتي للطاقة - Bluetooth (LGTV) / بصري

نعم / نعم

تشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي - RCU / التطبيق

نعم / نعم

A/V Sunc (0 ~ 300 مللي ثانية) - RCU / التطبيق

x / نعم

مستوى مضخم الصوت (-15~6 ديسيبل، 1 ديسيبل/إعداد)

نعم

مستوى القناة (-6 ~ 6 ديسيبل، 1 ديسيبل/خطوة)_Soundbar الرئيسي - الجانب العلوي / المركز (الجانب العلوي) / محيطي

X / نعم / نعم

كتم الصوت

نعم

جهاز تعتيم ذاتي

نعم

استضافة USB / الشحن

نعم / X

الموسيقى المدمجة

نعم (1)

وضع الاستعداد لـ Bluetooth

نعم

صيغة الصوت(BITSTREAM)

LPCM

نعم

Dolby Digital

نعم

DTS رقمي محيطي

نعم

صيغة الملف

FLAC - C4A / USB

x / نعم

OGG - C4A / USB

x / نعم

WAV - C4A / USB

x / نعم

MP3 - C4A / USB

x / نعم

WMA - C4A / USB

x / نعم

الطاقة_ الرئيسي

SMPS

نعم

استهلاك الطاقة

0.5 واط ↓

الطاقة_مضخم الصوت

النوع (SMPS، يرجى الرجوع إلى “ورقة الجهد المقنن (SMPS))”

نعم

استهلاك الطاقة

0.5 واط ↓

التردد اللاسلكي

5 جيجا هرتز

الملحقات_الدليل

دليل عبر الويب (ملف)

نعم (كامل)

دليل مدمج (كتيب) (مبسط أو كامل)

نعم (مبسط)

مفتوح المصدر - نعم - (كامل أو مبسط) / X

نعم (كامل)

بطاقة الضمان

نعم

الملحقات_جهاز التحكم عن بعد

اسم الطراز

RAV21 (نفس الجهاز كما في 21)

البطارية (الحجم)

عدد 2 AA

بطارية مدمجة

نعم

الكابل الضوئي

نعم

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