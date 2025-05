A Hyundai luxusmárkája, a Genesis modelljeiben debütál az LG autós tartalomplatformja

Az LG Electronics (LG) bejelentette, hogy a vállalat saját autós tartalomplatformjára, a webOS for Automotive-re épülő járműipari infotainment-rendszerét alkalmazzák majd a Hyundai Motor Group luxusmárkája, a Genesis új modelljeiben. Mindezt ünnepélyes keretek között hozta nyilvánosságra a társaság Los Angelesben: az eseményen, amelyen a Hyundai mellett a YouTube képviselői is részt vettek, megvitatták az utastéri szórakozási élmény fejlesztésében rejlő együttműködési lehetőségeket is.

Az új Genesis modelleket olyan infotainment-rendszerrel látják el, amelyek teljes mértékben kihasználják a webOS for Automotive előnyeit. Az első és hátsó üléseken helyet foglaló utasok immár úgy tudják kényelmesen élvezni azokat a HD-tartalmakat, amelyeket tipikusan tévén, vagy okostelefonon szoktak nézni, hogy az mindeközben megfelel a járművezetési és biztonsági előírásoknak is. A rendszer képernyői emellett úgy képesek streamelni a tartalmakat, hogy a Genesis által kifejlesztett, magával ragadó hangminőséget nyújtják.

Az együttműködés azért is figyelemre méltó, mert ezzel debütál az LG autóipari tartalomplatformja. Az LG azért vezette be a webOS for Automotive-t, hogy a vállalattól megszokott egyedülálló ügyfélélmény és szolgáltatások az utakon is elérhetővé váljanak. Az okostévék piacán már 200 milliós eladásnál tartó webOS platform népszerűségére és kényelmes használhatóságára építve a vállalat kifejlesztett egy kifejezetten járművekbe szánt verziót, hogy az utasok és a járművezetők is egy optimalizált utastéri környezetben élvezhessék az interneten streamelt videó- és audiótartalmak, vagyis az over-the-top (OTT) szolgáltatások széles skáláját, köztük akár a YouTube-ot is.

Az LG, a Hyundai és a YouTube szoros együttműködésben dolgozott azon, hogy a YouTube natív televíziós alkalmazását a WebOS for Automotive rendszerre is átültessék, így érve el az optimalizált utastéri nézői élményt. Mindemellett a YouTube alkalmazása a WebOS for Automotive újonnan kifejlesztett natív érintési megoldásait használja.

„A szoftver alapú gépjármű (Software-Defined Vehicle, SDV) koncepcióra épülő technológiai fejlesztésnek köszönhetően az emberek a videós tartalmak széles skáláját élvezhetik a járműveikben”– mondta Kwon Hae-young, a Hyundai Motor Group infotainment-fejlesztési központjának alelnöke. „Tovább bővítjük együttműködésünket a legnagyobb globális tartalomszolgáltató cégekkel azért, hogy még változatosabb és értékesebb utastéri élményeket nyújtsunk ügyfeleinknek."

„A YouTube a járművön belüli szórakoztatásra optimalizált audio- és videótartalmak széles és mély választékát kínálja. Büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetünk ennek az együttműködésnek, amely új szintre emeli az utastéri szórakoztatást”– mondta Tony Archibong, a YouTube globális termékpartnerségekért felelős ügyvezető igazgatója.

„Az LG továbbra is elkötelezett a legfejlettebb járműipari megoldások, köztük a webOS for Automotive bevezetése mellett, mivel arra törekszünk, hogy a járművezetők és az utasok számára javítsuk a vásárlói élményt, egyúttal pedig megfeleljünk az autógyártók szerteágazó igényeinek is”– mondta Eun Seok-hyun, az LG járműalkatrész-üzletágának elnöke.

# # #

