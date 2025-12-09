We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Az LG a Mediatort választotta PR-ügynökségi partneréül
Budapest, 2025. december 9. – Meghívásos tenderen választotta ki az LG PR-ügynökségi partnerét, az eljárás során a Mediator ajánlatát találták a legvonzóbbnak. Az együttműködés novemberben indult a full-service ügynökséggel.
Az év korábbi szakaszában lezajlott meghívásos tendereljárást követően novembertől a Mediator támogatja az LG hazai leányvállalatának PR-kommunikációs tevékenységét. A megbízás a sajtókapcsolati munkára, tartalomgyártásra, médiaegyüttműködések és terméktesztelések menedzselésére és sajtóesemények szervezésére is kiterjed.
„A tender során a hagyományos PR kompetenciák mellett az ügynökségek koncepcióalkotási képességeire és kreatív potenciáljára is kíváncsiak voltunk és az ajánlatok kidolgozottságát is értékeltük” – utalt a kiválasztás menetére Szili Krisztián, az LG Magyarország marketing csoportvezetője. „Olyan együttműködő partnert kerestünk, akire hosszú távon is számíthatunk PR-tevékenységünk támogatásában. A kidolgozott tenderfeladatok alapján is éreztük a kémiát a Mediator csapatával, majd a közös munka megkezdését követően gyorsan megtaláltuk a közös hangot” – tette hozzá.
„Full-service ügynökségként arra törekszünk, hogy az általunk lefedett területeken, így a PR-ban is a maximumot hozzuk ki a kompetenciáinkból. Amely terület felett az utóbbi időben többször kongatták a vészharangokat, azonban mi hiszünk benne, hogy továbbra is ez az egyik legjobb és legerősebb eszköz a márkák kezében a hosszú távú bizalomépítésre” – értékelte az együttműködést Biró László a Mediator CEO-ja. „Ebbe a vízióba kiválóan illeszkedik az LG-vel most megkezdett munka, és mondanom sem kell, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a patinás múlttal rendelkező, innovatív dél-koreai elektronikai márka hazai kommunikációján dolgozhatunk” – mutatott rá.
„Már a tenderfeladaton is izgalmas volt dolgozni, az azóta eltelt időszakban pedig gyorsan belerázódtunk a workflow-ba, mert az LG jól tervezett, pontosan mért, mindemellett intenzív PR-tevékenységet folytat” – mondta Tóth György, a Mediator PR&Strategy Directora. „Egyik első feladatunk egy komplex sajtóesemény tervezése és szervezése. Nagyon örülünk, hogy egy olyan márkával dolgozhatunk, amely aktívan invesztál az ilyen típusú médiakapcsolati aktivitásokba is” – tette hozzá. A közös munka során egyébként kiemelt figyelmet kap, hogy a mesterséges intelligencia által átalakított tartalomgyártási és -fogyasztási szokásokra hogyan reagál hiteles módon a márkakommunikáció.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
