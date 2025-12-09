Az LG a Mediatort választotta PR-ügynökségi partneréül

Budapest, 2025. december 9. – Meghívásos tenderen választotta ki az LG PR-ügynökségi partnerét, az eljárás során a Mediator ajánlatát találták a legvonzóbbnak. Az együttműködés novemberben indult a full-service ügynökséggel.







Az év korábbi szakaszában lezajlott meghívásos tendereljárást követően novembertől a Mediator támogatja az LG hazai leányvállalatának PR-kommunikációs tevékenységét. A megbízás a sajtókapcsolati munkára, tartalomgyártásra, médiaegyüttműködések és terméktesztelések menedzselésére és sajtóesemények szervezésére is kiterjed.







„A tender során a hagyományos PR kompetenciák mellett az ügynökségek koncepcióalkotási képességeire és kreatív potenciáljára is kíváncsiak voltunk és az ajánlatok kidolgozottságát is értékeltük” – utalt a kiválasztás menetére Szili Krisztián, az LG Magyarország marketing csoportvezetője. „Olyan együttműködő partnert kerestünk, akire hosszú távon is számíthatunk PR-tevékenységünk támogatásában. A kidolgozott tenderfeladatok alapján is éreztük a kémiát a Mediator csapatával, majd a közös munka megkezdését követően gyorsan megtaláltuk a közös hangot” – tette hozzá.







„Full-service ügynökségként arra törekszünk, hogy az általunk lefedett területeken, így a PR-ban is a maximumot hozzuk ki a kompetenciáinkból. Amely terület felett az utóbbi időben többször kongatták a vészharangokat, azonban mi hiszünk benne, hogy továbbra is ez az egyik legjobb és legerősebb eszköz a márkák kezében a hosszú távú bizalomépítésre” – értékelte az együttműködést Biró László a Mediator CEO-ja. „Ebbe a vízióba kiválóan illeszkedik az LG-vel most megkezdett munka, és mondanom sem kell, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a patinás múlttal rendelkező, innovatív dél-koreai elektronikai márka hazai kommunikációján dolgozhatunk” – mutatott rá.







„Már a tenderfeladaton is izgalmas volt dolgozni, az azóta eltelt időszakban pedig gyorsan belerázódtunk a workflow-ba, mert az LG jól tervezett, pontosan mért, mindemellett intenzív PR-tevékenységet folytat” – mondta Tóth György, a Mediator PR&Strategy Directora. „Egyik első feladatunk egy komplex sajtóesemény tervezése és szervezése. Nagyon örülünk, hogy egy olyan márkával dolgozhatunk, amely aktívan invesztál az ilyen típusú médiakapcsolati aktivitásokba is” – tette hozzá. A közös munka során egyébként kiemelt figyelmet kap, hogy a mesterséges intelligencia által átalakított tartalomgyártási és -fogyasztási szokásokra hogyan reagál hiteles módon a márkakommunikáció.







LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.